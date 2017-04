Burbank Track Pulls Off Sweep of Burroughs

Burbank High senior track and field standout Vedavit Shetty has been many places.

Wednesday afternoon Shetty got to see what it feels like to earn a victory over crosstown rival Burroughs as the Burbank boys’ team won 73-63. The Burbank girls’ team won 71-60 over Burroughs.

“I’m proud of how we did. We have performed very well, taking second in league,” Shetty said.

Shetty, who has gone to four high schools in four years, competed for Pacific League rival Arcadia last year.

He said he spent his sophomore year at University High of Irvine and his freshman year at Trabuco Hills of Mission Viejo. Shetty said he grew up in Northern California, but moved to Southern California to help with his acting career and has moved closer each time to be near the studios.

He has remained unbeaten in league in the 400 meters, the long jump and and the triple jump, the three events he won again Wednesday.

Shetty won the 400 in 52.36 seconds. He took the long jump going 20 feet, 7 inches and the triple jump by going 43 feet, 9 inches.

The Burbank girls’ team was led by seniors Hailey Cusumano and Kira Bochard.

Cusumano, who will compete for UC San Diego next year, won the 100 hurdles in 15.5. She won the long jump by setting a personal best going 17-3 and took the high jump going 4-6. She also ran a leg of the 4 x 400 relay, which Burbank lost.

“Before we ran the 4 x 400 they told us we were losing,” Cusumano said. “That was not very fun to run. We were all not feeling the best. We did our best, but we didn’t win that (event). But it’s nice that we won (the meet).”

Bochard took the 400 (59.4), the 300 hurdles (47.45) and the triple jump (33-3 1/2).

Mikaela Teixeira won the girls’ pole vault with a superb jump of 11-0. Burroughs junior Elizabeth Switzer, who is in her first year competing, went a personal best 10-0.

Burroughs’ girls team was led by junior Emily Virtue, who the 1,600 (5:19.3) and the 800 (2:18.24). This comes after setting a school record in the 3,200 over the weekend in the Mt. Sac Invitational.

Burroughs boys’ team was led by junior Jagdeep Chahal who won the 1,600 (4:31.3) and the 3,200 (10:00.49). Teammate Daniel Fendrich was impressive in winning the 800 (1:58.23).

But the best mark the Indians had was from junior Christian Valles, who set a personal best by going 14-9 in the pole vault.

“I wanted 15 (feet) today, but I had to transition from 14 to 15-foot poles and that’s kind of where I was stuck for a month,” Valles said.

Valles said he would like to get to 15-6 by the end of the season to have a chance at reaching the state championships.

