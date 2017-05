Injury Bug Hits Local Track Stars for Pacific League Finals

The Pacific League track and field finals was certainly missing something Friday at Arcadia High.

Three of the best local athletes were not competing as Burbank girls’ star Hailey Cusumano was out due to injury as well Burroughs High junior distance running stars Alex Hirsch and Jacob Calderon.

All three were missed by their respective teams, which still managed to put together a number of stellar performances.

In girls’ varsity, Burroughs’ Emily Virtue won the 1,600 (5:09.79) and 3,200 (11:10.17).

In the boys’ varsity, Burbank’s Vedavit Shetty won the 400 (50.49) and the triple jump (43-10 1/2). Burroughs Sammy Duran was the 200 meter league champion (23.07).

Burroughs Jagdeep Chahal ended in a tie with Crescenta Valley’s Colin FitzGerald in the 1,600 as both finished in 4:26.56.

Burbank’s Sergio Aguilar won the 110 hurdles (15.7 ) and Burroughs’ Max Carrillo took the 300 hurdles (40.81).

Burroughs Christian Valles took the pole vault (14-0).

Licensed to Arcadia High School - CA HY-TEK's Meet Manager 5/5/2017 09:26 PM Pacific League Finals - 4/28/2017 to 5/5/2017 Arcadia High School Results Girls 100 Meter Dash Varsity ===================================================================== Meet: # 11.50 1990 Inger Miller, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== Finals 1 Schlueter, Clair 12 Crescenta Va 12.45 1.8 2 Sandford, Jenesis 10 Muir 12.63 1.8 3 Morris, Caitlin 11 Arcadia 12.91 1.8 4 Shelton, Jessy 12 Crescenta Va 12.92 1.8 5 Bartram, Emma 12 Burroughs (B 13.20 1.8 6 Plummer, Ayala 10 Arcadia 13.32 1.8 7 Im, Kelly 12 Crescenta Va 13.36 1.8 8 Wu, Daphne 11 Arcadia 13.40 1.8 9 Gaskin, Kendall 10 Glendale 13.47 1.8 Girls 200 Meter Dash Varsity ===================================================================== Meet: # 24.10 1990 Miller, Knowles(91), Muir, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Buehner, Lauren 11 Arcadia 24.90 0.6 2 Sandford, Jenesis 10 Muir 26.24 0.6 3 Taylor, Jillian 10 Arcadia 26.87 0.6 4 Shelton, Jessy 12 Crescenta Va 26.88 0.6 5 Lieberman, Izzy 10 Crescenta Va 26.90 0.6 6 Dacosta, Marion 11 Glendale 27.83 0.6 7 Teixeira, Mikaela 12 Burbank -ss 27.85 0.6 8 Chandler, Jade 10 Muir 27.86 0.6 9 Gaskin, Kendall 10 Glendale 28.40 0.6 Girls 400 Meter Run Varsity ================================================================ Meet: # 54.60 1985 Linetta Wilson, Muir Name Year School Finals ================================================================ 1 Buehner, Lauren 11 Arcadia 56.35 2 Taylor, Jillian 10 Arcadia 1:00.98 3 Winicki, Jade 11 Crescenta Va 1:01.68 4 Lieberman, Izzy 10 Crescenta Va 1:01.95 5 Dacosta, Marion 11 Glendale 1:02.71 6 Acosta, Paige 11 Arcadia 1:03.06 7 Wade, Megan 12 Burroughs (B 1:03.44 8 Figueroa-Correa, Neitany 11 Arcadia 1:03.71 9 Calcanas, Andrea 11 Arcadia 1:07.08 Girls 800 Meter Run Varsity ================================================================ Meet: # 2:12.70 2001 Anita Siraki, Hoover Name Year School Finals ================================================================ 1 Graves, Kira 9 Arcadia 2:21.25 2 Wong, Nikki 9 Arcadia 2:22.07 3 Yamane, Eryca 11 Arcadia 2:25.78 4 Liang, Cindy 12 Arcadia 2:28.17 5 Ramirez, Melanie 11 Arcadia 2:29.49 6 Huang, Joy 12 Arcadia 2:40.75 7 Ma, Julia 10 Arcadia 2:41.05 8 Pellegrini, Alie 12 Glendale 2:43.52 9 Lee, Mackenna 9 Arcadia 2:45.17 10 Lo, Jordan 11 Glendale 2:47.38 Girls 1600 Meter Run Varsity ================================================================ Meet: # 4:51.29 5/7/2010 Catrina McAlister, Arcadia Name Year School Finals ================================================================ 1 Virtue, Emily 11 Burroughs (B 5:09.79 2 Liang, Cindy 12 Arcadia 5:14.54 3 Stepanian, Natalie 11 Arcadia 5:15.92 4 Yamane, Eryca 11 Arcadia 5:18.97 5 He, Jasmine 11 Arcadia 5:19.45 6 Eligio, Heidi 12 Burroughs (B 5:22.26 7 Lung, Holly 12 Arcadia 5:23.33 8 Collins, Gabby 12 Burbank -ss 5:25.82 9 Apreza, Noemi 11 Burbank -ss 5:42.32 10 Giammichele, Jamie 12 Burbank -ss 5:46.32 11 Villalpando, Ana 11 Burroughs (B 5:54.71 12 Kang, So Jeong 10 Crescenta Va 5:59.41 Girls 3200 Meter Run Varsity ================================================================ Meet: # 10:26.68 2001 Anita Siraki, Hoover Name Year School Finals ================================================================ 1 Virtue, Emily 11 Burroughs (B 11:10.17 2 