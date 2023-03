Burbank Wants You to Help Draw Our City Council Boundaries

Did you know that you can help Burbank transition from an at-large election system to a by-district system? The district formation process determines which neighborhoods and communities are grouped into a district to elect members of the City Council. To gather your vision for how district boundaries should be drawn, two interactive mapping tools are available, and we are hosting community forums and public hearings.

Each forum will present the same materials and will have Spanish and Armenian simultaneous interpretation available.

We have two mapping tools to collect your vision for the boundaries: Online District-Drawing Tool: DRA 2020 & Draw Your Neighborhood. The District-Drawing Tool invites communities members to suggest proposed City Council district boundaries. The “Draw Your Neighborhood” tool invites community members to identify communities of interest that share cultures, languages, histories, and interests. For more details visit: BurbankCouncilDistricting.com.

To learn more visit: BurbankCouncilDistricting.com. For general project inquiries email us at: info@BurbankCouncilDistricting.com. To join our mailing list, sign up at: https://sur-vey.typeform.com/to/yq0sJSYM.

¡Ayude a dibujar los distritos del Consejo Municipal!

¿Sabía usted que puede ayudar a Burbank en la transición de un sistema de elección general a un sistema por distritos? El proceso de formación de distritos determina qué vecindarios y comunidades se agrupan en un distrito para elegir a los miembros del Consejo Municipal. Para recibir su propuesta sobre cómo deberían ser dibujados los límites de los distritos, disponemos de dos herramientas de mapas interactivos y estamos organizando foros comunitarios y audiencias públicas.

Cada foro presentará los mismos materiales y dispondrá de interpretación simultánea en español y armenio.

Disponemos de dos herramientas de mapas para recibir su visión de los límites: Herramienta en línea para el Trazado de Distritos: DRA 2020 y Dibuje Su Comunidad. La herramienta Trazado de Distritos invita a los miembros de la comunidad a sugerir los límites para los distritos del Consejo Municipal. La herramienta “Dibuje Su Comunidad” invita a los miembros de la comunidad a identificar comunidades de interés que compartan culturas, lenguas, historias e intereses. Para más información, visite BurbankCouncilDistricting.com.

Para obtener más información, visite BurbankCouncilDistricting.com. Para preguntas generales sobre el proyecto, envíenos un correo electrónico a: info@BurbankCouncilDistricting.com. Para suscribirse a nuestra lista de correo, inscríbase en: https://sur-vey.typeform.com/to/yq0sJSYM.

Օգնեք գծել քաղաքային խորհրդի շրջանի սահմանները:

Գիտեի՞ք, որ կարող եք օգնել Բըրբենքին լայնամասշտաբ ընտրական համակարգից անցում կատարել շրջանայինի: Թաղամասի ձևավորման գործընթացը որոշում է, թե որ թաղերն ու համայնքները խմբավորվում են թաղամասի մեջ՝ ընտրելու քաղաքային խորհրդի անդամներին: Ձեր տեսլականը հավաքելու համար, թե ինչպես պետք է գծվեն թաղամասերի սահմանները, հասանելի են երկու ինտերակտիվ քարտեզագրման գործիքներ, և մենք հյուրընկալում ենք համայնքային ֆորումներ և հանրային լսումներ:

Յուրաքանչյուր ֆորում կներկայացնի նույն նյութերը և կունենա իսպաներեն և հայերեն համաժամանակյա թարգմանություն:

ենք ունենք երկու քարտեզագրման գործիք՝ սահմանների վերաբերյալ ձեր տեսլականը հավաքելու համար՝ Օնլայն թաղամասի գծագրման գործիք՝ DRA 2020 և Draw Your Neighborhood: Թաղամասերի գծագրման գործիքը համայնքների անդամներին հրավիրում է առաջարկել Քաղաքային խորհրդի առաջարկվող թաղամասերի սահմանները: «Նկարիր քո հարևանությունը» գործիքը համայնքի անդամներին հրավիրում է բացահայտել հետաքրքրություն ներկայացնող համայնքները, որոնք կիսում են մշակույթները, լեզուներ, պատմությունները և հետաքրքրությունները: Լրացուցիչ մանրամասների համար այցելեք՝ BurbankCouncilDistricting.com: