Pacific League Finals Swimming Results

The following are results from the Pacific League Finals conducted at Glendale High on Thursday.

2024 Pacific League Swimming Championships – 4/22/2024 to 4/25/2024

Results – Finals

Event 1 Girls 200 Yard Medley Relay Junior Varsity

Pacific Leag: 1:48.09 ! 4/24/2019 Crescenta Valley Cresc

J Yoon, G Icheva, M Higuchi, K Park

Team Relay Seed Time Finals Time Points 1 Arcadia A 2:20.62 2:18.71 40 1) Carol Chen So 2) Olivia Ocampo Jr 3) Arissa Tang Jr 4) Kendra Lac Fr 35.36 1:13.71 (38.35) 1:48.75 (35.04) 2:18.71 (29.96)

2 Crescenta Valley A 2:22.32 2:20.05 34 1) Gianna Double Sr 2) Madison Cena Fr 3) Emily Cho Fr 4) Lilit Chiroglyan So 35.39 1:16.19 (40.80) 1:51.10 (34.91) 2:20.05 (28.95)

3 Burroughs-Burbank A 2:37.38 2:34.31 32 1) Trinity Hager So 2) Ella Kradolfer So 3) Jazlynn Woods So 4) Althea Weichelt Fr 43.61 1:25.53 (41.92) 2:01.98 (36.45) 2:34.31 (32.33)

4 Glendale A 2:10.71 2:34.56 30 1) Lori Libarian Jr 2) Ella Kokozian Fr 3) Rhianne Sagala Fr 4) Karina Hartenyan So 46.60 1:27.61 (41.01) 2:00.52 (32.91) 2:34.56 (34.04)

5 Muir A 2:40.00 2:43.81 28 1) Sofia Tejada So 2) Elizabeth Mandigo Fr 3) Ruby Sprague Fr 4) Amerie Bugarin Jr 42.68 1:23.49 (40.81) 2:06.16 (42.67) 2:43.81 (37.65)

6 Hoover A 2:54.83 2:53.19 26 1) Nyah Bankins So 2) Piper Green So 3) Elizabeth Ramazyan Jr 4) Aimee Ross So 42.29 1:29.65 (47.36) 2:13.45 (43.80) 2:53.19 (39.74)

7 Burbank A 3:06.26 3:08.50 24 1) Isabella Terkazarian Fr 2) Daniella Ghadimi Fr 3) Anna Avetisyan So 4) Elina Khechumyan So 51.81 1:43.51 (51.70) 2:29.26 (45.75) 3:08.50 (39.24)

Event 2 Boys 200 Yard Medley Relay Junior Varsity

Pacific Leag: 1:35.98 ! 5/1/2013 Crescenta Valley High School

H Thai, Y Seo, E Yi, J Ksendzov

Team Relay Seed Time Finals Time Points 1 Crescenta Valley A 1:51.88 1:53.53 40 1) Alexander Wilson Fr 2) Devin Yi So 3) Troy Jung Jr 4) Edgar Galstyan Fr 29.83 1:01.38 (31.55) 1:29.04 (27.66) 1:53.53 (24.49)

2 Arcadia A 1:54.93 1:54.34 34 1) Connor Lam Fr 2) Zachary Lui Jr 3) Aiden Wu Sr 4) Ryan Lam Sr 31.43 1:02.91 (31.48) 1:29.36 (26.45) 1:54.34 (24.98)

3 Muir A 2:18.30 2:16.90 32 1) Xavier Morales Jr 2) Gustav Stassi Fr 3) Porter Martin Fr 4) Adrian Solorzano So 38.41 1:13.12 (34.71) 1:48.14 (35.02) 2:16.90 (28.76)

4 Hoover A 2:34.26 2:22.27 30 1) Max Mikayelyan 2) Ian Kim Jr 3) Lucas Karakhanyan So 4) William Avanessians So 42.24 1:17.86 (35.62) 1:54.00 (36.14) 2:22.27 (28.27)

5 Burroughs-Burbank A 2:18.87 2:26.00 28 1) Kelan Schuler Jr 2) Roan Kelly So 3) Serob Berberyan So 4) Aaron Sotolongo So 36.75 1:21.65 (44.90) 1:56.09 (34.44) 2:26.00 (29.91)

6 Glendale A 2:01.42 2:28.70 26 1) Emil Mirzakhani So 2) Roman Gardilyan Fr 3) Tigran Zargaryan Fr 4) Henry Sarafyan Jr 39.44 1:21.36 (41.92) 2:00.02 (38.66) 2:28.70 (28.68)

— Burbank A 2:53.18 DQ 2:39.54 Stroke Infraction swimmer #3: Kick – Breaststroke type (feet turned out propulsive part of

1) Aiden Nazarian So 2) Artyom Papovyan So 3) Jacob Martinez So 4) Noah Vizcarra So 52.04 1:37.32 (45.28) 2:06.50 (29.18) DQ 2:39.54 (33.04)

