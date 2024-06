Congratulations to the Graduates of Burbank High School

Congratulations to the following seniors from Burbank High School who graduated on Friday, May 24, 2024

Polien Abovian

Smbat Abrahamyan

Mikael Abramian

Michael Nikolay Abramsky

Arthur Abramyan

Mia Isabela Acosta

Amelia Joy Adamczewski

Alec Edward Adamian

Jaden Ruben Adams

Lilian Marie Agadzhanyan

Robert Alen Agadzhanyan

Arthur Agakhanian

Kamelia Aghakhani

Christopher Andrew Aguirre

Zain Ahmad

Alex Akopyan

Simon Akopyan

Salim Chadi Alaiya

Gabriel Michael Alcocer

Melanis Alexander

Kenneth Alvarez

Davin Amirikhas

Alexander Ananyan

Emily Andoun

Annaida Andranikian

Sebastian Bryce Mia Angeles

Audra Lynn Angelos

Inessa Mariam Apayan

Jayden Apelian

Anthony Jacob Arabian

Mary Rosie Arabyan

Gevorg Arakelyan

Roza Arakelyan

Diego Julio Arango

Isabella Reese Ares

Nathan Angel Arias

Rita Emily Arjikyan

Arman Aroyan

Elita Arutyunyan

Arootin Asatour Kazarian

Alex Asaturyan

Hovannes John Aslanyan

Anthony Abdullah Assaf

George Atallah

Emma Vibianna Audette

Alex Vigen Avagyan

Margarita Avagyan

Harry Avetisyan

Meri Avetisyan

Samvel Avetisyan

Cassandra Ayala

Sarkis Ayvazyan



Samuel Stephan Babajany

Robert Baghdasaryan

Milena Baghramyan

Mavryk Jaiden Baham

Chrestean Bahy

Arman Erick Bakalyan

Albert Bakhtamyan

Levon Bakmazian

Zaven Balayan

Rebecca Anne Balos

Lucine Lucy Baltayan

Serina Sirena Baltayan

Emily Bandarian

Joy Force Barlin

Ash Lee Cooper Barnett

Adrian Edrik Barseghian

Arneh Der Barseghian

Suren Barseghyan

Loya Barskhian

Adonis James Acson Basco

Annika Ramos Basco

Quint Avery Bastian

Emma Isabella Batista

Valentina Becerril

Angela Beglaryan

Mane Beglaryan

Alexis Cassandra Bell

Renzo Josue Benitez

Angellyn Dayrit Bernal

Angelo Biba-Gonzalez

Addison Aris Biegler

Gavin James Biermann

Andranik Bilbulyan

Natalie Bislamyan

Shane Joseph Blanchard

Andrei Borisov

Elijah Shawn Bowden

Eliza Leilani Bowren

Finn Winter Brakeley

Sydney Callow Brakeley

Julia Bulanikyan

Brian Joseph Butchko

Brittney Lynn Butchko



Aleka Perez Camacho

Lily Ann Cashman

Adrian Rommel Casillas-Gonzalez

Raul Aztlan Castaneda

Natalia Centeno

Alexander Brandon Chacon

Isabella Chakmakian

Armen Aleck Chalkdzhyan

Kendall Nicole Chapman

Adrea Alexis Chavez

Randy Yousef Chavez

Daniel Isaiah Cheatom

Vamsi Krishna Chintha

Hailey Heesoo Choi

Hyounji Choi

Susan Chorliyan

Jonathan Aaron Chpolansky

Aidan Treman Clendenin

Derek Nathaniel Cobos

Alberto Collazo

Christopher Antonio Andres Concepcion

Jade Corsa De Los Rios

Isaac Austin Cortez

Jerry Isaac Cosio-Palma

Anaya Grace Cowart

Kai Matthew Cruz

Karla Angeline Montenegro Cruz

Sean Ruben Cuevas



Michael Sami Dabbas

Cessna Quelin Dagata

Meri Daghestanyan

Jonpeir Dilan Dahoud

Nikaela Noelle Damasen

Christopher Yegya Daragchyan

Abbas Darwich

Sophia Lucille Davis

Timoti Davoodianrad

Klara Davtyan

Joshua-Kai Prizzia Dawson

Christopher George Dekermanji

