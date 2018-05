Chahal, Aguilar Win Pair of Track League Titles

Burroughs High senior Jagdeep Chahal began the school year not even guaranteed of being the best distance runner in his school.

Now with graduation just weeks away, Chahal has not only become the best Burroughs distance runner, but he is now one of the elite runners in not just the Pacific League, the CIF Southern Section or the state. Chahal is one of the top runners in the nation.

Thursday night in the Pacific League Finals at Arcadia High he won a pair of league titles in capturing the 1,600 and 3,200 meter runs.

“I’ve always been working hard since my sophomore year,” said Chahal, who said he didn’t do any significant running before he started high school. “It doesn’t feel like a big difference this year, but the times my coach gives me I’ve been hitting faster times than that. I was feeling pretty confident that I’d have a good season, but I didn’t know it was going to be this good.”

Chahal won the 1,600 meters in 4 minutes, 21.1 seconds. He won the 3,200 in 9:13.24.

Burbank High’s Sergio Aguilar achieved something he was hoping for in taking both league titles in the two hurdles events.

“It only took four years, but I finally managed to clutch it out and win today,” Aguilar said.

Aguilar won the 110 high hurdles in 15.51 seconds and the 300 intermediate hurdles in 40.37.

Also winning a varsity league title from Burbank was freshman Tamryn Betts in the girls’ high jump. She cleared 5 feet. Burbank sophomore James Smyth won the boys’ discus (143-6).

From Burroughs, teammates Alex Akobian and Elizabeth Switzer shared the league crown in the girls’ pole vault, each going 11 feet.

Licensed to Arcadia High School - CA HY-TEK's Meet Manager 5/3/2018 10:10 PM Pacific League Finals - 4/27/2018 to 5/3/2018 Arcadia High School Results Event 1 Girls 4x100 Meter Relay Frosh Soph ================================================================ Meet Record: # 51.62 5/8/2015 Crescenta Valley, Crescenta Valley J Galvan, J Shelton, B Domingo, A Kwan School Finals ================================================================ Finals 1 Crescenta Valley 'A' 51.93 1) Ataya, Chloe 9 2) Sales, Faith 10 3) Raymond, Mckenna 10 4) Jacques, Madison 10 2 Hoover -ss 'A' 52.84 1) Garcia, Olivia 10 2) Coppersmith, Madeline 9 3) Gilbuena, Rachelle 10 4) Simmons, Jazzmin 9 3 Arcadia 'A' 53.33 1) Lee, Alycia 9 2) Sung, Emilie 9 3) Chen, Emme 9 4) Hoon, Cameron 10 4 Muir 'A' 53.42 1) Cotlage, Karina 10 2) Davis, Felicia 10 3) Cogshell, Haley 9 4) Mayfield, Kayln 10 5 Burbank -ss 'A' 53.91 1) Hutchin, Grace 9 2) Fontanez, Gabi 10 3) Karanovic, Connie 10 4) Mazzola, Paige 9 6 Glendale 'A' 55.14 1) Amerzquita, Samantha 10 2) Castillo, Ivonne 9 3) Baghumyan, Natalie 9 4) Chau, Laurah 9 Event 2 Boys 4x100 Meter Relay Frosh Soph ================================================================ Meet Record: # 43.20 1994 Muir, Muir School Finals ================================================================ 1 Arcadia 'A' 44.99 1) Chen, William 9 2) Cavallero, Ty 10 3) Dematos, Niko 10 4) Gumayagay, Geo 10 2 Burbank -ss 'A' 45.92 1) Branden, Dylan 9 2) Gamez, Andrew 10 3) Slaughter, Nicolaus 10 4) Miller, Ian 10 3 Muir 'A' 46.17 1) Strong, Demario 9 2) Mcmillon, Camden 9 3) Reed, Delon 9 4) Roberson, Asa 9 4 Glendale 'A' 46.96 1) Fuentes, David 10 2) Cseri, Lucas 9 3) Johnson, Lucas 9 4) Amper, Mattieu 9 5 Crescenta Valley 'A' 47.06 1) Carvalho, Talon 10 2) Rodriguez, Ivan 10 3) Walker, Julien 10 4) Pravikoff, Niko 10 6 Burroughs (Bur) 'A' 47.61 1) De Jesus, Sebastian 10 2) Fields, Treavor 9 3) Vallero, Joey 10 4) Cano, Brendan 10 Event 3 Girls 4x100 Meter Relay Varsity ================================================================ Meet Record: # 47.20 1994 , Muir School Finals ================================================================ 1 Arcadia 'A' 47.60 1) Morris, Caitlin 12 2) Buehner, Lauren 12 3) Taylor, Jillian 11 4) Yen, Stephanie 12 2 Burroughs (Bur) 'A' 50.13 1) Boyd, Jessica 9 2) Surratt, Elizabeth 9 3) Martinez-reese, Jada 11 4) Jones, Kate 12 3 Muir 'A' 51.43 1) Sanford, Jenesis 11 2) Theus, Lela 11 3) Ervin, Delilah 10 4) Grimes, Sophia 11 4 Glendale 'A' 52.69 1) Dacosta, Marion 12 2) Gaskin, Kendall 11 3) Lopez, Melanie 11 4) Tsarukyan, Maria 12 -- Burbank -ss 'A' DQ Out of Zone 1) David, Breanna 11 2) Perkins, Amber 11 3) Betts, Tamryn 9 4) Jaramillo, Paula 11 Event 4 Boys 4x100 Meter Relay Varsity ================================================================ Meet Record: # 41.40 1987 , Muir School Finals ================================================================ 1 Glendale 'A' 43.67 1) Andrade, Dylan 9 2) Khan, Thomas 10 3) Mejia, Ostap 11 4) Tamme, Dane 11 2 Burbank -ss 'A' 43.84 1) Hospidales, Oladele 11 2) 3) David, Bryan 10 4) Stanis, Chris 11 3 Arcadia 'A' 44.17 1) Johnson, Aiden 9 2) Jing, Darius 12 3) Li, Derek 12 4) Situ, Lyndon 11 4 Muir 'A' 44.47 1) Stephens, Jalique 11 2) Freeman-lee, John 11 3) Wilson, Aron 11 4) Clark, Tyron 11 5 Crescenta Valley 'A' 45.76 1) Bribiesca, Esai 11 2) Chantrapanichkul, Casey 11 3) Springfield, Jaedin 12 4) Tejada, Jon 11 6 Hoover -ss 'A' 47.23 1) Pullen, Eric 11 2) Chang, James 11 3) Rangel, Andrew 11 4) Corrales, Guillermo 11 Event 5 Girls 1600 Meter Run Frosh Soph ================================================================ Meet Record: # 5:24.24 5/5/2017 Sol Fernandez, Burbank -SS Name Year School Finals ================================================================ 1 Ejigu, Maryam 10 Arcadia 5:24.95 2 Moore, Samantha 10 Crescenta Va 5:33.18 3 Whitney, Ceci 10 Burroughs (B 5:35.59 4 Kamae, Piper 10 Arcadia 5:37.35 5 Markarian, Elin 9 Burbank -ss 5:39.18 6 La Camera, Megan 9 Burbank -ss 5:39.82 7 Kelley, Mckenzee 9 Burbank -ss 5:48.78 8 Perez Fernandez, Jamie 