Event 1 Girls 4x100 Meter Relay Frosh/Soph ================================================================ School Finals ================================================================ Finals -- Burroughs (Bur) 'A' DQ -- Burbank -ss 'A' DQ Event 2 Boys 4x100 Meter Relay Frosh/Soph ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Burbank -ss 'A' 47.19 2 Burroughs (Bur) 'A' 50.72 Event 3 Girls 4x100 Meter Relay Varsity ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Burroughs (Bur) 'A' 52.27 2 Burbank -ss 'A' 53.37 Event 4 Boys 4x100 Meter Relay Varsity ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Burbank -ss 'A' 45.22 -- Burroughs (Bur) 'A' DQ Event 5 Girls 1600 Meter Run Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Reveles, Vanessa Burroughs (B 5:40.54 2 Navarro, Julianna Burroughs (B 5:46.51 3 Levin, Jamie Burbank -ss 5:53.47 4 Valadez, Mariana Burroughs (B 5:54.00 5 Delgado, Jordan Burbank -ss 5:54.14 6 Danao, Natalie Burbank -ss 5:54.37 7 Ochoa, Kimberly Burroughs (B 5:54.41 8 Forsyth, Lydia Burbank -ss 6:04.00 9 Ligutan, Naomi Burroughs (B 6:08.00 10 Movsisian, Cyntha Burbank -ss 6:13.00 11 Aldana, Raelene Burbank -ss 6:16.00 12 Quiroa, Leah Burbank -ss 6:23.00 13 Gonzalez, Hailey Burroughs (B 6:27.00 14 Figueroa, Ileana Burroughs (B 6:28.00 15 Razmkhah, Rashno Burbank -ss 6:30.00 15 Cap, Jasmine Burbank -ss 6:30.00 17 Arakelyan, Sofya Burbank -ss 6:33.00 18 Noriega, Shakira Burbank -ss 6:41.00 19 Bittencourt, Izzy Burbank -ss 6:42.00 20 Hoxsie, Samantha Burroughs (B 6:43.00 Event 6 Boys 1600 Meter Run Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Berrellez, Raymong Burroughs (B 4:43.87 2 Shanazari, Tadeh Burbank -ss 4:53.46 3 Torres, Daniel Burroughs (B 4:55.69 4 Ponce, Carlos Burroughs (B 4:56.00 5 Chiaravelle, Anthony Burbank -ss 4:57.00 6 Barrondo, Austin Burroughs (B 4:59.00 7 Suarez, Patrick Burroughs (B 5:00.00 8 Villagran, Trevor Burroughs (B 5:01.00 9 Hutchin, Ethan Burbank -ss 5:02.00 10 Padungyotheee, Johnny Burroughs (B 5:08.00 11 Berger, Logan Burroughs (B 5:11.00 12 McClusky, Devin Burbank -ss 5:12.00 13 Castellanos, Luis Burbank -ss 5:13.00 14 Muradyan, Robert Burbank -ss 5:15.00 15 Wright, Steven Burbank -ss 5:16.00 16 Wright, Dane Burroughs (B 5:19.00 17 Flores, Isaac Burroughs (B 5:21.00 18 Weinstein, Eli Burbank -ss 5:22.00 19 Abarabar, Kyle Burbank -ss 5:23.00 19 Stewart, Grey Burbank -ss 5:23.00 21 Ballash, Ryan Burbank -ss 5:24.00 22 Avendano, Mario Burbank -ss 5:25.00 23 Lainson, Peter Burroughs (B 5:32.00 24 Minjarez, Eddie Burroughs (B 5:35.00 25 Aguayo, Joseph Burroughs (B 5:53.00 26 Lee, Tyler Burbank -ss 5:54.00 27 D'Andrea, Anthony Burroughs (B 5:55.00 28 Rodriguez, Victor Burbank -ss 6:04.00 29 Pinazari, Danovin Burbank -ss 6:10.00 30 Buchanan, Patrik Burroughs (B 6:12.00 Event 7 Girls 1600 Meter Run Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Virtue, Emily Burroughs (B 5:19.30 2 Eligio, Heidi Burroughs (B 5:22.78 3 Collins, Gabby Burbank -ss 5:31.98 4 Fernandez, Sol Burbank -ss 5:33.68 5 Ervin, Destiny Burbank -ss 6:51.00 6 Mendoza, Tamara Burbank -ss 7:06.00 Event 8 Boys 1600 Meter Run Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Chahal, Jagdeep Burroughs (B 4:31.30 