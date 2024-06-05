Congratulations to the Graduates of Burbank High School

Congratulations to the following seniors from Burbank High School who graduated on Friday, May 24, 2024
Polien Abovian
Smbat Abrahamyan
Mikael Abramian
Michael Nikolay Abramsky
Arthur Abramyan
Mia Isabela Acosta
Amelia Joy Adamczewski
Alec Edward Adamian
Jaden Ruben Adams
Lilian Marie Agadzhanyan
Robert Alen Agadzhanyan
Arthur Agakhanian
Kamelia Aghakhani
Christopher Andrew Aguirre
Zain Ahmad
Alex Akopyan
Simon Akopyan
Salim Chadi Alaiya
Gabriel Michael Alcocer
Melanis Alexander
Kenneth Alvarez
Davin Amirikhas
Alexander Ananyan
Emily Andoun
Annaida Andranikian
Sebastian Bryce Mia Angeles
Audra Lynn Angelos
Inessa Mariam Apayan
Jayden Apelian
Anthony Jacob Arabian
Mary Rosie Arabyan
Gevorg Arakelyan
Roza Arakelyan
Diego Julio Arango
Isabella Reese Ares
Nathan Angel Arias
Rita Emily Arjikyan
Arman Aroyan
Elita Arutyunyan
Arootin Asatour Kazarian
Alex Asaturyan
Hovannes John Aslanyan
Anthony Abdullah Assaf
George Atallah
Emma Vibianna Audette
Alex Vigen Avagyan
Margarita Avagyan
Harry Avetisyan
Meri Avetisyan
Samvel Avetisyan
Cassandra Ayala
Sarkis Ayvazyan
Samuel Stephan Babajany
Robert Baghdasaryan
Milena Baghramyan
Mavryk Jaiden Baham
Chrestean Bahy
Arman Erick Bakalyan
Albert Bakhtamyan
Levon Bakmazian
Zaven Balayan
Rebecca Anne Balos
Lucine Lucy Baltayan
Serina Sirena Baltayan
Emily Bandarian
Joy Force Barlin
Ash Lee Cooper Barnett
Adrian Edrik Barseghian
Arneh Der Barseghian
Suren Barseghyan
Loya Barskhian
Adonis James Acson Basco
Annika Ramos Basco
Quint Avery Bastian
Emma Isabella Batista
Valentina Becerril
Angela Beglaryan
Mane Beglaryan
Alexis Cassandra Bell
Renzo Josue Benitez
Angellyn Dayrit Bernal
Angelo Biba-Gonzalez
Addison Aris Biegler
Gavin James Biermann
Andranik Bilbulyan
Natalie Bislamyan
Shane Joseph Blanchard
Andrei Borisov
Elijah Shawn Bowden
Eliza Leilani Bowren
Finn Winter Brakeley
Sydney Callow Brakeley
Julia Bulanikyan
Brian Joseph Butchko
Brittney Lynn Butchko
Aleka Perez Camacho
Lily Ann Cashman
Adrian Rommel Casillas-Gonzalez
Raul Aztlan Castaneda
Natalia Centeno
Alexander Brandon Chacon
Isabella Chakmakian
Armen Aleck Chalkdzhyan
Kendall Nicole Chapman
Adrea Alexis Chavez
Randy Yousef Chavez
Daniel Isaiah Cheatom
Vamsi Krishna Chintha
Hailey Heesoo Choi
Hyounji Choi
Susan Chorliyan
Jonathan Aaron Chpolansky
Aidan Treman Clendenin
Derek Nathaniel Cobos
Alberto Collazo
Christopher Antonio Andres Concepcion
Jade Corsa De Los Rios
Isaac Austin Cortez
Jerry Isaac Cosio-Palma
Anaya Grace Cowart
Kai Matthew Cruz
Karla Angeline Montenegro Cruz
Sean Ruben Cuevas
Michael Sami Dabbas
Cessna Quelin Dagata
Meri Daghestanyan
Jonpeir Dilan Dahoud
Nikaela Noelle Damasen
Christopher Yegya Daragchyan
Abbas Darwich
Sophia Lucille Davis
Timoti Davoodianrad
Klara Davtyan
Joshua-Kai Prizzia Dawson
Christopher George Dekermanji
Ella Efronia Dervishian
Sanjay Dhamodharan
Sarah Jasmine Dias
Yesenia Rubi Diaz Delgado
Estiven Noe Diaz Guzman
William Jack Dibie
April Cecilia DiFranco
Nikolaos Nikitas Dimopoulos
Arno Hunter Dionysian
Alaleh Dolatshahi
Diana Dongelyan
Karo Gary Dovlatyan
Zachary Hayden Ducore
Elina Durgaryan
Viola Durghalli
Brandon Enrique Elizalde
Nina Elmoyan
Jowel Issa Hanna Elseryani
Yesenia Escobedo
Madison Emma Evans-Armendariz
Artoor Farhadian
Nareg Farhadian
Portia Michelle Felmley
Luna Maria Ferguson Canon
Lily Marie Fernandes
Kelsey Karen Finnigan
Molly Ann Foenander
Raquel Leigh Fox
Caleb Sandor Fraley
Amanda Kay Michelle French
Alexis Juliana Gabb
Dillon Thomas Gainey
Lucy Anna Galamdaryan
Olivia Leonie Gallagher
Edvin Galstyan
Victoria Gandapas
Arelis Jimena Garcia
Citlalli Isabel Garcia
Isabella Garcia
Jeime Fernanda Garcia Miranda
Leilany Alexa Garcia Vega
Zachary Merced Garland
Sean-Carter Braxton Garrett
Angela Arianna Gavidia
Meray Gergeos
Polly Geringas
Aleks Gevorgyan
Inesa Inna Gevorgyan
Rafael Gevorgyan
Kayla Gevorkian
Katelyn Gezalian
Mariam Ghasabyan
Hamest Karapet Ghazaryan
Vahagn Ghazaryan
Ani Alexandra Ghevondian
Cyntia Golbedagians
Daniel Gonzalez
Emily Isabel Gonzalez
Joshua Alexander Gonzalez
Nelly Ninel Gordilyan
Arben Goulyan
Michelle Grdilian
Anastasia Grigorian
Annett Grigorian
Nelli Grigoryan
Ethan Robert Guzman
Varduhi Gyozalyan
Vince Phuoc Ha
Natalie Hacopian
Selia Hairapian
Nare Ani Hakobyan
Ani Hakoop
Aren Aldrin Hakoupian
Mariietta Halstian
Amber Christine Han
Jaime Sumin Han
Alex Joseph Hanaian
Minele Hartoonian
Sarah Nicole Hartounian
Andranik Harutyunyan
Ashot Hayrapetyan
Fernando Yandel Helguera Marroquin
Johana Hernandez
Leilah Cevannah Hernandez
Jada Marie Hodson
Ryder William Hoffman
Elvira Honarchian
Ervin Honarchian
Angelo Curtis Houston
Davit Hovhannisyan
Elina Hovhannisyan
Hovhannes George Hovhannisyan
Hripsime Hovhannisyan
Lia Nare Hovsepian
Henry Hovsepyan
Alejandra Huizar
Ethan Jay Hwang
Eric Lack Iblings
Sam Ibrahim
Maria Alejandra Infante Arboleda
Eliyza Jabrayan
Tobias Kyd Jacobsen
Alfred Janibekyan
Arthur Hovhannes Janikyan
Suthasini Jaroonvittaya
Nathaniel Aaron Jimenez
Bryant Johnson
Kane Alexander Johnson
Madyson Ariena Alicia Johnson
Bryan Joseph Juarez
Aryan Julian
Nigina Jurayeva
Sarkis Sam Kajikyan
Victoria Kalantar
Daniel Harry Kamm
Ian Kang
Fedora Crystal Kasbari
Tigerlily Emi Kawasaki
Natalie Nare Kazarian
Lilit Kazaryan
Gohar Kechedzhyan
Angela Dee Keck
Lucas Benjamin Kedikian
Brealyn Malory Keegan
Gina Kehr
Toros Tommy Kehribarian
Lilith Keklikyan
April Petrea Kelly
Leyli Lilliana Keshishian
Lilian Keshishian
Sophia Sona Ketikyan
Mariam Khachanyan
Arvin Khachatoorian
Samuel Sam Khachatrian
Aren Khachaturian
Elaine Khachaturyan
Daniel Henry Khachikian
Leonardo Vahan Khachoo
Abel Khechoomian
Marlene Khodabakhshian
Arabo Khodagulyan
Artyom Khojayan
Eunice M Kim
Abigail Harmony Kimmer
Tigran Kivranyan
William Paul Klein
Gavin Edmundo Knoell
Alexander Leopold Kobalyan
Brianna Kobramasihi
Akash Sai Kodavati
Milena Koshkaryan