Event 3 Girls 200 Yard Medley Relay Varsity

Pacific Leag: 1:48.09 ! 4/24/2019 Crescenta Valley Cresc

J Yoon, G Icheva, M Higuchi, K Park

Team Relay Seed Time Finals Time Points 1 Arcadia A 1:57.23 1:56.63 40 1) Adrienne Lim Fr 2) Wenlynn Tam Jr 3) Meena Phan 00 4) Jodie Tran Jr 28.88 1:01.83 (32.95) 1:30.23 (28.40) 1:56.63 (26.40)

2 Crescenta Valley A 2:02.68 2:04.20 34 1) Sarina Lin Sr 2) Kimberly Yao So 3) Mackenzie Tien So 4) Ani Thomassian Jr 34.63 1:06.45 (31.82) 1:37.14 (30.69) 2:04.20 (27.06)

3 Glendale A 2:10.71 2:04.22 32 1) Inessa Khajehgian Jr 2) Jasper Starr Jr 3) Christina Agulian Jr 4) Leora Freeman Jr 30.66 1:05.88 (35.22) 1:36.83 (30.95) 2:04.22 (27.39)

4 Burroughs-Burbank A 2:06.13 2:07.35 30 1) Leah Hess Fr 2) Tyler Timman So 3) Abigail Baum Fr 4) Julienne Beil Fr 32.69 1:08.94 (36.25) 1:39.72 (30.78) 2:07.35 (27.63)

5 Pasadena A 2:20.20 2:17.21 28 1) Anne Perkins So 2) Celeste Acosta Sr 3) Nevada Cruz Sr 4) Sophie Bilu Fr 36.93 1:14.76 (37.83) 1:47.29 (32.53) 2:17.21 (29.92)

6 Muir A 2:25.56 2:19.05 26 1) Elia Sosa de Brer Fr 2) Maya Mihalko Jr 3) Isabella Leyva Sr 4) Ella Ryley Fortich Sr 35.29 1:17.69 (42.40) 1:49.89 (32.20) 2:19.05 (29.16)

7 Burbank A 2:10.50 2:27.80 24 1) Fedora Kasbari Sr 2) Audrey Ebrahimi Jr 3) Areni Aghajani Fr 4) Angela Khachikyan So 43.89 1:21.11 (37.22) 1:55.70 (34.59) 2:27.80 (32.10)

8 Hoover A 2:33.16 2:42.40 22 1) Jasmine Heggy Jr 2) Katalina Martin Sr 3) Sofia Mamikonyan So 4) Jaelynn Romano So 47.59 1:37.24 (49.65) 2:12.92 (35.68) 2:42.40 (29.48)

Event 4 Boys 200 Yard Medley Relay Varsity

Pacific Leag: 1:35.98 ! 5/1/2013 Crescenta Valley High School

H Thai, Y Seo, E Yi, J Ksendzov

Team Relay Seed Time Finals Time Points 1 Arcadia A 1:37.53 1:37.30 40 1) Tristan Chou Jr 2) De`Andre Paiz Jr 3) Peter Lin So 4) Ronald Lim Jr 26.17 51.91 (25.74) 1:15.90 (23.99) 1:37.30 (21.40)

2 Crescenta Valley A 1:39.47 1:38.88 34 1) Evan Yi Sr 2) Andrew Oh So 3) Dylan Wee Sr 4) Aedric Hollins So 25.82 53.18 (27.36) 1:16.23 (23.05) 1:38.88 (22.65)

3 Muir A 1:51.79 1:51.04 32 1) Aaron Griffice Fr 2) Ewan Lamond Jr 3) Jackson Ross Jr 4) Thor Samuel Jr 29.50 1:00.11 (30.61) 1:27.34 (27.23) 1:51.04 (23.70)

4 Pasadena A 1:54.46 1:52.15 30 1) Ryan Manzanero So 2) Edmund Monsour Jr 3) Thorson Pearson Jr 4) Michael Khoury Jr 28.36 1:03.64 (35.28) 1:27.97 (24.33) 1:52.15 (24.18)

5 Burroughs-Burbank A 1:57.56 1:54.47 28 1) Ranger Timman Sr 2) Logan Turla Jr 3) Dylan Stefansen Sr 4) Dean Yuzna Jr 29.37 1:01.79 (32.42) 1:30.40 (28.61) 1:54.47 (24.07)

6 Burbank A 1:59.68 1:56.41 26 1) Alexander Ananyan Sr 2) Peter Hovsepian Jr 3) Narek Karayan Jr 4) Ryan Kim Jr 29.00 1:00.76 (31.76) 1:30.52 (29.76) 1:56.41 (25.89)

7 Glendale A 2:01.42 2:08.05 24 1) Nshan Demirtshyan Jr 2) Vardges Hakobyan So 3) Karlen Avetisyan Jr 4) Jasper Mejia So 32.39 1:09.70 (37.31) 1:38.46 (28.76) 2:08.05 (29.59)