Huang, Joy 12 Arcadia 11:25.60 3 He, Jasmine 11 Arcadia 11:26.67 4 Eligio, Heidi 12 Burroughs (B 11:46.34 5 Ortiz, Naila 11 Crescenta Va 11:49.29 6 Collins, Gabby 12 Burbank -ss 11:49.72 7 Apreza, Noemi 11 Burbank -ss 12:07.30 8 Giammichele, Jamie 12 Burbank -ss 12:23.22 9 Barrios, Samantha 12 Arcadia 12:54.60 10 Chacon, Isabella 11 Arcadia 12:56.76 11 Kang, So Jeong 10 Crescenta Va 12:59.87 12 Rodriguez, Danielle 11 Arcadia 13:01.35 13 Ramirez, Gabriela 12 Arcadia 13:04.00 14 Ma, Julia 10 Arcadia 13:05.89 15 Hernandez, Vanessa 12 Arcadia 13:08.39 16 Villalpando, Ana 11 Burroughs (B 13:09.77 17 Zhang, Hannah 11 Arcadia 13:15.19 18 Lee, Mackenna 9 Arcadia 13:37.79 19 Linney, Saya 11 Crescenta Va 13:51.81 20 Longlax, Michelle 9 Crescenta Va 14:06.92 21 Manoukian, Phillipa 12 Crescenta Va 14:14.53 22 Dall, Jackie 12 Crescenta Va 14:21.28 23 Brown, Kristen 12 Crescenta Va 14:31.86 24 Homer, Christina 9 Arcadia 14:36.51 25 Tong, Allyson 11 Arcadia 14:38.15 26 Noriega, Amanda 11 Crescenta Va 14:53.08 27 Jiminez, Briana 12 Crescenta Va 14:59.02 28 Kelly, Martha 9 Arcadia 15:16.22 -- Lung, Holly 12 Arcadia DNF Girls 100 Meter Hurdles Varsity ===================================================================== Meet: # 14.40 2007 Jalisa Williams, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Fulton, Micah 11 Muir 14.69 2.1 2 Read, Christina 12 Arcadia 15.69 2.1 3 Hill, Cynthia 10 Muir 16.05 2.1 4 Plummer, Ayala 10 Arcadia 16.43 2.1 5 Galvan, Jestena 12 Crescenta Va 16.44 2.1 6 Carrillo, Kristina 10 Crescenta Va 16.62 2.1 7 Saengsri, Jennifer 12 Crescenta Va 17.35 2.1 8 Rapisora, Krizia 12 Glendale 17.46 2.1 9 Constanzo, Alexandria 12 Arcadia 17.77 2.1 Girls 300 Meter Hurdles Varsity ================================================================ Meet: # 46.04 4/29/2016 Kira Bochard, Burbank -SS Name Year School Finals ================================================================ 1 Bochard, Kira 12 Burbank -ss 45.96# 2 Carrillo, Kristina 10 Crescenta Va 46.98 3 Saengsri, Jennifer 12 Crescenta Va 49.52 4 Giboney, Amy 12 Crescenta Va 51.11 5 Carillo, Carolina 12 Glendale 52.82 6 Jones, Emma 11 Burroughs (B 54.27 7 Constanzo, Alexandria 12 Arcadia 55.14 Girls 4x100 Meter Relay Varsity ================================================================ Meet: # 47.20 1994 , Muir School Finals ================================================================ 1 Arcadia 'A' 48.44 1) Morris, Cailtin 11 2) Buehner, Lauren 11 3) Taylor, Jillian 10 4) Plummer, Ayala 10 2 Crescenta Valley 'A' 49.89 1) Schlueter, Clair 12 2) Shelton, Jessy 12 3) Domingo, Brianna 12 4) Saengsri, Jennifer 12 3 Glendale 'A' 51.66 1) Carillo, Carolina 12 2) Dacosta, Marion 11 3) Gaskin, Kendall 10 4) Puchulegui, Melina 12 4 Burroughs (Bur) 'A' 51.81 1) Bartram, Emma 12 2) Funes, Izzy 12 3) Wade, Megan 12 4) Jones, Kate 11 Girls 4x400 Meter Relay Varsity ================================================================ Meet: # 3:49.10 1985 , Muir School Finals ================================================================ 1 Arcadia 'A' 4:01.14 1) Wong, Nikki 9 2) Graves, Kira 9 3) Taylor, Jillian 10 4) Buehner, Lauren 11 2 Crescenta Valley 'A' 4:09.24 1) Carrillo, Kristina 10 2) Saengsri, Jennifer 12 3) Winicki, Jade 11 4) Lieberman, Izzy 10 3 Burroughs (Bur) 'A' 4:09.46 1) Bartram, Emma 12 2) Funes, Izzy 12 3) Wade, Megan 12 4) Jones, Kate 11 4 Muir 'A' 4:31.04 Girls High Jump Varsity ================================================================ Meet: # 5-08.25 5/7/2010 Alexis Walker, Pasadena Name Year School Finals ================================================================ 1 Walker, Eileen 9 Crescenta Va 4-11.00 2 Codding, Claire 11 Crescenta Va J4-11.00 3 Kruegermann, Kristina 11 Crescenta Va 4-05.00 Girls Pole Vault Varsity ================================================================ Meet: # 11-06 1999 Bridget Pearson, Hoover Name Year School Finals ================================================================ 1 Teixeira, Mikaela 12 Burbank -ss 11-00.00 2 Akobian, Alex 11 Burroughs (B 10-06.00 3 Switzer, Elizabeth 11 Burroughs (B 10-00.00 4 Constanzo, Alexandria 12 Arcadia 9-06.00 5 Wu, Daphne 11 Arcadia 8-06.00 -- Perkins, Emily 11 Crescenta Va NH Girls Long Jump Varsity ===================================================================== Meet: # 18-07.25 1996 Walker, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Schlueter, Clair 12 Crescenta Va 18-04.25 1.6 2 Fulton, Micah 11 Muir 18-02.25 1.6 3 Yen, Stephanie 11 Arcadia 