Seniors Become Graduates During Ceremony at Burroughs

On Thursday, May 25, Burroughs High School students marched to Memorial Field. This would be the last time as seniors as graduation ceremonies awaited them.

School administrators and Burbank Unified School District Board of Education members were all on hand to give this new set of graduates their hard earned diplomas before sending them out into the world.

myBurbank’s Ross A. Benson was on hand to capture some great pictures.

2017 John Burroughs High graduates:

Hunter Abaravich

Alyssa Abraham

Andrew Abrahamian

Sarah Abrams

Adriana Acevedo

Magdalena Aceves Mazas

Sean Achor

Jeremy Acosta

Miguel Adao

Jerrel Agramon Turla

Dana Alyssa Aguado

Robin Aimaq

Valerie Alcala

Clark Alcantara

Uriah Alcocer

Liliana Aldava

Richard Alonzo

Joshua Alonzo

Rachel Alvarado

Jailyn Alvarado

Jennifer Alvarez

Dylan Alvarez

Andres Alvarez

Maria Fernanda Alvarez Sosa

Joshua Amoroso

Graison Anderson

Sara Anderson

Paxton Anderson

Hunter Andrews

Daniel Anzures

Christopher Aparicio-Zepeda

Vaness Claire Aranas

Ari Arango

Kimberly Argumedo

Nathan Armstrong

Raelinn Arnold

Desiree Arriaga

Alexander Arrindell

Valerie Ascencio

Gillian Asuncion

Faith Auon

Alex Avakian

Avo Avedissian

Harlly Avila-Alvarado

Jordan Aviles

Ryland Axelson

Alexandria Axt

Goar Ayrapetyan

Alexis Bacaro

Arvin Baera

Emma Bailey

Nikolas Bakas

Keylin Banegas

Andrew Bardales

Geoffrey Bark

Danielle Barraza-Sims

Pablo Barrios

Emma Bartram

Mary Christina Battle

Breana Bauer

Rachel Beattie

Emma Been

Emily Beihold

Raika Kai Bejasa

Chance Bell

Hazel Benavides

Allen Benian

Jennifer Benitez Portillo

Amanda Bennett

Skyler Bercini

Marina Berkovitz

Madaisha Berumen

Maelee Blancaflor

Joseph Bogart

Jesus Bonilla

Jacob Bonilla

Connor Boulais

Zakary Brewer

Lauren Brown

Abigayle Brown

Henrik Buchanan

Leon Burns

Lauren Butler

Tatiana Caceres

Marc Calderon

Erik Camarillo

Braxton Camberos

Katherine Candage

Kamryn Cardenaz

Haley Carl

Seth Carrillo

Haley Carroll

Adam Cashman

Danira Castro

Juno Cendejas

Leila Centeno

Jesse Chamberlain

Megan Chan

Erin Clarke

Talya Cohen

Lisandra Contreras-Cabrera

Julia Coronado-King

Marissa Cortes

Cobie Cortez

Elvis Corvera-Aviles

Melissa Cova

Katherine Cox

Maria Cruz

Sarah Cruz

Isabela Cruz

Luis Cuevas

Donovan Cunningham

Hunter Cutone

Brendan Cyr

Ryan Cyr

Adam Dansak

Louis D’Aquila

Corrado Darmiento

Jackson Davis

Angelia Davtyan

Justin Day-Wade

Peter De Lara

Nathan Dean

McKenna Deaton

Alexander deBarros

Lulea Debretsion

Samantha DeFraites

Ryan Del Castillo

Marina Del Toro

Benny Delgado Moreno

Robert Demirdzhyan

Harout Demirdzhyan

Mike Dermendjian

Kavya Dhyasani

Iana Diaz

Ariana Diaz

Carina Diaz

Jailene Diaz Coca

Rhiannon DiForte

Valentina Dimas

Kyle Dobson

Alexandra Dolman

Justin Dorris

Jennifer Drechsler

Anthony Dugall

Emma Duncanson

Derick Duran

Samuel Duran

Zoe Durkin

Amber Dyer

Catherine Echeverria

Reilly Edwards

Ryan Eiklor

Heidi Eligio

Lindsay Erisman

Marshelly Escalante

Ivy Escalante Rodriguez

Michael Escutia

Isaac Espinoza

Augustin Esqueda

Antonio Esquivel Gonzalez

Jacob Essiambre

Genesis Estrada

Angel Estrada

Alyssa Fajardo