Results – Finals

(Event 4 Boys 200 Yard Medley Relay Varsity)

Team Relay Seed Time Finals Time Points 8 Hoover A 2:08.26 2:09.47 22 1) Tigran Mkrtumyan Sr 2) Gore Sargsyan Sr 3) Edgar Bahramian So 4) Rafael Davtyan Jr 35.97 1:12.30 (36.33) 1:42.75 (30.45) 2:09.47 (26.72)

Event 5 Girls 200 Yard Freestyle Junior Varsity

Pacific Leag: 1:51.73 ! 5/2/2018 Maya Wilson Burr Bur

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Gianna Double Sr Crescenta Valley 2:26.11 2:25.20 20 31.49 1:07.50 (36.01) 1:46.26 (38.76) 2:25.20 (38.94)

2 Kendra Lac Fr Arcadia 2:28.32 2:25.54 17 33.03 1:09.81 (36.78) 1:48.29 (38.48) 2:25.54 (37.25)

3 Olivia Ocampo Jr Arcadia 2:28.13 2:30.15 16 32.61 1:10.98 (38.37) 1:52.57 (41.59) 2:30.15 (37.58)

4 Madison Cena Fr Crescenta Valley 2:34.82 2:33.84 15 35.71 1:13.56 (37.85) 1:53.88 (40.32) 2:33.84 (39.96)

5 Natalie Armstrong Fr Crescenta Valley 2:41.90 2:37.26 14 36.26 1:16.57 (40.31) 1:58.06 (41.49) 2:37.26 (39.20)

6 Gwen Hager Fr Burroughs-Burbank 2:34.41 2:38.03 13 34.27 1:13.97 (39.70) 1:56.90 (42.93) 2:38.03 (41.13)

7 Mai Li So Arcadia 2:42.77 2:41.52 12 36.87 1:16.94 (40.07) 1:58.70 (41.76) 2:41.52 (42.82)

8 Nyah Bankins So Hoover 2:51.50 2:49.03 11 37.57 1:19.48 (41.91) 2:04.81 (45.33) 2:49.03 (44.22)

Consolation Final

9 Marlena Graham Fr Crescenta Valley 2:54.09 2:44.95 9 37.62 1:19.33 (41.71) 2:01.89 (42.56) 2:44.95 (43.06)

10 Cana Ufodike Jr Arcadia 2:51.99 2:46.45 7 35.97 1:18.15 (42.18) 2:02.85 (44.70) 2:46.45 (43.60)

11 Amerie Bugarin Jr Muir 2:52.91 2:49.37 6 38.84 1:21.96 (43.12) 2:07.29 (45.33) 2:49.37 (42.08)

12 Bella Grigoryan Jr Glendale 2:58.04 3:00.94 5 39.24 1:24.07 (44.83) 2:13.27 (49.20) 3:00.94 (47.67)

13 Stella Pennacchioli 00 Hoover 3:11.34 3:06.83 4 42.79 1:31.12 (48.33) 2:21.76 (50.64) 3:06.83 (45.07)

14 Maneh Parsanian 00 Hoover 3:16.96 3:09.67 3 39.66 1:26.16 (46.50) 2:19.36 (53.20) 3:09.67 (50.31)

15 Marissa Ibarra Fr Muir 3:06.20 3:14.25 2 46.51 1:34.51 (48.00) 2:19.84 (45.33) 3:14.25 (54.41)

Preliminaries

12 Michelle Yim Jr Arcadia 2:56.41

36.13 1:19.31 (43.18) 2:07.88 (48.57) 2:56.41 (48.53)

14 Namika Wang Fr Crescenta Valley 2:58.22

39.06 1:24.50 (45.44) 2:11.72 (47.22) 2:58.22 (46.50)

15 Camila Pinero Fr Arcadia 3:04.41

40.85 1:27.01 (46.16) 2:17.05 (50.04) 3:04.41 (47.36)

19 Nina Movsesyan So Crescenta Valley 3:17.27

39.43 1:28.82 (49.39) 2:23.36 (54.54) 3:17.27 (53.91)

Event 6 Boys 200 Yard Freestyle Junior Varsity

Pacific Leag: 1:39.55 ! 5/4/2011 Louis Wojciechowski CVHS

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Brayden Shabani Fr Crescenta Valley 2:01.33 1:59.59 20 27.40 58.42 (31.02) 1:29.65 (31.23) 1:59.59 (29.94)

