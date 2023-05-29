Congratulations to the 2023 Burbank High School Graduates

Congratulations to the Class of 2023
Narek Abedian
Nina Abnoosian
Nareh Abovian
Hayk Abrahamyan
Volodya Abrahamyan
Irene Abramyan
Jacqueline Acevedo
Michelle Adamyan
Scarlet Affa
Stephen Affa
David Agababyan
Mona Agassi
Nazely Agazaryan
Monica Aguilar
Leia Aguirre
Roman Airapetian
Vardui Airapetian
Andrew Akhkashian
Lily Akopyan
Natalie Alaverdyan
Jordan Alberto
Evelyn Aleverdi
Maral Alexanian
Bowen Allen
Yahya AlObaidi
Delilah Alvarado
Jordana Alvarado Ibanez
Myisha Alvarado-Castro
Onick Ambartsumyan
Yasmin Ambeguia
Jasmine Aminy
Elen Amiryan
Smbat Amiryan
Jordyn Anderson
Leo Andonian
Valentina Angel
Ashe Angelos
Angelica Arabyan
Valerie Ardon
Alex Aroyan
Isaac Arroyo
Samantha Arteaga
Eric Artoonians
Arin Arutyunyan
Hayk Arzoyan
Tatevik Arzumanyan
Ellya Asatryan
Sara Aslo
Monica Ataryan
Levon Avagyan
Alex Avanesian
Lianna Avanessian
Samuel Avedian
Jake Avetissian
Gregory Avetisyan
Melanie Avila
Alexander Aviles
Aileen Avilez Arias
Julia Awad
David Ayala
Aleks Ayvazyan
Sona Ayvazyan
Ariga Azarian Namagerdi
Lidiia Bagdasarian
Arina Baghdasaryan
Arman Bagramyan
Owen Bailey
Matthew Baker
Nithila Balasubramanian
Sattwik Banerjee
Maria Barajas
Daniel Barseghian
Narine Barska
Khalil Battiste
Kayden Beck
Elijah Becker
Gabie Becker
Eric Bedrcian
Danny Betancourt
Alina Biryuchkova
Oleksandr Borzenko
Jarrett Bose
Viktorya Bostanjyan
Lia Boujakjian
Michael Boyadzhyan
Alexis Bragg
Sydney Broyls
Kennedy Bruce
Samantha Buckley
Alice Bursalyan
Isabela Butler
James Cafferty
Samantha Caluag
Joanna Lauren Camacho
Christopher Camarena
Karen Casillas
Benjamin Castillo
Giovani Castillo
Luna Castillo
Mia Castro
Troy Albert Cedeno
Ashley Chavez
Mihika Chechi
Kyla Childir
Jasmin Chrchyan
Daniel Chtryan
Cornelle Chung
Jazmine Cobb
Givanni Colapietro
Justin Cordon
Quinlan Cramer
Shelby Cribbs
Liberty Crume
Christopher Cruz
Julie Damaryan
Ashot Danielian
David Danielian
Alex Danielyan
Karine Davtyan
Lusine Davtyan
Natali Davtyan
Vardan Davtyan
Adan De Paz
Sabrina Delgado
Elizabeth Dellalyan
Kyle Deng
Keersten DeVera
Eli Diamond
Marisela Diaz
Victor Diaz
Joseph Domingo
William Duenckel
Jack Eaton
Sirush Edigarian
Daniel Edwards
Natalya Elias
Alex Eliasian
Cameron Erazo
Brianna Estrada
Victor Estrada
Serli Eyvazi
Edgar Fanarjyan
Narek Fanarjyan
Aqua Fellwock
Diana Fernandez
Kacey Fifield
Nathan Figueroa
Meena Flores
Josh Flores-Diaz
Maximos Forero
Benjamin Forster
Joshua Fraley
Amber Franco
Aiden Frazier
Samantha Frenck
Jose De Frutos Rodriguez
Justin Fujimoto
Narek Gaboyan
Avo Gafafyan
Gor Gaiyan
Michelle Galadjeva
Inessa Galstyan
Maria Galstyan
Victoria Galstyan
Leon Galustian
Gina Garber
Christopher Garcia
Zara Garcia
Lily Garibyan
Emma Gasparyan
Lukas Gasparyan
Marianna Gavurmadzhyan
Sonia Gedelekyan
Paige Germosen
Alex Gevdzhyan
Anna Gevorgyan
Kloe Gevorkian
Andrew Gezalyan
Zack Gezalyan
Adrin Gharabeygi
Erik Gharibian
Narek Ghazaryan
Derick Gheribian
Karina Ghukasyan
