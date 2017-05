Burbank High Graduates Celebrate Home Field Graduation

Burbank High moved their graduation down from the Starlight Bowl to Burbank High to celebrate the 2017 graduation class. The move resulted in a savings of $25,000 to the school plus free parking for parents at the old IKEA site. And that walk up the hill was also avoided!

myburbank’s Chief Photographer Ross A. Benson, along with Edward Tovmassian and Brandon Buckley were on hand to capture some pictures from the graduation.

The ceremony was held on May 26 and here is a list of all the graduates:

Abad, Mirou

Abelyan, Samvel

Abkarian, Sason

Ablabutyan, Sarkis Sam

Aboolian-Masihi, Nareh

Abovian, Ani

Abramian, Cynthia

Acuna Roman, Kevin

Agazarian, Melanie

Agazaryan, Harutyun

Aghajani, Naire

Aguilar, Jonathon

Aguirre Rodriguez, Leticia

Airapetyan, Alexander

Aivazyan, Celine

Akopov, Margo

Alaqrabawi, Nada

Albarian, Gregory

Albarran, Vanessa

Alcala, Alexandra

Alcala, Mikko Roberto

Alcaraz, Priscilla

Aleksanyan, Angelica

Alexander, Anaeis

Alexandryan, Daniel

Alvarado, Justin

Alvarado, Rosalinda

Alvarez, Gerardo

Alvarez, Nadine

Alvarez, Norman

Alvizures, Anthony

Amaya, Tania

Amirian, Tomik

Anassian, Henrik

Apayan, Harutun

Arakelian, Eliza

Armentrout, Derek

Arutyunyan, Eric

Asatrian, Garnik

Asatryan, Armine

Asatryan, Khachik

Asatryan, Silvi

Ashani, Hiral

Aslanyan, Andranik

Atoyan, Gevorg

Austin, Ryan

Avagian, Arman

Avagyan, Mikael

Avalos, Brianna

Avalos, Naphtali

Avanessian, Ann

Avendano, Adrian

Avila, Andres

Ayala, Alfredo

Ayala, Allison

Ayriyan, Nikol

Baca Castellanos, Sergio

Baenen, Catalina

Baer, Aaron

Baghdasian, Orbel

Baghdassarian, Tommy

Bailey, Laura

Baker, Gabriel

Baker, Madison

Balayan, Nerses

Bankston, Abigail

Barakyozyan, Masis

Barfian, Artoor

Barseghian, Michael

Barsegyan, Avetis

Barsumyan, Kristine

Batwinas, Audrey

Bazikyan, Ani

Beglaryan, Robert

Beigikhaniy, Serli

Bishop, Clara

Bittar, Kevin

Blacano-Villagran, Matthew

Bochard, Kira

Boles, Kristion

Bondoc, Samantha

Boonchum-Pilotin, Aristotle

Bosman, Dwayne

Boyadjian, George

Boyce, Danielle

Bradford, Christopher

Branch, Mikayla

Bravo, Fox

Breslin, Scott

Breuer, Isabel

Briggs, Mikayla

Briones, John Levin

Briones, Sheyla

Britt, Madeleine

Broderick, Kristen

Buckley, Nicole

Buote, Brandon

Butler, Andrew

Camacho, Amanda

Carrasco, Victoria

Carrisoza, Jennifer

Casey, Daniel

Castaneda, Johnathan

Castellano Molina, Joselyn

Castile, Taylor

Castillo, Jason

Castresana, Maritza

Castro, Sedona

Castro-Lopez, Carlos

Cathcart, Chelsea

Cedeno, Athena

Cetin, Alexandria

Chalikyan, Hakob

Chaliyan, Madlen

Chan Salvador, Dhrae

Chavez, Benjamin

Chavez, Bernadette

Chavez, David

Chavez, Raymond

Cho, Joshua

Choi, Julia

Christman, Matthew

Churchian, Nicholas

Cifuentes, Angel

Clark, Thomas

Coccio, Gabriela

Collins, Gabriella

Collins, Lucas

Common, Marina

Cooke, Ahsaan

Cooper, Jasmine

Cooper, TJ

Corea, Kenen

Coronel, Ramon Joseph

