City of Burbank Employees Celebrate Career Milestones

Recently, the City Council recognized long-term employees of the City of Burbank, including Public Works employee Robert Arellano who has logged 45 years of service to the City of Burbank. A couple of days later, the City threw a breakfast for all City employees with a number of council members and department heads pitching in to serve the meals.

Here is a list of the milestone employees by department:

BURBANK WATER & POWER

5 YEARS

Francisco J. Angel

Andrew C. Bacic

Ivan R. Barraza

Cesar J. Becerra

David A. Chambers

Robert A. Cranmer

John A. Cruz

Steve Do

Jian Fan

Andrew A. Gomez

Ryan H. Holcombe

Christopher G. Johnson

Justin Jones

Samantha N. Miranda

Bianca N. Ortiz

Mina E. Shehata

Brian J. Smith

Joel Verduzco Fernandez

Richard H. Wilson

10 YEARS

Cole W. Hazlewood

David P. Hernandez

Myla McClellan

Mark A. Pineda

Panayiota N. Varlokostas

15 YEARS

Darren O. Arjoon

Mariano L. Bautista

Donald E. Getchius

Nicholas E. Hammett

Jeff R. Holt

Uni Y. Kano

Marie C. Osborne

Blaze D. Patricio

Brian D. Roberts

Nicholas J. Sawhill

Michael Wang

20 YEARS

Jeff L. Beckett

Sky A. Craig

Osvaldo Hernandez (sep.)

Jeffrey J. Kassin

Daniel S. Lippert

Frank Messineo

Ken P. Sauer (retired)

Evilia Waloejo (retired)

25 YEARS

Kerry E. McAloon

Danny D. Wang

30 YEARS

Michael R. Kaczmarek

Curtis R. Taylor

35 YEARS

Charles Malys

Sandra L. Moody

CITY ATTORNEY’S OFFICE

10 YEARS

Christopher Chwang

25 YEARS

Hazel Turrubiartes

CITY MANAGER’S OFFICE

5 YEARS

Mary J. Movsesyan

25 YEARS

Justin Hess

Walter A. Lutz

COMMUNITY DEVELOPMENT

2023

10 YEARS

Norma Carmona

Anthony H. Cooke

Kimberly Montes

Karen B. Pan

20 YEARS

Collin W. Ogle (sep.)

25 YEARS

Andrea O. Ceniceros

Maribel F. Leyland

Griselda Sandoval

FINANCIAL SERVICES

10 YEARS

Cathy Jaramillo

20 YEARS

Hasmik Agazaryan

35 YEARS

Craig R. Wood

FIRE DEPARTMENT

5 YEARS

Keaton D. Funfar

Kenneth B. Maler

Nicholas B. Ramos

10 YEARS

Eric E. Baumgardner

Michael K. Cary

Christopher M. Donan

Richard B. Dunn

Stephen P. Nielesky

Wesley T. Peebles

15 YEARS

Tyler S. Carneghi

Oscar A. Carpio

Clint W. Coe

Paul A. Konzen

Christopher L. Piligian

Jacob C. Stockton

Jon R. Stockton

Michael J. Templeton

Scott J. Trowbridge

20 YEARS

Jared L. Cutler

INFORMATION TECHNOLOGY

5 YEARS

Kevin R. Gray

Khachik Kamalmazyan

20 YEARS

Andranik Ovasapyan

25 YEARS

Kevin C. Woodruff

LIBRARY SERVICES

5 YEARS

Nicole E. Hartman

Nikoletta V. Kish

Jorge L. Prieto

10 YEARS

Arsine A. Ansryan

Jennifer N. Dance

Jennifer W. Darwent

Wynne I. Langer

Elise D. Lueck

15 YEARS

Cesar Garcia

25 YEARS

Mary Moualem

Kristine Tsaturyan

MANAGEMENT SERVICES

10 YEARS

Mary Garipian

25 YEARS

Jessica Sandoval

40 YEARS

Timothy J. Loya

PARKS AND RECREATION

5 YEARS

Duane N. Bronk

Michael M. Del Campo

10 YEARS

Diane L. Riley

15 YEARS

Noah J. Altman

Jessica L. Corona

Luis R. Machuca

Miguel A. Soto

Richard A. Villalobos

20 YEARS

Jonathan W. McGinley

Dena L. Moon

25 YEARS

Brian Kaloustian

Rafael H. Magana

Ronald P. Moore

Carlos E. Navarro

Marisela Ramirez

30 YEARS

John A. McCullough

Christine L. Rumfola

POLICE DEPARTMENT

5 YEARS

George A. Contreras

Nazeli Ekimyan

Taylor N. George

Sevada Hosepian

Robert I. Martinez

Emily R. Randall

Joseph F. Rangel

Michelle A. Rodriguez

Martha A. Sauri

Rory C. Timlin

10 YEARS

Corey R. Chefalo

Edward Escobar

Nathaniel L. Gutierrez

Mayra Robles

15 YEARS

Nuria L. Delgado Rodriguez

Brent M. Fekety

Alexander Gutierrez

Aaron J. Kay

Jhonathan O. Martinez Marinero (sep.)

Gevork Mirakyan

Stephen R. Seston

Geoffrey L. Snowden

Andrey Starkov

Ashley L. Sudbrook

Harry F. Terrill (retired)

Allison E. Zarzosa

Marc W. Zimmerman

20 YEARS

Jeffrey M. Barcus

Jamal R. Childs

Neil J. Gunn

Jesse A. Levy (retired)

Nancy G. Robles

Joel Rodriguez

Lucia Urquiza

25 YEARS

Brian S. Gordon (retired)

Dawna M. Jurecka

Brenda Perez-Orozco

Eduardo Ruiz

PUBLIC WORKS

5 YEARS

Luis M. Alcaraz

Darren R. Bolden

Gary B. Thresher

10 YEARS

David T. Eggleston

Ian Laprath

15 YEARS

Arthur Derzakharian

Ernesto Figueroa

20 YEARS

Moises J. Ramirez (retired)

Annie Zargarian

25 YEARS

Marcos Franco

John D. Molinar

Jeffrey J. Moulton

Joshua Serrano

Craig Van Item

30 YEARS

Sherry L. Richardson

45 YEARS

Robert J. Arellano