Hoda Farhat

Joseph Faucheux

Sarah Faucheux

Sarah Favela

Daniel Fendrich

Daniel Figueroa

Ashley Figueroa-Lozano

Christopher Firlotte

Joshua Flinchbaugh

Amanda Flores

Bruno Fortin

Eno Fox

Nicholas Frontuto

Nico Frugone

Noah Fuentes

Isabella Funes

Rachel Galan

Diego Galaviz

Alexander Gallagher-Hurst

Brianna Garay

Gabrielle Garcia

Thania Garcia

Noe Garcia

Jasmine Garcia

Valeria Garcia Vazquez

Cameron Garduno

Chase Garza

Kimberly Gaytan

Melanie Gazazian

Shawn Gelas

Gianna Geraci

Julian Adam Geronimo

Selin Gharapet

Lauren Ghraizi

Cassandra Giangrasso

Taiyo-Nwagi Gibbs

Rajay Gladden

Chelsea Glaze

Chance Goehner

Miranda Goldstein

Kayla Gomez

Ivan Gomez

Alexis Gomez

Erik Gonzalez

Crystal Gonzalez

David Gonzalez

John Francis Gonzalez

Elyla Gonzalez

Mireya Gonzalez

Brian Gonzalez

Carlos Gonzalez Rodriguez

Christian Adie Gorospe

Anton Gorskikh

Charles Gove

Nathan Graves

Sydnee Green

Casey Grimm

Zachary Guerrero

William Guglielmo

Sean Gurevich

Ryan Guth

Ryan Gwennap

Sandra Ha

Jennifer Ha

Gevork Hagopian

Karmen Haley

Daniel Han

Mia Hanada

Richard Haney

Paton Hardy

Bethany Hawksworth

Grant Helm

Justin Henderson

Natalie Hernandez

Preston Hernandez

Joseph Hernandez-Torrejon

Kaitlyn Herrera

Natalie Herrera-Delfin

Andrew Hoang

Isabella Hohman Almeida

Alexis Holland

Riley Hooper

Thomas Howe

Phoebe Hughes

Tristen Hull

Javier Hurtado

Sharon Ibarra Polania

Lucia Irigoyen

Helen Izaguirre

Sky Jalanugraha

David Jaramillo

Francis Jarin

Austin Jew

Briana Jimenez

Taylor Johnson

Brianna Johnson

Taylor Johnson

Leia Johnson

Carlos Miguel Juan

Adam Kaba

Aaron Kalpakian

Everett Kanoho

Logan Kanouse

Gabriella Kapuy

Cameron Kelly

Hovanes Keloyan

Lilian Khosravi

Xochilt Khoury

Alejandra Kim

Drusilla Kim

Chloe Kingman

Benjamin Knight

Karie Knoeber

Natalie Kojababian

Matthew Krattiger

Victoria Kronfle

Andrew Kukawski

Veronica Langley

Jake Lasso-Spell

Valentina Lattanzi

Sarah Le

Alex Leahy-Andrews

Kobe Lee

Nathen Lehman

Jennifer Leon-Soriano

Brooks Lerian

Vanessa Liceaga

Stephenie Liceaga

Charlie Lim

Alexander Linares

Ronald David Lizardo

Lauren Lopez

Joe Lopez

Andrew Lopez

Angela Lopez

Jasmine Lopez

Miles Lopez

Melissa Lopez

Kyle Lucas

Conner Ludlum

Monica Ly

Hiep Mac

Samantha MacLean

Xitlaly Madrigal

Natalie Magallon

Malcolm Maginnis

Madison Mahay

John Mai

Danielle Isobel Makiling

Zoey Malden

Andrew Maline

Jarrett Malone

Ian Rolando Mamaril

Michelle Manolakis

Gidget Marasek

Austin Marcellino

Luis Anton Marcelo

Cristina Marquez

Angeline Marquez

Jacob Martin

Genesi Martinez

Brandon Martinez Hinojos

Austin Marx

Crystal Mateo

Grace Matranga

Molly McCorkle

Julie McHorney

Yaneli Medina

Paolo Adrian Mejia

Mackenna Meltzer

Marcela Mena

Monica Mendoza

Angela Merchan

Katherine Metcalf

Reason Meyer

Anna Meyers

Camilla Miceli

Daniel Michel

Madeline Mier

Kurt Miller

Francesca Mills

Roberto Molina

Ivy Nicole Monfero

Aaron Monterubio

Dylan Montgomery

Victoria Montoya

Sebastian Moore

Daniel Morales

Sarah Moran

Bryan Moran Diaz

Vanessa Moreno

Samantha Morgan

Jordan Noel Morgan

Nessa Moynahan

John Muhlenkamp

Jose Munoz

Pressley Myer

Savanna Nalbandian

Bella Nava

