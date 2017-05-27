Burbank High Graduates Celebrate Home Field Graduation

Burbank High moved their graduation down from the Starlight Bowl to Burbank High to celebrate the 2017 graduation class. The move resulted in a savings of $25,000 to the school plus free parking for parents at the old IKEA site. And that walk up the hill was also avoided!
myburbank’s Chief Photographer Ross A. Benson, along with Edward Tovmassian and Brandon Buckley were on hand to capture some pictures from the graduation.
The ceremony was held on May 26 and here is a list of all the graduates:
Abad, Mirou
Abelyan, Samvel
Abkarian, Sason
Ablabutyan, Sarkis Sam
Aboolian-Masihi, Nareh
Abovian, Ani
Abramian, Cynthia
Acuna Roman, Kevin
Agazarian, Melanie
Agazaryan, Harutyun
Aghajani, Naire
Aguilar, Jonathon
Aguirre Rodriguez, Leticia
Airapetyan, Alexander
Aivazyan, Celine
Akopov, Margo
Alaqrabawi, Nada
Albarian, Gregory
Albarran, Vanessa
Alcala, Alexandra
Alcala, Mikko Roberto
Alcaraz, Priscilla
Aleksanyan, Angelica
Alexander, Anaeis
Alexandryan, Daniel
Alvarado, Justin
Alvarado, Rosalinda
Alvarez, Gerardo
Alvarez, Nadine
Alvarez, Norman
Alvizures, Anthony
Amaya, Tania
Amirian, Tomik
Anassian, Henrik
Apayan, Harutun
Arakelian, Eliza
Armentrout, Derek
Arutyunyan, Eric
Asatrian, Garnik
Asatryan, Armine
Asatryan, Khachik
Asatryan, Silvi
Ashani, Hiral
Aslanyan, Andranik
Atoyan, Gevorg
Austin, Ryan
Avagian, Arman
Avagyan, Mikael
Avalos, Brianna
Avalos, Naphtali
Avanessian, Ann
Avendano, Adrian
Avila, Andres
Ayala, Alfredo
Ayala, Allison
Ayriyan, Nikol
Baca Castellanos, Sergio
Baenen, Catalina
Baer, Aaron
Baghdasian, Orbel
Baghdassarian, Tommy
Bailey, Laura
Baker, Gabriel
Baker, Madison
Balayan, Nerses
Bankston, Abigail
Barakyozyan, Masis
Barfian, Artoor
Barseghian, Michael
Barsegyan, Avetis
Barsumyan, Kristine
Batwinas, Audrey
Bazikyan, Ani
Beglaryan, Robert
Beigikhaniy, Serli
Bishop, Clara
Bittar, Kevin
Blacano-Villagran, Matthew
Bochard, Kira
Boles, Kristion
Bondoc, Samantha
Boonchum-Pilotin, Aristotle
Bosman, Dwayne
Boyadjian, George
Boyce, Danielle
Bradford, Christopher
Branch, Mikayla
Bravo, Fox
Breslin, Scott
Breuer, Isabel
Briggs, Mikayla
Briones, John Levin
Briones, Sheyla
Britt, Madeleine
Broderick, Kristen
Buckley, Nicole
Buote, Brandon
Butler, Andrew
Camacho, Amanda
Carrasco, Victoria
Carrisoza, Jennifer
Casey, Daniel
Castaneda, Johnathan
Castellano Molina, Joselyn
Castile, Taylor
Castillo, Jason
Castresana, Maritza
Castro, Sedona
Castro-Lopez, Carlos
Cathcart, Chelsea
Cedeno, Athena
Cetin, Alexandria
Chalikyan, Hakob
Chaliyan, Madlen
Chan Salvador, Dhrae
Chavez, Benjamin
Chavez, Bernadette
Chavez, David
Chavez, Raymond
Cho, Joshua
Choi, Julia
Christman, Matthew
Churchian, Nicholas
Cifuentes, Angel
Clark, Thomas
Coccio, Gabriela
Collins, Gabriella
Collins, Lucas
Common, Marina
Cooke, Ahsaan
Cooper, Jasmine
Cooper, TJ
Corea, Kenen