Ella Efronia Dervishian

Sanjay Dhamodharan

Sarah Jasmine Dias

Yesenia Rubi Diaz Delgado

Estiven Noe Diaz Guzman

William Jack Dibie

April Cecilia DiFranco

Nikolaos Nikitas Dimopoulos

Arno Hunter Dionysian

Alaleh Dolatshahi

Diana Dongelyan

Karo Gary Dovlatyan

Zachary Hayden Ducore

Elina Durgaryan

Viola Durghalli



Brandon Enrique Elizalde

Nina Elmoyan

Jowel Issa Hanna Elseryani

Yesenia Escobedo

Madison Emma Evans-Armendariz



Artoor Farhadian

Nareg Farhadian

Portia Michelle Felmley

Luna Maria Ferguson Canon

Lily Marie Fernandes

Kelsey Karen Finnigan

Molly Ann Foenander

Raquel Leigh Fox

Caleb Sandor Fraley

Amanda Kay Michelle French



Alexis Juliana Gabb

Dillon Thomas Gainey

Lucy Anna Galamdaryan

Olivia Leonie Gallagher

Edvin Galstyan

Victoria Gandapas

Arelis Jimena Garcia

Citlalli Isabel Garcia

Isabella Garcia

Jeime Fernanda Garcia Miranda

Leilany Alexa Garcia Vega

Zachary Merced Garland

Sean-Carter Braxton Garrett

Angela Arianna Gavidia

Meray Gergeos

Polly Geringas

Aleks Gevorgyan

Inesa Inna Gevorgyan

Rafael Gevorgyan

Kayla Gevorkian

Katelyn Gezalian

Mariam Ghasabyan

Hamest Karapet Ghazaryan

Vahagn Ghazaryan

Ani Alexandra Ghevondian

Cyntia Golbedagians

Daniel Gonzalez

Emily Isabel Gonzalez

Joshua Alexander Gonzalez

Nelly Ninel Gordilyan

Arben Goulyan

Michelle Grdilian

Anastasia Grigorian

Annett Grigorian

Nelli Grigoryan

Ethan Robert Guzman

Varduhi Gyozalyan



Vince Phuoc Ha

Natalie Hacopian

Selia Hairapian

Nare Ani Hakobyan

Ani Hakoop

Aren Aldrin Hakoupian

Mariietta Halstian

Amber Christine Han

Jaime Sumin Han

Alex Joseph Hanaian

Minele Hartoonian

Sarah Nicole Hartounian

Andranik Harutyunyan

Ashot Hayrapetyan

Fernando Yandel Helguera Marroquin

Johana Hernandez

Leilah Cevannah Hernandez

Jada Marie Hodson

Ryder William Hoffman

Elvira Honarchian

Ervin Honarchian

Angelo Curtis Houston

Davit Hovhannisyan

Elina Hovhannisyan

Hovhannes George Hovhannisyan

Hripsime Hovhannisyan

Lia Nare Hovsepian

Henry Hovsepyan

Alejandra Huizar

Ethan Jay Hwang



Eric Lack Iblings

Sam Ibrahim

Maria Alejandra Infante Arboleda



Eliyza Jabrayan

Tobias Kyd Jacobsen

Alfred Janibekyan

Arthur Hovhannes Janikyan

Suthasini Jaroonvittaya

Nathaniel Aaron Jimenez

Bryant Johnson

Kane Alexander Johnson

Madyson Ariena Alicia Johnson

Bryan Joseph Juarez

Aryan Julian

Nigina Jurayeva



Sarkis Sam Kajikyan

Victoria Kalantar

Daniel Harry Kamm

Ian Kang

Fedora Crystal Kasbari

Tigerlily Emi Kawasaki

Natalie Nare Kazarian

Lilit Kazaryan

Gohar Kechedzhyan

Angela Dee Keck

Lucas Benjamin Kedikian

Brealyn Malory Keegan

Gina Kehr

Toros Tommy Kehribarian

Lilith Keklikyan

April Petrea Kelly

Leyli Lilliana Keshishian

Lilian Keshishian

Sophia Sona Ketikyan

Mariam Khachanyan

Arvin Khachatoorian

Samuel Sam Khachatrian

Aren Khachaturian

Elaine Khachaturyan

Daniel Henry Khachikian

Leonardo Vahan Khachoo

Abel Khechoomian

Marlene Khodabakhshian

Arabo Khodagulyan

Artyom Khojayan

Eunice M Kim

Abigail Harmony Kimmer

Tigran Kivranyan

William Paul Klein