Jaime Navarrete

Leonardo Naveira

Jorge Negrete

Hannah Nelsestuen

Jacob Nelson

Selah Nerey

Erika Nikoian

Rachel Niver

Aram Nordanyan

Mariah Nowak

Jazmine Nunez

Vanessa O’Brien

Jordan Olivet Leiva

Matthew Ordonez

Josiah Orellana

Emily Orsatt

David Ortega

Anthony Ortega

Stefany Ortiz

Wendy Osorio

Vanessa Ovalle Rivas

Alleona Dominique Paguia

Justin Palafox

Jessica Palomo

Hannah Park-Worley

Caleigh Paster

Sara Pelayo

Gabriel Pellot

Molly Pena

Caitlyn Pentland

Sabrina Peralta

Michele Perbellini

Yosaline Perez

Yesenia Perez

Gizelle Perez

Larissa Perez

Oscar Perez

Arturo Perez

James Pham

Jonathan Pham

Ashley Phelps

Elisabeth Pichaj

Ana Pineda

Noah Pinnt

Jake Poole

Crystal Prado-Angel

Anton Prather

Anwen Price

Marissa Proval

Tatiana Quiceno

Raquel Quinonez

Genesis Quintero-Estrada

Gloria Raduenz

Christopher Ramirez

Herman Ramirez

Micah Ramirez

Daisy Ramirez*

Ariel Ramirez

Sarah Ramos

Emily Ramsey

Jake Redcloud

Nicolas Reinoso

Trevor Renga

Nacha Rengrudkij

Larissa Reyes

Michael Reyes

Rosemary Riddle

Jocelyn Rieken

Madison Riggs

Kayla Rios

Albert Rivas

Tyren Rivera

Sophia Rizzotti

Mya Roberts

Taylor Rodriguez

Carlos Rodriguez

Luis Rodriguez Quiroz

Julianna Rogers

Aubrianna Rohan

Anali Romero

Eric Rosado

Edith Rosales

Vivian Rosas

Alysa Rose

Christopher Rosstamian

Alysa Rothfuss

Patrick Rubio

Matthew Rudas

Michaela Sabo

Raven Salas-Nunez

Joshua Sanchez

Branden Sanchez

Andrew Sanchez

Adrian Sandoval

Sophia Sandoval

Natalie Sandoval

Diana Santana-Diaz

David Sargsian

Viktorya Saroyan

Aida Sauri

Makena Savola

Allison Schamber

Jacob Schlossman

Katherine Segura

Madison Seiffert

Amy Sepulveda

Isaac Serpas

Eduardo Serrano

George Severekyan

June Shaffer

Casey Shellenberger

Brannan Shepherd

Margaret Shi

Brandon Shields

Makena Sierra

Alec Silva

Dominique Silva

Alejandra Silva

Gerardo Solano

Alondra Solis

Rudolph Sookhoo

Duncan Sparks

Gage Spell

Christopher Spencer

Gianni Spiga

Hayden Stackhouse

Molly Stapelfeldt

Jacqueline Stephenson

Rebecca Stewart

Kayla Stogden

Matthew Storozum

Cesera Suarez

Elias Suarez

Callie Suppa

Simon Suwimolsatean

Matthew Tanner

Youssef Tawil

Maya Taylor

Christina Thomas

Brighton Thomas

Amari Thomas

Andrew Thomas-Nathan

Marlee Thompson

Jacob Tobar

Nicolas Tokarev

Isaac Tolentino

Sloan Tome

Nicholas Tong

Sandra Torres

Eduardo Torres Ibarra

Victor Tovar

Elissa Tovar

Anthony Tran

Huy Tran

Lauren Turner

Sofia Uribe Garibay

Tricia Valadez

Kennedy Valentine

Brandon Valenzuela

Chrystian Vasquez

Jessica Vasquez

Michelle Velasco

Jennifer Velasquez

Kim Allyson Velena

Natalie Velez

Douglas Villalta

Katrina Villareal

Julia Vinyard

Jasmine Virasingh

Brian Vo

Emma Vollkommer

Megan Wade

Cleonix Wagner

Kasidy Walker

Darby Walker

Hailey Wantland

Emily Webber

Timothy Wells

Patrick Wells

Camille Wescott

Michael West

Myles West

Daniel Whittet

Sophie Wiegand

Kobe Williams

Ryan Wilson

Haley Wilson

Tristan Wisman

Jerod Wolf

Samantha Wolfenden

Michael Wong

Yasmina Woods

Elizabeth Wrobel

Carlos Yanez

Nadime Younan

Georgia Young

Emily Yount

Tian You Yu

Jean Yusuf Pineda

Sullivan Zack

Stephanie Zambrano

Hayden Zepeda

Steven Zhang

