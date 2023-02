Burroughs vs. Pasadena, Arcadia Track Meet Results

Licensed to Arcadia High School - CA HY-TEK's Meet Manager 2/22/2023 10:37 PM Bourroughs and Pasadena @ Arcadia - 2/23/2023 Arcadia High School Results Event 1 Girls 4x100 Meter Relay Frosh/Soph ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Burroughs (Burbank) 'A' 57.4h 1) Asturias, Isabel 10 2) Solis, Stella 10 3) Getz, Saida 9 4) Ben-Yair, Zoe 9 2 Arcadia 'A' 1:03.9h 1) Najafzadeh, Ainsley 10 2) Chau, Alyssa 9 3) Ma, Sarah 10 4) Ung, Edith 10 3 Pasadena 'A' 1:07.4h 1) Parra, Linney 10 2) Lamond, Ava 9 3) Drummond, Kaela 9 4) Fetterman, Evelyn 9 Event 2 Boys 4x100 Meter Relay Frosh/Soph ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Arcadia 'A' 48.8h 1) Morinaga, Aaron 10 2) Rangsuebsin, Tyler 9 3) Dong, Ethan 9 4) Chen, Bryant 10 2 Burroughs (Burbank) 'A' 52.0h 1) Tajon, Eeathen 9 2) Barjolo, Jamar 9 3) Romero, David 10 4) Smith, Blayne 9 Event 3 Girls 4x100 Meter Relay Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Arcadia 'A' 1:05.9h 1) Roslan, Layla 10 2) Chen, Deanna 11 3) Veillard, Celeste 11 4) Guy, Makena 11 Event 4 Boys 4x100 Meter Relay Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Burroughs (Burbank) 'A' 45.1h 1) Webster, Dilan 12 2) Pompa, Danny 12 3) Smith, Jaelin 11 4) Howland, Darius 12 -- Arcadia 'A' DQ 1) Rush, Erick 11 2) Roslan, Khalil 10 3) Bilamjian, Shant 12 4) Mayfield, Cardell 12 Event 5 Girls 1600 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Gonzalez, Emilia 9 Arcadia 6:03.10 2 Kim, Norah 10 Pasadena 6:15.99 3 Ahmadi, Vania 10 Arcadia 6:16.34 4 Aguilar, Allanessa 9 Pasadena 6:35.63 5 Kallianpur, Anya 10 Burroughs (B 6:40.30 6 Harkins, Amy 9 Burroughs (B 6:46.04 7 Lessard, Jazlyn 10 Pasadena 6:48.78 8 Pham, Breeanna 10 Arcadia 7:04.79 Event 6 Boys 1600 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Li, Banghao 10 Arcadia 5:02.34 2 Miguel, Christopher 10 Burroughs (B 5:02.99 3 Marca, Nathan 9 Burroughs (B 5:03.33 4 Castaneda, Nathan 10 Arcadia 5:03.43 5 Mahamed, Rayhan 10 Arcadia 5:03.61 6 Anderson, Drake 10 Pasadena 5:05.26 7 Camacho, Danny 10 Burroughs (B 5:09.92 8 Raya, Rogelio 10 Burroughs (B 5:19.68 9 Lorente, Kaleb 9 Burroughs (B 5:23.92 10 Espinoza, Chance 9 Pasadena 5:26.02 11 Garcia, Thomas 9 Pasadena 5:26.83 11 Roybal, Nicolas 9 Pasadena 5:26.83 13 Zhang, Isaac 10 Pasadena 5:27.57 14 Chen, Derek 9 Arcadia 5:29.54 15 Yoon, Jonathan 9 Pasadena 5:30.43 16 Arbuthnot, Austen 10 Arcadia 5:33.73 17 Do, Khoa 10 Arcadia 5:34.85 18 Unknown, Arcadia Arcadia 5:43.44 19 Unknown, Pasadena Pasadena 5:50.93 20 Galadzhyan, Christopher 9 Burroughs (B 5:55.32 21 Jones, Sherman 10 Burroughs (B 5:55.81 22 Alvarez, Noah 10 Arcadia 5:56.20 23 Chua, Dylan 10 Burroughs (B 5:57.69 24 Ramirez, Jack 9 Pasadena 6:00.60 25 Woodard, Finn 9 Burroughs (B 