Vik Kross
Edmon Kyosayan
Grant Hrant Kyuregyan
Dylan Rilee La Marsna
Rainer Hans Labus
Juliette Laetitia Ananda Lambert
Justin Lee
Maxwell Niko LeSane
Blake Harrison Lewis
Arden Kay Lieu
Ken Jacob Sorza Lin
Shawn Elliot Lin
Sydney Anne Lin
Kindrick Christopher Lino
Julian Patrick Lopez
Nickolis Hunter Lopez
Adolfo Lopez-Carmona
Giselle Isabella Lorimer
Wyatt James Lorimer
Belinda Nadine Lujano
Veronica Nichole Lujano
Keegan Todd Luka
Jayden Shing Ly
Saikiran Srinivas Madugula
Nareh Mahdessian
Ashot Makaryan
Ariella Bess Makhtin
Tatev Malkhasyan
Hasmik Manaseryan
Robert Manasov
Raffi Manukyan
Ripsime Arianna Manukyan
Seda Manukyan
Zhorzh Manukyan
Alexander Zaven Margaryan
Anahit Margaryan
Erik Margaryan
Izabella Margaryan
Michael Markosyan
Cristopher Jacob Martinez
Eduardo Martinez
Maria Gevorgovna Martirosyan
Mushegh Martirosyan
Alexander Mashhour
Liana Matevosian
Camille Matthews
Nare Melikjanyan
Karine Melikyan
Chris Jonathan Mendez
Denice Alejandra Mendez
Jacobo Mendieta
Xavier Alexander Mendoza
Brianna Denise Mendoza De La Cruz
William Leonardo Mendoza-Sanchez
Anjeli Merikyan
Claren Isabel Merrill
Luis Angel Meza Mendoza
Milia Mikaelian
Brennan Bo Miller
Lucas Miller
Arman Minasyan
Shant Gregory Mirzakhanian
David Mirzoyan
Michael Misakyan
Alex Paul Missirlian
Anthony Vigen Mkrtchyan
Lily Mkrtchyan
Marietta Mkrtchyan
Svetlana Mkrtchyan
Alexander Rafkat Feldman Mnatsakanyan
Cailah Renee Mangila Moleno
Alison Rachel Molloy
Jonathan Manuel Moncayo
Mane Moradian
Ava Cristina Morales
Ella Pearl May Morris
Madeline Love Moser
Allie Gabrielle Moskowitz
Tadeh Mouradian
Narek Movsesyan
Alen Movsisyan
Nare Movsisyan
Ricardo Mujica
Dylan Nguyen Muriano
Isabella Najaryan
Taiyo Jake Nakao
Nicole Nargizian
Lana Nazari
Karolina Nersesyan
Mariam Neshan
Lily Anne Nichols
Narek John Nikoghosyan
Axel Adonay Nocella
Jack Tokitaka Noguchi
Vladislav Novotorzhin
Arada Nektarios Novrudzhyan
Nairi Ogannisian
Leana Margarit Ohanyan
Marcus Chaker Ojeil
Faith Marie O’keefe
Edward Oktanian
Anthony Olshansky
Leena Mareta Onikian
Diego Gael Ornelas Gonzalez
Maribel Orozco Flores
Valerie Adriana Ortega
Isaac Marciano Otero
Dylan Sarkis Ovayan
Henry Hubert Owers
Maximilian Avi Owers
Daryna Sergeevna Ozerchuk
Alyssa Mina Pajarillo
Vladislav Pak
Anthony Nicholas Palomares
Daniel Zaven Papazian
Hakop Jack Papazyan
Vishwa Keyur Patel
Alessandra Natalia Paun
Adam Grant Pebley
Sophie Marie Peek
Isabella Perchemyan
Jayla Peredo
Kristin Lorena Peregrino
Joseph Jimi Perez
Manuel Alfredo Pernilla Cante
Henry Alec Petrossian
Anahit Petrosyan
Margarita Petrosyan
Mark Petrosyan
Michael Petrosyan
Raffi Petrosyan
Dylan Makia Piena
Natalie Liza Piliposyan
Amanda Pirnazari
Matilda Pirnazari
Milena Poghosyan
Lia Pogosyan
Narek Pohosian
Nicholas Michael Portillo
Osvin Emanuel Quevedo Gonzalez
Alexander Quintanilla
Kriti Ralhan
Neha Mudambithaya Ramesh
Carmen Alexandra Ramirez
Nathan Alfredo Ramos
Hudson James Rapsas
Adrian Jose Reyes
Hannah Isabel Reyes
Jake Anthony Reyes