2 Aiden Wu Sr Arcadia 2:05.79 2:05.81 17 29.13 1:01.33 (32.20) 1:33.74 (32.41) 2:05.81 (32.07)

3 Nathaniel Vertanus So Crescenta Valley 2:09.97 2:09.75 16 31.29 1:03.50 (32.21) 1:36.71 (33.21) 2:09.75 (33.04)

4 Timmy Sun Fr Arcadia 2:11.29 2:09.92 15 29.33 1:02.60 (33.27) 1:37.03 (34.43) 2:09.92 (32.89)

5 Dion Alexanians Fr Crescenta Valley 2:15.00 2:14.55 14 29.93 1:03.43 (33.50) 1:38.97 (35.54) 2:14.55 (35.58)

6 Xander Rothman Sr Arcadia 2:15.91 2:14.77 13 30.44 1:04.68 (34.24) 1:40.18 (35.50) 2:14.77 (34.59)

7 Alec Bedrosian So Crescenta Valley 2:14.73 2:15.32 12 28.71 1:01.78 (33.07) 1:38.32 (36.54) 2:15.32 (37.00)

8 Evan Noyes Jr Arcadia 2:16.43 2:16.87 11 29.53 1:03.47 (33.94) 1:40.49 (37.02) 2:16.87 (36.38)

Consolation Final

9 Porter Martin Fr Muir 2:16.50 2:22.96 9 32.91 1:09.23 (36.32) 1:47.40 (38.17) 2:22.96 (35.56)

10 Eddie Ramirez Jr Muir 2:31.48 2:28.10 7 34.26 1:11.38 (37.12) 1:50.49 (39.11) 2:28.10 (37.61)

11 Rocco Quiroga Fr Burroughs-Burbank 2:34.66 2:28.11 6 33.55 1:10.26 (36.71) 1:49.69 (39.43) 2:28.11 (38.42)

12 Adrian Solorzano So Muir 2:38.76 2:30.01 5 33.42 1:10.81 (37.39) 1:50.33 (39.52) 2:30.01 (39.68)

13 August Burkhart Fr Burroughs-Burbank 2:34.85 2:35.97 4 34.68 1:13.98 (39.30) 1:56.46 (42.48) 2:35.97 (39.51)

14 Daniel Menchaca Burroughs-Burbank 2:47.59 2:37.01 3 34.25 1:13.73 (39.48) 1:54.36 (40.63) 2:37.01 (42.65)

15 Esteban Hernandez So Muir 2:47.88 2:46.09 2 38.48 1:21.53 (43.05) 2:04.59 (43.06) 2:46.09 (41.50)

16 Vlad Stefanovic Sr Burroughs-Burbank 2:50.82 2:51.28 1 36.48 1:16.99 (40.51) 2:03.61 (46.62) 2:51.28 (47.67)

Preliminaries

10 Felix Wang So Arcadia 2:27.37

31.36 1:06.94 (35.58) 1:47.31 (40.37) 2:27.37 (40.06)

15 Yunu Choi So Crescenta Valley 2:38.86

34.71 1:13.66 (38.95) 1:57.02 (43.36) 2:38.86 (41.84)

16 Emin Abnussi So Glendale 2:47.49

35.65 1:16.96 (41.31) 2:02.29 (45.33) 2:47.49 (45.20)

20 Alec Tarakhchyan Fr Hoover 3:01.25

32.85 1:11.80 (38.95) 2:38.97 (1:27.17) 3:01.25 (22.28)

21 Michael Mnatsakanian Fr Glendale 3:04.69

42.11 1:29.35 (47.24) 2:16.14 (46.79) 3:04.69 (48.55)

22 Robert Guzman Sr Burroughs-Burbank 3:24.61

34.44 1:15.22 (40.78) 2:44.66 (1:29.44) 3:24.61 (39.95)

23 Davit Hovasyan Fr Glendale 3:39.48

39.16 1:32.97 (53.81) 2:34.00 (1:01.03) 3:39.48 (1:05.48)

— Harut Khachatryan Fr Hoover NS

Event 7 Girls 200 Yard Freestyle Varsity

Pacific Leag: 1:51.73 ! 5/2/2018 Maya Wilson Burr Bur

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Sophia Xu Jr Arcadia 1:52.94 1:52.12 20 26.05 53.74 (27.69) 1:22.26 (28.52) 1:52.12 (29.86)