6:09.88 26 Martinez, Antonio 10 Burroughs (B 6:10.58 27 Zhou, Alex 10 Arcadia 6:18.78 28 Allipeta, Nathan Reddy 10 Arcadia 6:26.59 29 Robertson, Brandon 9 Burroughs (B 6:28.61 30 Garcia, Emanuel 10 Pasadena 6:29.76 31 Avalos, Alan 10 Pasadena 6:31.78 32 Sukwanto, Bradley 10 Arcadia 6:50.40 33 Francoeur, Aiden 9 Burroughs (B 7:14.58 Event 7 Girls 1600 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Hsieh, Reena 10 Arcadia 5:26.38 2 Galustians, Isabella 10 Burroughs (B 5:30.53 3 Monahan, Mackenzie 11 Burroughs (B 5:40.92 4 Igoe, Roxy 12 Burroughs (B 6:04.32 5 Hsu, Kaitlyn 12 Arcadia 6:20.76 6 Sandoval, Julianna 12 Arcadia 6:24.91 7 Gonzalez, Kendall 11 Arcadia 6:51.62 Event 8 Boys 1600 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Chang, Brandon 12 Arcadia 4:37.84 2 Lin, Weber 12 Arcadia 4:39.49 3 Koh, Kenta 12 Arcadia 4:46.40 4 Mun, David 11 Arcadia 4:48.63 5 Ellingsworth, Liam 9 Burroughs (B 4:49.14 6 Temple, Mason 12 Arcadia 4:49.25 7 Perez, Anton 12 Pasadena 4:55.63 8 Cano, Justin 10 Burroughs (B 5:03.44 9 Unknown, Pasadena Pasadena 5:15.23 10 Unknown, Pasadena 2 Pasadena 5:24.94 11 Unknown, Pasadena 3 Pasadena 5:25.75 12 Solomon, Evan 12 Pasadena 5:28.21 13 Patwari, Srikrishna 11 Arcadia 5:31.20 Event 9 Girls 100 Meter Hurdles Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Contreras, Audrey 10 Burroughs (B 18.73 Event 10 Girls 100 Meter Hurdles Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Chan, Elizabeth 11 Arcadia 19.07 2 Hu, Yong-Lin 10 Arcadia 19.34 Event 11 Boys 110 Meter Hurdles Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ontiveros, Ryan 10 Arcadia 23.16 2 Mercado, Matthew 10 Arcadia 23.66 Event 12 Boys 110 Meter Hurdles Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 McGinn, Austin 10 Arcadia 18.66 2 Beckett, Frank 12 Burroughs (B 19.10 3 Gonzalez, Nicholas 12 Burroughs (B 19.43 4 Martinez, Luke 11 Burroughs (B 20.27 5 Miller, Max 11 Pasadena 20.68 Event 13 Girls 400 Meter Dash Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Najafzadeh, Ainsley 10 Arcadia 1:11.09 2 Chau, Ashley 9 Arcadia 1:11.81 3 Ma, Sarah 10 Arcadia 1:11.96 4 Getz, Saida 9 Burroughs (B 1:13.89 5 Yu, Erica 9 Arcadia 1:14.01 6 Garza, Jasmyn 10 Arcadia 1:14.85 7 Thiel, Aurelia 9 Burroughs (B 1:20.84 Event 14 Boys 400 Meter Dash Frosh/Soph ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Liu, Desmond 10 Arcadia 56.73 1 2 Hingston, Blaine 10 Burroughs (B 59.13 1 3 Itthichaichan, Allen 10 Arcadia 59.37 1 4 Morrison, Ethan 9 Arcadia 59.54 1 5 Rivas, Ethan 9 Burroughs (B 59.76 1 6 Louie, Kevin 10 Arcadia 59.90 1 7 Zhang, Andrew 10 Arcadia 1:00.30 2 8 Recendez, Ethan 9 Arcadia 1:00.65 2 9 Tam, Evan 10 Arcadia 1:00.98 2 10 Thomas, Johan 10 Arcadia 1:01.13 2 11 Walker, Zachary 10 Burroughs (B 1:02.25 2 12 Nothom, Jack 10 Burroughs (B 1:03.22 1 Event 15 Girls 400 Meter Dash Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Roslan, Layla 