Burbank High School Seniors March in Graduation Ceremonies

Congratulations to the following Burbank High graduates who received their diplomas on May 24, 2019 at Burbank High School
Andraine Jeamelle Abad
Eric Abnoosian
Edgar Abnoosian
Sona Abrahamyan
Leilauni Acevedo
Aaron Acosta
Karin Adamian
Rita Adamian
Michael Aghajani
Beniamin Aghajanyan
Maria Aguilar-Barba
Christopher Aguirre
Stacey Aivaz
Pawee Akkharachotmongkhol
Tania Al Boghos
Mackenzie Aladjem
Christopher Alexan
Brianna Alger
Anispetros Al-Hasani
Miguel Almario
Esper Alsayegh
Macheal Altwal
Maile Ambeguia
Grace Amour
Trent Anderson
Dorian Andrei
Isaac Anglade
Mariam Arabyan
Pablo Aragon Maruri
Deric Arami
Jessica Ardgoli
Joaquin Ardon Alvarado
Ivan Aroush
Hasmik Arshakyan
Natalie Arshamian
Vache Artunyan
Tereza Arutunyan
Anzhela Asatryan
Sonya Ashikyan
Dara Ashrafi Saadat
Milena Asilbekyan
Justin Askar
Sofia Aslanyan
Arpine Assadourian
Andre Avagyan
Nazli Avanesian
Mario Avendano
Silva Avetisyan
David Avetisyan
Alice Avetyan
Jeremy Azar
Kristopher Azizkhani
Jasmine Baccanico
Yuri Badalyan
Aleana Bahy
Aidan Bailey
Katherine Baker
Ryan Ballash
Angela Celynn Baluyut
Ayushi Banerjee
Edita Barakyozyan
Orbel Barooni
Anna Barseghyan
Jasmine Bashian
Molly Bastian
Jazmine Belcher
Christian Benavides
Nailan Benitez Armentero
Sergio Bernal
Angella Bernal
Danna Biba
Varuzhan Bilbulyan
Luca Bily
Brooklynn Bisordi
Conner Blanchard-Kyle
Devin Blazon
Kaleb Bluhm-Sexton
Kazzandra Bolanos
Katelyn Bonk
Savannah Booker Al Baqir
Satchel Bootchk
Kavon Borghani
Francesco Bovelli
Luis Briano Delgado
Alexandros Brice
Amaya Broyls
Regin Buendia
Alen Buniatyan
Melanie Burckes
Ethan Cabalquinto
Barbara Cabrera
Armilene Cabreros
Kya Cabunoc
John Caldwell
Isaiah alles
Bernard Calzado
Julian Camacho
Carmen Camacho-Platas
Alyssa Dei Canos
Andy Cardenas
Gabrielle Carns
Alexus Carrillo
Erin Carter
Mariela Castaneda
Luis Castellanos
Andrea Castresana
Julian Catello
Hannah Marie Cericos
Aaron Chang
Scarlet Chapman
Stephanie Chau
Zion Chavez
Jasmine Chavez
Alden Choe
Ashley Choy
Terrapin Christensen
Manuel Chu
Esther Chung
Camelia Churchian
Joseph Clark
Isabella Clark
Jalen Clark-Baldie
Margaret Clay
Ciara Reanne Clutario
Henry Cook
Nyeria Cork
Dakota Cortez
Casey Coy
Miles D’Agostin
Reginald Dallas
Natalie Danao
Michael Danielian
Breanna David
Alexandra Davis
Nicoletta Davis
Olga Davis
Meledit Davoodi
Lia Davoodian
Audrey Dawoodi
Oscar De La Cruz
Andres De La Torre
Nathan DeCamp
Ashley Demirchyan
Aidan Diamond
Alejandra Maria Diaz
Jean Diaz
Esmeralda Diaz Delgado
Kendelle Dickens
Jayleen Dilig
Gariden Dixon
Raymond Dones
Richard Duenckel
Guram Dumbadze
Darren Durnbaugh
Karo Dzhgalian
Samantha Eaton
Isaac Echeto
Dylan EffleHoy
Ahmed Elkordy
Madison Emi
Justine Dominic Encontro
Katherine Escarilla
Raquel Espinoza
Arman Essaghoolian
Vidalia Estrada
Juan Euan
Kamille Eugenio
Kelin Eyvazi
Siena Fagiani
Johana Faraj
Georgy Fedirko
Benjamin Fillman
Robert Fleming
Lydia Forsyth
Lisa Fox
Linsey Gagliardi
Samantha Gallegos
David Galsor
Artavazd Galstyan
Edgar Galvez
Adrian Garcia
Delia Garcia
Hana Garcia
Yulissa Garcia
Shellsy Garcia
Lucia Garcia
Sarah Garelick
Trent Gaskill
Zaven Gasparyan
Artush Gasparyan
Brianna Gatzka
Ashot Gavurmadzhyan
Knar off stage Geghamyan
Charlotte Getz
Greg Gevojanyan
Tigran Gevorgian
Imelda Gharapetian
Garni Gharibian
Armin Ghoolian
Timothy Gibbs
Dylan Giliberto
Nicholas Glover
Austin Gnasso
Ethan Godfrey
Zindel Gogh
Jonah Goldman
Raquel Goli
Alexa Gomez
Kaycee Danice Gonzales
Cesar Gonzalez
Erick Gonzalez Villeda
Aylin Gonzalez-Perez
David Grdilian
Andranik Grigorian
Andrew Guerrero
Chad Guerrero
Daniel Gurieli
Andre Haddad
Ani Hakobyan
Zhora Hakobyan
Emin Hambarchian
Peter Hartooni
Paolin Hartounian
David Harutyunyan
Erik Harutyunyan
Hovsep Harutyunyan
Aubrey Hayman
Samantha Heintz
Andrea Hernandez
Christian Hernandez
Guadalupe Hernandez Perez
Leo Herpetian Haftvani
Victoria Heyn
Oladele Hospidales
Nairie Hovakimian
Alexander Hovakimyan
Sophia Hudson
Krissy Hunter
Olivia Huntley
Angel Ibarra
Asadullah Ibrahim
Ennie Ilasco
Ashley Im
Vivian Iniguez
Anne Ishida
Arman Iskikian
Allen Issa
Meream Issa
Avag Issagholian
Paula Jaramillo Montoya
Maya Jarrah
CJ Jobelle
Luke Micah Johnson
Jasmine Johnson
Kobe Jones
River Jordan
Daniel Juarez
Alexander Kadian
Lilit Kadzhikyan
Arthur Kadzhikyan
Stuti Kahar
Gevorg Karakulyan
Daniel Karapetyan
Levon Karapetyan
Katelynn Kasitz
Robyn Kassens
Jaylene Kassir
Karen Kasyan
Elizabeth Kazanchian
Griffin Kazanegras
Nshan Kazaryan
Marine Keshishyan
Eric Keshishyan
Averi Kessee
Garooneh Khachatori
Sirak Khachatryan
Eric Khachatryan
Zhora Khalatyan
Marly Khanlerian
Emin Khodadadian
Erin Khodaverdin
Daisy Kim
Benjamin Kim
David Kirakosyan
Carlos Knight Reyes
Mineli Kordijan
Karo Koshkaryan
David Kouyoumdjian
Isaac Kratz
Arpine Kuchuryan
Ava Kuiper
Michael Kunza
Gevork Kvryan
Jason Kwon
Natalie Landaverde
Shushan Lazaryev
Jae Hyeon Lee
Samuel Lee
Ethan Lee
James Lee
Joshua Lee
Demarco Lee
Gevork Leklyan
Britney Leon
Arnold Lev
Jamie Levin
Anya Lewis
Edenilson Liborio Trujillo
Justin Lim
Carolina Machuca
Narek Manachian
Jayce Dominique Manlangit
Zahira Manriquez
Nicole Manukyan
Christopher Manvelyan
Chase Marcy
Abrielle Marsden
Alejandro Martinez
Nazeli Martirosyan
Bryan Masuzumi
Nicole Mattera
Nathan Mehta
Ryan Mehta
Shalom Mejia
Ayda Mekikian
Kevin Melkomian
Artin Melkomians
Isabella Mendoza
Nicole Menendez
Fredy Merida De Leon
Ani Merikyan
Davis Mieliwocki
Johnny Mihranian
Patil Minassian
Narek Minasyan
Arkadik Mirzakhanian
Juliana Misirian
Susan Misiryan
Garabed Missirlian
Alexander Mize
Nicolette Mogadam
Rebecca Moke
Erin Monji
Precious Mora
Melody Moradi
Daniela Morejon
Michelle Morlock
Sofia Muller
Marcos Munoz Aksacki
Ardashes Nalbandyan
Nino Narinyants
Karla Navarrete
Julia Navarro
Sharlene Nazari
Patrick Nazarian
Franchesca Nazarians
Inga Nazaryan
Romeo Nazaryan
Emineh Nercissian
Miles Nevarez
Khuong Nguyen
Veyoncei Dorthee Nino
Jake Noren
Shakira Noriega