2 Abigail Chatalyan Jr Burroughs-Burbank 1:58.00 1:56.92 17 26.91 56.12 (29.21) 1:26.64 (30.52) 1:56.92 (30.28)

3 Meena Phan 00 Arcadia 2:05.91 2:04.67 16 27.78 58.89 (31.11) 1:31.45 (32.56) 2:04.67 (33.22)

4 Catherine Moore So Crescenta Valley 2:08.76 2:07.39 15 29.17 1:01.32 (32.15) 1:34.39 (33.07) 2:07.39 (33.00)

5 Miranda Graham Sr Crescenta Valley 2:16.59 2:13.10 14 29.74 1:02.95 (33.21) 1:37.61 (34.66) 2:13.10 (35.49)

6 Isabella Leyva Sr Muir 2:16.97 2:15.21 13 30.70 1:04.48 (33.78) 1:39.93 (35.45) 2:15.21 (35.28)

7 Amy Crissey So Arcadia 2:21.03 2:16.62 12 31.08 1:05.54 (34.46) 1:41.38 (35.84) 2:16.62 (35.24)

8 Mackenzie Tien So Crescenta Valley 2:18.48 2:20.70 11 32.18 1:07.28 (35.10) 1:44.01 (36.73) 2:20.70 (36.69)

Consolation Final

9 Bella Cohen Sr Arcadia 2:22.96 2:16.74 9 30.87 1:04.88 (34.01) 1:41.00 (36.12) 2:16.74 (35.74)

10 Candela Roman Capdevila So Hoover 2:26.51 2:19.29 7 32.62 1:08.13 (35.51) 1:43.97 (35.84) 2:19.29 (35.32)

11 Kimberly Backes Jr Crescenta Valley 2:22.60 2:20.97 6 32.11 1:07.80 (35.69) 1:44.91 (37.11) 2:20.97 (36.06)

12 Bonnie Kretzman So Burroughs-Burbank 2:28.42 2:23.34 5 31.71 1:07.53 (35.82) 1:44.67 (37.14) 2:23.34 (38.67)

13 Leah Gaddes Jr Glendale 2:24.10 2:24.38 4 32.35 1:08.86 (36.51) 1:46.73 (37.87) 2:24.38 (37.65)

14 Abigail Baum Fr Burroughs-Burbank 2:25.36 2:25.50 3 33.40 1:10.27 (36.87) 1:48.72 (38.45) 2:25.50 (36.78)

15 Brina Brati Jr Glendale 2:28.27 2:25.51 2 33.30 1:10.06 (36.76) 1:48.46 (38.40) 2:25.51 (37.05)

16 Cynthia Golbedaghians Sr Burbank 2:32.13 2:28.66 1 33.06 1:10.26 (37.20) 1:49.03 (38.77) 2:28.66 (39.63)

Preliminaries

17 Jaelynn Romano So Hoover 2:34.51

33.19 1:11.85 (38.66) 1:53.93 (42.08) 2:34.51 (40.58)

18 Sloan Gates Jr Hoover 2:35.64

33.90 1:13.20 (39.30) 1:54.81 (41.61) 2:35.64 (40.83)

19 Beatrix Khachaturian So Pasadena 2:36.43

34.60 1:14.17 (39.57) 1:55.75 (41.58) 2:36.43 (40.68)

20 Camilla Mathews So Pasadena 2:47.32

37.11 1:19.54 (42.43) 2:03.93 (44.39) 2:47.32 (43.39)

21 Hannah Reyes Sr Burbank 3:05.14

37.15 1:23.88 (46.73) 2:15.08 (51.20) 3:05.14 (50.06)

22 Isabella Swan So Pasadena 3:26.20

43.25 1:36.40 (53.15) 2:31.38 (54.98) 3:26.20 (54.82)

Event 8 Boys 200 Yard Freestyle Varsity

Pacific Leag: 1:39.55 ! 5/4/2011 Louis Wojciechowski CVHS

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Ryan Lee Sr Burroughs-Burbank 1:42.25 1:42.45 20 23.97 49.86 (25.89) 1:16.23 (26.37) 1:42.45 (26.22)