9 Burroughs (B 5:50.38 9 Lombardo, Taylor 10 Burroughs (B 5:50.85 10 Maciak, Patrycja 9 Burroughs (B 5:51.24 11 Bass, Gabrianna 9 Burbank -ss 6:00.54 Preliminaries 11 Pei, Laura 10 Arcadia 13 Tien, Kaley 10 Glendale 14 Nakama, Sarah 9 Crescenta Va 15 Zeron, Zoe 9 Burbank -ss 16 Maninang, Anica 9 Arcadia 17 Delgado, Jordan 10 Burbank -ss 18 Leung, Chloe 10 Arcadia 19 Weisinger, Katarina 9 Arcadia 20 Benitez, Sarah 10 Crescenta Va 21 Yanez, Penelope 9 Glendale 22 Yaghisaei, Lia 10 Hoover -ss 23 Kim, Noela 9 Burbank -ss 24 Marta, Eva 10 Crescenta Va 25 Quinones, Gabriela 10 Hoover -ss 26 Hoxsie, Samantha Burroughs (B 27 Athavale, Nahe 9 Arcadia 28 Manasyan, Lusineh 10 Hoover -ss 29 Longlax, Michelle 10 Crescenta Va 30 Minassian, Tatiana 9 Crescenta Va 31 Arestakesyan, Vera 9 Hoover -ss 32 Teran, Malia 10 Pasadena 33 Castaneda, Daniela 10 Glendale Event 6 Boys 1600 Meter Run Frosh Soph ================================================================ Meet Record: # 4:27.52 5/7/2010 Ryan Vargas, Arcadia Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Leon, Andres 9 Burbank -ss 4:35.12 2 Ellis, Dayne 10 Burbank -ss 4:36.20 3 Faeustle, Erik 10 Crescenta Va 4:39.65 4 Hsu, Jacob 10 Arcadia 4:41.53 5 Chiaravelle, Anthony 10 Burbank -ss 4:41.76 6 Pei, Tianyuan 9 Arcadia 4:46.79 7 Wright, Steven 10 Burbank -ss 4:49.54 8 Chan, Ryan 10 Arcadia 4:49.76 9 Burton, Max 9 Crescenta Va 4:52.30 10 Shanazari, Tadeh 10 Burbank -ss 4:54.16 11 Nealis, Jimmy 9 Burroughs (B 4:55.23 12 Ataya, Noah 10 Crescenta Va 5:04.10 Preliminaries 13 Saklaway, Chadi 10 Glendale 14 Nunez, Christian 10 Burbank -ss 15 Wright, Dane 10 Burroughs (B 16 Barrondo, Austin 10 Burroughs (B 17 Hsieh, Henry 9 Arcadia 18 Summerville, Jordan 10 Glendale 19 Myers, Jack 9 Crescenta Va 20 Berger, Logan 10 Burroughs (B 21 Daly, Colm 9 Glendale 22 Matevosyan, Mher 9 Burbank -ss 23 Ruiz, Julian 10 Hoover -ss 24 Sohani, Parsa 9 Glendale 25 Flores, Isaac 10 Burroughs (B 26 Dong, Allan 9 Arcadia 27 Cid, Edgar 10 Glendale 28 Ho, Matthew Arcadia 29 Tavakoliyan, Ryan 10 Hoover -ss 30 Davis, Alex 9 Crescenta Va 31 Baneham, Luke 9 Hoover -ss 32 Larios, Oscar 9 Pasadena 33 Arabetyan, Avou 10 Hoover -ss 34 Bentolaw, Israel 10 Pasadena 35 Naathoterp, Justice 10 Pasadena Event 7 Girls 1600 Meter Run Varsity ================================================================ Meet Record: # 4:51.29 5/7/2010 Catrina McAlister, Arcadia Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Stepanian, Natalie 12 Arcadia 5:11.47 2 Virtue, Emily 12 Burroughs (B 5:13.54 3 Wu, Joyce 11 Arcadia 5:17.04 4 Ortiz, Naila 12 Crescenta Va 5:23.87 5 Apreza, Noemi 12 Burbank -ss 5:25.69 6 Fernandez, Sol 10 Burbank -ss 5:26.52 7 Liang, Kelly 12 Arcadia 5:27.21 8 Yamane, Eryca 12 Arcadia 5:29.36 9 Atin, Sophia 10 Crescenta Va 5:35.01 10 Levin, Jamie 11 Burbank -ss 5:36.59 11 Villalpando, Ana 12 Burroughs (B 5:39.80 12 Mejia, Shalom 11 Burbank -ss 5:56.94 Preliminaries 6 Guzman, Jordan 9 Burroughs (B 9 Nealis, Lakely 11 Burroughs (B 15 Owens, Melissa 11 Crescenta Va 16 Rodriguez, Dani Arcadia 17 Venzor, Vanneza 11 Glendale 18 Aldana, Raelene Burbank -ss 19 Navarro, Julianna 11 Burroughs (B 20 Goli, Raquel Burbank -ss 21 Danao, Natalie Burbank -ss 22 Forsyth, Lydia 11 Burbank -ss 23 Noriega, Amanda 12 Crescenta Va 24 Chen, Cindy 11 Arcadia 25 Corvera, Alisson 11 Glendale 26 Vizcarra, Kimberly 11 Glendale 27 Chin, Jasmine 11 Crescenta Va 28 Linney, Saya 12 Crescenta Va 29 Bagmanian, Ani 11 Hoover -ss Event 8 Boys 1600 Meter Run Varsity ================================================================ Meet Record: # 4:10.45 5/7/2010 Amar Moussa, Arcadia Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Chahal, Jagdeep 12 Burroughs (B 4:21.10 2 Fitzgerald, Colin 12 Crescenta Va 4:22.31 3 Wilbur, Dylan 10 Crescenta Va 4:22.89 4 Sales, Arvin 11 Glendale 4:26.71 5 Nagao, Sochiro 11 Arcadia 4:28.30 6 Olvera, Jahir 11 Burbank -ss 4:28.88 7 Goli, Victor 10 Burbank -ss 4:29.22 8 Geck, Spencer 12 Crescenta Va 4:30.37 9 Ruan, Jack 11 Arcadia 4:31.52 10 Zeng, Edward 12 Arcadia 4:37.45 11 Bennett, Perry 11 Muir 4:46.66 12 Maloney, Drake 11 Arcadia 4:58.50 Preliminaries 1 Johnson, Zach 12 Crescenta Va 5 Allahverdian, Artin 12 Crescenta Va 14 Walch, Carter 12 Crescenta Va 16 Vats, Manan 11 Crescenta Va 17 Berrellez, Raymond 11 Burroughs (B 18 Fernandez, Alec Arcadia 19 Wang, Kevin 12 Arcadia 20 Mohammed, Ameer 11 Glendale 21 Hoxsie, Andrew 12 Burroughs (B 22 Laspinas, Mikkel 11 Glendale 23 Abdelrahim, Omer 11 Hoover -ss 24 Castellanos, Luis 11 Burbank -ss 25 Padungyothee, Johnny Burroughs (B 26 Cruz-portillo, Eduardo 11 Arcadia 27 Romero, Jose 11 Glendale 28 Jacob, Kirollos 11 Glendale 29 Sahakyan, Askanaz 11 Glendale 30 Al-hasani, Peter 11 Burbank -ss 31 Bjorklund, Alexander 12 Hoover -ss Event 9 Girls 100 Meter Hurdles Frosh Soph ===================================================================== Meet Record: # 16.45 5/9/2014 Elizabeth Filipian, Crescenta Valley Name Year School Finals Wind ===================================================================== Finals 1 Mazzola, Paige 9 Burbank -ss 18.24 1.9 2 Ludwig, Crystal 10 Arcadia 18.46 1.9 3 Lamanna, Bella 10 Burbank -ss 18.81 1.9 4 Amerzquita, Samantha 10 Glendale 19.04 1.9 5 Ottoson, Amira 10 Burbank -ss 20.00 1.9 6 Sacdalan, Jaycee 10 Arcadia 20.23 1.9 7 Hernandez, Alexis 9 Crescenta Va 20.32 1.9 8 Riley, Priya 10 Crescenta Va 20.75 1.9 -- Gardner, Theresa 10 Arcadia FS 1.9 Preliminaries 10 Masri, Tamara 10 Crescenta Va 11 Zhang, Maureen 9 Arcadia 12 Chau, Laurah 9 Glendale 13 Pimenta, Sara 9 Hoover -ss 14 Kim, Cherish 9 Hoover -ss 15 Bertino, Keilani 9 Crescenta Va Event 10 Girls 100 Meter Hurdles Varsity ===================================================================== Meet Record: # 14.40 2007 Jalisa Williams, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== Finals 1 Fulton, Micah 12 Muir 