17-02.75 2.7 4 Morris, Caitlin 11 Arcadia 17-00.75 1.5 5 Miller, Lauryn 12 Muir 16-03.25 1.1 6 Read, Christina 12 Arcadia 15-05.00 1.0 7 Chandler, Jade 10 Muir 15-04.75 2.4 8 Kruegermann, Kristina 11 Crescenta Va 15-04.25 1.3 9 Funes, Izzy 12 Burroughs (B 15-01.75 1.6 10 Plummer, Ayala 10 Arcadia 14-10.75 2.8 11 Calabretta, Sophia 12 Arcadia 14-10.25 1.6 12 Grigorian, Rita 11 Glendale 14-03.75 2.0 13 Kang, Joyce 11 Crescenta Va 14-01.75 0.6 14 Guerrero, Sierra 11 Burroughs (B 13-04.50 1.1 15 Bedikian, Sarina 11 Crescenta Va 13-04.00 1.3 16 Kim, Judy 12 Crescenta Va 12-02.75 1.0 -- Rivas, Abby 12 Crescenta Va FOUL -- Boiajian, Sofia 11 Glendale FOUL Girls Triple Jump Varsity ===================================================================== Meet: # 38-11.75 1994 Amber Roberts, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Yen, Stephanie 11 Arcadia 37-02.50 NWI 2 Fulton, Micah 11 Muir 36-05.00 NWI 3 Miller, Lauryn 12 Muir 35-05.00 NWI 4 Schlueter, Clair 12 Crescenta Va 33-11.50 NWI 5 Hill, Cynthia 10 Muir 33-07.00 NWI 6 Read, Christina 12 Arcadia 31-05.00 NWI 7 Kang, Joyce 11 Crescenta Va 30-04.50 NWI 8 Kruegermann, Kristina 11 Crescenta Va 29-06.00 NWI 9 Codding, Claire 11 Crescenta Va 29-02.00 NWI 10 Kim, Judy 12 Crescenta Va 26-06.00 NWI 11 Boiajian, Sofia 11 Glendale 25-09.00 NWI 12 Grigorian, Rita 11 Glendale 25-05.00 NWI -- Rivas, Abby 12 Crescenta Va FOUL Girls Shot Put Varsity ================================================================ Meet: # 48-10.25 5/9/2014 Tierra Adams, Muir Name Year School Finals ================================================================ 1 Cosso, Kailani 11 Arcadia 33-00.00 2 Bishop, Clara 12 Burbank -ss 32-09.00 3 Younan, Nadime 12 Burroughs (B 30-05.00 4 Valdez, Loreny 12 Arcadia 29-06.25 5 Corrales, Rachael 12 Arcadia 29-05.50 6 Wang, Aerin 12 Arcadia 29-05.00 7 Smith, Allison 11 Crescenta Va 29-01.25 8 Vuong, Ashley 12 Arcadia 29-00.50 9 Weir, Karen 11 Crescenta Va 28-08.00 10 Aaron, Summer 9 Muir 26-07.75 11 Gomez, Kayla 12 Burroughs (B 26-04.00 12 Gizewski, Samantha 12 Hoover -ss 25-02.50 13 Sepulveda, Jizzelle 11 Burroughs (B 23-01.50 14 Carl, Haley 12 Burroughs (B 22-08.00 15 Dawson, Amia 11 Glendale 19-08.00 16 Alvarez, Arely 11 Burroughs (B 18-04.50 Girls Discus Throw Varsity ================================================================ Meet: # 124-10 1993 Nada Kawar, Crescenta Valley Name Year School Finals ================================================================ 1 Valdez, Loreny 12 Arcadia 114-08 2 Younan, Nadime 12 Burroughs (B 105-10 3 Bishop, Clara 12 Burbank -ss 101-08 4 Weir, Karen 11 Crescenta Va 98-10 5 Corrales, Rachael 12 Arcadia 88-06 6 Cosso, Kailani 11 Arcadia 84-02 7 Smith, Allison 11 Crescenta Va 81-00 8 Ortiz, Kimberly 11 Burroughs (B 80-09 9 Sepulveda, Jizzelle 11 Burroughs (B 79-09 10 Wang, Aerin 12 Arcadia 73-02 11 Anderson, Graison 12 Burroughs (B 67-05 12 Codding, Claire 11 Crescenta Va 62-09 Girls 100 Meter Dash Frosh Soph ===================================================================== Meet: # 12.80 2007 Amanda Whalberg, John Burroughs Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Jaramillo, Paula 10 Burbank -ss 13.32 0.5 2 Theus, Lela 10 Muir 13.51 0.5 3 Gomez, Jamie 9 Burroughs (B 13.59 0.5 4 Erickson, Isabella 10 Burroughs (B 13.66 0.5 5 West, Ashli 9 Pasadena 13.67 0.5 6 Judware, Dezarai 10 Arcadia 13.81 0.5 7 Hoon, Cameron 9 Arcadia 13.89 0.5 8 LaRocco, Latasha 10 Arcadia 14.34 0.5 9 Dozier, Sade 9 Pasadena 14.52 0.5 Girls 200 Meter Dash Frosh Soph ===================================================================== Meet: # 26.28 5/8/2015 Courtney Chan, Arcadia Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Jaramillo, Paula 10 Burbank -ss 27.82 +0.0 2 Reveles, Valerie 10 Burroughs (B 28.22 +0.0 3 Theus, Lela 10 Muir 28.54 +0.0 4 Gomez, Jamie 9 Burroughs (B 28.68 +0.0 5 Erickson, Isabella 10 Burroughs (B 28.71 +0.0 6 Hoon, Cameron 9 Arcadia 28.84 +0.0 7 Judware, Dezarai 10 Arcadia 29.03 +0.0 8 Minasian, Meline 10 Arcadia 29.28 +0.0 9 Leano, Samantha 10 Burroughs (B 29.71 +0.0 Girls 400 Meter Run Frosh Soph ================================================================ Meet: # 59.58 5/2/2008 Lindsey Brownstein, Burbank Name Year School Finals ================================================================ 1 Reveles, Valerie 10 Burroughs (B 1:03.23 2 Lester, Michelle 10 Burroughs (B 1:03.36 3 Heeg, McKenna 9 Crescenta Va 1:03.96 4 Saroyan, Goar 9 Burroughs (B 1:04.11 5 Ejigu, Maryam 9 Arcadia 