Gavin Edmundo Knoell

Alexander Leopold Kobalyan

Brianna Kobramasihi

Akash Sai Kodavati

Milena Koshkaryan

Vik Kross

Edmon Kyosayan

Grant Hrant Kyuregyan



Dylan Rilee La Marsna

Rainer Hans Labus

Juliette Laetitia Ananda Lambert

Justin Lee

Maxwell Niko LeSane

Blake Harrison Lewis

Arden Kay Lieu

Ken Jacob Sorza Lin

Shawn Elliot Lin

Sydney Anne Lin

Kindrick Christopher Lino

Julian Patrick Lopez

Nickolis Hunter Lopez

Adolfo Lopez-Carmona

Giselle Isabella Lorimer

Wyatt James Lorimer

Belinda Nadine Lujano

Veronica Nichole Lujano

Keegan Todd Luka

Jayden Shing Ly



Saikiran Srinivas Madugula

Nareh Mahdessian

Ashot Makaryan

Ariella Bess Makhtin

Tatev Malkhasyan

Hasmik Manaseryan

Robert Manasov

Raffi Manukyan

Ripsime Arianna Manukyan

Seda Manukyan

Zhorzh Manukyan

Alexander Zaven Margaryan

Anahit Margaryan

Erik Margaryan

Izabella Margaryan

Michael Markosyan

Cristopher Jacob Martinez

Eduardo Martinez

Maria Gevorgovna Martirosyan

Mushegh Martirosyan

Alexander Mashhour

Liana Matevosian

Camille Matthews

Nare Melikjanyan

Karine Melikyan

Chris Jonathan Mendez

Denice Alejandra Mendez

Jacobo Mendieta

Xavier Alexander Mendoza

Brianna Denise Mendoza De La Cruz

William Leonardo Mendoza-Sanchez

Anjeli Merikyan

Claren Isabel Merrill

Luis Angel Meza Mendoza

Milia Mikaelian

Brennan Bo Miller

Lucas Miller

Arman Minasyan

Shant Gregory Mirzakhanian

David Mirzoyan

Michael Misakyan

Alex Paul Missirlian

Anthony Vigen Mkrtchyan

Lily Mkrtchyan

Marietta Mkrtchyan

Svetlana Mkrtchyan

Alexander Rafkat Feldman Mnatsakanyan

Cailah Renee Mangila Moleno

Alison Rachel Molloy

Jonathan Manuel Moncayo

Mane Moradian

Ava Cristina Morales

Ella Pearl May Morris

Madeline Love Moser

Allie Gabrielle Moskowitz

Tadeh Mouradian

Narek Movsesyan

Alen Movsisyan

Nare Movsisyan

Ricardo Mujica

Dylan Nguyen Muriano



Isabella Najaryan

Taiyo Jake Nakao

Nicole Nargizian

Lana Nazari

Karolina Nersesyan

Mariam Neshan

Lily Anne Nichols

Narek John Nikoghosyan

Axel Adonay Nocella

Jack Tokitaka Noguchi

Vladislav Novotorzhin

Arada Nektarios Novrudzhyan



Nairi Ogannisian

Leana Margarit Ohanyan

Marcus Chaker Ojeil

Faith Marie O’keefe

Edward Oktanian

Anthony Olshansky

Leena Mareta Onikian

Diego Gael Ornelas Gonzalez

Maribel Orozco Flores

Valerie Adriana Ortega

Isaac Marciano Otero

Dylan Sarkis Ovayan

Henry Hubert Owers

Maximilian Avi Owers

Daryna Sergeevna Ozerchuk



Alyssa Mina Pajarillo

Vladislav Pak

Anthony Nicholas Palomares

Daniel Zaven Papazian

Hakop Jack Papazyan

Vishwa Keyur Patel

Alessandra Natalia Paun

Adam Grant Pebley

Sophie Marie Peek

Isabella Perchemyan

Jayla Peredo

Kristin Lorena Peregrino

Joseph Jimi Perez

Manuel Alfredo Pernilla Cante

Henry Alec Petrossian

Anahit Petrosyan

Margarita Petrosyan

Mark Petrosyan

Michael Petrosyan

Raffi Petrosyan

Dylan Makia Piena

Natalie Liza Piliposyan

Amanda Pirnazari

Matilda Pirnazari

Milena Poghosyan

Lia Pogosyan

Narek Pohosian

Nicholas Michael Portillo



Osvin Emanuel Quevedo Gonzalez

Alexander Quintanilla



Kriti Ralhan