2 Towa Murdock So Crescenta Valley 1:48.47 1:47.16 17 25.44 53.48 (28.04) 1:20.09 (26.61) 1:47.16 (27.07)

3 Thorson Pearson Jr Pasadena 1:51.13 1:48.68 16 25.71 53.32 (27.61) 1:20.70 (27.38) 1:48.68 (27.98)

4 Theodore Pham Fr Arcadia 1:52.78 1:49.88 15 25.66 53.16 (27.50) 1:21.45 (28.29) 1:49.88 (28.43)

5 Ryan Manzanero So Pasadena 1:51.03 1:52.76 14 25.76 53.86 (28.10) 1:22.88 (29.02) 1:52.76 (29.88)

6 Tristan Chou Jr Arcadia 1:59.68 1:54.41 13 26.62 55.55 (28.93) 1:25.56 (30.01) 1:54.41 (28.85)

7 Marin Jeong Jr Crescenta Valley 1:56.78 1:54.55 12 26.16 54.80 (28.64) 1:24.40 (29.60) 1:54.55 (30.15)

8 Daniel Kahdian So Crescenta Valley 1:58.23 1:56.83 11 27.07 56.39 (29.32) 1:26.68 (30.29) 1:56.83 (30.15)

Consolation Final

9 Nicolas Ocampo Fr Arcadia 2:02.34 1:56.63 9 27.30 57.51 (30.21) 1:28.27 (30.76) 1:56.63 (28.36)

10 Aidan Fieda Jr Glendale 2:01.78 1:59.61 7 26.67 55.66 (28.99) 1:27.32 (31.66) 1:59.61 (32.29)

11 Daron Alexanians So Crescenta Valley 2:01.49 2:00.00 6 28.02 57.49 (29.47) 1:29.33 (31.84) 2:00.00 (30.67)

12 Nathanael Acker So Arcadia 2:02.25 2:00.21 5 27.16 57.58 (30.42) 1:28.68 (31.10) 2:00.21 (31.53)

13 Haik Aghadjanian Jr Hoover 2:12.42 2:10.57 4 29.69 1:03.35 (33.66) 1:38.61 (35.26) 2:10.57 (31.96)

14 Warren Mandigo Sr Muir 2:15.51 2:10.68 3 30.20 1:03.54 (33.34) 1:37.86 (34.32) 2:10.68 (32.82)

15 Davit Harutyunyan Jr Hoover 2:25.88 2:12.84 2 27.46 1:01.02 (33.56) 1:36.72 (35.70) 2:12.84 (36.12)

16 Tyler Nguyen Fr Muir 2:15.14 2:18.51 1 31.27 1:06.14 (34.87) 1:42.94 (36.80) 2:18.51 (35.57)

Preliminaries

13 Steven Xie Fr Arcadia 2:02.92

27.23 57.62 (30.39) 1:30.07 (32.45) 2:02.92 (32.85)

14 Narek Tonoian So Glendale 2:07.60

28.14 59.74 (31.60) 1:33.44 (33.70) 2:07.60 (34.16)

18 David Tarakhchyan So Hoover 2:19.69

28.88 1:04.83 (35.95) 1:41.63 (36.80) 2:19.69 (38.06)

19 Nshan Demirtshyan Jr Glendale 2:25.43

31.23 1:08.19 (36.96) 1:48.65 (40.46) 2:25.43 (36.78)

21 Dylan Stefansen Sr Burroughs-Burbank 2:26.65

29.31 1:03.60 (34.29) 1:44.19 (40.59) 2:26.65 (42.46)

22 Arsen Martirosyan So Glendale 2:35.66

30.56 1:06.91 (36.35) 1:50.88 (43.97) 2:35.66 (44.78)

23 Mark-Anthony Rodriguez So Pasadena 2:38.98

32.71 1:10.90 (38.19) 1:54.18 (43.28) 2:38.98 (44.80)

24 James Gutierrez So Pasadena 2:39.40

31.91 1:10.95 (39.04) 1:55.53 (44.58) 2:39.40 (43.87)

Preliminaries … (Event 8 Boys 200 Yard Freestyle Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 25 Lincoln Zick So Burbank 2:49.62

33.55 2:01.24 (1:27.69) 2:49.62 (48.38)

— Jacob Mirzayants Jr Glendale NS

Event 9 Girls 100 Yard IM Junior Varsity

Pacific Leag: 1:04.46 ! 4/24/2019 Melissa Liu Arcadia

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Lilit Chiroglyan So Crescenta Valley 1:16.80 1:15.81 20 32.46 1:15.81 (43.35)

2 Sophie Choi Jr Arcadia 1:17.72 1:18.32 17 36.38 1:18.32 (41.94)

3 JeeHyo Bae So Crescenta Valley 1:19.55 1:19.49 16 35.89 1:19.49 (43.60)

4 Carol Chen So Arcadia 1:23.01 1:19.73 15 35.96 1:19.73 (43.77)

5 Rhianne Sagala Fr Glendale 1:21.56 1:20.30 14 35.03 1:20.30 (45.27)

6 Rachelle Jang Fr Crescenta Valley 1:21.19 1:21.60 13 36.10 1:21.60 (45.50)

7 Ella Kokozian Fr Glendale 1:23.64 1:24.13 12 38.81 1:24.13 (45.32)

— Jazlynn Woods So Burroughs-Burbank 1:20.83 DQ 1:21.96 Not on back into finish – back

40.00 DQ 1:21.96 (41.96)

Consolation Final

9 Elizabeth Mandigo Fr Muir 1:27.23 1:24.85 9 40.21 1:24.85 (44.64)

10 Elizabeth Ramazyan Jr Hoover 1:28.36 1:27.71 7 42.65 1:27.71 (45.06)

11 Avanti Gupta Sr Arcadia 1:31.65 1:30.12 6 40.13 1:30.12 (49.99)

12 Ruby Sprague Fr Muir 1:28.86 1:30.25 5 44.39 1:30.25 (45.86)

13 Elleni Samaras Jr Muir 1:32.82 1:32.37 4 43.01 1:32.37 (49.36)

14 Eva Hernandez So Arcadia 1:32.29 1:32.93 3 44.56 1:32.93 (48.37)

15 Eleonora Harutyunyan Jr Glendale 1:32.38 1:33.55 2 39.88 1:33.55 (53.67)

— Denitsa Kamova Fr Crescenta Valley 1:28.82 DQ 1:27.14 Turn/Finish – One hand touch or not separated – breast