14.43 1.7 2 Hill, Cynthia 11 Muir 16.45 1.7 3 Carrillo, Kristina 11 Crescenta Va 16.69 1.7 4 Clark, Eliza 11 Crescenta Va 17.27 1.7 5 Fong, Cara 12 Crescenta Va 17.74 1.7 6 Petrosyan, Alisa 11 Burbank -ss 18.19 1.7 Event 11 Boys 110 Meter Hurdles Frosh Soph ===================================================================== Meet Record: # 14.50 1996 Marquise Thomas, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Slaughter, Nicolaus 10 Burbank -ss 17.01 1.0 2 Tom, Matthew 10 Arcadia 17.05 1.0 3 Walker, Julien 10 Crescenta Va 17.56 1.0 4 Diaz, Adrian 9 Burbank -ss 18.86 1.0 5 Fuentes, David 10 Glendale 18.92 1.0 6 Nelson, Max 10 Crescenta Va 19.27 1.0 7 Diaz, Alex 9 Burbank -ss 19.39 1.0 8 Wiggins, Josiah 9 Arcadia 20.74 1.0 9 Hizon, Ethan 10 Crescenta Va 20.95 1.0 Preliminaries 10 Liang, Jacky 9 Arcadia 11 Workman, Cole 10 Burroughs (B 12 Baghdasarian, Patrick 10 Burbank -ss 13 Calica, John 9 Glendale 14 Zhou, Eric 9 Arcadia 15 Dadayan, Michael 10 Glendale Event 12 Boys 110 Meter Hurdles Varsity ===================================================================== Meet Record: # 13.80 1996 Makio Haywood, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== Finals 1 Aguilar, Sergio 12 Burbank -ss 15.51 NWI 2 Merza, Erain 12 Glendale 15.92 NWI 3 Lieberman, Vince 11 Crescenta Va 16.23 NWI 4 Myles, Reggie 11 Muir 16.26 NWI 5 Li, Derek 12 Arcadia 16.56 NWI 6 Stanis, Chris 11 Burbank -ss 17.44 NWI 7 Abdullah, Abdullah 11 Hoover -ss 18.12 NWI 8 Mendoza, Victor 12 Glendale 18.13 NWI Preliminaries 5 Ajao, Myles 10 Arcadia 10 Ehmann, Nathanael 12 Burbank -ss 11 Lee, Sungmin 12 Arcadia Event 13 Girls 400 Meter Run Frosh Soph ================================================================ Meet Record: # 59.58 5/2/2008 Lindsey Brownstein, Burbank Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Coppersmith, Madeline 9 Hoover -ss 1:03.25 2 Boyajyan, Ani 10 Glendale 1:03.71 3 Stubbs, Laine 10 Crescenta Va 1:03.91 4 Nima, Shereen 10 Crescenta Va 1:04.01 5 Ryan, Dana 9 Crescenta Va 1:04.55 6 Garcia, Olivia 10 Hoover -ss 1:05.54 7 Gross-walker, Zaila 10 Pasadena 1:05.76 8 Langley, Carina 10 Pasadena 1:05.84 9 Bass, Gabrielle 9 Burbank -ss 1:06.75 Preliminaries 10 Fontanez, Gabi 10 Burbank -ss 11 Quiroa, Leah 10 Burbank -ss 12 Hutchin, Grace 9 Burbank -ss 13 Woods, Makana 9 Muir 14 Chandrasekharan, Divya 9 Burroughs (B 15 Reyes, Isabella 9 Crescenta Va 16 Navarro, Breana 9 Glendale 17 Portillo, Aileen 10 Crescenta Va 18 Lee, Allison 9 Crescenta Va 19 Bajar, Barbra 10 Glendale 20 Lum, Alani 9 Crescenta Va 21 Gore, Willa 9 Crescenta Va Event 14 Boys 400 Meter Run Frosh Soph ================================================================ Meet Record: # 50.80 1991 Gray, Muir Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Dematos, Niko 10 Arcadia 53.14 2 Miller, Ian 10 Burbank -ss 53.48 3 Abdelrahim, Ryan 10 Arcadia 54.47 4 Pravikoff, Niko 10 Crescenta Va 54.61 5 Ng, Darian 10 Arcadia 55.35 6 Cseri, Lucas 9 Glendale 55.98 7 Chang, Ethan Arcadia 56.94 8 Montgomery, Jalen 9 Crescenta Va 57.60 9 Flowers, Jarren 9 Burbank -ss 58.30 Preliminaries 10 Jensen, Alex 10 Glendale 11 Allen, Daryn 10 Crescenta Va 12 Peraza, Christian 10 Crescenta Va 13 Contreras, Jason 10 Crescenta Va 14 Loera, Mark 10 Muir 15 Kazangian, Andrew 9 Crescenta Va 16 Malone, Dakarri 10 Hoover -ss 17 Harper, Jake 10 Crescenta Va 18 Kemp, Carson 9 Burroughs (B 19 Clarizio, Nathan 9 Hoover -ss 20 Daniels, Barrett 9 Crescenta Va Event 15 Girls 400 Meter Run Varsity ================================================================ Meet Record: # 54.60 1985 Linetta Wilson, Muir Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Buehner, Lauren 12 Arcadia 57.60 2 Taylor, Jillian 11 Arcadia 59.26 3 Graves, Kira 10 Arcadia 1:01.26 4 Dacosta, Marion 12 Glendale 1:01.65 5 David, Breanna 11 Burbank -ss 1:02.33 5 Duran-ocegueda, Ysatis 12 Arcadia 1:02.33 7 Perkins, Amber 11 Burbank -ss 1:02.75 8 Figueroa-Correa, Neitany 12 Arcadia 1:06.97 Preliminaries 4 Acosta, Paige 12 Arcadia 7 Surratt, Elizabeth 9 Burroughs (B 10 Jones, Kate 12 Burroughs (B 12 Betts, Tamryn 9 Burbank -ss 13 Tsarukyan, Maria 12 Glendale Event 16 Boys 400 Meter Run Varsity ================================================================ Meet Record: # 46.00 1995 Obea Moore, Muir Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Andrade, Dylan 9 Glendale 49.83 2 Black, Caleb 10 Burroughs (B 50.98 3 Benson, Caleb 11 Pasadena 51.42 4 David, Bryan 10 Burbank -ss 51.47 5 Williams, Alex 12 Arcadia 52.54 6 Cheatham, Gerold 12 Pasadena 53.63 7 Lau, Brandon 11 Arcadia 53.73 8 Peralta, Robert 12 Glendale 53.77 9 Huang, Bryan 12 Arcadia 53.85 Preliminaries 10 Mejia, Ostap 11 Glendale 11 Pullen, Eric 11 Hoover -ss 12 Shomali, Ridge 11 Crescenta Va 13 Brenes, Jose 11 Burroughs (B 14 Htet, Nyi 11 Arcadia 15 Perliss, Joseph Arcadia 16 Manzano, Dominic 11 Crescenta Va 17 Zelaya, Juliio 12 Muir 18 Carrillo, Brandon 11 Crescenta Va 19 Blackbird, Azul 11 Hoover -ss 20 Aviles, Cesar 11 Hoover -ss 21 O'Neil, Joseph 12 Glendale Event 17 Girls 100 Meter Dash Frosh Soph ===================================================================== Meet Record: # 12.80 2007 Amanda Whalberg, John Burroughs Name Year School Finals Wind ===================================================================== Finals 1 Sung, Emilie 9 Arcadia 12.89 1.2 2 Ataya, Chloe 9 Crescenta Va 12.94 1.2 3 Simmons, Jazzmin 9 Hoover -ss 13.06 1.2 4 Camacho, Hannah 9 Burbank -ss 13.52 1.2 5 Raymond, Mckenna 10 Crescenta Va 13.72 1.2 6 Mayfield, Kayln 10 Muir 13.78 1.2 7 Jacques, Madison 10 Crescenta Va 13.93 1.2 8 Baghumyan, Natalie 9 Glendale 13.94 1.2 9 Sales, Faith 10 Crescenta Va 13.95 1.2 Preliminaries 10 Cuesta, Ashlin 9 Crescenta Va 11 Khalifeh, Areeg 9 Burroughs (B 12 Michaelian, Emily 9 Burbank -ss 13 Karanovic, Connie 10 Burbank -ss 14 Gilbuena, Rachelle 10 Hoover -ss 15 Hoon, Cameron 10 