2 Wells, Timothy Burroughs (B 4:31.32 3 Olvera, Jahir Burbank -ss 4:39.94 4 Wells, Patrick Burroughs (B 4:45.00 5 Flores, Angel Burbank -ss 4:50.00 6 Ellis, Dayne Burbank -ss 4:53.00 7 Singh, Charanpreet Burroughs (B 4:57.00 8 Covarrubias-Sarabia, Rod Burroughs (B 5:04.00 9 Ahorra, Christan Burbank -ss 5:10.00 10 Benian, Allen Burroughs (B 5:14.00 11 Pallazo, Evan Burbank -ss 5:21.00 12 Malhotra, Samir Burbank -ss 5:31.00 13 Czarnecki, Jessie Burbank -ss 6:23.00 13 Brutus, Ralphano Burbank -ss 6:23.00 Event 9 Girls 100 Meter Hurdles Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Ottoson, Amira Burbank -ss 19.48 2 Lamanna, Bella Burbank -ss 21.25 3 Barrera, Sharai Burroughs (B 23.35 Event 10 Girls 100 Meter Hurdles Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Cusumano, Haleigh Burbank -ss 15.50 2 Jones, Emma Burroughs (B 18.44 3 Petrosyan, Alisa Burbank -ss 18.60 4 Yoo, Anny Burroughs (B 18.84 Event 11 Boys 110 Meter Hurdles Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Tassart, Zander Burroughs (B 18.42 2 Murphy, Tyler Burbank -ss 18.54 Event 12 Boys 110 Meter Hurdles Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Aguilar, Sergio Burbank -ss 16.10 2 Carrillo, Max Burroughs (B 16.75 3 Ehmann, Nathanael Burbank -ss 18.97 4 Han, Daniel Burroughs (B 18.98 5 Van Dyke, Connor Burroughs (B 19.28 Event 13 Girls 400 Meter Dash Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Lester, Michelle Burroughs (B 1:04.02 2 Skillsky, Julia Burbank -ss 1:04.92 3 Saroyan, Goar Burroughs (B 1:04.94 4 Nealis, Lakely Burroughs (B 1:06.17 5 Fontanez, Gabi Burbank -ss 1:06.75 6 David, Breanna Burbank -ss 1:08.36 7 Aguayo, Berlin Burroughs (B 1:10.16 Event 14 Boys 400 Meter Dash Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 David, Bryan Burbank -ss 53.87 2 Bartram, Hudson Burroughs (B 55.79 3 Slaughter, Nicolaus Burbank -ss 57.19 4 Zerkovsky, Daniel Burroughs (B 58.06 5 Jurman, Will Burbank -ss 59.33 6 Chennault, Coleman Burroughs (B 1:02.68 7 De Jesus, Sebastian Burroughs (B 1:02.72 Event 15 Girls 400 Meter Dash Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Bochard, Kira Burbank -ss 59.40 2 Tilton, Chloe Burbank -ss 1:02.70 3 Wade, Megan Burroughs (B 1:02.75 4 Jones, Kate Burroughs (B 1:03.61 5 Kim, Dru Burroughs (B 1:03.74 6 Villalpando, Catrina Burroughs (B 1:05.77 Event 16 Boys 400 Meter Dash Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Shetty, Vedavit Burbank -ss 52.36 2 Hospidales, Ayojide Burbank -ss 53.96 3 Stanis, Chris Burbank -ss 54.56 4 Roy, Aashwin Burroughs (B 56.10 5 Rahman, Rakat Burroughs (B 56.50 6 Sandajian, Saro Burbank -ss 1:05.87 Event 17 Girls 100 Meter Dash Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Gomez, Jamie Burroughs (B 13.71 2 Erickson, Isabella Burroughs (B 13.81 3 Reveles, Valerie Burroughs (B 13.91 4 Karanovic, Connie Burbank -ss 14.32 5 Partida, Isabel Burbank -ss 14.61 6 Lipscomb, Khyla Burbank -ss 15.01 7 Jackson, Jordyn Burroughs (B 15.02 Event 18 Boys 100 Meter Dash Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Le'au, Cole Burbank -ss 12.05 2 Thomas, Ryan Burroughs (B 12.49 3 Miller, Ian Burbank -ss 12.86 4 Workman, Cole Burroughs (B 12.92 5 Cano, Brendan Burroughs (B 13.07 6 