1:04.48 6 Minasian, Meline 10 Arcadia 1:04.58 7 Skillsky, Julia 9 Burbank -ss 1:05.60 8 Leano, Samantha 10 Burroughs (B 1:06.59 9 Wilcox, Michelle 9 Glendale 1:06.75 Girls 800 Meter Run Frosh Soph ================================================================ Meet: # 2:26.88 5/2/2008 Cassandra Llamas, Arcadia Name Year School Finals ================================================================ 1 Green, Maisy 9 Burroughs (B 2:27.22 2 Nelson, Ily 9 Crescenta Va 2:28.53 3 Wu, Joyce 10 Arcadia 2:28.60 4 Borraez, Gaby 10 Crescenta Va 2:30.55 5 Venzor, Vanneza 10 Glendale 2:31.69 6 Nealis, Lakely 10 Burroughs (B 2:33.12 7 Whitney, Ceci 9 Burroughs (B 2:33.43 8 Tien, Kaley 9 Glendale 2:38.01 9 Kohn, Elizabeth 10 Crescenta Va 2:38.55 10 Mejia, Shalom 10 Burbank -ss 2:38.57 11 Delgado, Jordan 9 Burbank -ss 2:43.55 12 Aldana, Raelene 10 Burbank -ss 2:51.58 Girls 1600 Meter Run Frosh Soph ================================================================ Meet: # 5:26.77 5/8/2015 Eryca Yamane, Arcadia Name Year School Finals ================================================================ 1 Fernandez, Sol 9 Burbank -ss 5:24.24# 2 Wu, Joyce 10 Arcadia 5:26.25# 3 Reveles, Vanessa 10 Burroughs (B 5:33.26 4 Atin, Sophia 9 Crescenta Va 5:37.32 5 Navarro, Julianna 10 Burroughs (B 5:37.59 6 Ma, Mandi 10 Arcadia 5:38.84 7 Kamae, Piper 9 Arcadia 5:40.10 8 Owens, Melissa 10 Crescenta Va 5:40.62 9 Venzor, Vanneza 10 Glendale 5:41.55 10 Moore, Samantha 9 Crescenta Va 5:42.73 11 Tien, Kaley 9 Glendale 5:48.46 12 Ochoa, Kimberly 10 Burroughs (B 5:53.54 Girls 100 Meter Hurdles Frosh Soph ===================================================================== Meet: # 16.45 5/9/2014 Elizabeth Filipian, Crescenta Valley Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Clark, Eliza 10 Crescenta Va 17.57 0.9 2 Gardner, Theresa 9 Arcadia 18.34 0.9 3 Petrosyan, Alisa 10 Burbank -ss 18.59 0.9 4 Ottoson, Amira 9 Burbank -ss 18.79 0.9 5 Amerzquita, Samantha 9 Glendale 19.56 0.9 6 Ludwig, Crystal 9 Arcadia 19.83 0.9 7 Mejia, Camila 9 Arcadia 20.24 0.9 8 Sacdalan, Jaycee 9 Arcadia 21.60 0.9 9 Allen, Anna 10 Crescenta Va 22.23 0.9 Girls 300 Meter Hurdles Frosh Soph ================================================================ Meet: # 48.33 5/9/2014 Kira Bochard, Burbank Name Year School Finals ================================================================ 1 Clark, Eliza 10 Crescenta Va 50.63 2 Gardner, Theresa 9 Arcadia 51.80 3 Ludwig, Crystal 9 Arcadia 52.16 4 Ottoson, Amira 9 Burbank -ss 52.80 5 Lester, Michelle 10 Burroughs (B 52.86 6 Amerzquita, Samantha 9 Glendale 55.66 7 Mejia, Camila 9 Arcadia 55.96 8 Gonzalez, Stephanie 9 Arcadia 56.61 Girls 4x100 Meter Relay Frosh Soph ================================================================ Meet: # 51.62 5/8/2015 Crescenta Valley, Crescenta Valley J Galvan, J Shelton, B Domingo, A Kwan School Finals ================================================================ 1 Burroughs (Bur) 'A' 53.51 1) Gomez, Jamie 9 2) Reveles, Valerie 10 3) Erickson, Isabella 10 4) Saroyan, Goar 9 2 Crescenta Valley 'A' 53.78 1) Heeg, McKenna 9 2) Clark, Eliza 10 3) Raymond, McKenna 9 4) Perkins, Katie 10 3 Glendale 'A' 54.93 1) Amerzquita, Samantha 9 2) DeLeon, Erica 10 3) Lopez, Melanie 10 4) Boyajyan, Ani 9 4 Hoover -ss 'A' 57.47 1) Bagmanian, Ani 10 2) Lopez, Maria 9 3) Malakian, Alique 10 4) Quinones, Gabriela 9 -- Pasadena 'A' DQ 1) Taylor, Morgan 9 2) Drew, Amaiya 9 3) Gross-Walker, Zaila 9 4) West, Ashli 9 -- Arcadia 'A' DQ 1) Judware, Dezarai 10 2) Minasian, Meline 10 3) Hoon, Cameron 9 4) Aw, Stephanie 10 Girls 4x400 Meter Relay Frosh Soph ================================================================ Meet: # 4:09.94 5/8/2015 Arcadia, Arcadia C Chan, C Morris, J Davis Contreras, E Wang School Finals ================================================================ 1 Burroughs (Bur) 'A' 4:18.67 1) Gomez, Jamie 9 2) Saroyan, Goar 9 3) Reveles, Valerie 10 4) Lester, Michelle 10 2 Crescenta Valley 'A' 4:20.99 1) Heeg, McKenna 9 2) Kohn, Elizabeth 10 3) Nelson, Ily 9 4) Clark, Eliza 10 3 Arcadia 'A' 4:24.23 1) Ejigu, Maryam 9 2) Lynch, Angelyce 9 3) Minasian, Meline 10 4) Aw, Stephanie 10 4 Burbank -ss 'A' 4:27.39 1) Jaramillo, Paula 10 2) Skillsky, Julia 9 3) Fontanez, Gabi 9 4) Ottoson, Amira 9 5 Glendale 'A' 4:29.86 1) Wilcox, Michelle 9 2) Venzor, Vanneza 10 3) Boyajyan, Ani 9 4) Hansen, Chloe 9 6 Hoover -ss 'A' 4:57.79 1) Yaghisaei, Lia 9 2) Roxas, Abigail 9 3) Jung, Heather 9 4) Manasyan, Lucineh 9 