Jonathan Gochez Pineda
Elen Goganyan
Jonathan Goldstein
Vinicius Gomes De Salvi
Daniel Gonzalez
Julian Gonzalez
Mateo Gooding
Julian Grigorian
Natalie Grigorian
Bagrat Grigoryan
Garri Grigoryan
Grigor Grigoryan
Heghine Grigoryan
Renee Guajardo
Emily Gukasyan
Sarah Guzman
Daniel Hadjidaniel
Seda Hakobyan
Sherlin Hakopian
Vladimir Halajyan
Allyson Hale
Harik Halstian
Marie Hanna
Maxwell Harmon
Miro Harotounian
Rene Harris
Ejmin Hartoonian
Elliott Hartouni Jahanians
Steven Harutyunian
Hrachya Harutyunyan
Nataly Harutyunyan
Genesis Hayes
Maya Haykoupian
Hayk Hayroyan
Oscar Hernandez Osorio
Maxwell Higginbotham
Sidney Hill
Kassidy Ho
Alaiyah Holland
Alex Hossepian
Arman Hovhannisyan
Charlotte Hovsepian
Patrick Hovsepian
Melanie Huang
Tatiana Huete
Ryan Ilda
David Indrikyan
Melanie Indzheyan
Leon Iranosian
Vega Isbell
Matthew Isip
Alina Iskandaryan
Kevin Issaian
Liana Issaian
Lillian Issaian
Hannah Jimenez
Joshua Michael Jimenez
George Jlenkerian
Kate Johnson
Natalie Johnson
Elliette Jones
Kaden Jones
Jazmin Juarez
Haik Juharyan
Sofi Kachaturian
Lillyana Kachigyan
Rosie Kadzhikyan
Sara Kalamdaryan
Rawan Kalbayev
Lana Kang
Jimmy Kaoumi
Andranik Karapetian
Liana Karapetyan
Maneh Karaseferyan
Albert Karayan
Celine Karch
Tanya Karch
Allen Karkotsyan
Ani Kasabyan
Brianna Kashany
Keith Kasitz
Youssef Kass Ibraheem
Stephan Keheyan
Makala Kelley
Michelle Kernacs
Chanel Keshishyan
Nicholas Khachanyan
Gayane Khachatryan
Sergey Khachatryan
Daniel Khacheryan
Jack Khacheryan
Michael Khacheryan
Matilda Khachikyan
Norair Khalafyan
Alana Khalil
Nathan Khalil
Tigran Khanbekyan
Lidia Khanheldian
Arpine Khechatourian
Haik Khechemyan
Neeka Khosravi
Albert Khosrovyan
Yara Khozahi
Mariam Khudatyan
Manne Khukoyan
Ani Khurshudyan
Makayla Kienlen
Audrey Kim
Austin Kim
Clara Kim
Garik Kirakosyan
Knarik Kirakosyan
Michelle Kirakosyan
Narek Kirakosyan
Hovsep Kocharyan
Sophie Kochout
Vahan Koshkaryan
Jon Kostanyan
Kainan Kouri
Sofia Kraczek
Anthony Kramer
Alexa Krikorian
Andrew Krikorian
Kevin Krikorian
David Kupelian
Salima Kurbanova
Elodie Lambert
Sophia Lapos
Ethan Lara
Samira Lara
Paloma Larsen Franco
Christina Lee
Rocco Leins
Jeremy Lescot
Preston Lesure
Emily Levin
Brenton Lewis
Noah Lintag
Eythan Lopez
Lorenzo Lopez
Gavin Lucsik
Carina Magtaghyan
Mari Majarian
Hamlet Mamikonyan
Christine Manachian
Talia Mananian
Andrew Manzano
Lilia Martirosian
Joseph Maslyk
Patrick Masoudi
Michael Matevosyan
Melanie Mazariegos
Samvel Mazmanyan
Bianca Mazur
Brittany Medina
Emma Mendoza
Luis Mercado Cruz
Cadence Merker
Arman Mesropyan
Sophia Meza
Evan Miller
Marjorie Lourisse Mina
Tatev Minasian
Dante Minasyan
Nicole Mireles
Stacy Mirzaian
Christian Mirzakanian
Aren Mirzakhanyan
Artur Mirzakhanyan
Anthony Misino
Lusine Mitichyan
Emil Mkrtchian
Arman Mkrtchyan
Ernesto MontesDeOca
Riley Montgomery
Matthew Moon
Annette Moreno
Anthony Moreno
Sirilux Morpoku
Ani Movsisyan
Nalina Mullen
Katrin Muradyan
Flynn Murray
Marianna Nadarian
Jenna Nahas
Julian Nahas
Mary Najaryan
Koji Nakazawa
Hagop Naljian
Isabel Nargizian
Josh Navarro
William Navasardyan
Ani Nazarian