Brice, Alexo Burbank -ss 13.11 Event 19 Girls 100 Meter Dash Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Bartram, Emma Burroughs (B 13.48 2 Teixeira, Mikaela Burbank -ss 13.65 3 Jaramillo, Paula Burbank -ss 13.87 4 Guerrero, Sierra Burroughs (B 14.42 5 Fierro-Mejia, Hannah Burroughs (B 15.44 6 Saucedo, Alexandra Burroughs (B 15.55 Event 20 Boys 100 Meter Dash Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Hospidales, Oladele Burbank -ss 11.56 2 Bell, Chance Burroughs (B 11.58 3 Hopson, Byron Burbank -ss 11.59 4 Vo, Brian Burroughs (B 11.84 5 Lennstrom, David Burroughs (B 11.89 6 Varela, Jaden Burroughs (B 11.94 7 Monji, Sean Burbank -ss 12.58 Event 21 Girls 800 Meter Run Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Green, Maisy Burroughs (B 2:35.42 2 Whitney, Ceci Burroughs (B 2:39.50 3 Aldana, Raelene Burbank -ss 2:41.65 4 Mejia, Shalom Burbank -ss 2:44.22 5 Delgado, Jordan Burbank -ss 2:47.30 6 Levin, Jamie Burbank -ss 2:49.22 7 Movsisian, Cyntha Burbank -ss 2:55.58 8 Cap, Jasmine Burbank -ss 2:55.71 9 Ecker, Lia Burbank -ss 2:58.21 10 Lombardo, Taylor Burroughs (B 3:09.00 Event 22 Boys 800 Meter Run Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Galloway, Ethan Burroughs (B 2:10.08 2 Black, Caleb Burroughs (B 2:14.48 3 Wright, Steven Burbank -ss 2:17.00 4 Miller, David Burroughs (B 2:17.25 5 Torres, Daniel Burroughs (B 2:17.95 6 Barrondo, Austin Burroughs (B 2:19.00 7 Berger, Logan Burroughs (B 2:28.00 8 Ballash, Ryan Burbank -ss 2:29.00 9 Zerkovsky, Daniel Burroughs (B 2:32.00 10 Abarabar, Kyle Burbank -ss 2:33.00 11 Muradyan, Robert Burbank -ss 2:35.00 12 Lainson, Peter Burroughs (B 2:37.00 13 Minjarez, Eddie Burroughs (B 2:41.00 14 Aguayo, Joseph Burroughs (B 2:44.00 14 Lee, Tyler Burbank -ss 2:44.00 16 D'Andrea, Anthony Burroughs (B 2:45.00 17 Pinazari, Danovin Burbank -ss 2:50.00 18 Rodriguez, Victor Burbank -ss 2:51.00 19 Buchanan, Patrik Burroughs (B 2:56.00 Event 23 Girls 800 Meter Run Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Virtue, Emily Burroughs (B 2:18.24 2 Eligio, Heidi Burroughs (B 2:30.35 3 Giammichele, Jamie Burbank -ss 2:31.08 4 Apreza, Noemi Burbank -ss 2:38.64 5 Villalpando, Ana Burroughs (B 2:41.69 6 Luque, Sara Burroughs (B 2:51.65 7 Stapelfeldt, Molly Burroughs (B 2:54.16 Event 24 Boys 800 Meter Run Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Fendrich, Daniel Burroughs (B 1:58.23 2 Calderon, Jacob Burroughs (B 2:01.62 3 Straker, Jeron Burroughs (B 2:02.07 4 Goli, Victor Burbank -ss 2:05.24 5 Bernal, Sergio Burbank -ss 2:08.71 6 Covarrubias-Sarabia, Rod Burroughs (B 2:16.00 7 Benian, Allen Burroughs (B 2:17.00 8 Molinari, Michael Burbank -ss 2:27.00 9 Malhotra, Samir Burbank -ss 2:29.00 9 Pallazo, Evan Burbank -ss 2:29.00 11 Brutus, Ralphano Burbank -ss 2:45.00 12 Czarnecki, Jessie Burbank -ss 2:48.00 Event 25 Girls 300 Meter Hurdles Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Lester, Michelle Burroughs (B 53.88 2 Ottoson, Amira Burbank -ss 53.94 3 Lamanna, Bella Burbank -ss 58.10 4 Barrera, Sharai Burroughs (B 58.21 Event 26 Girls 300 Meter Hurdles Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Bochard, Kira Burbank -ss 47.45 2 Jones, Emma Burroughs (B 55.53 3 Yoo, Anny