10 Arcadia 1:02.43 2 Wu, Megan 10 Arcadia 1:06.89 3 Yanez, Brianna 10 Arcadia 1:07.55 4 Bisono Belaguer, Diana 11 Arcadia 1:07.64 5 Victoria, Makayla 10 Burroughs (B 1:17.05 Event 16 Boys 400 Meter Dash Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Roslan, Khalil 10 Arcadia 54.41 2 Cox, Andrew 10 Burroughs (B 54.82 3 Liang, Leo 12 Arcadia 55.53 4 Wong, Ryan 12 Arcadia 56.80 5 Camacho, Joseph 10 Burroughs (B 57.41 6 Jeronimo, Alexander 10 Burroughs (B 57.42 7 Jimenez, John 11 Arcadia 1:00.85 8 Garcia, Emmanuel 11 Arcadia 1:00.99 Event 17 Girls 100 Meter Dash Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ben-Yair, Zoe 9 Burroughs (B 14.41 2 Davis, Nyah 9 Arcadia 15.01 3 Drummond, Kaela 9 Pasadena 15.06 4 Yang, Kylie 9 Arcadia 15.33 5 Lamond, Ava 9 Pasadena 15.97 6 Fetterman, Evelyn 9 Pasadena 16.47 7 Parra, Linney 10 Pasadena 18.16 Event 18 Boys 100 Meter Dash Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Morinaga, Aaron 10 Arcadia 12.57 2 Dong, Ethan 9 Arcadia 12.70 3 Kim, Joshua 10 Arcadia 12.75 4 Ayvar-Trujillo, Bruno 10 Burroughs (B 13.14 5 Nasev, Alex 9 Burroughs (B 13.37 5 Romero, David 10 Burroughs (B 13.37 7 Yu, Wilson 9 Arcadia 13.65 Event 19 Girls 100 Meter Dash Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Okon, Nilah 12 Pasadena 12.90 2 Laughlin, Quiana 10 Burroughs (B 13.81 3 Turner, Jailyn 11 Burroughs (B 13.83 4 Guy, Makena 11 Arcadia 14.67 5 Veillard, Celeste 11 Arcadia 14.68 6 Archuleta, Kayla 11 Burroughs (B 14.92 7 Alcala, Aaliyah 11 Arcadia 14.94 8 Brizuela, Sofia 11 Burroughs (B 15.30 9 Kostecka, Alia 11 Burroughs (B 16.63 Event 20 Boys 100 Meter Dash Varsity ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Webster, Dilan 12 Burroughs (B 11.45 1 2 Bilamjian, Shant 12 Arcadia 11.91 1 3 Hubbell, Ethan 11 Burroughs (B 12.17 1 4 Rush, Erick 11 Arcadia 12.20 1 5 Mayfield, Cardell 12 Arcadia 12.23 2 6 Moten, Jaelin 10 Arcadia 12.31 2 7 Clay-Ducre, Sky 12 Arcadia 12.36 1 8 Sanford, Jaziah 10 Pasadena 12.44 1 9 Miller, Max 11 Pasadena 12.51 1 10 Pompa, Danny 12 Burroughs (B 12.64 1 11 Arana, Sonny 11 Burroughs (B 13.04 2 12 Delgado, Diego 9 Pasadena 13.32 1 13 Dorado, Ethan 11 Burroughs (B 14.18 2 Event 21 Girls 800 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Aguilar, Allanessa 9 Pasadena 3:01.22 2 Kallianpur, Anya 10 Burroughs (B 3:01.36 3 Leung, Sophia 10 Arcadia 3:02.71 4 Patwari, Amogha 9 Arcadia 3:11.31 5 Sagastume, Katherine 10 Arcadia 3:12.32 6 Shaby, Valorie 9 Burroughs (B 3:14.20 7 Lessard, Jazlyn 10 Pasadena 3:16.09 8 Crew, Penelope 9 Arcadia 3:16.19 9 Sreenath, Kushi 9 Arcadia 3:17.22 Event 22 Boys 800 Meter Run Frosh/Soph ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Calles Molina, Edwin 10 Arcadia 2:16.43 2 2 Qiu, Yeung (Eric) 9 Arcadia 2:18.66 1 3 Li, Banghao 10 Arcadia 2:19.30 1 4 Lau, Neo 9 Arcadia 2:22.09 1 5 Gutierrez, Paolo 9 Pasadena 2:23.61 2 6 Yu, Jacob 10 