Costa Murta, Eric

Cranmer, Zachary

Cranston, Veronica

Crosby, Benjamin

Cuellar, Chris

Curren, Natalie

Curry, Matthew

Cusumano, Haleigh

Cusumano, Hannah

Czarnecki, Steven

Czerwinski, Fiona

Daniel, Alexander

Davidyan, Dvin

Davoodi, Selin

Dawson, Willow

De Guzman, Kamryn

De La Cruz, Gisselle

De La Torre, Alyssa

De Vera, Alyssa

De, Anita

DeBarge, Abrielle

DeLaCruz, Cynthia

DeLeon, Nestor

Demirchian, Elizabeth

Derakapet, Sintia

Deveaux, Nayila

Diaz, Benjamin

Diaz, Chris

Dishington, Nathan

Dodson, Jacob

Donovan, Xavier

Durghalli, Anthony

Ekmekchian, Arman

Esagholi, Monika

Escobar, Jacqueline

Escobar-Carrillo, Jonathan

Escobedo, Isaac

Escutia, Omar

Estrada, Melina

Etame, Arndrayla

Evans, Philip

Fahradyan, Zaruhi

Fajardo, Forest

Fernandez, Andres

Fillman, Kayla

Flores, Angel

Flores, Damien

Flores, Ronaldo

Fowler, Rebecca

Frazier, Emma

Friedman, Britni

Gagliardi, Mariah

Galadzhyan, Lucina

Galajian, Raffi

Galstian, Richard

Galstian, Steven

Galstyan, Albrik

Galstyan, Lineta

Galvan, Javier

Galvez, Jonathan

Galvez, Rebecca

Garcia, Juan

Garcia, Keana

Gasparyan, Greta

Geanta, Gabriela

George, Skylar

Gevorkian, Alex

Gevorkian, Milena

Ghahramanians, Emin

Ghanbarian, Sarbeh

Gharapetian, Patrick

Gharibyan, Ashot

Giammichele, Jamie

Gibbs, Guy

Gofman, Alisa

Golestanyan, Selin

Golshan, Nicholas

Gomez, Matthew

Gomez, Mauricio

Gonchegulian, Zhan

Gonzales, Sofia Audrey

Gorman, Samuel

Gradjyan, Shakeh

Grafman, Justin

Green, Davion

Griffin, Clare

Grigorian, Arman

Grigorian, Soseh

Grigorian, Stephanie

Grigorian, Vahe

Gubik, Michelle

Guerra Prieto, Christian

Guerrero, Ileana

Guevara, Mason

Gulasaryan, Grigor

Gutierrez-Rivas, Daniel

Guzman, Maximillian

Guzman, Michael Christopher

Ha, Vy

Hairapian, Serlie

Hakobyan, Elina

Hakopian, Erik

Hall, Amaria

Hambardzumyan, Monika

Han, Tae Hee

Hanno, Kaitlyn

Haroutoonian, Leo

Haroutunian, Christina

Hartooni, Adena

Hasroun, Jenel

Hayrapetyan, Angelina

Heath, Hailey

Hendighomashi, Asal

Hernandez, Guillermo

Hernandez, Jordan

Hernandez, Robert

Hess Witucki, Joshua

Hirano, Jennifer

Hoang, Shannon

Hofilena, Katelyn

Holland, Chandler

Holland, Joshua

Honarchian, Rene

Hong, Curie

Hopson, Byron

Hosepo, Shauna

Hospidales, Ayojide

Hovanesian, Alan

Hovsepian, Andre

Hovsepian, Arpy

Ibnoujala, Omar

Ibragimova, Dilfuza

Idrovo, Nathaly

Indrikyan, Grigor

Indzheyan, Alex

Iniguez, Rosio

Ishida, Lorraine

Ishkhanyan, Elina

Ismailyan, Argisht

Jackson, Jordon

Jalalizadeh, Ryan

James, Christiano

Javahiryan, Ovsanna

Jayatyan, Artur

Jensen, Amalie Sofia

Jensen, Kaylee

Jermakyan, Sara

Jimenez, Brenden

Jimenez, Samuel

Kachaturian, Arman

Kalantaryan, Arnella

Kalpakyan, Abraham

Kamarzar, Arotin

Kamm, Ava

Karapetyan, David

Karazi, Andrew

Karimov, Islom

Kassir, Jennifer

Kazanchian, Andrue

Kazarian, Andre

Kelley, Jacob

Kellogg, Abraham

Kerr, Emma

Khachatryan, Alla

Khachikian, Arvin

Khachikyan, Vahe

Khajatourians, Tadeh

Khalaf, Royce

Khalil, Mathew

Khalil, Ola

Khandaker, Faraz

Khatchoyan, Christine

Khimani, Shain