Burroughs (B 57.06 Event 27 Boys 300 Meter Hurdles Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Tassart, Zander Burroughs (B 45.72 2 Murphy, Tyler Burbank -ss 48.29 Event 28 Boys 300 Meter Hurdles Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Aguilar, Sergio Burbank -ss 41.45 2 Carrillo, Max Burroughs (B 41.88 3 Stanis, Chris Burbank -ss 43.50 4 Han, Daniel Burroughs (B 44.08 5 Ehmann, Nathanael Burbank -ss 44.52 6 Van Dyke, Connor Burroughs (B 47.82 Event 29 Girls 200 Meter Dash Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Reveles, Valerie Burroughs (B 28.18 2 Gomez, Jamie Burroughs (B 28.26 3 Skillsky, Julia Burbank -ss 29.31 4 Leano, Samantha Burroughs (B 29.33 5 Nealis, Lakely Burroughs (B 29.56 6 Partida, Isabel Burbank -ss 29.80 7 Karanovic, Connie Burbank -ss 29.95 8 Fontanez, Gabi Burbank -ss 30.01 Event 30 Boys 200 Meter Dash Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Le'au, Cole Burbank -ss 24.31 2 David, Bryan Burbank -ss 24.47 3 Black, Caleb Burroughs (B 25.01 4 Workman, Cole Burroughs (B 26.09 5 Bartram, Hudson Burroughs (B 26.31 6 Miller, David Burroughs (B 26.62 7 Brice, Alexo Burbank -ss 26.69 8 Jurman, Will Burbank -ss 26.71 Event 31 Girls 200 Meter Dash Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Bartram, Emma Burroughs (B 27.40 2 Teixeira, Mikaela Burbank -ss 27.95 3 Funes, Izzy Burroughs (B 28.53 4 Jaramillo, Paula Burbank -ss 29.05 5 Jones, Kate Burroughs (B 29.06 6 Guerrero, Sierra Burroughs (B 29.46 Event 32 Boys 200 Meter Dash Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Hopson, Byron Burbank -ss 23.38 2 Hospidales, Oladele Burbank -ss 23.49 3 Duran, Sammy Burroughs (B 23.53 4 Bell, Chance Burroughs (B 23.58 5 Roy, Aashwin Burroughs (B 24.58 6 Vo, Brian Burroughs (B 25.98 7 Monji, Sean Burbank -ss 26.45 Event 33 Girls 3200 Meter Run Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Danao, Natalie Burbank -ss 12:53.74 2 Mejia, Shalom Burbank -ss 13:03.93 3 Forsyth, Lydia Burbank -ss 13:09.00 4 Ligutan, Naomi Burroughs (B 13:13.00 5 Gonzalez, Hailey Burroughs (B 14:53.00 6 Ecker, Lia Burbank -ss 15:08.00 7 Noriega, Shakira Burbank -ss 15:09.00 8 Hoxsie, Samantha Burroughs (B 15:22.00 Event 34 Boys 3200 Meter Run Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Shanazari, Tadeh Burbank -ss 10:47.91 2 Villagran, Trevor Burroughs (B 10:58.00 3 Avendano, Mario Burbank -ss 11:22.00 4 Hutchin, Ethan Burbank -ss 11:38.00 5 McClusky, Devin Burbank -ss 11:54.00 6 Wright, Dane Burroughs (B 11:56.00 7 Padungyotheee, Johnny Burroughs (B 11:57.00 8 Castellanos, Luis Burbank -ss 12:01.00 9 Flores, Isaac Burroughs (B 12:22.00 10 Garza, Iann Burbank -ss 13:19.00 11 Ley, Jorge Burbank -ss 13:28.00 12 Apreza, Leo Burbank -ss 13:51.00 Event 35 Girls 3200 Meter Run Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Apreza, Noemi Burbank -ss 12:06.74 2 Collins, Gabby Burbank -ss 12:12.74 3 Fernandez, Sol Burbank -ss 12:29.28 4 Giammichele, Jamie Burbank -ss 12:48.00 5 Ghadimian, Lolita Burbank -ss 14:37.00 6 Ervin, Destiny Burbank -ss 14:52.00 7 Mendoza, Tamara Burbank -ss 15:38.00 Event 36 Boys 3200 Meter Run Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Chahal, Jagdeep Burroughs (B 10:00.49 