Arcadia 2:24.57 1 7 Raya, Rogelio 10 Burroughs (B 2:25.02 1 8 Anderson, Drake 10 Pasadena 2:25.11 1 9 Gonzalez, Kyle 9 Arcadia 2:25.67 1 10 Chan, Sean 10 Arcadia 2:26.40 1 11 Huang, Cameron 10 Arcadia 2:27.06 1 12 Ly, Aaron 10 Arcadia 2:28.58 1 13 Shoushi, Ryan 10 Arcadia 2:31.75 1 14 Gao, Logan 9 Arcadia 2:32.88 1 15 Ontiveros, Charles 10 Arcadia 2:33.29 1 16 Chen, Derek 9 Arcadia 2:33.83 1 17 Chiang, Wesley 10 Arcadia 2:34.86 1 18 Lim, Nathaniel 9 Arcadia 2:35.69 1 19 Cheung, Jaydan 10 Arcadia 2:36.69 1 20 Cheung, Brandon 9 Arcadia 2:37.62 2 21 Roybal, Nicolas 9 Pasadena 2:39.89 2 22 Espinoza, Chance 9 Pasadena 2:40.06 2 23 Zhang, Isaac 10 Pasadena 2:40.90 1 24 Garcia, Thomas 9 Pasadena 2:41.93 2 25 Chua, Dylan 10 Burroughs (B 2:43.82 1 26 Chong Luo, Brandon 9 Arcadia 2:44.67 1 27 Woodard, Finn 9 Burroughs (B 2:44.72 2 28 Yoon, Jonathan 9 Pasadena 2:44.83 2 29 Chuang, Caleb 9 Arcadia 2:45.84 2 30 Galadzhyan, Christopher 9 Burroughs (B 2:46.86 2 31 Ye, Runyang 10 Arcadia 2:47.58 2 32 Nagai, Kai 9 Arcadia 2:47.59 2 33 Ma, Darren 10 Arcadia 2:48.43 2 34 Ramirez, Jack 9 Pasadena 2:50.20 2 35 Jones, Sherman 10 Burroughs (B 2:50.69 2 36 Avalos, Alan 10 Pasadena 2:52.82 2 37 Huber, Simon 9 Arcadia 3:02.25 2 38 Lam, Aden 9 Arcadia 3:03.86 2 39 Francoeur, Aiden 9 Burroughs (B 3:28.21 2 Event 23 Girls 800 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Hsieh, Reena 10 Arcadia 2:35.95 2 Galustians, Isabella 10 Burroughs (B 2:38.66 3 Gladson-Pang, Eleanor 10 Arcadia 2:39.76 4 Oishi, Myka 10 Arcadia 2:45.98 5 Hsu, Kaitlyn 12 Arcadia 2:51.44 6 Cante Canizales, Sofia 11 Burroughs (B 3:07.92 Event 24 Boys 800 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lin, Weber 12 Arcadia 2:03.43 2 Lu, Jack 11 Arcadia 2:04.55 3 Acevedo, Alex 10 Burroughs (B 2:12.16 4 Mun, David 11 Arcadia 2:12.92 5 Telidevarapalli, Saipran 12 Arcadia 2:14.96 6 Temple, Mason 12 Arcadia 2:15.32 7 Wesen, Noel 11 Arcadia 2:15.36 8 Perez, Anton 12 Pasadena 2:19.64 9 Shi, Steven 11 Arcadia 2:21.07 10 Ha, Ethan 11 Arcadia 2:25.28 11 Wong, Brian 11 Arcadia 2:25.37 12 Vandelvelde, Shane 11 Pasadena 2:25.64 13 Yin, Kevin 11 Arcadia 2:25.84 14 Solomon, Evan 12 Pasadena 2:26.87 15 Morales, Omar 12 Pasadena 2:27.67 16 Cheng, Issac 11 Arcadia 2:45.70 17 Lee, Aaron 12 Arcadia 3:12.22 Event 25 Girls 300 Meter Hurdles Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Najafzadeh, Ainsley 10 Arcadia 1:00.14 2 Ma, Sarah 10 Arcadia 1:01.32 Event 26 Girls 300 Meter Hurdles Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Hu, Yong-Lin 10 Arcadia 53.02 2 Mazarei, Lindsey 12 Burroughs (B 56.10 3 Mayorquin, Samantha 12 Arcadia 1:00.06 4 Lema Madueno, Irene 12 Arcadia 1:03.37 Event 27 Boys 300 Meter Hurdles Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ontiveros, Ryan 10 Arcadia 52.49 2 Mercado, Matthew 10 Arcadia 57.88 Event 28 Boys 300 Meter Hurdles Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 McGinn, Austin 10 Arcadia 45.88 2 Beckett, Frank 12 Burroughs (B 46.21 3 Roslan, Khalil 10 Arcadia 46.31 4 Gonzalez, Nicholas 12 Burroughs (B 48.37 5 Martinez, Luke 11 Burroughs (B 49.10 Event 29 Girls 200 Meter Dash Frosh/Soph ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Getz, Saida 9 Burroughs (B 31.69 1 2 Davis, Nyah 9 Arcadia 32.01 2 3 Yang, Kylie 9 Arcadia 32.43 2 4 Solis, Stella 10 Burroughs (B 33.15 1 5 Drummond, Kaela 9 Pasadena 33.28 2 6 He, Evelyn 10 Arcadia 33.72 1 7 Chau, Ashley 9 Arcadia 34.23 2 8 Lamond, Ava 9 Pasadena 34.43 1 9 Fetterman, Evelyn 9 Pasadena 35.35 1 10 Campion, Lily 9 Burroughs (B 35.54 2 11 Filsinger, Marisa 9 Burroughs (B 36.72 1 12 Parra, Linney 10 Pasadena 41.14 1 Event 30 Boys 200 Meter Dash Frosh/Soph ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Rivas, Ethan 9 Burroughs (B 25.76 1 2 Louie, Kevin 10 Arcadia 26.26 1 3 Morinaga, Aaron 10 Arcadia 26.37 1 4 Wang, Thomas 10 Arcadia 26.62 1 5 Dong, Ethan 9 Arcadia 27.34 1 6 Ayvar-Trujillo, Bruno 10 Burroughs (B 27.45 1 7 Chan, Ian 9 Arcadia 27.52 2 8 Duran, Brandon 9 Arcadia 27.53 2 9 Yu, Wilson 9 Arcadia 27.55 1 10 Godoy, Brandon 10 Burroughs (B 30.05 1 11 Tao, Nicholas 9 Arcadia 31.70 2 Event 31 Girls 200 Meter Dash Varsity ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Okon, Nilah 12 Pasadena 27.07 1 2 Roslan, Layla 10 Arcadia 27.88 1 3 Sun, Carolyn 12 Arcadia 30.29 1 4 Flate, Luna 11 Burroughs (B 30.38 1 5 Guy, Makena 11 Arcadia 30.87 1 6 Alcala, Aaliyah 11 Arcadia 30.94 2 7 Hong, Kelly 11 Arcadia 32.76 2 8 Turner, Jailyn 11 Burroughs (B 33.22 1 9 Isaac, Ella 12 Burroughs (B 33.38 1 10 Carter, Simone 11 Burroughs (B 45.71 1 Event 32 Boys 200 Meter Dash Varsity ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Bilamjian, Shant 12 Arcadia 24.37 1 2 Smith, Jaelin 11 Burroughs (B 24.44 1 3 Clay-Ducre, Sky 12 Arcadia 24.71 1 4 Howland, Darius 12 Burroughs (B 24.82 1 5 Liang, Leo 12 Arcadia 24.93 1 6 Rush, Erick 11 Arcadia 24.98 2 7 Hernandez, Ryan 11 Burroughs (B 25.92 2 8 Valenzuela, Alex 11 Burroughs (B 26.06 2 9 Jimenez, John 11 Arcadia 26.19 2 10 Sanford, Jaziah 10 Pasadena 26.46 1 11 Delgado, Diego 9 Pasadena 27.38 1 12 Melendez, Jair 12 Burroughs (B 27.98 1 13 Podbielski, Andrew 11 Burroughs (B 28.10 1 Event 33 Girls 3200 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kim, Norah 10 Pasadena 13:36.89 2 Gonzalez, Camila 10 Arcadia 13:38.68 Event 34 Girls 3200 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Monahan, Mackenzie 11 Burroughs (B 12:05.91 2 Gladson-Pang, Eleanor 10 Arcadia 13:01.49 3 Morales, Starr 12 Arcadia 13:29.89 Event 35 Boys 3200 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Miguel, Christopher 10 Burroughs (B 10:52.08 2 Mahamed, Rayhan 10 Arcadia 11:11.15 3 Arroliga, Joziah 10 Arcadia 11:11.56 4 Lau, Neo 9 Arcadia 11:35.11 5 Camacho, Danny 10 Burroughs (B 11:43.18 6 Lorente, Kaleb 9 Burroughs (B 11:44.11 7 Gao, Logan 9 Arcadia 11:53.88 8 Espinoza, Chance 9 Pasadena 11:58.93 9 Roybal, Nicolas 9 Pasadena 12:04.45 10 Garcia, Thomas 9 Pasadena 12:42.50 11 Zhang, Isaac 10 Pasadena 12:50.94 12 Avalos, Alan 10 Pasadena 13:40.11 13 Garcia, Emanuel 10 Pasadena 14:54.79 Event 36 Boys 3200 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Chang, Brandon 12 Arcadia 10:19.69 2 Lynn, William 12 Arcadia 10:24.13 3 Koh, Kenta 12 Arcadia 10:34.25 4 Ellingsworth, Liam 9 Burroughs (B 10:41.33 5 Perez, Anton 12 Pasadena 10:48.35 6 Morales, Omar 12 Pasadena 11:38.17 7 Solomon, Evan 12 Pasadena 12:02.87 8 Vandelvelde, Shane 11 Pasadena 12:53.16 Event 37 Girls 4x400 Meter Relay Frosh/Soph ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Arcadia 'A' 5:01.73 1) Najafzadeh, Ainsley 10 2) Yang, Kylie 9 3) Ma, Sarah 10 4) Ung, Edith 10 2 Pasadena 'A' 5:46.51 1) Aguilar, Allanessa 9 2) Drummond, Kaela 9 3) Lamond, Ava 9 4) Fetterman, Evelyn 9 Event 38 Boys 4x400 Meter Relay Frosh/Soph ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Arcadia 'A' 4:00.15 1) Liu, Desmond 10 2) Ontiveros, Ryan 10 3) Morrison, Ethan 9 4) Louie, Kevin 10 2 Burroughs (Burbank) 'A' 4:27.32 1) Morin, Andres 9 2) Shimek, Nolan 10 3) Nothom, Jack 10 4) Silva, Adrian 10 3 Burroughs (Burbank) 'B' x4:28.59 1) Rivas, Ethan 9 2) Shipman, Luke 9 3) Quesada, Reggie 10 4) Hingston, Blaine 10 4 Pasadena 'A' 4:37.07 1) Gutierrez, Paolo 9 2) Anderson, Drake 10 3) Garcia, Thomas 9 4) Yoon, Jonathan 9 5 Pasadena 'B' x4:42.28 1) Ramirez, Jack 9 2) Roybal, Nicolas 9 3) Espinoza, Chance 9 4) Zhang, Isaac 10 Event 39 Girls 4x400 Meter Relay Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Arcadia 'A' 4:42.64 1) Hu, Yong-Lin 10 2) Yanez, Brianna 10 3) Wu, Megan 10 4) Roslan, Layla 10 2 Burroughs (Burbank) 'A' 5:14.86 1) Ferraiolo, Niko 11 2) Kelly, Charlotte 11 3) Victoria, Makayla 10 4) Brizuela, Sofia 11 Event 40 Boys 4x400 Meter Relay Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Arcadia 'A' 3:39.01 1) Liang, Leo 12 2) Wong, Ryan 12 3) Rush, Erick 11 4) Roslan, Khalil 10 2 Burroughs (Burbank) 'A' 3:45.11 1) Acevedo, Alex 10 2) Jeronimo, Alexander 10 3) Camacho, Joseph 10 4) Cox, Andrew 10 3 Pasadena 'A' 4:07.73 1) Delgado, Diego 9 2) Sanford, Jaziah 10 3) Miller, Max 11 4) Perez, Anton 12 Event 41 Girls Long Jump Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Contreras, Audrey 10 Burroughs (B 11-05.00 2 Davis, Nyah 9 Arcadia 10-00.00 3 Wong, Chloe 9 Arcadia 9-06.50 Event 42 Boys Long Jump Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kim, Joshua 10 Arcadia 17-08.50 2 Liu, Desmond 10 Arcadia 16-06.50 3 Ko, Meeko Ayrton 9 Arcadia 15-08.25 4 Calles Molina, Edwin 10 Arcadia 15-04.25 5 Togelang, Arion 10 Arcadia 11-04.50 6 Movsesyan, Daren 9 Arcadia 10-10.00 7 Szto, Tanner 10 Arcadia 9-01.00 Event 43 Girls Long Jump Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Veillard, Celeste 