Arcadia 16 Castillo, Ivonne 9 Glendale 17 Tazian, Tara 9 Hoover -ss 18 Wang, Katelyn F Crescenta Va 19 Isip, Nicole 9 Arcadia 20 Reyes, Chloe 10 Pasadena 21 Romano, Zoe 9 Hoover -ss 22 Cruz, Paola 9 Muir 23 Campos, Elizabeth 10 Glendale 24 Gomez, Andry 10 Burroughs (B 25 Laspinas, Nyssa 10 Glendale 26 Marshall, Kema 9 Pasadena 27 Romero, Darlene 9 Arcadia Event 18 Boys 100 Meter Dash Frosh Soph ===================================================================== Meet Record: # 10.70 1985 Jason Gray, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== Finals 1 Strong, Demario 9 Muir 11.60 1.3 2 Chen, William 9 Arcadia 11.61 1.3 3 Roberson, Asa 9 Muir 11.91 1.3 4 Johnson, Lucas 9 Glendale 11.99 1.3 5 Ho, Zachary 10 Arcadia 12.04 1.3 6 Branden, Dylan 9 Burbank -ss 12.11 1.3 7 Frazier, David 10 Arcadia 12.17 1.3 8 Lawson, Christian 10 Pasadena 12.21 1.3 9 Rasika, Nile 10 Pasadena 21.48 1.3 Preliminaries 10 Lin, Kenneth 9 Arcadia 11 Carvalho, Talon 10 Crescenta Va 12 Taylor, Greg 9 Arcadia 13 Rodriguez, Ivan 10 Crescenta Va 14 Mehta, Nish 10 Crescenta Va 15 Vallero, Joey 10 Burroughs (B 16 Jover, Darius 9 Burroughs (B 17 Baek, David 10 Crescenta Va 18 Baluyot, Bryan 9 Glendale 19 Amper, Mattieu 9 Glendale 20 De Jesus, Sebastian 10 Burroughs (B 21 Malone, Dominic 10 Hoover -ss 21 Jukes, Ethan 10 Hoover -ss 23 Kim, Justin 10 Crescenta Va 24 Fields, Treavor 9 Burroughs (B Event 19 Girls 100 Meter Dash Varsity ===================================================================== Meet Record: # 11.50 1990 Inger Miller, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== Finals 1 Sanford, Jenesis 11 Muir 12.23 1.3 2 Martinez-reese, Jada 11 Burroughs (B 12.58 1.3 3 Morris, Caitlin 12 Arcadia 12.60 1.3 4 Boyd, Jessica 9 Burroughs (B 13.08 1.3 5 Gaskin, Kendall 11 Glendale 13.10 1.3 6 Jaramillo, Paula 11 Burbank -ss 13.20 1.3 7 Grimes, Sophia 11 Muir 13.52 1.3 8 Theus, Lela 11 Muir 13.97 1.3 Preliminaries 2 Wynne, Kobi 9 Burroughs (B 8 Wu, Daphne 12 Arcadia 11 Doll, Taney 11 Crescenta Va 12 Lopez, Melanie 11 Glendale 12 Shintaku, Michelle 12 Crescenta Va 14 Partida, Isabel 11 Burbank -ss 15 Fernandez, Mercedes 12 Arcadia 16 Basowa, Mary 11 Pasadena Event 20 Boys 100 Meter Dash Varsity ===================================================================== Meet Record: # 10.40 1984 Ray Brown, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== Finals 1 West, Jaloni 12 Pasadena 10.96 1.1 2 Hospidales, Oladele 11 Burbank -ss 11.02 1.1 3 Smith, Asher 12 Pasadena 11.10 1.1 4 Khan, Thomas 10 Glendale 11.43 1.1 4 Springfield, Jaedin 12 Crescenta Va 11.43 1.1 6 Johnson, Aiden 9 Arcadia 11.44 1.1 7 Lennstrom, David 12 Burroughs (B 11.63 1.1 Preliminaries 3 Arnaud, Azad 12 Burroughs (B 5 Stephens, Jalique 11 Muir 7 Wilson, Aron 11 Muir 11 Le'au, Cole 10 Burbank -ss 12 Lu, Peyton 12 Arcadia 12 Tamme, Dane 11 Glendale 14 Roy, Aashwin 12 Burroughs (B 15 Situ, Lyndon 11 Arcadia 16 Chang, James 11 Hoover -ss 17 Osorno, Ethan 12 Glendale 18 Tejada, Jon 11 Crescenta Va 19 Yang, Alex 11 Arcadia 20 Pelayo, Esteban 11 Glendale 21 Bribiesca, Esai 11 Crescenta Va 22 Reamico, Zir 11 Muir 23 Na, Josh 11 Crescenta Va 24 Chantrapanichkul, Casey 11 Crescenta Va 25 Apcar, Alex 11 Glendale 26 Corrales, Guillermo 11 Hoover -ss 27 Zamora, Nick 11 Crescenta Va Event 21 Girls 800 Meter Run Frosh Soph ================================================================ Meet Record: # 2:26.60 4/27/2018 Juliana Cheney, Crescenta Va Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Heeg, Mckenna 10 Crescenta Va 2:26.23# 2 Nelson, Ily 10 Crescenta Va 2:26.46# 3 Cheney, Juliana 9 Crescenta Va 2:27.14 4 Hernandez, Natalia 10 Arcadia 2:30.26 5 Cimino, Lily 10 Pasadena 2:33.77 6 Tien, Kaley 10 Glendale 2:36.77 7 Zeron, Zoe 9 Burbank -ss 2:38.97 8 Maninang, Anica 9 Arcadia 2:39.02 9 Movsisyan, Cynthia Burbank -ss 2:41.54 10 Cruz, Kiara 9 Burroughs (B 2:41.72 11 Yanez, Penelope 9 Glendale 2:42.31 12 Allen, Arianna 9 Burroughs (B 2:42.90 Preliminaries 13 Weisinger, Katarina 9 Arcadia 14 Kodavati, Mahima 9 Burbank -ss 15 Limfat, Geena Arcadia 16 Gonzalez, Hailey 10 Burroughs (B 17 Helton, Kelly 9 Crescenta Va 18 Hansen, Chloe 10 Glendale 19 Figueroa, Ileana 10 Burroughs (B 20 Mouser, Kaia Burroughs (B 21 Athavale, Nahe 9 Arcadia 22 Ecker, Lia Burbank -ss 23 Geck, Lily 10 Crescenta Va 24 Minassian, Katrina 9 Crescenta Va 25 Cheng, Olina Arcadia 26 Cole, Natalie Burbank -ss 27 Chang, Doris 9 Arcadia 28 Manasyan, Lusineh 10 Hoover -ss 29 Castaneda, Daniela 10 Glendale 30 Khodaaverdian, Emma 9 Crescenta Va 31 Jung, Heather 10 Hoover -ss 32 Chohili, Tina 10 Hoover -ss Event 22 Boys 800 Meter Run Frosh Soph ================================================================ Meet Record: # 2:00.30 1986 Morgan Bateman, Crescenta Valley Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Matevosyan, Mher 9 Burbank -ss 2:04.66 2 Nealis, Jimmy 9 Burroughs (B 2:06.61 3 Winn, Ronnie 10 Muir 2:06.99 4 Hettich, Quinn 9 Arcadia 2:09.40 5 Barrondo, Austin 10 Burroughs (B 2:09.65 6 Daly, Colm 9 Glendale 2:10.17 7 Summerville, Jordan 10 Glendale 2:10.31 8 Faeustle, Erik 10 Crescenta Va 2:11.35 9 Baek, Brian 9 Crescenta Va 2:11.67 10 Lee, Aaron Arcadia 2:12.69 11 Pei, Tianyuan 9 Arcadia 2:12.76 12 Muradyan, Robert 10 Burbank -ss 2:13.65 Preliminaries 13 Sohani, Parsa 9 Glendale 14 Myers, Jack 9 Crescenta Va 15 Soong, Brian 10 Arcadia 16 Dong, Allan 9 Arcadia 17 Ruiz, Julian 10 Hoover -ss 18 Brown, Nolan 9 Crescenta Va 19 Cid, Edgar 10 Glendale 20 Park, Sean 9 Crescenta Va 21 Lin, Cody Burbank -ss 22 Ho, Matthew Arcadia 23 Tavakoliyan, Ryan 10 Hoover -ss 24 Castro, Roy 10 Glendale 25 Ponsones, Ephram Burbank -ss 26 McClusky, Devin Burbank -ss 27 Ordoukhanian, Tony 9 Burbank -ss 28 Baneham, Luke 9 Hoover -ss 29 Silva, Alex 9 Burroughs (B 30 Tinsley, Jude 9 Burroughs (B 31 Velasco, Sean Burroughs (B Event 23 Girls 800 Meter Run Varsity ================================================================ Meet Record: # 2:12.70 2001 Anita Siraki, Hoover Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Wong, Nikki 10 Arcadia 2:18.89 2 Virtue, Emily 12 Burroughs (B 2:19.34 3 Couch, Caitlyn 12 Crescenta Va 2:22.35 4 Ortiz, Naila 12 Crescenta Va 2:24.90 5 Nealis, Lakely 11 Burroughs (B 2:24.96 6 Borraez, Gaby 11 Crescenta Va 2:25.19 7 Villalpando, Catrina 12 Burroughs (B 2:28.37 8 Yamane, Eryca 12 Arcadia 2:31.26 9 Ramirez, Melanie 12 Arcadia 2:31.95 10 Villalpando, Ana 12 Burroughs (B 2:38.52 11 Kohn, Elizabeth 11 Crescenta Va 2:38.91 Preliminaries 9 Atin, Sophia 10 Crescenta Va 10 Liang, Kelly 12 Arcadia 11 Fernandez, Sol 10 Burbank -ss 12 Levin, Jamie 11 Burbank -ss 13 Apreza, Noemi 12 Burbank -ss 16 Venzor, Vanneza 11 Glendale 17 Aldana, Raelene Burbank -ss 18 Owens, Melissa 11 Crescenta Va 20 Goli, Raquel Burbank -ss 21 Manriquez, Zahira 9 Burbank -ss 22 Corvera, Alisson 11 Glendale 23 Danao, Natalie Burbank -ss 24 Ghadimian, Lolita Burbank -ss 25 Hart, Rachel 11 Crescenta Va 26 Noriega, Amanda 12 Crescenta Va 27 Chin, Jasmine 11 Crescenta Va 28 Vizcarra, Kimberly 11 Glendale 29 Mejia, Shalom 11 Burbank -ss 30 Chen, Cindy 11 Arcadia Event 24 Boys 800 Meter Run Varsity ================================================================ Meet Record: # 1:53.30 1989 Morgan Bateman, Crescenta Valley Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Wilbur, Dylan 10 Crescenta Va 1:55.09 2 Carranza, Anthony 11 Arcadia 1:56.21 3 Sales, Arvin 11 Glendale 1:57.24 4 Straker, Jeron 12 Burroughs (B 1:58.09 5 Ralston, Jacob 12 Crescenta Va 2:02.49 6 Tasci, Kevin 11 Crescenta Va 2:02.55 7 Mohammed, Ameer 11 Glendale 2:03.19 8 Cruz-portillo, Eduardo 11 Arcadia 2:04.32 9 Neil, Logan 12 Crescenta Va 2:05.68 10 Ponce, Carlos Burroughs (B 2:08.16 11 Sharp, Ethan 11 Crescenta Va 2:09.96 Preliminaries 1 Chahal, Jagdeep 12 Burroughs (B 6 Fitzgerald, Colin 12 Crescenta Va 7 Fisher, Cory 11 Burroughs (B 12 Goli, Victor 10 Burbank -ss 13 Lauterback, Grant 11 Crescenta Va 16 Laspinas, Mikkel 11 Glendale 17 Ruan, Jack 11 Arcadia 18 Sindo, Ken 11 Glendale 18 Reed, Benjamin 12 Arcadia 20 Castellanos, Luis 11 Burbank -ss 21 Maloney, Drake 11 Arcadia 22 Abdelrahim, Omer 11 Hoover -ss 24 Lising, John 12 Glendale 25 Paxton, Jonathan 11 Muir 26 Kim, Josh 11 Glendale 27 Jang, Seong Ho 12 Arcadia 28 Al-hasani, Peter 11 Burbank -ss Event 25 Girls 300 Meter Hurdles Frosh Soph ================================================================ Meet Record: # 48.33 5/9/2014 Kira Bochard, Burbank Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Riley, Priya 10 Crescenta Va 49.95 2 Ludwig, Crystal 10 Arcadia 51.23 3 Gardner, Theresa 10 Arcadia 52.07 4 Mazzola, Paige 9 Burbank -ss 53.89 5 Amerzquita, Samantha 10 Glendale 54.19 6 Sacdalan, Jaycee 10 Arcadia 56.83 7 Zhang, Maureen 9 Arcadia 56.93 8 Chae, Jeannie 10 Hoover -ss 57.10 9 Lamanna, Bella 10 Burbank -ss 57.58 Preliminaries 10 Hernandez, Alexis 9 Crescenta Va 11 Masri, Tamara 10 Crescenta Va 12 Ottoson, Amira 10 Burbank -ss 13 Bajar, Barbra 10 Glendale 14 Bertino, Keilani 9 Crescenta Va 15 Chau, Laurah 9 Glendale Event 26 Girls 300 Meter Hurdles Varsity ================================================================ Meet Record: # 42.30 1985 Lana Cantrell, Muir Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Fulton, Micah 12 Muir 45.52 2 Yen, Stephanie 12 Arcadia 45.64 3 Carrillo, Kristina 11 Crescenta Va 46.86 4 Surratt, Elizabeth 9 Burroughs (B 47.57 5 Clark, Eliza 11 Crescenta Va 49.41 6 Perkins, Amber 11 Burbank -ss 50.34 7 Fong, Cara 12 Crescenta Va 52.53 Event 27 Boys 300 Meter Hurdles Frosh Soph ================================================================ Meet Record: # 40.40 1985 Jason Gray, Muir Name Year School Finals ================================================================ 1 Tom, Matthew 10 Arcadia 43.49 2 Fuentes, David 10 Glendale 43.72 3 Workman, Cole 10 Burroughs (B 44.48 4 Slaughter, Nicolaus 10 Burbank -ss 44.51 5 Zhou, Eric 9 Arcadia 45.06 6 Liang, Jacky 9 Arcadia 45.66 7 Walker, Julien 10 Crescenta Va 46.25 8 Diaz, Adrian 9 Burbank -ss 46.37 9 Diaz, Alex 9 Burbank -ss 47.38 Preliminaries 10 Nelson, Max 10 Crescenta Va 11 Calica, John 9 Glendale 12 Hizon, Ethan 10 Crescenta Va 13 Baghdasarian, Patrick 10 Burbank -ss Event 28 Boys 300 Meter Hurdles Varsity ================================================================ Meet Record: # 37.20 1994 Ken Haslip, Muir Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Aguilar, Sergio 12 Burbank -ss 40.37 2 Li, Derek 12 Arcadia 41.05 3 Myles, Reggie 11 Muir 41.30 4 Stanis, Chris 11 Burbank -ss 41.78 5 Lieberman, Vince 11 Crescenta Va 43.82 6 Ehmann, Nathanael 12 Burbank -ss 43.85 7 Merza, Erain 12 Glendale 44.61 8 Mendoza, Victor 12 Glendale 50.30 Preliminaries 8 Lee, Sungmin 12 Arcadia 10 Abdullah, Abdullah 11 Hoover -ss Event 29 Girls 200 Meter Dash Frosh Soph ===================================================================== Meet Record: # 26.28 5/8/2015 Courtney Chan, Arcadia Name Year School Finals Wind ===================================================================== Finals 1 Sung, Emilie 9 Arcadia 40.00 0.5 2 Simmons, Jazzmin 9 Hoover -ss 40.10 0.5 3 Ataya, Chloe 9 Crescenta Va 40.20 0.5 4 Camacho, Hannah 9 Burbank -ss 40.30 0.5 5 Fontanez, Gabi 10 Burbank -ss 40.40 0.5 6 Reyes, Isabella 9 Crescenta Va 40.50 0.5 7 Coppersmith, Madeline 9 Hoover -ss 40.60 0.5 Preliminaries 7 Sales, Faith 10 Crescenta Va 9 Baghumyan, Natalie 9 Glendale 10 Karanovic, Connie 10 Burbank -ss 11 Lynch, Angelyce 10 Arcadia 12 Lee, Alycia 9 Arcadia 13 Cogshell, Haley 9 Muir 14 Hutchin, Grace 9 Burbank -ss 15 Gross-walker, Zaila 10 Pasadena 16 Garcia, Olivia 10 Hoover -ss 17 Nima, Shereen 10 Crescenta Va 17 Ryan, Dana 9 Crescenta Va 19 Khalifeh, Areeg 9 Burroughs (B 20 White, Annika 9 Glendale 21 Castillo, Ivonne 9 Glendale 22 Reyes, Chloe 10 Pasadena 23 Gomez, Andry 10 Burroughs (B 24 Romero, Darlene 9 Arcadia 25 Laspinas, Nyssa 10 Glendale 26 Woods, Makana 9 Muir Event 30 Boys 200 Meter Dash Frosh Soph ===================================================================== Meet Record: # 22.00 1993 Carr, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== Finals 1 Chen, William 9 Arcadia 23.83 0.6 2 Miller, Ian 10 Burbank -ss 24.18 0.6 3 Gumayagay, Geo 10 Arcadia 24.24 0.6 4 Roberson, Asa 9 Muir 24.37 0.6 5 Taylor, Greg 9 Arcadia 25.00 0.6 6 Carvalho, Talon 10 Crescenta Va 25.09 0.6 7 Frazier, David 10 Arcadia 25.17 0.6 8 Rodriguez, Ivan 10 Crescenta Va 25.65 0.6 Preliminaries 7 Strong, Demario 9 Muir 9 Ng, Darian 10 Arcadia 10 Vallero, Joey 10 Burroughs (B 11 Pravikoff, Niko 10 Crescenta Va 12 Allen, Daryn 10 Crescenta Va 14 Vasquez, Sebastian 10 Arcadia 15 Lin, Kenneth 9 Arcadia 16 Montgomery, Jalen 9 Crescenta Va 17 De Jesus, Sebastian 10 Burroughs (B 18 Flowers, Jarren 9 Burbank -ss 19 Jensen, Alex 10 Glendale 20 Amper, Mattieu 9 Glendale 21 Malone, Dominic 10 Hoover -ss 22 Harper, Jake 10 Crescenta Va 23 Contreras, Jason 10 Crescenta Va 24 Jover, Darius 9 Burroughs (B 25 Baluyot, Bryan 9 Glendale 26 Jukes, Ethan 10 Hoover -ss 27 Fields, Treavor 9 Burroughs (B Event 31 Girls 200 Meter Dash Varsity ===================================================================== Meet Record: # 24.10 1990 Inger Miller, Deanna Knowles(91), Muir, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== Finals 1 Sanford, Jenesis 11 Muir 25.01 0.1 2 Buehner, Lauren 12 Arcadia 25.24 0.1 3 Martinez-reese, Jada 11 Burroughs (B 26.09 0.1 4 Taylor, Jillian 11 Arcadia 26.52 0.1 5 Betts, Tamryn 9 Burbank -ss 27.44 0.1 6 Jaramillo, Paula 11 Burbank -ss 27.81 0.1 7 Boyd, Jessica 9 Burroughs (B 27.88 0.1 8 Gaskin, Kendall 11 Glendale 28.00 0.1 9 David, Breanna 11 Burbank -ss 28.62 0.1 Preliminaries 9 Duran-ocegueda, Ysatis 12 Arcadia 11 Jones, Kate 12 Burroughs (B 12 Grimes, Sophia 11 Muir 13 Partida, Isabel 11 Burbank -ss 14 Calcanas, Andrea Arcadia 15 Shintaku, Michelle 12 Crescenta Va Event 32 Boys 200 Meter Dash Varsity ===================================================================== Meet Record: # 20.80 1996 Obea Moore, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== Finals 1 West, Jaloni 12 Pasadena 22.00 0.2 2 Hospidales, Oladele 11 Burbank -ss 22.52 0.2 3 Andrade, Dylan 9 Glendale 22.75 0.2 4 Khan, Thomas 10 Glendale 22.98 0.2 4 Le'au, Cole 10 Burbank -ss 22.98 0.2 6 Johnson, Aiden 9 Arcadia 22.99 0.2 7 Arnaud, Azad 12 Burroughs (B 23.22 0.2 8 Cheatham, Gerold 12 Pasadena 24.26 0.2 9 Chang, James 11 Hoover -ss 24.27 0.2 Preliminaries 8 Springfield, Jaedin 12 Crescenta Va 10 David, Bryan 10 Burbank -ss 11 Lennstrom, David 12 Burroughs (B 12 Tamme, Dane 11 Glendale 14 Roy, Aashwin 12 Burroughs (B 15 Lu, Peyton 12 Arcadia 16 Osorno, Ethan 12 Glendale 17 Huang, Bryan 12 Arcadia 18 Pelayo, Esteban 11 Glendale 19 Pullen, Eric 11 Hoover -ss 20 Mejia, Ostap 11 Glendale 21 Shomali, Ridge 11 Crescenta Va 22 Sun, Ben 12 Arcadia 23 Chantrapanichkul, Casey 11 Crescenta Va 24 Na, Josh 11 Crescenta Va 25 Zamora, Nick 11 Crescenta Va 26 Tejada, Jon 11 Crescenta Va Event 35 Girls 3200 Meter Run Varsity ================================================================ Meet Record: # 10:26.68 2001 Anita Siraki, Hoover Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Stepanian, Natalie 12 Arcadia 11:25.30 2 Wu, Joyce 11 Arcadia 11:32.42 3 Guzman, Jordan 9 Burroughs (B 11:35.16 4 Fernandez, Sol 10 Burbank -ss 11:38.32 5 Virtue, Emily 12 Burroughs (B 11:41.66 6 Apreza, Noemi 12 Burbank -ss 11:43.68 7 Liang, Kelly 12 Arcadia 12:05.24 8 Levin, Jamie 11 Burbank -ss 12:05.93 9 Mejia, Shalom 11 Burbank -ss 12:07.99 10 Nealis, Lakely 11 Burroughs (B 12:09.82 11 Ortiz, Naila 12 Crescenta Va 12:10.52 12 Owens, Melissa 11 Crescenta Va 12:16.14 13 Navarro, Julianna 11 Burroughs (B 12:20.51 14 Aldana, Raelene Burbank -ss 12:26.86 15 Forsyth, Lydia 11 Burbank -ss 12:33.38 16 Goli, Raquel Burbank -ss 12:35.09 17 Danao, Natalie Burbank -ss 12:38.20 18 Borraez, Gaby 11 Crescenta Va 12:40.28 19 Forsyth, Phoebe Burbank -ss 12:42.17 20 Chen, Cindy 11 Arcadia 12:57.88 21 Hart, Rachel 11 Crescenta Va 13:24.75 22 Noriega, Amanda 12 Crescenta Va 13:26.24 23 Kang, Sojeong 11 Crescenta Va 13:34.34 24 Chin, Jasmine 11 Crescenta Va 13:48.76 25 Linney, Saya 12 Crescenta Va 13:59.27 Event 36 Boys 3200 Meter Run Varsity ================================================================ Meet Record: # 9:09.87 5/8/2015 Phillip Rocha, Arcadia Name Year School Finals ================================================================ 1 Chahal, Jagdeep 12 Burroughs (B 9:13.24 2 Fitzgerald, Colin 12 Crescenta Va 9:16.62 3 Allahverdian, Artin 12 Crescenta Va 9:17.42 4 Johnson, Zach 12 Crescenta Va 9:29.42 5 Hirsch, Alexander 12 Burroughs (B 9:35.63 6 Nagao, Sochiro 11 Arcadia 9:37.65 7 Geck, Spencer 12 Crescenta Va 9:38.69 8 Walch, Carter 12 Crescenta Va 9:39.22 9 Berrellez, Raymond 11 Burroughs (B 9:44.53 10 Vats, Manan 11 Crescenta Va 9:46.07 11 Faeustle, Kevin 12 Crescenta Va 9:48.77 12 Fernandez, Alec Arcadia 9:55.82 13 Lauterback, Grant 11 Crescenta Va 9:56.96 14 Goli, Victor 10 Burbank -ss 9:59.94 15 Hoxsie, Andrew 12 Burroughs (B 10:01.26 16 Zeng, Edward 12 Arcadia 10:01.51 17 Ruan, Jack 11 Arcadia 10:02.69 18 Olvera, Jahir 11 Burbank -ss 10:07.54 19 Pingry, Charles 12 Crescenta Va 10:14.65 20 Bennett, Perry 11 Muir 10:14.85 21 Wang, Kevin 12 Arcadia 10:16.29 22 Doloszycki, Evan 11 Crescenta Va 10:23.91 23 Reed, Benjamin 12 Arcadia 10:29.01 24 Abdelrahim, Omer 11 Hoover -ss 10:30.43 25 Jang, Karl Arcadia 10:33.03 26 Gonzalez, Josue Arcadia 10:34.13 27 Roman, Nathan Arcadia 10:36.39 28 Al-hasani, Peter 11 Burbank -ss 10:46.99 29 Jacob, Kirollos 11 Glendale 10:47.62 30 Castellanos, Luis 11 Burbank -ss 11:01.19 31 Cruz-portillo, Eduardo 11 Arcadia 11:18.62 Event 37 Girls 4x400 Meter Relay Frosh Soph ================================================================ Meet Record: # 4:09.94 5/8/2015 Arcadia, Arcadia C Chan, C Morris, J Davis Contreras, E Wang School Finals ================================================================ 1 Crescenta Valley 'A' 4:13.55 1) Heeg, Mckenna 10 2) Nelson, Ily 10 3) Cheney, Juliana 9 4) Stubbs, Laine 10 2 Arcadia 'A' 4:15.35 1) Chen, Olivia 10 2) Lynch, Angelyce 10 3) Sung, Emilie 9 4) Ejigu, Maryam 10 3 Hoover -ss 'A' 4:21.95 1) Gilbuena, Rachelle 10 2) Coppersmith, Madeline 9 3) Simmons, Jazzmin 9 4) Garcia, Olivia 10 4 Burbank -ss 'A' 4:30.42 1) Bass, Gabrielle 9 2) Fontanez, Gabi 10 3) Quiroa, Leah 10 4) Hutchin, Grace 9 5 Glendale 'A' 4:38.21 1) Boyajyan, Ani 10 2) Tien, Kaley 10 3) Baghumyan, Natalie 9 4) Campos, Elizabeth 10 6 Muir 'A' 4:40.24 1) Cotlage, Karina 10 2) Davis, Felicia 10 3) Cogshell, Haley 9 4) Woods, Makana 9 Event 38 Boys 4x400 Meter Relay Frosh Soph ================================================================ Meet Record: # 3:28.20 1992 , Muir School Finals ================================================================ 1 Arcadia 'A' 3:39.20 1) Dematos, Niko 10 2) Ng, Darian 10 3) Abdelrahim, Ryan 10 4) Chen, William 9 2 Burbank -ss 'A' 3:42.05 1) Slaughter, Nicolaus 10 2) Miller, Ian 10 3) Flowers, Jarren 9 4) Halm, Marcus 9 3 Crescenta Valley 'A' 3:43.08 1) Pravikoff, Niko 10 2) Faeustle, Erik 10 3) Walker, Julien 10 4) Merloni, Matteo 10 4 Glendale 'A' 3:47.57 1) Jensen, Alex 10 2) Johnson, Lucas 9 3) Fuentes, David 10 4) Cseri, Lucas 9 5 Muir 'A' 3:55.89 1) Mcmillon, Camden 9 2) Roberson, Asa 9 3) Strong, Demario 9 4) Winn, Ronnie 10 Event 39 Girls 4x400 Meter Relay Varsity ================================================================ Meet Record: # 3:49.10 1985 , Muir School Finals ================================================================ 1 Arcadia 'A' 4:00.46 1) Wong, Nikki 10 2) Taylor, Jillian 11 3) Graves, Kira 10 4) Buehner, Lauren 12 2 Burroughs (Bur) 'A' 4:14.24 1) Surratt, Elizabeth 9 2) Martinez-reese, Jada 11 3) Jones, Kate 12 4) Villalpando, Catrina 12 3 Crescenta Valley 'A' 4:20.16 1) Carrillo, Kristina 11 2) Couch, Caitlyn 12 3) Ortiz, Naila 12 4) Borraez, Gaby 11 4 Glendale 'A' 4:28.51 1) Venzor, Vanneza 11 2) Dacosta, Marion 12 3) Tsarukyan, Maria 12 4) Gaskin, Kendall 11 Event 40 Boys 4x400 Meter Relay Varsity ================================================================ Meet Record: # 3:13.00 1996 , Muir School Finals ================================================================ 1 Arcadia 'A' 3:25.73 1) Li, Derek 12 2) Carranza, Anthony 11 3) Williams, Alex 12 4) Jing, Darius 12 2 Glendale 'A' 3:27.95 1) Andrade, Dylan 9 2) Sales, Arvin 11 3) Khan, Thomas 10 4) Mejia, Ostap 11 3 Burbank -ss 'A' 3:31.45 1) Aguilar, Sergio 12 2) David, Bryan 10 3) 4) Stanis, Chris 11 4 Crescenta Valley 'A' 3:32.31 1) Wilbur, Dylan 10 2) Springfield, Jaedin 12 3) Ralston, Jacob 12 4) Tasci, Kevin 11 5 Burroughs (Bur) 'A' 3:34.19 1) Arnaud, Azad 12 2) Black, Caleb 10 3) Brenes, Jose 11 4) Straker, Jeron 12 6 Hoover -ss 'A' 3:49.62 1) Corrales, Guillermo 11 2) Chang, James 11 3) Blackbird, Azul 11 4) Pullen, Eric 11 Event 43 Girls High Jump Varsity ================================================================ Meet Record: # 5-08.25 5/7/2010 Alexis Walker, Pasadena Name Year School Finals ================================================================ 1 Betts, Tamryn 9 Burbank -ss 5-00.00 2 Wrobel, Kayla 9 Burroughs (B 4-10.00 3 Codding, Claire 12 Crescenta Va 4-08.00 Event 44 Boys High Jump Varsity ================================================================ Meet Record: # 6-10.50 1980 Charles Mayfield, Muir Name Year School Finals ================================================================ 1 Hopf, Travis 12 Arcadia 6-02.00 2 Lennstrom, David 12 Burroughs (B 6-01.00 3 Park, Charles 12 Crescenta Va 5-04.00 Event 47 Girls Pole Vault Varsity ================================================================ Meet Record: # 11-06 1999 Bridget Pearson, Hoover Name Year School Finals ================================================================ 1 Akobian, Alex 12 Burroughs (B 11-00.00 1 Switzer, Elizabeth 12 Burroughs (B 11-00.00 3 Perkins, Emily 12 Crescenta Va 9-06.00 4 Wu, Daphne 12 Arcadia 8-06.00 5 Petrosyan, Alisa 11 Burbank -ss 8-00.00 6 Doll, Taney 11 Crescenta Va J8-00.00 6 Castresana, Andrea 11 Burbank -ss J8-00.00 8 Jaramillo, Paula 11 Burbank -ss 7-06.00 9 Zheng, Keely 11 Arcadia J7-06.00 10 Mchorney, Emily 11 Burroughs (B 7-00.00 10 Boiajian, Sofia 12 Glendale 7-00.00 12 Martinez, Maggie 11 Burroughs (B J7-00.00 Event 48 Boys Pole Vault Varsity ================================================================ Meet Record: # 15-01 5/9/2014 Matt Schwartz, John Burroughs Name Year School Finals ================================================================ 1 Foote, Aidan 12 Crescenta Va 12-00.00 2 King, Evan 12 Arcadia 11-00.00 3 Bomar, Matt 12 Crescenta Va 10-06.00 4 Nguyen, Jeffrey 11 Hoover -ss 10-00.00 4 Chavez, Zion 11 Burbank -ss 10-00.00 -- Holmquist, Riley 12 Crescenta Va NH Event 51 Girls Long Jump Varsity ===================================================================== Meet Record: # 18-07.25 1996 Walker, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Fulton, Micah 12 Muir 18-02.75 1.3 2 Yen, Stephanie 12 Arcadia 17-06.50 1.6 3 Morris, Caitlin 12 Arcadia 16-06.00 2.8 4 Hill, Cynthia 11 Muir 14-10.50 1.9 5 Kruegermann, Kristina 12 Crescenta Va 14-10.00 1.5 6 Lopez, Melanie 11 Glendale 14-04.25 1.6 7 Kang, Joyce 12 Crescenta Va 14-01.00 1.5 8 Roy, Dipannita 11 Glendale 13-09.75 NWI 9 Kampen, Kennedy 11 Arcadia 12-11.00 1.5 10 Boiajian, Sofia 12 Glendale 12-08.00 1.4 Event 52 Boys Long Jump Varsity ===================================================================== Meet