Celeste Nunes
Haylie Nutt
Ilona Oganesian
Albert Ogannisyan
Andrew Ohanian
Tina Ohanian
Daniel Ohannessian
Carly Oldfield
Jahir Olvera
Fatima Orellana
Cynthia Ornelas
Isabel Ortega
Frank Osorio
Christopher Pakhanyan
Isahak Pampukyan
Alex Papazian
Suzy Papikyan
Kalam Park
Isabel Partida
Dylan Pasco
Percival Jared Pasion III
Hunter Paterra
Amber Paterson
Uma Patil
Muhammad Ali Payind
Jacob Pearlman
Meg Pendarvis
Isaiah Penn
Monica Peregrino
Juan Pereyra
Leah Perez
Santiago Perez
Jessica Perez
Amber Perkins
Christopher Peterson
Melody Petrosian
Kristina Petrosian
Rebeka Petrosians
Natalie Petrosyan
Alisa Petrosyan
Irena Petrosyan
Michelle Pham
Kayla Pino
Yevangelina Poghosyan
Emma Pomes
Alyssa Porras
Matthew Porras
Andrey Postikyan
Serli Pouladian Ghalemamakai
Brandon Powell
Olivia Price
Karine Prusalyan
Chloe Quattro
Airish Querubin
Cynthia Racique Gonzalez
Nellie Rafaelian
Safee Rahman
Nidhi Ramesh
Matthew Ramirez
Christian Ramos
Andrew Rangel
Trisha Mae Raymundo
Jackson Raytis
Sheridan Renfroe
Matthieu Resurreccion
Brian Reyes
Anthony Reyes
Kevin Reyes
Max Reynolds
Ryan Rickey
Sophia Rivera
Chloe Roach Fernandez
Jessica Rocha
Clifford Roll
Vincent Romano
Dominic Romano
Emily Rostami
Samantha Ruelas
Daniel Ruiz
Armen Safarians
Susanna Saghatelyan
Darrin Sahagon
Ani Sahakyan
Gurgen Sahakyan
Karine Sahakyan
Camila Salas
Alan Salciccioli
Lola Salinas
Emilia Salmon
Kamau Samaroo
Isabella Sanchez
Matthew Sanchez
Anthony Sandoval
Arturo Santana
Anahit Sargsyan
Erika Sargsyan
Daniel Sarkisian
George Sarkissov
Christian Scott
Yuri Sedrakyan
Janet Sevilla
Kevin Shahbaziyan
Sydney Shamasyan
Patrick Shamirian
Minkyu Shin
Sophia Shirinyan
Ethan Sicoff
Isabel Silva
Emily Simonian
Karo Simonyan
Lia Sinaei
Duncan Smith
Paulina Smith
Robert Smith
Javier Solis
Christopher Stanis
Matthew Stein
Kodai Stout
Emma Strattan
Aizhan Sulaimanova
Devin Sullivan
Yzavel Beatrice Tablan
Shinnosuke Tada
Clarense Tahmasian
Daniel Tashchyan
Damon Tate
Monique Telalyan
Ariana Telimi
Ariel Telimi
Ocelotlcuauhtli Tellez
Eduardo Tenorio
Bryan Tenorio
Tigran Ter Stepanyan
Rita Ternakalyan
Nelly Terteryan
Andreas Theoharides
Charlie Thorpe
Osanna Tirityan
Milena Tofanyan
Steven Tom
Mia Tominaga
Analise Torres
Natalia Torres
Vahagn Tovmasian
Keon Tran
Andrew Trigueros
Catherine Trujillo
Arthur Tsarukyan
Alexander Tsaturyan
Emily Udall
Nicole Urrego
Neil Vaghashia
Chadz Vang
Chance VanHook
Vahan Vardanyan
Gevorg Vardanyan
Samouel Vaseghyzand
Ruby Vasquez
Linda Vasquez
Renny Vasquez
Nathaniel Vassaux
Ashley Vega
Andrea Velarde
Angelica Verduzco
Alyssa Villa
Brandon Villaflor
Genesis Villalta
Dylan Viyar
Caterina Vosgien
Kevin Vrtani
Tyler Wahe
Ashton Watts
Chloe Elizabeth Weller
Michael Westwood
Aidan Williams
Cody Winters
Kenneth Won
Isabelle Wong
Dina Yahoum
Jessie Yang
Michelle Yazdzhyan
Aram Yerkanyan
Vardan Yerkaryan
Paul Yi
Penelope Yokas
Jennifer Younan
Andrew Zadourian
Shadi Zagheb
Patricia Zambrano
Alexis Zamudio
Celeste Zappaterreno
Leo Zaroukian