11 Arcadia 14-09.25 2 Chen, Deanna 11 Arcadia 14-08.50 3 Turner, Jailyn 11 Burroughs (B 14-06.75 4 Chan, Elizabeth 11 Arcadia 14-05.25 5 Laughlin, Quiana 10 Burroughs (B 14-01.50 6 Sarkis, Tatiana 10 Arcadia 12-11.25 7 Bisono Belaguer, Diana 11 Arcadia 12-01.00 8 Escoffie-Vilchis, Kaylee 11 Arcadia 10-08.00 9 Victoria, Makayla 10 Burroughs (B 9-10.00 10 Alcala, Aaliyah 11 Arcadia 9-01.00 Event 44 Boys Long Jump Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Webster, Dilan 12 Burroughs (B 19-09.25 2 Clay-Ducre, Sky 12 Arcadia 18-03.50 3 Elkin, Phoenix 11 Burroughs (B 17-07.50 4 Soriano, Kyle 11 Arcadia 17-07.25 5 Hernandez, Ryan 11 Burroughs (B 17-02.00 6 Scozzola, Jake 11 Burroughs (B 17-01.25 7 Moten, Jaelin 10 Arcadia 15-09.50 -- Hubbell, Ethan 11 Burroughs (B FOUL Event 45 Girls Triple Jump Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= -- Contreras, Audrey 10 Burroughs (B FOUL Event 46 Boys Triple Jump Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Calles Molina, Edwin 10 Arcadia 35-03.00 2 Smith, Blayne 9 Burroughs (B 30-10.00 3 Tajon, Eeathen 9 Burroughs (B 28-01.50 4 Movsesyan, Daren 9 Arcadia 25-06.50 Event 47 Girls Triple Jump Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Hu, Yong-Lin 10 Arcadia 33-06.50 2 Chan, Elizabeth 11 Arcadia 32-06.50 3 Chen, Deanna 11 Arcadia 31-06.75 4 Holloway, Li'yah 10 Burroughs (B 28-10.50 5 Bisono Belaguer, Diana 11 Arcadia 28-07.00 6 Victoria, Makayla 10 Burroughs (B 24-08.50 7 Isaac, Ella 12 Burroughs (B 24-00.00 -- Escoffie-Vilchis, Kaylee 11 Arcadia FOUL -- Sarkis, Tatiana 10 Arcadia FOUL -- Alcala, Aaliyah 11 Arcadia FOUL Event 48 Boys Triple Jump Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Valenzuela, Alex 11 Burroughs (B 37-10.00 2 Soriano, Kyle 11 Arcadia 37-08.50 3 Hernandez, Ryan 11 Burroughs (B 36-11.75 4 Scozzola, Jake 11 Burroughs (B 36-02.50 5 Hubbell, Ethan 11 Burroughs (B 35-08.50 6 Davis, Aahnier 11 Arcadia 34-09.50 Event 49 Girls High Jump Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Zhou, Michelle 10 Arcadia 4-00.00 2 Lava, Chloe 9 Burroughs (B 3-10.00 Event 50 Boys High Jump Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Liu, Desmond 10 Arcadia 5-06.00 2 Kim, Joshua 10 Arcadia 5-04.00 3 Smith, Blayne 9 Burroughs (B 4-10.00 4 Calles Molina, Edwin 10 Arcadia 4-08.00 Event 51 Girls High Jump Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Laughlin, Quiana 10 Burroughs (B J4-08.00 2 Chen, Deanna 11 Arcadia J4-06.00 3 Sarkis, Tatiana 10 Arcadia J4-06.00 4 Holloway, Li'yah 10 Burroughs (B J4-02.00 Event 52 Boys High Jump Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Johnson, Jacob 12 Burroughs (B 5-02.00 1 Dighero, Mickey 12 Burroughs (B 5-02.00 1 Clay-Ducre, Sky 12 Arcadia 5-02.00 4 Bilamjian, Shant 12 Arcadia 5-00.00 4 Davis, Aahnier 11 Arcadia 5-00.00 Event 54 Boys Pole Vault Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ontiveros, Ryan 