Coronel, Ramon Joseph
Costa Murta, Eric
Cranmer, Zachary
Cranston, Veronica
Crosby, Benjamin
Cuellar, Chris
Curren, Natalie
Curry, Matthew
Cusumano, Haleigh
Cusumano, Hannah
Czarnecki, Steven
Czerwinski, Fiona
Daniel, Alexander
Davidyan, Dvin
Davoodi, Selin
Dawson, Willow
De Guzman, Kamryn
De La Cruz, Gisselle
De La Torre, Alyssa
De Vera, Alyssa
De, Anita
DeBarge, Abrielle
DeLaCruz, Cynthia
DeLeon, Nestor
Demirchian, Elizabeth
Derakapet, Sintia
Deveaux, Nayila
Diaz, Benjamin
Diaz, Chris
Dishington, Nathan
Dodson, Jacob
Donovan, Xavier
Durghalli, Anthony
Ekmekchian, Arman
Esagholi, Monika
Escobar, Jacqueline
Escobar-Carrillo, Jonathan
Escobedo, Isaac
Escutia, Omar
Estrada, Melina
Etame, Arndrayla
Evans, Philip
Fahradyan, Zaruhi
Fajardo, Forest
Fernandez, Andres
Fillman, Kayla
Flores, Angel
Flores, Damien
Flores, Ronaldo
Fowler, Rebecca
Frazier, Emma
Friedman, Britni
Gagliardi, Mariah
Galadzhyan, Lucina
Galajian, Raffi
Galstian, Richard
Galstian, Steven
Galstyan, Albrik
Galstyan, Lineta
Galvan, Javier
Galvez, Jonathan
Galvez, Rebecca
Garcia, Juan
Garcia, Keana
Gasparyan, Greta
Geanta, Gabriela
George, Skylar
Gevorkian, Alex
Gevorkian, Milena
Ghahramanians, Emin
Ghanbarian, Sarbeh
Gharapetian, Patrick
Gharibyan, Ashot
Giammichele, Jamie
Gibbs, Guy
Gofman, Alisa
Golestanyan, Selin
Golshan, Nicholas
Gomez, Matthew
Gomez, Mauricio
Gonchegulian, Zhan
Gonzales, Sofia Audrey
Gorman, Samuel
Gradjyan, Shakeh
Grafman, Justin
Green, Davion
Griffin, Clare
Grigorian, Arman
Grigorian, Soseh
Grigorian, Stephanie
Grigorian, Vahe
Gubik, Michelle
Guerra Prieto, Christian
Guerrero, Ileana
Guevara, Mason
Gulasaryan, Grigor
Gutierrez-Rivas, Daniel
Guzman, Maximillian
Guzman, Michael Christopher
Ha, Vy
Hairapian, Serlie
Hakobyan, Elina
Hakopian, Erik
Hall, Amaria
Hambardzumyan, Monika
Han, Tae Hee
Hanno, Kaitlyn
Haroutoonian, Leo
Haroutunian, Christina
Hartooni, Adena
Hasroun, Jenel
Hayrapetyan, Angelina
Heath, Hailey
Hendighomashi, Asal
Hernandez, Guillermo
Hernandez, Jordan
Hernandez, Robert
Hess Witucki, Joshua
Hirano, Jennifer
Hoang, Shannon
Hofilena, Katelyn
Holland, Chandler
Holland, Joshua
Honarchian, Rene
Hong, Curie
Hopson, Byron
Hosepo, Shauna
Hospidales, Ayojide
Hovanesian, Alan
Hovsepian, Andre
Hovsepian, Arpy
Ibnoujala, Omar
Ibragimova, Dilfuza
Idrovo, Nathaly
Indrikyan, Grigor
Indzheyan, Alex
Iniguez, Rosio
Ishida, Lorraine
Ishkhanyan, Elina
Ismailyan, Argisht
Jackson, Jordon
Jalalizadeh, Ryan
James, Christiano
Javahiryan, Ovsanna
Jayatyan, Artur
Jensen, Amalie Sofia
Jensen, Kaylee
Jermakyan, Sara
Jimenez, Brenden
Jimenez, Samuel
Kachaturian, Arman
Kalantaryan, Arnella
Kalpakyan, Abraham
Kamarzar, Arotin
Kamm, Ava
Karapetyan, David
Karazi, Andrew
Karimov, Islom
Kassir, Jennifer
Kazanchian, Andrue
Kazarian, Andre
Kelley, Jacob
Kellogg, Abraham
Kerr, Emma
Khachatryan, Alla
Khachikian, Arvin
Khachikyan, Vahe
Khajatourians, Tadeh
Khalaf, Royce
Khalil, Mathew
Khalil, Ola
Khandaker, Faraz
Khatchoyan, Christine
Khimani, Shain