Record: # 24-05 1984 Joe Richardson, Pasadena Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Jing, Darius 12 Arcadia 20-04.75 +0.0 2 Cruz, Joseph 11 Glendale 19-02.00 NWI 3 King, Evan 12 Arcadia 18-11.00 0.5 4 Soo, Ethan Arcadia 18-07.25 +0.0 5 Resendiz, Diego 11 Muir 18-03.25 0.3 6 Corrales, Guillermo 11 Hoover -ss 18-01.50 1.7 7 Lee, Kenneth Arcadia 17-11.25 +0.0 8 Hopf, Travis 12 Arcadia 17-08.25 +0.0 9 Perliss, Joseph Arcadia 17-02.75 NWI 10 Diaz-Infante, David Hoover -ss 16-10.50 +0.0 11 Lieberman, Vince 11 Crescenta Va 16-09.50 0.8 12 Mendoza, Victor 12 Glendale 15-10.25 0.7 13 Bolstad, Grant 12 Crescenta Va 15-09.75 +0.0 14 Park, Eric 12 Crescenta Va 15-05.50 1.1 15 Reamico, Zir 11 Muir 15-05.00 1.5 16 Vaseghyzand, Samouel 11 Burbank -ss 15-04.75 +0.0 17 Arista, Cesar 9 Hoover -ss 14-08.25 0.6 -- Tran, Hanson 12 Arcadia FOUL -- Young, Aaron Arcadia FOUL Event 55 Girls Triple Jump Varsity ===================================================================== Meet Record: # 38-11.75 1994 Amber Roberts, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Fulton, Micah 12 Muir 41-10.50# NWI 2 Yen, Stephanie 12 Arcadia 36-06.00 NWI 3 Charles, Trinidy 11 Crescenta Va 33-05.00 NWI 4 Harvey, Cynthia Muir 32-05.50 NWI 5 Codding, Claire 12 Crescenta Va 31-05.00 NWI 6 Kang, Joyce 12 Crescenta Va 31-04.00 NWI 7 Graves, Kira 10 Arcadia 31-00.00 NWI 8 Castresana, Andrea 11 Burbank -ss 30-05.00 NWI 9 Roy, Dipannita 11 Glendale 29-08.00 NWI 10 Larocco, Latasha 11 Arcadia 28-03.00 NWI Event 56 Boys Triple Jump Varsity ===================================================================== Meet Record: # 52-10.50 1980 Charles Mayfield, Muir Name Year School Finals Wind ===================================================================== 1 Ajao, Myles 10 Arcadia 41-05.00 NWI 2 Hopf, Travis 12 Arcadia 40-02.00 NWI 3 Chavez, Zion 11 Burbank -ss 39-10.50 NWI 4 Cruz, Joseph 11 Glendale 39-09.00 NWI 5 Mendoza, Victor 12 Glendale 38-01.00 NWI 6 Tran, Hanson 12 Arcadia 37-07.25 NWI 7 Van Dyke, Connor 12 Burroughs (B 37-07.00 NWI 8 Vaseghyzand, Samouel 11 Burbank -ss 36-03.00 NWI 9 Bolstad, Grant 12 Crescenta Va 36-00.50 NWI 10 Lee, Jason 12 Arcadia 35-10.50 NWI 11 Nguyen, Jeffrey 11 Hoover -ss 34-03.00 NWI Event 59 Girls Discus Throw Varsity ================================================================ Meet Record: # 124-10 1993 Nada Kawar, Crescenta Valley Name Year School Finals ================================================================ 1 Abe, Naomi 11 Arcadia 100-10 2 Smith, Allison 12 Crescenta Va 97-09 3 Weir, Karen 12 Crescenta Va 97-08 4 Abe, Leilani 11 Arcadia 95-09 5 Murillo, Priscilla 11 Burroughs (B 87-07 6 Cheung, Yin-Yiu 11 Arcadia 86-08 7 Cosso, Kailani 12 Arcadia 86-04 8 Sutter, Catalina 11 Burroughs (B 86-00 9 Yu, Gabriela 11 Arcadia 85-00 10 Ramirez, Faviola 11 Glendale 83-01 11 Codding, Claire 12 Crescenta Va 72-05 12 Fasheh, Jeannette 11 Burroughs (B 62-06 13 Webster, Kira 11 Crescenta Va 58-02 14 Wolf, Dylana 11 Crescenta Va 55-06 Event 60 Boys Discus Throw Varsity ================================================================ Meet Record: # 178-00 1998 Scott Weigand, Arcadia Name Year School Finals ================================================================ 1 Smyth, James 10 Burbank -ss 143-06 2 Ludwig, Randy 12 Arcadia 142-10 3 Tan, Joshua 12 Arcadia 134-00 4 Reyes, Julius 11 Glendale 120-05 5 Valdez, Daniel 11 Arcadia 119-00 6 Markosian, Azad 12 Hoover -ss 117-09 7 Aslo, Chris 12 Burbank -ss 117-03 8 Housley, Grant 12 Burroughs (B 113-04 9 Tatarian, Sarkis 12 Burroughs (B 107-10 10 Yu, Derek 12 Arcadia 103-04 11 Shin, Andrew 11 Hoover -ss 102-02 12 Choe, Justin 12 Burbank -ss 101-08 13 Angel, Jc 12 Burbank -ss 100-09 14 Davis, Zak 11 Crescenta Va 97-01 15 Center, Riley 12 Crescenta Va 96-04 16 Trice, Jordan 11 Muir 94-11 17 Kim, Jaden 12 Crescenta Va 94-07 18 Lising, John 12 Glendale 88-07 19 Brito, Bernardo 11 Muir 87-11 20 Ferreras, Shawn 11 Hoover -ss 79-02 21 Bomar, Mike 11 Crescenta Va 75-02 22 Garcia, Angelo 12 Crescenta Va 74-10 Event 63 Girls Shot Put Varsity ================================================================ Meet Record: # 48-10.25 5/9/2014 Tierra Adams, Muir Name Year School Finals ================================================================ 1 Ramirez, Faviola 11 Glendale 33-05.00 2 Weir, Karen 12 Crescenta Va 31-05.00 3 Smith, Allison 12 Crescenta Va 30-03.00 4 Murillo, Priscilla 11 Burroughs (B 29-09.00 5 Cheung, Yin-Yiu 11 Arcadia 29-03.50 6 Abe, Naomi 11 Arcadia 29-00.00 7 Wolf, Dylana 11 Crescenta Va 28-08.00 8 Cosso, Kailani 12 Arcadia 28-04.50 9 Abe, Leilani 11 Arcadia 27-11.00 10 Yu, Gabriela 11 Arcadia 24-07.00 11 Sutter, Catalina 11 Burroughs (B 22-11.00 12 Webster, Kira 11 Crescenta Va 22-05.50 13 Fasheh, Jeannette 11 Burroughs (B 20-07.00 Event 64 Boys Shot Put Varsity ================================================================ Meet Record: # 64-07 1967 John Buehler, Whittier Name Year School Finals ================================================================ 1 Center, Riley 12 Crescenta Va 47-08.50 2 Markosian, Azad 12 Hoover -ss 47-07.50 3 Tan, Joshua 12 Arcadia 43-11.00 4 Smyth, James 10 Burbank -ss 42-07.50 5 Tatarian, Sarkis 12 Burroughs (B 42-03.50 6 Ludwig, Randy 12 Arcadia 42-00.00 7 Valdez, Daniel 11 Arcadia 41-06.00 8 Aslo, Chris 12 Burbank -ss 39-11.00 9 Brito, Bernardo 11 Muir 39-05.00 10 Reyes, Julius 11 Glendale 38-09.00 11 Housley, Grant 12 Burroughs (B 37-09.00 12 Kim, Jaden 12 Crescenta Va 37-01.50 13 Angel, Jc 12 Burbank -ss 36-02.00 14 Yu, Derek 12 Arcadia 35-03.50 15 Trice, Jordan 11 Muir 33-02.50 16 Choe, Justin 12 Burbank -ss 32-08.50 17 Bomar, Mike 11 Crescenta Va 30-04.50 18 Ferreras, Shawn 11 Hoover -ss 29-07.50 19 Tucker, Isack 11 Muir 29-04.50 20 Davis, Zak 11 Crescenta Va 29-03.50 21 Garcia, Angelo 12 Crescenta Va 28-01.00 -- Shin, Andrew 11 Hoover -ss FOUL