10 Arcadia 9-06.00 Event 55 Girls Pole Vault Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Samvelian, Emma 11 Arcadia 10-00.00 2 Lema Madueno, Irene 12 Arcadia 8-00.00 3 Mayorquin, Samantha 12 Arcadia 7-06.00 Event 56 Boys Pole Vault Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Wong, Nathan 11 Arcadia 9-06.00 2 Davis, Aahnier 11 Arcadia 8-00.00 2 McGinn, Austin 10 Arcadia 8-00.00 4 Morin, Andres 9 Burroughs (B 7-00.00 Event 57 Girls Shot Put Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Maldonado, Shya 10 Arcadia 23-02.00 2 Morales, Chloe 10 Arcadia 19-05.00 Event 58 Boys Shot Put Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 LaReau, Ryan 10 Arcadia 37-01.00 2 Chen, Yongzheng (Wilson) 9 Arcadia 32-04.50 3 Montes, Diego 10 Burroughs (B 31-00.00 4 Salas, Jonathan 9 Burroughs (B 29-00.50 5 Ishkanian, Drake 9 Burroughs (B 28-06.50 6 Manjarrez, Eddie 9 Burroughs (B 28-05.00 7 Marquez, Derek 10 Burroughs (B 27-09.50 8 Johnson, Riley 10 Burroughs (B 21-10.00 Event 59 Girls Shot Put Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Samvelian, Emma 11 Arcadia 34-00.00 2 Guy, Makena 11 Arcadia 28-09.50 3 Arana, Lana 12 Burroughs (B 26-07.50 4 Lighthill, Otelia 12 Burroughs (B 24-09.50 Event 60 Boys Shot Put Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Biju, Vrishank 11 Arcadia 40-00.00 2 Wong, Nathan 11 Arcadia 31-10.00 3 Zhang, Shikun(Charles) 12 Arcadia 31-08.50 4 Shuton, Reese 10 Burroughs (B 30-03.50 5 Lamb, David 11 Burroughs (B 30-01.50 6 Khalifeh, Jamal 11 Burroughs (B 29-03.00 7 Qiu, Qinhao (Eric) 11 Arcadia 29-00.00 8 Huynh, Robert 12 Burroughs (B 28-06.00 9 Mimis, Cash 12 Burroughs (B 28-00.50 10 Ortiz, Daniel 10 Burroughs (B 28-00.00 Event 61 Girls Discus Throw Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Morales, Chloe 10 Arcadia 59-03 2 Maldonado, Shya 10 Arcadia 54-09 3 Parra, Linney 10 Pasadena 23-07 Event 62 Boys Discus Throw Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 LaReau, Ryan 10 Arcadia 103-03 2 Chen, Yongzheng (Wilson) 9 Arcadia 86-10 3 Salas, Jonathan 9 Burroughs (B 65-08 4 Nelson, Barrett 9 Burroughs (B 64-05 5 Ahmed, Michael 10 Burroughs (B 63-09 6 Montes, Diego 10 Burroughs (B 55-11 7 Mauricio, Carlos 10 Burroughs (B 45-07 Event 63 Girls Discus Throw Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lighthill, Otelia 12 Burroughs (B 104-00 2 Samvelian, Emma 11 Arcadia 97-06 3 Chan, Elizabeth 11 Arcadia 73-09 Event 64 Boys Discus Throw Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Biju, Vrishank 11 Arcadia 136-00 2 Zhang, Shikun(Charles) 12 Arcadia 86-07 3 Khalifeh, Jamal 11 Burroughs (B 79-00 4 Miller, Max 11 Pasadena 78-03 5 Huynh, Robert 12 Burroughs (B 74-06 6 Qiu, Qinhao (Eric) 11 Arcadia 73-03 7 Lamb, David 11 Burroughs (B 71-03 8 Delgado, Diego 9 Pasadena 66-04 9 Mimis, Cash 12 Burroughs (B 63-08 10 Ortiz, Daniel 10 Burroughs (B 57-07