Khoubeserian, Arianna
Kim, Alvin
Ko, Angie
Kobaissi, Abdullah
Kolus, Haley
Kotelyan, Hayk
Kothari, Nihaar
Koulsoum, Christopher
Koussa, Maryanne
Koutsos, Stefanos
Kuchuryan, Ani
Kundibekian, Michael
Kunza, John
Labus, Megan
Lagonegro, Sara
Lamoureaux, Storm
Lashkari, Sean
Lax, Alejandra
Le, Christopher
Leake, Henry
Ledesma, Edgar
Lee, Andy
Lee, Borah
Lee, Louise
Lee, Sarah
Lekhliyan, Varujan
Leon Salazar, Karina
Leonard, McKenna
Leonen, Allison Joy
Lewis, Andre
Lewis, Mary
Lin, Kyle
Lipscomb, Kennedi
Loffarelli, Cameron
Lopez Aguirre, Cesar
Lopez Barrios, Damon
Lopez, Liane
Lord, Jarrod
Lorente, Deanna
Loyola, Michael
Lozano, Emily
Lucero, Kyle
Lueneburg, Adam
Lungaro, Matthew
Lynch, Shane
Machkalyan, Angelina
Machuca, Ashley
Magadamyan, Sara
Magtesian, Michael
Mahmoudian, Argam
Mailyan, Gevorg
Makhserejyan, Hrant
Maksoud, Habib
Maldonado, Andrew
Malhotra, Samir
Malo Soledispa, Paul
Mamyan, Nune
Managuelod, Airalyn
Mancias, Nharelyn
Mandel, Lia
Mangyan, Alex
Manoulian, Narineh
Manoyan, Michelle
Mansour, Mary
Manukyan, Lilit
Mardirossian, Linda
Margousian, Argin
Mariscal, Stephanie
Markaryan, Markar
Marquez, Erika
Marsoubian, Natalie
Martinez, Kristie
Martinez, Michelle
Martinez, Victoria
Martirosian, Arthur
Marutyan, Murad
Massian, Angelica
Matevosyan, Ani
Matossian, Tadde
Mattera, Alyssa
Maynes, Rebekah
Maynez, Lukas
Mekikian, Michelle
Mekikyan, Elena
Melikian, Derek
Melikyan, Hrire
Melkomian, Anthony
Melkonian, Edgar
Mendoza, Emalie
Merida De Leon, Elizabeth
Merrit, Nicole
Merzikian, Varant
Mikayelyan, Anna
Mikitarian, Natalie
Miller, Harrison
Miller, Jacob
Miller, Joseph
Miller, Justin
Miloyan, Anthony
Min, Brent
Minasyan, David
Minnick, Christopher
Mintz-Kreyns, Emily
Miranda Ortiz, Monica
Mirzaians, Anasheh
Mishegyan, Avetis
Mkrtchyan, Kristina
Mola, Ruben
Molinari, Michael
Mondragon Mejia, Brandon
Monji, Sean
Montoya, Aly
Mora-Gutierrez, Dahlia
Morales, Cassandra
Morales, Jasmine
Moreno, Eric
Morgan, Jonathan
Morgande, Begoia
Moro, Samantha
Munoz, Nathanial
Navas, Samantha
Navasartian, Calleen
Nazarian, Katherine
Nazarians, Narek
Nazaryan, Alex
Nazaryan, Samson
Nersesian, Klancy
Nicola, Joseph
Niwa, Joshua
Noren, Drew
O’Brien, Stephanie
Ocegueda, Delbert
Ochoa Benitez, Oscar
Odicho, Nancy
Ohanyan, Aren
Ohanyan, Hasmik
Ohrnberger Culebro, Akira
Ojo, Sumani
Ordonez, Julia
Osorio, Jennifer
Otero, Brianna
Ovakimyan, Aram
Ovasapyan, Alice
Ovsepyan, Rubina
Ovsepyan, Yana
Owens, Eden
Padua Maldonado, Joe
Paglia, Nicolas
Pailet, Erik
Palau, Isabella
Palmisano, Carly
Palmisano, Cassandra
Panaligan, Ma Louise
Paredes, Stephanie
Paredes-Bernal, Isaac
Park, Daniel
Park, Jasmine
Parrott, Elijah
Patatanyan, Andrey
Patel, Sanam
Paz, Daisy
Pendarvis, Cole
Penn, Ivy
Pennings, Emily
Peralta, Rachel
Perez Roman, Kevin
Perez, Amber
Petrosian, Johnathan
Petrosyan, Anna
Petrosyan, David
Petrosyan, Milena
Phillips, Branden
Pilafdzhyan, Hagop
Pineda, Carlos
Pinheiro, Christian
Pogosian, Armine
Ponce, Robyn Eana