Khoubeserian, Arianna

Kim, Alvin

Ko, Angie

Kobaissi, Abdullah

Kolus, Haley

Kotelyan, Hayk

Kothari, Nihaar

Koulsoum, Christopher

Koussa, Maryanne

Koutsos, Stefanos

Kuchuryan, Ani

Kundibekian, Michael

Kunza, John

Labus, Megan

Lagonegro, Sara

Lamoureaux, Storm

Lashkari, Sean

Lax, Alejandra

Le, Christopher

Leake, Henry

Ledesma, Edgar

Lee, Andy

Lee, Borah

Lee, Louise

Lee, Sarah

Lekhliyan, Varujan

Leon Salazar, Karina

Leonard, McKenna

Leonen, Allison Joy

Lewis, Andre

Lewis, Mary

Lin, Kyle

Lipscomb, Kennedi

Loffarelli, Cameron

Lopez Aguirre, Cesar

Lopez Barrios, Damon

Lopez, Liane

Lord, Jarrod

Lorente, Deanna

Loyola, Michael

Lozano, Emily

Lucero, Kyle

Lueneburg, Adam

Lungaro, Matthew

Lynch, Shane

Machkalyan, Angelina

Machuca, Ashley

Magadamyan, Sara

Magtesian, Michael

Mahmoudian, Argam

Mailyan, Gevorg

Makhserejyan, Hrant

Maksoud, Habib

Maldonado, Andrew

Malhotra, Samir

Malo Soledispa, Paul

Mamyan, Nune

Managuelod, Airalyn

Mancias, Nharelyn

Mandel, Lia

Mangyan, Alex

Manoulian, Narineh

Manoyan, Michelle

Mansour, Mary

Manukyan, Lilit

Mardirossian, Linda

Margousian, Argin

Mariscal, Stephanie

Markaryan, Markar

Marquez, Erika

Marsoubian, Natalie

Martinez, Kristie

Martinez, Michelle

Martinez, Victoria

Martirosian, Arthur

Marutyan, Murad

Massian, Angelica

Matevosyan, Ani

Matossian, Tadde

Mattera, Alyssa

Maynes, Rebekah

Maynez, Lukas

Mekikian, Michelle

Mekikyan, Elena

Melikian, Derek

Melikyan, Hrire

Melkomian, Anthony

Melkonian, Edgar

Mendoza, Emalie

Merida De Leon, Elizabeth

Merrit, Nicole

Merzikian, Varant

Mikayelyan, Anna

Mikitarian, Natalie

Miller, Harrison

Miller, Jacob

Miller, Joseph

Miller, Justin

Miloyan, Anthony

Min, Brent

Minasyan, David

Minnick, Christopher

Mintz-Kreyns, Emily

Miranda Ortiz, Monica

Mirzaians, Anasheh

Mishegyan, Avetis

Mkrtchyan, Kristina

Mola, Ruben

Molinari, Michael

Mondragon Mejia, Brandon

Monji, Sean

Montoya, Aly

Mora-Gutierrez, Dahlia

Morales, Cassandra

Morales, Jasmine

Moreno, Eric

Morgan, Jonathan

Morgande, Begoia

Moro, Samantha

Munoz, Nathanial

Navas, Samantha

Navasartian, Calleen

Nazarian, Katherine

Nazarians, Narek

Nazaryan, Alex

Nazaryan, Samson

Nersesian, Klancy

Nicola, Joseph

Niwa, Joshua

Noren, Drew

O’Brien, Stephanie

Ocegueda, Delbert

Ochoa Benitez, Oscar

Odicho, Nancy

Ohanyan, Aren

Ohanyan, Hasmik

Ohrnberger Culebro, Akira

Ojo, Sumani

Ordonez, Julia

Osorio, Jennifer

Otero, Brianna

Ovakimyan, Aram

Ovasapyan, Alice

Ovsepyan, Rubina

Ovsepyan, Yana

Owens, Eden

Padua Maldonado, Joe

Paglia, Nicolas

Pailet, Erik

Palau, Isabella

Palmisano, Carly

Palmisano, Cassandra

Panaligan, Ma Louise

Paredes, Stephanie

Paredes-Bernal, Isaac

Park, Daniel

Park, Jasmine

Parrott, Elijah

Patatanyan, Andrey

Patel, Sanam

Paz, Daisy

Pendarvis, Cole

Penn, Ivy

Pennings, Emily

Peralta, Rachel

Perez Roman, Kevin

Perez, Amber

Petrosian, Johnathan

Petrosyan, Anna

Petrosyan, David

Petrosyan, Milena

Phillips, Branden

Pilafdzhyan, Hagop

Pineda, Carlos

Pinheiro, Christian

Pogosian, Armine