Boys 100 Meter Dash Varsity ===================================================================== Meet: # 10.40 1984 Ray Brown, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Blades, Elijah 12 Muir 10.84 1.7 2 West, Jaloni 11 Pasadena 11.17 1.7 3 Lennstrom, David 11 Burroughs (B 11.61 1.7 4 Vo, Brian 12 Burroughs (B 11.70 1.7 5 Judware, Dhilan 11 Arcadia 11.72 1.7 6 Springfield, Jaedin 11 Crescenta Va 11.72 1.7 7 Tamme, Dane 10 Glendale 11.76 1.7 8 Burke, Christian 10 Crescenta Va 11.78 1.7 9 Khan, Asgher 12 Hoover -ss 11.93 1.7 Boys 200 Meter Dash Varsity ===================================================================== Meet: # 20.80 1996 Obea Moore, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Duran, Sammy 12 Burroughs (B 23.07 +0.0 2 Burke, Christian 10 Crescenta Va 23.44 +0.0 3 Plummer, Claine 12 Arcadia 23.45 +0.0 4 Hospidales, Ayojide 12 Burbank -ss 23.46 +0.0 5 West, Jaloni 11 Pasadena 23.46 +0.0 6 Tamme, Dane 10 Glendale 23.47 +0.0 7 Tralongo, Nick 12 Crescenta Va 23.59 +0.0 8 Springfield, Jaedin 11 Crescenta Va 23.84 +0.0 9 Roy, Aashwin 11 Burroughs (B 24.37 +0.0 Boys 400 Meter Run Varsity ================================================================ Meet: # 46.00 1995 Obea Moore, Muir Name Year School Finals ================================================================ 1 Shetty, Vedavit 12 Burbank -ss 50.49 2 Duran, Sammy 12 Burroughs (B 50.54 3 Meyers, Daren 12 Muir 51.17 4 Carranza, Anthony 10 Arcadia 51.46 5 Song, Danny 12 Arcadia 54.19 6 Hospidales, Ayojide 12 Burbank -ss 54.24 7 Tralongo, Nick 12 Crescenta Va 54.76 8 Rahman, Rakat 11 Burroughs (B 55.55 9 Zedlar, Chris 12 Crescenta Va 55.59 Boys 800 Meter Run Varsity ================================================================ Meet: # 1:53.30 1989 Morgan Bateman, Crescenta Valley Name Year School Finals ================================================================ 1 Che, Dylan 12 Arcadia 1:57.23 2 Wilbur, Dylan 9 Crescenta Va 1:57.98 3 Fendrich, Daniel 12 Burroughs (B 2:01.10 4 Bennett, Perry 10 Muir 2:02.16 5 Straker, Jeron 11 Burroughs (B 2:02.54 6 Neil, Logan 11 Crescenta Va 2:02.82 7 Martinez, David 12 Muir 2:05.18 8 Hur, Jason 12 Crescenta Va 2:05.65 9 Lee, Branden 12 Arcadia 2:07.75 10 Flores, Angel 12 Burbank -ss 2:10.39 11 Ralston, Jacob 11 Crescenta Va 2:15.14 12 Davolt, Izaq 12 Arcadia 2:20.46 Boys 1600 Meter Run Varsity ================================================================ Meet: # 4:10.45 5/7/2010 Amar Moussa, Arcadia Name Year School Finals ================================================================ 1 Chahal, Jagdeep 11 Burroughs (B 4:26.56 1 FitzGerald, Colin 11 Crescenta Va J4:26.56 3 Johnson, Zach 11 Crescenta Va 4:30.62 4 Allahverdian, Artin 11 Crescenta Va 4:33.65 5 Vasquez, Joseph 12 Arcadia 4:35.96 6 Parrott, Elijah 12 Burbank -ss 4:36.09 7 Pfupajena, Sanjay 12 Arcadia 4:36.32 8 Wells, Patrick 12 Burroughs (B 4:37.84 9 Walch, Carter 11 Crescenta Va 4:37.97 10 Segura, Anthony 11 Arcadia 4:41.37 11 Arroyo, Antonio 12 Arcadia 4:42.22 12 Brunner, Matt 12 Crescenta Va 4:46.05 Boys 3200 Meter Run Varsity ================================================================ Meet: # 9:09.87 5/8/2015 Phillip Rocha, Arcadia Name Year School Finals ================================================================ 1 FitzGerald, Colin 11 Crescenta Va 9:32.77 2 Wells, Timothy 12 Burroughs (B 9:34.29 3 Chahal, Jagdeep 11 Burroughs (B 9:42.80 4 Geck, Spencer 11 Crescenta Va 9:44.61 5 Allahverdian, Artin 11 Crescenta Va 9:52.16 6 Pfupajena, Sanjay 12 Arcadia 9:56.06 7 Reed, Benjamin 11 Arcadia 9:58.47 8 Parrott, Elijah 12 Burbank -ss 9:59.72 9 Faeustle, Kevin 11 Crescenta Va 10:04.09 10 Johnson, Zach 11 Crescenta Va 10:11.87 11 Abe, Trevor 12 Arcadia 10:12.11 12 Neil, Logan 11 Crescenta Va 10:12.33 13 Wells, Patrick 12 Burroughs (B 10:15.92 14 Flores, Angel 12 Burbank -ss 10:17.06 15 Pingry, Charles 11 Crescenta Va 10:20.98 16 Wang, Kevin 11 Arcadia 10:34.62 17 Brunner, Matt 12 Crescenta Va 10:43.31 18 Theung, William 11 Arcadia 10:43.61 19 Lee, Branden 12 Arcadia 10:55.91 20 Chan, Steven 11 Arcadia 10:59.46 21 Ahorra, Christan 11 Burbank -ss 11:13.69 22 Davolt, Izaq 12 Arcadia 11:15.39 23 Medina, Dexxer 12 Glendale 11:17.85 24 Pallazo, Evan 11 Burbank -ss 11:18.95 25 Malhotra, Samir 12 Burbank -ss 11:19.51 26 Lee, Patrick 11 Arcadia 12:06.36 27 Theung, Brian 10 Arcadia 12:21.18 28 Regner, Matthew 12 Hoover -ss 12:24.52 -- Arroyo, Antonio 12 Arcadia DNF Boys 110 Meter Hurdles Varsity ===================================================================== Meet: # 13.80 1996 Makio Haywood, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Aguilar, Sergio 11 Burbank -ss 15.70 0.7 2 Li, Derek 11 Arcadia 15.84 0.7 3 Han, Daniel 12 Burroughs (B 16.57 0.7 4 Carrillo, Max 12 Burroughs (B 16.64 0.7 5 Tedford, Max 12 Arcadia 17.96 0.7 6 Vartani, Artin 12 Glendale 18.20 0.7 7 Villa, Andrew 12 Glendale 18.34 0.7 8 Mendoza, Victor 11 Glendale 18.85 0.7 9 Lee, Sungmin 11 Arcadia 19.34 0.7 Boys 300 Meter Hurdles Varsity ================================================================ Meet: # 37.20 1994 Ken Haslip, Muir Name Year School Finals ================================================================ 1 Carrillo, Max 12 Burroughs (B 40.81 2 Aguilar, Sergio 11 Burbank -ss 40.90 3 Li, Derek 11 Arcadia 41.39 4 Ehmann, Nathanael 11 Burbank -ss 43.57 5 Villa, Andrew 12 Glendale 44.38 6 Vartani, Artin 12 Glendale 44.51 7 Lee, Sungmin 11 Arcadia 45.87 8 Redona, Isiah 12 Glendale 47.48 9 Mendoza, Victor 11 Glendale 48.32 Boys 4x100 Meter Relay Varsity ================================================================ Meet: # 41.40 1987 , Muir School Finals ================================================================ 1 Muir 'A' 43.36 1) Meyers, Daren 12 2) Blades, Elijah 12 3) Clark, Tyron 10 4) Stephens, Jonothan 11 2 Burroughs (Bur) 'A' 44.26 1) Bell, Chance 12 2) Vo, Brian 12 3) Varela, Jaden 11 4) Lennstrom, David 11 3 Arcadia 'A' 44.36 1) Lu, Peyton 11 2) Jing, Darius 11 3) Judware, Dhilan 11 4) Li, Derek 11 4 Crescenta Valley 'A' 44.84 1) Budwig, Brandon 12 2) Burke, Christian 10 3) Tralongo, Nick 12 4) Springfield, Jaedin 11 5 Glendale 'A' 45.97 1) Villa, Andrew 12 2) Tamme, Dane 10 3) Redona, Isiah 12 4) Vartani, Artin 12 6 Hoover -ss 'A' 47.84 Boys 4x400 Meter Relay Varsity ================================================================ Meet: # 3:13.00 1996 , Muir School Finals ================================================================ 1 Arcadia 'A' 3:27.59 1) Che, Dylan 12 2) Jing, Darius 11 3) Carranza, Anthony 10 4) Weller, Nicholas 12 2 Burbank -ss 'A' 3:30.51 1) Shetty, Vedavit 12 2) Aguilar, Sergio 11 3) Hospidales, Ayojide 12 4) Ehmann, Nathanael 11 3 Burroughs (Bur) 'A' 3:30.85 1) Calderon, Jacob 11 2) Carrillo, Max 12 3) Duran, Sammy 12 4) Fendrich, Daniel 12 4 Muir 'A' 3:35.76 5 Crescenta Valley 'A' 3:36.58 1) Wilbur, Dylan 9 2) Springfield, Jaedin 11 3) Tralongo, Nick 12 4) Burke, Christian 10 6 Glendale 'A' 3:40.44 1) Tamme, Dane 10 2) Peralta, Robert 11 3) Villa, Andrew 12 4) Redona, Isiah 12 Boys High Jump Varsity ================================================================ Meet: # 6-00 5/9/2014 Matt Schwartz, John Burroughs Name Year School Finals ================================================================ 1 Choe, Roy 11 Crescenta Va 6-01.00# 2 Estrada, Azael 11 Burroughs (B 5-07.00 2 Lennstrom, David 11 Burroughs (B 5-07.00 4 Hopf, Travis 11 Arcadia 5-05.00 5 Weller, Nicholas 12 Arcadia J5-05.00 -- Park, Charles 11 Crescenta Va NH Boys Pole Vault Varsity ================================================================ Meet: # 15-01 5/9/2014 Matt Schwartz, John Burroughs Name Year School Finals ================================================================ 1 Valles, Christian 11 Burroughs (B 14-00.00 2 Han, Daniel 12 Burroughs (B 13-00.00 3 Foote, Aidan 11 Crescenta Va 12-06.00 4 Chuang, Joshua 12 Arcadia J12-06.00 5 Lopez, Amed 12 Glendale 11-06.00 6 Holmquist, Riley 11 Crescenta Va 11-00.00 7 Bogart, Joey 12 Burroughs (B 10-06.00 7 King, Evan 11 Arcadia 10-06.00 9 Chereque, Chris 12 Hoover -ss 10-00.00 10 Bomar, Matt 11 Crescenta Va J10-00.00 11 Garduno, Cameron 12 Burroughs (B 9-06.00 11 Tran, Hanson 11 Arcadia 9-06.00 13 Koo, Bon Won 12 Crescenta Va 9-00.00 Boys Long Jump Varsity ===================================================================== Meet: # 24-05 1984 Joe Richardson, Pasadena Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Jing, Darius 11 Arcadia 21-09.75 1.0 2 Choe, Roy 11 Crescenta Va 21-01.25 1.2 3 Shetty, Vedavit 12 Burbank -ss 19-11.75 1.8 4 Roman-Manna, Nick 11 Burroughs (B 19-03.25 1.1 5 Chuang, Joshua 12 Arcadia 19-02.25 0.4 6 Smith, Quinton 12 Hoover -ss 18-08.00 1.2 7 Granier, Andrew 11 Crescenta Va 18-05.25 1.6 8 Estrada, Azael 11 Burroughs (B 18-02.75 0.8 8 Tran, Hanson 11 Arcadia 18-02.75 0.6 10 Bolstad, Grant 11 Crescenta Va 17-09.00 +0.0 11 King, Evan 11 Arcadia 17-07.75 1.4 12 Hopf, Travis 11 Arcadia 17-06.75 1.9 13 Gassner, James 11 Arcadia 17-02.25 