Porras, Daniel
Porter, Hannah
Prasad, Pranitha
Provost, Joshua
Quines, David Andrew
Quinonez-Galindo, Marilyn
Quintanar, Melissa
Quintanilla, Jefferson
Quiroa, Alexander
Rafaelian, Nancy
Ragland, Cheyenne
Ramos, Alejandro
Ramos, Ivan
Ramos, Paloma
Rangel, Elizabeth
Rangel, Jaime
Raymundo, Jonathan
Razavi, Cristian
Reyes, Javier
Reynaga Villalpando,
Reynolds, Colette
Rez, Griffin
Rivas, Christopher
Rivas, Christy
Rivas, Giselle
Rivas, Olivia
Rivera, Adrian
Rivera, Kristy
Robinson, Alexander
Robles, Jacqueline Angeli
Rocha, Kolbie
Romero Castaneda, Priscilla
Romero, Deja
Romero, Zackary
Rosen, Dillon
Rostomyan, Roman
Roth, Ariana
Rovira, Kenneth
Ruiz, Owen
Russo, Matthew
Safar, Josephine
Salatyan, Elizabeth
Salciccioli, Joseph
Sales Lopez, Dennis
Salmoon, Frank
Samour, Jasmine
Samvelyan, Samvel
Sanchez-Hernandez, Tommy
Sandoval, Sofia
Santillan, Anthony
Santos, Andres
Sarafian, Natalie
Sarah, Yazn
Sardinas, Miguel
Saremi, Melodie
Saremi, Natalie
Sargsyan, Elen
Sargsyan, Vahagn
Sarkisian, Samuel
Sarkissian, Arpa
Sarkissian, Cynthia
Sarkisyan, Ani
Sarkisyan, Natalie
Sarquiz, Sarah
Segura, Mathew
Shahmirzayan, Vivian
Shahverdian, Christopher
Shakhpazyan, Sevak
Shamoyan, Hakop
Shanazarian, Arvin
Shetty, Vedavit
Shirinian, Sylvia
Silva, Julia Adelves
Simmons, Rebecca
Simonian, Pierre
Sircy, Kayla
Skaf, Hala
Solorzano-Cortez, John
Soto, Isabella
Soto, Wanda
Stambulyan, Haik
Stein, Phillip
Stepanyan, Misha
Still, Stacie
Stout, Yudai
Sugars, Jacob
Sulaimanova, Aidana
Sutanto, Anthony
Sweeten, Cameron
Sydnor, Cynthia
Tadevosyan, Arman
Tahmasabi, Kevin
Tahmasian, Lousine
Tam, Gordon
Tamayo, Jose Miguel
Tamban, Deanechanelle
Tapan, Jonathan
Tapponi, Fadi
Tarposhyan, Tamara
Tebbe, Mary
Teixeira, Mikaela
Tergalstyan, Shant
Tersarkissian, Monteh
Terteryan, Aren
Terteryan, Gevorg
Tevanian, Michael
Thompson, Connor
Tirado, Melanie
Tonoyan, Garnik
Topalian, Shant
Torabian, Natalie
Torokian, Marcela
Torosian, Matthew
Torosyan, Dayana
Torres, Xochitl
Tovmassian, Steven
Trautmann, Elizabeth
Treadway, Jay
Troy, Melissa
Trujillo, Juan
Trujillo, Katie
Trujillo, Kelly
Uddin, Munem
Ulrich, Ekatarina
Vallejo, Yasid
Vardanyan, Maria
Vargas, Daniela
Vasquez, Angeles
Vasquez, Miguel
Veres, Samantha
Vigil, Shawntel
Villa, Bianca
Villalobos, Julianna
Vitagliano, Gianluca
Vizcarra, Melissa
Vosgien, Colby
Voskanyan, Misak
Voskanyan, Tigran
Voytko, Daniel
Warren, Nicolas
Wee, Leonard
Weithorn, Christensen
Werner, Samuel
Wiley, Joseph
Wiley, Kenneth
Wiley, Rachel
Wilson, Matthew
Wimett, Zoe
Winters, Nicole
Wise, Ian
Woods, Michael
Yaghobian, Emily
Yakhaman, Julie
Yanez, Danielle
Yanez, Gisela
Yao, Kexin
Ybiernas, Chynna Faith
Yegishyan, Eduard
Yerkanyan, Karo
Yeroomian, Natalie
Yesayan, Arpine
Younan, Layal
Youssef, Peter
Yumchadzhyan, Ani
Yun, Yeojun
Zadoorian, Loosine
Zadorian, Emanuel
Zaghian, Nareh
Zakarian, Sabrina
Zeitounian, Hrair
Zeitounian, Razmig
Zepeda, Jonathan
Zohrabian, Edgar
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