Ponce, Robyn Eana

Porras, Daniel

Porter, Hannah

Prasad, Pranitha

Provost, Joshua

Quines, David Andrew

Quinonez-Galindo, Marilyn

Quintanar, Melissa

Quintanilla, Jefferson

Quiroa, Alexander

Rafaelian, Nancy

Ragland, Cheyenne

Ramos, Alejandro

Ramos, Ivan

Ramos, Paloma

Rangel, Elizabeth

Rangel, Jaime

Raymundo, Jonathan

Razavi, Cristian

Reyes, Javier

Reynaga Villalpando,

Reynolds, Colette

Rez, Griffin

Rivas, Christopher

Rivas, Christy

Rivas, Giselle

Rivas, Olivia

Rivera, Adrian

Rivera, Kristy

Robinson, Alexander

Robles, Jacqueline Angeli

Rocha, Kolbie

Romero Castaneda, Priscilla

Romero, Deja

Romero, Zackary

Rosen, Dillon

Rostomyan, Roman

Roth, Ariana

Rovira, Kenneth

Ruiz, Owen

Russo, Matthew

Safar, Josephine

Salatyan, Elizabeth

Salciccioli, Joseph

Sales Lopez, Dennis

Salmoon, Frank

Samour, Jasmine

Samvelyan, Samvel

Sanchez-Hernandez, Tommy

Sandoval, Sofia

Santillan, Anthony

Santos, Andres

Sarafian, Natalie

Sarah, Yazn

Sardinas, Miguel

Saremi, Melodie

Saremi, Natalie

Sargsyan, Elen

Sargsyan, Vahagn

Sarkisian, Samuel

Sarkissian, Arpa

Sarkissian, Cynthia

Sarkisyan, Ani

Sarkisyan, Natalie

Sarquiz, Sarah

Segura, Mathew

Shahmirzayan, Vivian

Shahverdian, Christopher

Shakhpazyan, Sevak

Shamoyan, Hakop

Shanazarian, Arvin

Shetty, Vedavit

Shirinian, Sylvia

Silva, Julia Adelves

Simmons, Rebecca

Simonian, Pierre

Sircy, Kayla

Skaf, Hala

Solorzano-Cortez, John

Soto, Isabella

Soto, Wanda

Stambulyan, Haik

Stein, Phillip

Stepanyan, Misha

Still, Stacie

Stout, Yudai

Sugars, Jacob

Sulaimanova, Aidana

Sutanto, Anthony

Sweeten, Cameron

Sydnor, Cynthia

Tadevosyan, Arman

Tahmasabi, Kevin

Tahmasian, Lousine

Tam, Gordon

Tamayo, Jose Miguel

Tamban, Deanechanelle

Tapan, Jonathan

Tapponi, Fadi

Tarposhyan, Tamara

Tebbe, Mary

Teixeira, Mikaela

Tergalstyan, Shant

Tersarkissian, Monteh

Terteryan, Aren

Terteryan, Gevorg

Tevanian, Michael

Thompson, Connor

Tirado, Melanie

Tonoyan, Garnik

Topalian, Shant

Torabian, Natalie

Torokian, Marcela

Torosian, Matthew

Torosyan, Dayana

Torres, Xochitl

Tovmassian, Steven

Trautmann, Elizabeth

Treadway, Jay

Troy, Melissa

Trujillo, Juan

Trujillo, Katie

Trujillo, Kelly

Uddin, Munem

Ulrich, Ekatarina

Vallejo, Yasid

Vardanyan, Maria

Vargas, Daniela

Vasquez, Angeles

Vasquez, Miguel

Veres, Samantha

Vigil, Shawntel

Villa, Bianca

Villalobos, Julianna

Vitagliano, Gianluca

Vizcarra, Melissa

Vosgien, Colby

Voskanyan, Misak

Voskanyan, Tigran

Voytko, Daniel

Warren, Nicolas

Wee, Leonard

Weithorn, Christensen

Werner, Samuel

Wiley, Joseph

Wiley, Kenneth

Wiley, Rachel

Wilson, Matthew

Wimett, Zoe

Winters, Nicole

Wise, Ian

Woods, Michael

Yaghobian, Emily

Yakhaman, Julie

Yanez, Danielle

Yanez, Gisela

Yao, Kexin

Ybiernas, Chynna Faith

Yegishyan, Eduard

Yerkanyan, Karo

Yeroomian, Natalie

Yesayan, Arpine

Younan, Layal

Youssef, Peter

Yumchadzhyan, Ani

Yun, Yeojun

Zadoorian, Loosine

Zadorian, Emanuel

Zaghian, Nareh

Zakarian, Sabrina

Zeitounian, Hrair

Zeitounian, Razmig

Zepeda, Jonathan

Zohrabian, Edgar