2 Wells, Timothy Burroughs (B 10:05.01 3 Parrott, Elijah Burbank -ss 10:16.15 4 Olvera, Jahir Burbank -ss 10:29.00 5 Ellis, Dayne Burbank -ss 10:37.00 6 Flores, Angel Burbank -ss 10:42.00 7 Goli, Victor Burbank -ss 10:48.00 8 Singh, Charanpreet Burroughs (B 10:54.00 9 Ahorra, Christan Burbank -ss 11:54.00 Event 37 Girls 4x400 Meter Relay Frosh/Soph ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Burroughs (Bur) 'A' 4:25.63 2 Burbank -ss 'A' 4:26.89 Event 38 Boys 4x400 Meter Relay Frosh/Soph ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Burbank -ss 'A' 3:43.97 2 Burroughs (Bur) 'A' 3:44.34 Event 39 Girls 4x400 Meter Relay Varsity ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Burroughs (Bur) 'A' 4:11.60 2 Burbank -ss 'A' 4:17.26 Event 40 Boys 4x400 Meter Relay Varsity ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Burroughs (Bur) 'A' 3:30.97 2 Burbank -ss 'A' 3:40.78 Event 41 Girls High Jump Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Barrera, Sharai Burroughs (B 4-00.00 2 Lamanna, Bella Burbank -ss 3-10.00 3 Ottoson, Amira Burbank -ss J3-10.00 -- Levin, Jamie Burbank -ss NH Event 42 Boys High Jump Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Miller, Ian Burbank -ss 5-00.00 2 Zapata, Christian Burroughs (B 4-10.00 3 Herrera-Delfin, Kevin Burroughs (B J4-10.00 4 Lazaar, Samy Burroughs (B J4-10.00 4 Vaseghyzand, Samouel Burbank -ss J4-10.00 4 Al-Hasani, Peter Burbank -ss J4-10.00 7 Lee, Tyler Burbank -ss 4-06.00 Event 43 Girls High Jump Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Cusumano, Haleigh Burbank -ss 4-06.00 Event 44 Boys High Jump Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Harutyunyan, Erik Burbank -ss 5-08.00 2 Estrada, Azael Burroughs (B 5-06.00 2 Aguilar, Sergio Burbank -ss 5-06.00 4 Lennstrom, David Burroughs (B 5-04.00 5 Van Dyke, Connor Burroughs (B 5-02.00 6 Roman-Manna, Nick Burroughs (B 5-00.00 Event 45 Girls Pole Vault Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 McHorney, Emily Burroughs (B 8-00.00 2 Giffen, Orla Burroughs (B 7-00.00 3 Saroyan, Goar Burroughs (B J7-00.00 4 Vardanyan, Elza Burbank -ss 6-06.00 5 Quon-Adams, Kalie Burroughs (B 5-06.00 6 Narayanan, Brinda Burroughs (B 5-00.00 -- Aguayo, Berlin Burroughs (B NH Event 46 Boys Pole Vault Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Herrera-Delfin, Kevin Burroughs (B 10-00.00 2 Issagholian, Avo Burbank -ss 9-06.00 Event 47 Girls Pole Vault Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Teixeira, Mikaela Burbank -ss 11-00.00 2 Switzer, Elizabeth Burroughs (B 10-00.00 3 Castresana, Andrea Burbank -ss 8-00.00 4 Petrosyan, Alisa Burbank -ss J8-00.00 Event 48 Boys Pole Vault Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Valles, Christian Burroughs (B 14-09.00 2 Han, Daniel Burroughs (B 11-06.00 3 Chaves, Zion Burbank -ss 10-06.00 4 Bogart, Joey Burroughs (B J10-06.00 5 Garduno, Cameron Burroughs (B 10-00.00 Event 49 Girls Long Jump Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Lipscomb, Khyla Burbank -ss 14-02.50 2 Jackson, Jordyn Burroughs (B 13-02.50 3 Saroyan, Goar Burroughs (B 13-02.00 4 Vardanyan, Elza Burbank -ss 12-06.00 Event 50 Boys Long Jump Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Thomas, Ryan