41.69 DQ 1:27.14 (45.45)

Preliminaries

17 Noella Salas So Arcadia 1:34.09

42.89 1:34.09 (51.20)

18 Letania Hambarchian So Crescenta Valley 1:35.96

45.64 1:35.96 (50.32)

19 Anna Avetisyan So Burbank 1:56.83

47.31 1:56.83 (1:09.52)

20 Sona Davtyan Fr Burbank 2:04.57

57.82 2:04.57 (1:06.75)

Event 10 Boys 100 Yard IM Junior Varsity

Pacific Leag: 56.46 ! 4/24/2019 Joshua Jeong Crescenta Valley Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Alexander Wilson Fr Crescenta Valley 1:05.67 1:04.02 20 28.55 1:04.02 (35.47)

2 Troy Jung Jr Crescenta Valley 1:05.05 1:04.13 17 28.68 1:04.13 (35.45)

3 Terrence Wu So Arcadia 1:07.54 1:05.88 16 29.02 1:05.88 (36.86)

4 Devin Janparian Sr Crescenta Valley 1:08.26 1:08.30 15 30.86 1:08.30 (37.44)

5 Zachary Lui Jr Arcadia 1:08.42 1:08.43 14 33.45 1:08.43 (34.98)

6 Darian Au Jr Arcadia 1:10.24 1:08.67 13 32.34 1:08.67 (36.33)

7 Devin Yi So Crescenta Valley 1:10.02 1:09.27 12 33.74 1:09.27 (35.53)

8 Tianao Xin Fr Arcadia 1:13.90 1:13.35 11 33.43 1:13.35 (39.92)

Consolation Final

9 Jacob Martinez So Burbank 1:15.96 1:11.54 9 33.44 1:11.54 (38.10)

10 Evan Torres Fr Burroughs-Burbank 1:14.41 1:13.00 7 33.64 1:13.00 (39.36)

11 Ian Kim Jr Hoover 1:20.56 1:19.72 6 37.96 1:19.72 (41.76)

12 Tigran Zargaryan Fr Glendale 1:22.73 1:21.90 5 38.65 1:21.90 (43.25)

13 Aaydan Aguilar Jr Muir 1:25.66 1:22.92 4 1:22.92 1:22.92 ( )

14 Xavier Morales Jr Muir 1:26.70 1:23.99 3 38.08 1:23.99 (45.91)

15 Alec Yeghikian Fr Glendale 1:27.24 1:25.72 2 39.52 1:25.72 (46.20)

— Gustav Stassi Fr Muir 1:26.57 DQ 1:29.30 Kick – Breaststroke type (feet turned out propulsive part of kick) – fly

46.42 DQ 1:29.30 (42.88)

Preliminaries

10 Miller Robb Fr Crescenta Valley 1:14.92

33.14 1:14.92 (41.78)

12 Connor Liu So Arcadia 1:18.36

36.15 1:18.36 (42.21)

13 Armen Karamyan Fr Crescenta Valley 1:18.80

36.15 1:18.80 (42.65)

20 Emil Mirzakhani So Glendale 1:28.09

42.00 1:28.09 (46.09)

21 Narek Surents So Hoover 1:29.52

43.00 1:29.52 (46.52)

22 Dom Saraceno So Burroughs-Burbank 1:30.95

40.64 1:30.95 (50.31)

— Christopher Souza Sr Muir DQ

41.69 DQ (46.37)

Event 11 Girls 200 Yard IM Varsity

Pacific Leag: 2:02.84 ! 5/6/2010 Yumi So CVHS

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Adrienne Lim Fr Arcadia 2:24.62 2:21.58 20 30.49 1:06.53 (36.04) 1:50.62 (44.09) 2:21.58 (30.96)

2 Kimberly Yao So Crescenta Valley 2:25.21 2:24.00 17 32.26 1:09.03 (36.77) 1:49.41 (40.38) 2:24.00 (34.59)

*3 Anastasia Zubkoff Sr Burroughs-Burbank 2:35.83 2:27.96 15 . 50 29.98 1:06.44 (36.46) 1:52.05 (45.61) 2:27.96 (35.91)

*3 Wenlynn Tam Jr Arcadia 2:30.46 2:27.96 15 . 50 32.63 1:10.99 (38.36) 1:53.13 (42.14) 2:27.96 (34.83)