Anthony Nazarians
Isabel Nazikyan
Ashot Nazlukhanyan
Jolene Ngo
Jacob Niems
Patricio Nordenflycht-Darby
Matthew Noren
Rheanna Mae Ocampo
Gloria Ochoa-Benitez
Edouard Oganesian
Hayk Oganesyan
Sonia Oganesyan
Hovik Onikian
Lisette Orellana Martinez
Alfredo Orozco
Oliver Orsolini
Carmella Orudzhyan
Steven Czar Osorio
Grace Owens
Alexander Palmieri
Kristina Palyan
Arthur Panosian
Rodney Panousian
Mary Papazyan
Lili Pape
Alina Payaslyan
Liam Peak
Cassandra Pelaez
Viviana Pena
Jaden Peredo
Kevin Pereira
Ryan Perez
Sofia Perez
Curtis Peters
Karen Petikyan
Isabella Petrossian
Ellen Petrosyan
Rudik Petrosyan
Silvi Petrosyan
Jack Pilavjyan
Allison Pineda Vaquero
Tatiana Pisa
Gayane Poghosyan
Srpuhi Pogosian
Alyssa Erin Ponsones
Pearl Poosong
David Portugal
Jasmine Prilutsky
Arsine Anastasia Prusalyan
Joshua Bryan Quines
Sasha Quintanar
Denise Rangel
Katelyn Raytis
Ayanna Reese
Daniel Rekonvald
Lillianna Renfroe
Tyler Renfroe
Samantha Reyes
Garret Rez
Maria Rezko
Adam Ridaoui
Marlon Rivas
Nathon Rivas
Danielle Roarke
Dylan Robinson
Carlos Rodriguez
Valeria Rojas
Aaron Romo Jr.
Isabela Rosales Del Ocampo
Sophia Rostomyan
Emma Rozo
Mattias Khalil Saado
Edgar Sachmanyan
Emma Safyan
Liana Sahakian
Arman Sahakyan
Hayk Sahakyan
Mher Sahakyan
Daphne Sakavellas
Elene Sakhiashvili
Raevyn Salas
Andrew Salazar
Mackenzie Salerno
Isaiah Salgado
Luana Salim
Amanda Seraphine San Gabriel
Luis Sanchez
Alex Sandaljian
Lerna Sandaljian
Aneliese Santana
Francheska Jolie Santos
Arman Sargsyan
Tamara Sargsyan
Tigran Sargsyan
Alex Sarkisian
Nadia Sarkisian
Seth Say
Margarita Sayadyan
Cloe Schlotterbeck Bano
Matthew Schwartz
Kai Sebastian
Alex Serobian
Suzanna Sevadjian
Cassandra Sevilla
Mary Seysyan
Emilia Shabane
Dante Shahbazian
Emily Shahverdian
Artyom Shahverdyan
Marshall Shea
Sarah Sidener
Isabella Silberman
Emin Simonian
Dia Singh
Tyler Skiendiel
Kaitlyn Snow
Natalie Snyder
Georgii Sogomonian
Alexis Soliz-Benge
Bradley Spengeman
Annabelle Steel
Melania Stepanian
Davit Stepanyan
Danika Suh
Milena Sukiasyan
Alexis Sullivan
Arden Suvalle
Joshua Sy
Brianna Tahmasian
Francois Taillefer
Naya Tami
Mechel Tannous
Ariel Tapia
Harut Tashchyan
Evelina Tatmaniants
Grigor Tchrkayan
Alexia Teh
Citli Temis Garcia
Serineh Ter-Petrossyan
Andrey Ter-Zakaryan
Kristina Topchyan
Eleonora Toplaghaltsyan
Monika Torgomyan
Argishti Torosyan
Artur Torosyan
Tadeh Torosyan
Brian Touma
David Tovmasyan
Mery Tovmasyan
Alyssa Tran
Kleemy Tran
Arthur Tsaturyan
Rhys Tutt
Nabilah Uddin
Mercy Grace Ukkarachokmongkol
Jaden Unger-Siers
Argin Valijani
Anthony Vardumian
Khachik Vartanyan
Alberto Vasquez
Tristian Vassaux
Yogini Vazirani
Marcellus Vian
Julius Villa
Katelyn Villalobos
Ayleen Aldana Villalobos Ayala
Vichita Viriyahthamrongkul
Giancarlos Vitery Suman
Karine Vkhkryan
Michelle Vooskanian
Michelle Voskanyan
Weldon Wall
Sean Whalen
Dylan Wierbilis
Amira Williams
Edesia Woodley
Maya Yeganyan
Elen Yeghishyan
SUREN YEGORYAN
Harutyun Yerkanyan
Monica Yerkanyan
Sungjoo Yoon
Rebecca Zakarian
Ani Zakaryan
Jasmine Zamudio
Razmik Zargarian
Nairi Zeytounzian
Kendrick Zorlu