Burroughs (B 19-06.00 2 Tassart, Zander Burroughs (B 17-09.00 3 Herrera-Delfin, Kevin Burroughs (B 17-01.50 4 Le'au, Cole Burbank -ss 15-11.50 5 Vaseghyzand, Samouel Burbank -ss 15-11.00 6 Zapata, Christian Burroughs (B 15-10.50 7 Cano, Brendan Burroughs (B 15-07.00 8 Sandaljian, Shant Burbank -ss 15-05.00 9 Al-Hasani, Peter Burbank -ss 15-02.00 Event 51 Girls Long Jump Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Cusumano, Haleigh Burbank -ss 17-03.00 2 Funes, Izzy Burroughs (B 15-05.00 3 Castresana, Andrea Burbank -ss 13-06.00 4 Guerrero, Sierra Burroughs (B J13-06.00 5 Tran, Lynn Burroughs (B 10-04.00 Event 52 Boys Long Jump Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Shetty, Vedavit Burbank -ss 20-07.00 2 Aguilar, Sergio Burbank -ss 19-07.00 3 Estrada, Azael Burroughs (B 19-04.50 4 Bell, Chance Burroughs (B 19-04.00 5 Roman-Manna, Nick Burroughs (B 19-01.00 6 Valles, Christian Burroughs (B 18-06.00 7 Harutyunyan, Erik Burbank -ss 18-01.50 8 Chaves, Zion Burbank -ss 18-01.00 9 Varela, Jaden Burroughs (B 17-06.50 Event 53 Girls Triple Jump Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Vardanyan, Elza Burbank -ss 28-05.50 2 Jackson, Jordyn Burroughs (B 27-01.50 Event 54 Boys Triple Jump Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Thomas, Ryan Burroughs (B 39-10.50 2 Herrera-Delfin, Kevin Burroughs (B 35-01.00 3 Vaseghyzand, Samouel Burbank -ss 33-05.00 4 Issagholian, Avo Burbank -ss 33-01.00 5 Al-Hasani, Peter Burbank -ss 31-01.00 Event 55 Girls Triple Jump Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Bochard, Kira Burbank -ss 33-03.50 2 Castresana, Andrea Burbank -ss 30-03.00 Event 56 Boys Triple Jump Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Shetty, Vedavit Burbank -ss 43-09.00 2 Valles, Christian Burroughs (B 40-02.00 3 Van Dyke, Connor Burroughs (B 39-01.00 4 Harutyunyan, Erik Burbank -ss 38-02.00 5 Chaves, Zion Burbank -ss 38-00.50 5 Carrillo, Max Burroughs (B 38-00.50 7 Estrada, Azael Burroughs (B 37-05.50 8 Roman-Manna, Nick Burroughs (B 35-00.00 Event 57 Girls Discus Throw Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Sutter, Catalina Burroughs (B 83-05 2 Ramirez, Kim Burbank -ss 70-06 3 Hickman, Asha Burroughs (B 65-05 4 Bautista, Heather Burroughs (B 59-11 5 Murillo, Priscilla Burroughs (B 58-00 6 Safar, Tiffany Burbank -ss 56-01 7 Rocha, Uletzy Burroughs (B 55-06 7 Dermendjian, Sylvia Burroughs (B 55-06 9 Bengoa, Andrea Burbank -ss 51-02 10 Fasheh, Jeannette Burroughs (B 47-02 11 Pitts, Jazzmin Burroughs (B 46-10 Event 58 Boys Discus Throw Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Lazaar, Samy Burroughs (B 91-04 2 Sicoff, Ethan Burbank -ss 90-08 3 Smyth, James Burbank -ss 86-06 4 Borghani, Kavon Burbank -ss 86-03 5 Gabrielyan, Harout Burroughs (B 78-04 6 Adzhemyan, Sedrak Burbank -ss 77-00 7 Adamyan, Hayk Burbank -ss 70-04 8 Hilliard, Ethan Burroughs (B 57-10 9 Barraza, Jake Burroughs (B 50-09 Event 59 Girls Discus Throw Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Younan, Nadime Burroughs (B 99-03 2 Bishop, Clara Burbank -ss 92-07 3 Ortiz, Kimberly Burroughs (B 74-04 4 Rodriguez, Ruth Burbank -ss 72-04 5 Gomez, Kayla Burroughs (B 70-03 6 