Miklo Isaiah Reynoso
Addison Ritner
Niko Mikai Rivera
Santiago Rivera Andrade
Christopher Alfonso Robledo
Andrew Rodriguez
Emerick George Roe
Emma Natalia Rojas
Olivia Virginia Romagnino
Ava Loren Rosalino
Diego Jesus Ruacho
Christopher Nigel Ruiz
Anastasia Markovna Rusakova
Natalie Saad
Victoria Nim Sadofski
Zia Michelle Saenz
Sergei Sedrakovich Sagatelian
Lily Sagharian
Monica Sagrian
Davit Sahakian
Anzhelika Sahakyan
Lilit Sahakyan
Veronika Saiadian
Gaiane Sakanian
Tori Salcedo
Sergio Salinas
Souliman Salit
Sebastian Salvador-Reyes
Jayme Camilla Sanchez
Margaret Jean Sanchez
Samantha Hazel Sanchez
Violeta Sanchez
Beckett Karsten Sandaas
Theara Alexi Milan Santos
Anna Sargsyan
Erin Sarkisian
Karine Lilianna Sarkisian
Sevak Sarkissian
Ellen Nare Sarkisyan
Luisa Sarkisyan
Arthur Saryan
Daniel Jacob Schenk
Rachel Elizabeth Schielzeth
Ryan De Jesus Sebastian
Julietta Sedrakyan
Lillian Gail Sellers
Mari Semerjyan
Andre Semizyan
Ani Serobyan
Arman Serobyan
Anabella Elise Severo
Amira Shagirova
Alexander Michael Shahbaghyan
Hovsep Shahbazyan
Taron Shahnazarian
Tatev Shahnazaryan
Andrea Anahit Shahverdian
Benik Shamiryan
Arameh Shant
Marshall Sanchez Shea
Elina Shirinian
Suzanna Eva Shirinyan
Aleksan Simikyan
Harout Harry Simonyan
Angelina Siradeghyan
Alena Igorevna Sirenchenko
Alexandra Jaqueline Slek
Maxime Robert Slek
Tia Alexis Smith
Isabel Song
Ashley Alexandria Sosa
Sasha Marx Steiner
Davit Stepanyan
John Henry Stewart III
Eline Edward Sunna
Karolina Tadevosyan
Alexander Tahmasian
Lina Maral Tahmasian
Alex Takhmasian
Aria Talehakimi
Melanie Mahlah Tamazyan
Brieana Tapia
David Tarakchyan
Elvin Tony Tatousian
Felix Cambridge Tatro
Jamie Quinn Taylor
Samantha Grace Tecson Taylor
Mihran Tomas Tchaparian
Vahan Berge Tchaparian
Mayahuel Coyolxauhqui Tellez
Eric Terabramians
Julia Marie Terzian
Alyssa Thwaits
Dmitrii Tikhonov
Adam Sleiman Timani
Jeremiah Tinoco
Emily Rita Topajikian
Mariia Torosian
Astoria Selmira Torres
Vincent Sebastian Torres
Hayk Tovmasyan
Ishkhan Tovmasyan
Kima Tovmasyan
Aurora Claire Trotta
Aram Tsarukyan
Alex Serob Tsaturyan
Alexandre Josef Pablo Tumala
Wendi Desiree Ugas
James Viktor Uguryan
Diana Gayane Uzunyan
Kara Evani Valencia
Riley Madison Valento
Stephen Nicholas Vance
Mari Vardanyan
Marina Vardapetyan
Lianna Parie Vardumyan
Josue David Varela
Allyson Paige Vargas
Adrian Vasquez
Destiny Itzel Vasquez
Daniela Victorino Issa
Ian Philippe Villaflor
Nicholas Vielman
William Villalta Carballo
Bethany Anne Vitale
Ryan Christopher Viyar
Dylan Chau Vo
Izabella Belle Voskerchian
Jessica Rose Ward
Robert Oliver Watson
Arman Williams
Madison Paris Williams
Nore Sean Williams
Holden Corey Wise
Phoebe Madeline Wise
Andrew Douglas Wu
Emily Ani Yaghoobov
Nshan Shaunt Yeghiazaryan
Andre Yesayan
Lily Brieann Yoder
Eunchae Yoo
Raffi Michael Zadikian
Natalie Zadoyan
Sergio Andres Zaizar
Seda Zakaryan
Nathan James Zecena
Angel Marie Zepeda
Meghety Zeytounian
Vivian Sakura Zimmerman
Sienna Zorlu
Arsen Zulfyan
Abraham Zyada