Neha Mudambithaya Ramesh

Carmen Alexandra Ramirez

Nathan Alfredo Ramos

Hudson James Rapsas

Adrian Jose Reyes

Hannah Isabel Reyes

Jake Anthony Reyes

Miklo Isaiah Reynoso

Addison Ritner

Niko Mikai Rivera

Santiago Rivera Andrade

Christopher Alfonso Robledo

Andrew Rodriguez

Emerick George Roe

Emma Natalia Rojas

Olivia Virginia Romagnino

Ava Loren Rosalino

Diego Jesus Ruacho

Christopher Nigel Ruiz

Anastasia Markovna Rusakova



Natalie Saad

Victoria Nim Sadofski

Zia Michelle Saenz

Sergei Sedrakovich Sagatelian

Lily Sagharian

Monica Sagrian

Davit Sahakian

Anzhelika Sahakyan

Lilit Sahakyan

Veronika Saiadian

Gaiane Sakanian

Tori Salcedo

Sergio Salinas

Souliman Salit

Sebastian Salvador-Reyes

Jayme Camilla Sanchez

Margaret Jean Sanchez

Samantha Hazel Sanchez

Violeta Sanchez

Beckett Karsten Sandaas

Theara Alexi Milan Santos

Anna Sargsyan

Erin Sarkisian

Karine Lilianna Sarkisian

Sevak Sarkissian

Ellen Nare Sarkisyan

Luisa Sarkisyan

Arthur Saryan

Daniel Jacob Schenk

Rachel Elizabeth Schielzeth

Ryan De Jesus Sebastian

Julietta Sedrakyan

Lillian Gail Sellers

Mari Semerjyan

Andre Semizyan

Ani Serobyan

Arman Serobyan

Anabella Elise Severo

Amira Shagirova

Alexander Michael Shahbaghyan

Hovsep Shahbazyan

Taron Shahnazarian

Tatev Shahnazaryan

Andrea Anahit Shahverdian

Benik Shamiryan

Arameh Shant

Marshall Sanchez Shea

Elina Shirinian

Suzanna Eva Shirinyan

Aleksan Simikyan

Harout Harry Simonyan

Angelina Siradeghyan

Alena Igorevna Sirenchenko

Alexandra Jaqueline Slek

Maxime Robert Slek

Tia Alexis Smith

Isabel Song

Ashley Alexandria Sosa

Sasha Marx Steiner

Davit Stepanyan

John Henry Stewart III

Eline Edward Sunna



Karolina Tadevosyan

Alexander Tahmasian

Lina Maral Tahmasian

Alex Takhmasian

Aria Talehakimi

Melanie Mahlah Tamazyan

Brieana Tapia

David Tarakchyan

Elvin Tony Tatousian

Felix Cambridge Tatro

Jamie Quinn Taylor

Samantha Grace Tecson Taylor

Mihran Tomas Tchaparian

Vahan Berge Tchaparian

Mayahuel Coyolxauhqui Tellez

Eric Terabramians

Julia Marie Terzian

Alyssa Thwaits

Dmitrii Tikhonov

Adam Sleiman Timani

Jeremiah Tinoco

Emily Rita Topajikian

Mariia Torosian

Astoria Selmira Torres

Vincent Sebastian Torres

Hayk Tovmasyan

Ishkhan Tovmasyan

Kima Tovmasyan

Aurora Claire Trotta

Aram Tsarukyan

Alex Serob Tsaturyan

Alexandre Josef Pablo Tumala



Wendi Desiree Ugas

James Viktor Uguryan

Diana Gayane Uzunyan



Kara Evani Valencia

Riley Madison Valento

Stephen Nicholas Vance

Mari Vardanyan

Marina Vardapetyan

Lianna Parie Vardumyan

Josue David Varela

Allyson Paige Vargas

Adrian Vasquez

Destiny Itzel Vasquez

Daniela Victorino Issa

Ian Philippe Villaflor

Nicholas Vielman

William Villalta Carballo

Bethany Anne Vitale

Ryan Christopher Viyar

Dylan Chau Vo

Izabella Belle Voskerchian



Jessica Rose Ward

Robert Oliver Watson

Arman Williams

Madison Paris Williams

Nore Sean Williams

Holden Corey Wise

Phoebe Madeline Wise

Andrew Douglas Wu



Emily Ani Yaghoobov

Nshan Shaunt Yeghiazaryan

Andre Yesayan

Lily Brieann Yoder

Eunchae Yoo