Carl, Haley Burroughs (B 58-10 7 Anderson, Graison Burroughs (B 57-10 8 Alvarez, Arely Burroughs (B 54-04 Event 60 Boys Discus Throw Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Hovanesian, Alan Burbank -ss 127-04 2 Dermendjian, Mike Burroughs (B 108-09 3 Bailey, Aidan Burbank -ss 103-08 4 Razavi, Cristian Burbank -ss 94-08 5 Choe, Justin Burbank -ss 90-09 6 Faucheux, Joseph Burroughs (B 86-08 7 Wee, Leonard Burbank -ss 84-04 8 Myer, Pressley Burroughs (B 83-11 9 Ramirez, Micah Burroughs (B 80-08 10 Tatarian, Sarkis Burroughs (B 78-08 11 Guth, Ryan Burroughs (B 78-04 -- Aslo, Chris Burbank -ss ND -- Bogart, Joey Burroughs (B ND Event 61 Girls Shot Put Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Murillo, Priscilla Burroughs (B 29-03.00 2 Pitts, Jazzmin Burroughs (B 27-07.00 3 Hickman, Asha Burroughs (B 24-10.00 4 Sutter, Catalina Burroughs (B 22-05.00 5 Dermendjian, Sylvia Burroughs (B 21-06.00 6 Ramirez, Kim Burbank -ss 21-05.00 7 Safar, Tiffany Burbank -ss 20-00.00 8 Bautista, Heather Burroughs (B 19-11.50 9 Fasheh, Jeannette Burroughs (B 19-08.00 10 Bengoa, Andrea Burbank -ss 18-07.50 11 Rocha, Uletzy Burroughs (B 17-05.50 Event 62 Boys Shot Put Frosh/Soph ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Barraza, Jake Burroughs (B 40-09.50 2 Smyth, James Burbank -ss 40-01.50 3 Sicoff, Ethan Burbank -ss 38-06.00 4 Lazaar, Samy Burroughs (B 38-01.00 5 Borghani, Kavon Burbank -ss 35-02.50 6 Adzhemyan, Sedrak Burbank -ss 31-04.00 7 Gabrielyan, Harout Burroughs (B 29-06.00 8 Adamyan, Hayk Burbank -ss 25-01.00 9 Hilliard, Ethan Burroughs (B 23-03.50 Event 63 Girls Shot Put Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Bishop, Clara Burbank -ss 31-04.50 2 Younan, Nadime Burroughs (B 29-03.00 3 Rodriguez, Ruth Burbank -ss 27-10.00 4 Gomez, Kayla Burroughs (B 24-05.00 5 Carl, Haley Burroughs (B 22-06.50 6 Anderson, Graison Burroughs (B 21-07.00 7 Ortiz, Kimberly Burroughs (B 20-10.00 8 Alvarez, Arely Burroughs (B 19-02.50 Event 64 Boys Shot Put Varsity ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Tatarian, Sarkis Burroughs (B 39-08.50 2 Aslo, Chris Burbank -ss 38-06.00 3 Bailey, Aidan Burbank -ss 37-07.50 4 Faucheux, Joseph Burroughs (B 34-02.50 5 Choe, Justin Burbank -ss 33-10.00 6 Hovanesian, Alan Burbank -ss 33-01.00 7 Myer, Pressley Burroughs (B 32-11.00 7 Ramirez, Micah Burroughs (B 32-11.00 9 Razavi, Cristian Burbank -ss 32-09.00 10 Guth, Ryan Burroughs (B 31-10.00 10 Dermendjian, Mike Burroughs (B 31-10.00 12 Wee, Leonard Burbank -ss 30-07.00 Women - Varsity - Team Rankings - 16 Events Scored =============================================================================== 1) Burbank -SS 71 2) Burroughs (Bur) 60 Women - Frosh/Soph - Team Rankings - 16 Events Scored =============================================================================== 1) Burroughs (Bur) 86 2) Burbank -SS 44 Men - Varsity - Team Rankings - 16 Events Scored =============================================================================== 1) Burbank -SS 73 2) Burroughs (Bur) 63 Men - Frosh/Soph - Team Rankings - 16 Events Scored =============================================================================== 1) Burroughs (Bur) 70 2) Burbank -SS 63