2.2 13 Yeung, Aaron 11 Arcadia 17-02.25 1.3 15 Fong, Ryan 12 Arcadia 16-09.50 1.4 16 Huang, Sheng 12 Arcadia 16-09.25 1.1 17 Park, Eric 11 Crescenta Va 16-09.00 2.1 18 Varela, Jaden 11 Burroughs (B 16-08.25 0.6 19 Sun, Ben 11 Arcadia 15-06.50 1.0 20 Kim, Kadin 11 Crescenta Va 13-05.00 1.4 Boys Triple Jump Varsity ===================================================================== Meet: # 52-10.50 1980 Charles Mayfield, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Shetty, Vedavit 12 Burbank -ss 43-10.50 NWI 2 Chuang, Joshua 12 Arcadia 39-02.00 NWI 3 Tran, Hanson 11 Arcadia 38-11.50 NWI 4 Granier, Andrew 11 Crescenta Va 37-10.50 NWI 5 Hopf, Travis 11 Arcadia 37-10.00 NWI 6 Bolstad, Grant 11 Crescenta Va 37-08.00 NWI 7 Estrada, Azael 11 Burroughs (B 37-04.00 NWI 8 King, Evan 11 Arcadia 37-01.50 NWI 9 Roman-Manna, Nick 11 Burroughs (B 36-07.00 NWI 9 Van Dyke, Connor 11 Burroughs (B 36-07.00 NWI 11 Wong, Austin 12 Arcadia 36-03.00 NWI 12 Lee, Sung 12 Crescenta Va 35-05.00 NWI 13 Gassner, James 11 Arcadia 35-02.50 NWI 14 Lee, Jason 11 Arcadia 35-00.00 NWI 15 Tan, Nixon 11 Arcadia 34-08.50 NWI 16 Kim, Kadin 11 Crescenta Va 26-11.00 NWI Boys Shot Put Varsity ================================================================ Meet: # 64-07 1967 John Buehler, Whittier Name Year School Finals ================================================================ 1 White, Chris 12 Hoover -ss 50-00.00 2 Lay, Kenneth 12 Arcadia 44-07.00 3 Markosian, Azad 11 Hoover -ss 44-03.50 4 Tan, Joshua 11 Arcadia 40-11.00 5 Yu, Derek 11 Arcadia 39-05.00 6 Tatarian, Sarkis 11 Burroughs (B 38-07.50 7 Dunbar, Brian 12 Arcadia 37-07.50 8 Wang, Shawn 12 Arcadia 36-11.50 9 Kalijian, Hovanes 12 Crescenta Va 35-09.50 10 Ohandjanians, Leo 12 Crescenta Va 35-04.50 11 Faucheux, Joseph 12 Burroughs (B 34-10.00 12 Guth, Ryan 12 Burroughs (B 33-04.75 13 Fuentes, Noah 12 Burroughs (B 33-02.50 14 Villasenor, Martin 12 Hoover -ss 33-02.00 14 Choe, Justin 11 Burbank -ss 33-02.00 16 Razavi, Cristian 12 Burbank -ss 31-05.50 17 McCarty, Aidan 12 Crescenta Va 29-10.00 18 Davis, Zak 10 Crescenta Va 28-05.25 19 Kim, Jaden 11 Crescenta Va 27-09.00 20 Aguilar, Jairo 12 Crescenta Va 21-02.00 Boys Discus Throw Varsity ================================================================ Meet: # 178-00 1998 Scott Weigand, Arcadia Name Year School Finals ================================================================ 1 Lay, Kenneth 12 Arcadia 134-04 2 Yu, Derek 11 Arcadia 129-08 3 Markosian, Azad 11 Hoover -ss 126-09 4 Hovanesian, Alan 12 Burbank -ss 124-04 5 Dermendjian, Mike 12 Burroughs (B 119-10 6 White, Chris 12 Hoover -ss 117-02 7 Tan, Joshua 11 Arcadia 116-08 8 Wang, Shawn 12 Arcadia 110-00 9 Aslo, Chris 11 Burbank -ss 104-09 10 Razavi, Cristian 12 Burbank -ss 101-00 10 Davis, Zak 10 Crescenta Va 101-00 12 McCarty, Aidan 12 Crescenta Va 95-05 13 Dunbar, Brian 12 Arcadia 94-01 14 Myer, Pressley 12 Burroughs (B 93-04 15 Medina, Dexxer 12 Glendale 93-00 16 Choe, Justin 11 Burbank -ss 89-03 17 Ohandjanians, Leo 12 Crescenta Va 80-05 18 Kim, Jaden 11 Crescenta Va 76-07 19 Ramirez, Micah 12 Burroughs (B 76-02 20 Villasenor, Martin 12 Hoover -ss 75-08 21 Kalijian, Hovanes 12 Crescenta Va 65-08 22 Aguilar, Jairo 12 Crescenta Va 62-04 23 Reyes-Cruz, Julian 11 Burroughs (B 57-01 Boys 100 Meter Dash Frosh Soph ===================================================================== Meet: # 10.70 1985 Jason Gray, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Hospidales, Oladele 10 Burbank -ss 11.42 2.4 2 Kahn, Thomas 9 Glendale 11.63 2.4 3 Le'au, Cole 9 Burbank -ss 11.79 2.4 4 Yu, Jacob 10 Arcadia 11.86 2.4 5 Panganiban, Bryan 10 Arcadia 11.94 2.4 6 Bribiesca, Esai 10 Crescenta Va 12.01 2.4 7 Reese, Alexander 10 Arcadia 12.07 2.4 8 Benitez, Andy 10 Glendale 12.11 2.4 9 Trice, Jordan 10 Muir 12.16 2.4 Boys 200 Meter Dash Frosh Soph ===================================================================== Meet: # 22.00 1993 Carr, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Hospidales, Oladele 10 Burbank -ss 23.41 0.2 2 Kahn, Thomas 9 Glendale 23.50 0.2 3 Le'au, Cole 9 Burbank -ss 23.52 0.2 4 Panganiban, Bryan 10 Arcadia 24.32 0.2 5 Pelayo, Esteban 10 Glendale 24.39 0.2 6 Yu, Jacob 10 Arcadia 24.73 0.2 7 Reese, Alexander 10 Arcadia 24.82 0.2 8 Htet, Nyi 10 Arcadia 24.92 0.2 9 Pullen, Eric 10 Hoover -ss 24.96 0.2 Boys 400 Meter Run Frosh Soph ================================================================ Meet: # 50.80 1991 Gray, Muir Name Year School Finals ================================================================ 1 Brenes, Jose 10 Burroughs (B 53.07 2 Black, Caleb 9 Burroughs (B 53.45 3 David, Bryan 9 Burbank -ss 53.56 4 Dematos, Niko 9 Arcadia 53.68 5 Rong, Randy 10 Arcadia 54.38 6 Lau, Brandon 10 Arcadia 54.63 7 Tasci, Kevin 10 Crescenta Va 54.90 8 Cruz, Joseph 10 Glendale 55.96 9 Bartram, Hudson 9 Burroughs (B 57.53 Boys 800 Meter Run Frosh Soph ================================================================ Meet: # 2:00.30 1986 Morgan Bateman, Crescenta Valley Name Year School Finals ================================================================ 1 Goli, Victor 9 Burbank -ss 2:05.39 2 Bernal, Sergio 10 Burbank -ss 2:07.23 3 Mohammed, Ameer 10 Glendale 2:07.78 4 Laspinas, Mikkel 10 Glendale 2:10.28 5 Winn, Ronnie 9 Muir 2:10.64 6 Ruan, Jack 10 Arcadia 2:11.18 7 Barrondo, Austin 9 Burroughs (B 2:12.60 8 Parada, Rick 10 Crescenta Va 2:12.81 9 Luu, Ivan 10 Arcadia 2:14.98 10 Cruz-Portillo, Eduardo 10 Arcadia 2:16.39 11 Black, Caleb 9 Burroughs (B 2:19.70 12 Miller, David 10 Burroughs (B 2:19.74 Boys 1600 Meter Run Frosh Soph ================================================================ Meet: # 4:27.52 5/7/2010 Ryan Vargas, Arcadia Name Year School Finals ================================================================ 1 Nagao, Sochiro 10 Arcadia 4:36.74 2 Ruan, Jack 10 Arcadia 4:37.94 3 Olvera, Jahir 10 Burbank -ss 4:38.49 4 Cruz-Portillo, Eduardo 10 Arcadia 4:40.20 5 Ellis, Dayne 9 Burbank -ss 4:41.72 6 Berrellez, Raymond 10 Burroughs (B 4:42.29 7 Vats, Manan 10 Crescenta Va 4:42.71 8 Sharp, Ethan 10 Crescenta Va 4:43.11 9 Mohammed, Ameer 10 Glendale 4:48.35 10 Faeustle, Erik 9 Crescenta Va 4:48.87 11 Torres, Daniel 10 Burroughs (B 4:55.83 12 Shanazari, Tadeh 9 Burbank -ss 4:56.17 Boys 110 Meter Hurdles Frosh Soph ===================================================================== Meet: # 14.50 1996 Marquise Thomas, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Myles, Reggie 10 Muir 17.28 0.7 2 Young, Skye 10 Crescenta Va 17.43 0.7 3 Lieberman, Vince 10 Crescenta Va 17.87 0.7 4 Walker, Julien 9 Crescenta Va 18.16 0.7 5 Murphy, Tyler 9 Burbank -ss 18.74 0.7 6 Tassart, Zander 10 Burroughs (B 19.18 0.7 7 Doloszycki, Evan 10 Crescenta Va 20.34 0.7 8 Shomali, Ridge 10 Crescenta Va 20.47 0.7 9 Nelson, Max 9 Crescenta Va 20.93 0.7 Boys 300 Meter Hurdles Frosh Soph ================================================================ Meet: # 40.40 1985 Jason Gray, Muir Name Year School Finals ================================================================ 1 Stanis, Chris 10 Burbank -ss 41.64 2 Myles, Reggie 10 Muir 41.82 3 Rong, Randy 10 Arcadia 44.94 4 Young, Skye 10 Crescenta Va 45.57 5 Walker, Julien 9 Crescenta Va 46.81 6 Shomali, Ridge 10 Crescenta Va 47.13 7 Workman, Cole 9 Burroughs (B 47.97 8 Lieberman, Vince 10 Crescenta Va 48.15 Boys 4x100 Meter Relay Frosh Soph ================================================================ Meet: # 43.20 1994 Muir, Muir School Finals ================================================================ 1 Burbank -ss 'A' 45.75 1) Stanis, Chris 10 2) Hospidales, Oladele 10 3) Le\'au, Cole 9 4) David, Bryan 9 2 Glendale 'A' 45.76 1) Benitez, Andy 10 2) Kahn, Thomas 9 3) Pelayo, Esteban 10 4) Mejia, Ostap 10 3 Arcadia 'A' 45.96 1) Reese, Alexander 10 2) Yu, Jacob 10 3) Panganiban, Bryan 10 4) Yang, Alex 10 4 Crescenta Valley 'A' 46.86 1) Bribiesca, Esai 10 2) Na, Josh 10 3) Webster, Koben 9 4) Walker, Julien 9 5 Burroughs (Bur) 'A' 47.55 1) Brenes, Jose 10 2) Thomas, Ryan 9 3) Workman, Cole 9 4) Umali, Jed 9 6 Hoover -ss 'A' 50.19 1) Arnall, John 9 2) Avila, Robert 9 3) Celio, Angel 9 4) Milian, Edwin 10 Boys 4x400 Meter Relay Frosh Soph ================================================================ Meet: # 3:28.20 1992 , Muir School Finals ================================================================ 1 Burbank -ss 'A' 3:35.42 1) Stanis, Chris 10 2) David, Bryan 9 3) Goli, Victor 9 4) Hospidales, Oladele 10 2 Glendale 'A' 3:39.13 1) Benitez, Andy 10 2) Pelayo, Esteban 10 3) Mejia, Ostap 10 4) Apcar, Alex 10 3 Arcadia 'A' 3:40.14 1) Rong, Randy 10 2) Dematos, Niko 9 3) Lau, Brandon 10 4) Torres, Angel 10 4 Burroughs (Bur) 'A' 3:44.93 1) Brenes, Jose 10 2) Galloway, Ethan 10 3) Bartram, Hudson 9 4) Black, Caleb 9 5 Crescenta Valley 'A' 3:47.58 1) Tasci, Kevin 10 2) Na, Josh 10 3) Webster, Koben 9 4) Larin, Colby 10 6 Hoover -ss 'A' 4:05.86 1) Abdelrahim, Omer 10 2) Blackbird, Azul 10 3) Chang, James 10 4) Moreno, Edwin 10