5 Jodie Tran Jr Arcadia 2:34.46 2:28.02 14 34.00 1:09.97 (35.97) 1:53.08 (43.11) 2:28.02 (34.94)

6 Gabija Pakuckas So Crescenta Valley 2:38.62 2:29.58 13 31.48 1:10.71 (39.23) 1:54.98 (44.27) 2:29.58 (34.60)

7 Iliana Brio So Burbank 2:32.16 2:29.82 12 33.22 1:11.13 (37.91) 1:54.30 (43.17) 2:29.82 (35.52)

8 Celeste Acosta Sr Pasadena 2:33.76 2:35.15 11 33.92 1:13.40 (39.48) 1:58.71 (45.31) 2:35.15 (36.44)

Consolation Final

9 Emily Tran Sr Arcadia 2:41.00 2:42.67 9 33.35 1:12.47 (39.12) 2:00.93 (48.46) 2:42.67 (41.74)

10 Alexandra Lawrence Jr Crescenta Valley 2:46.21 2:44.49 7 36.33 1:17.05 (40.72) 2:07.11 (50.06) 2:44.49 (37.38)

11 Nevada Cruz Sr Pasadena 2:49.94 2:45.31 6 34.16 1:15.33 (41.17) 2:05.76 (50.43) 2:45.31 (39.55)

12 Christina Agulian Jr Glendale 2:48.17 2:45.57 5 34.04 1:16.72 (42.68) 2:08.13 (51.41) 2:45.57 (37.44)

13 Tyler Timman So Burroughs-Burbank 2:49.65 2:47.48 4 38.33 1:19.30 (40.97) 2:06.21 (46.91) 2:47.48 (41.27)

14 Audrey Ebrahimi Jr Burbank 2:52.47 2:52.53 3 37.03 1:20.22 (43.19) 2:10.47 (50.25) 2:52.53 (42.06)

15 Sonia Donnel So Burroughs-Burbank 2:53.75 2:53.76 2 34.71 1:22.91 (48.20) 2:16.81 (53.90) 2:53.76 (36.95)

16 Katy Hart Jr Muir 2:54.33 2:55.35 1 39.31 1:23.33 (44.02) 2:16.94 (53.61) 2:55.35 (38.41)

Preliminaries

17 Bernice Deng Fr Arcadia 2:55.49

40.78 1:27.71 (46.93) 2:13.50 (45.79) 2:55.49 (41.99)

18 Mia Terzian Jr Crescenta Valley 2:58.75

38.46 1:23.73 (45.27) 2:15.58 (51.85) 2:58.75 (43.17)

19 Nicole Kesaryan Jr Burroughs-Burbank 3:08.36

38.18 1:28.54 (50.36) 2:25.03 (56.49) 3:08.36 (43.33)

20 Malia Bautista Sr Hoover 3:15.44

44.41 1:37.36 (52.95) 2:33.59 (56.23) 3:15.44 (41.85)

21 Sofia Mamikonyan So Hoover 3:20.50

46.00 1:39.71 (53.71) 2:36.41 (56.70) 3:20.50 (44.09)

— Clea Tong Tournois So Crescenta Valley DQ

39.01 1:17.23 (38.22) 2:06.68 (49.45) DQ (39.17)

Event 12 Boys 200 Yard IM Varsity

Pacific Leag: 1:51.29 ! 5/1/2013 Harrison Thai CVHS

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Dylan Wee Sr Crescenta Valley 2:02.88 1:57.82 20 24.86 55.95 (31.09) 1:29.90 (33.95) 1:57.82 (27.92)

2 Ian Rho Sr Crescenta Valley 1:59.76 1:59.40 17 25.48 56.00 (30.52) 1:31.00 (35.00) 1:59.40 (28.40)

3 Brendan Suryapranata So Arcadia 2:04.07 2:00.28 16 26.07 58.64 (32.57) 1:31.68 (33.04) 2:00.28 (28.60)

4 De`Andre Paiz Jr Arcadia 2:00.26 2:00.76 15 25.65 57.81 (32.16) 1:31.95 (34.14) 2:00.76 (28.81)

5 Andre Lewis So Crescenta Valley 2:03.24 2:01.36 14 26.21 59.07 (32.86) 1:32.78 (33.71) 2:01.36 (28.58)

6 Ryan Kim Jr Burbank 2:04.88 2:06.29 13 27.33 1:00.61 (33.28) 1:36.47 (35.86) 2:06.29 (29.82)

7 Zackary Zhou So Arcadia 2:05.74 2:07.53 12 27.42 1:00.99 (33.57) 1:37.99 (37.00) 2:07.53 (29.54)

8 Sebastian Chen Fr Arcadia 2:12.80 2:12.63 11 27.10 1:02.69 (35.59) 1:42.20 (39.51) 2:12.63 (30.43)

Consolation Final

9 Justin Jeong Sr Crescenta Valley 2:13.81 2:09.92 9 26.48 1:00.13 (33.65) 1:38.75 (38.62) 2:09.92 (31.17)

10 Ranger Timman Sr Burroughs-Burbank 2:18.17 2:17.35 7 30.15 1:03.59 (33.44) 1:44.99 (41.40) 2:17.35 (32.36)

11 Narek Harutyunyan Fr Hoover 2:21.61 2:19.18 6 29.18 1:04.92 (35.74) 1:47.05 (42.13) 2:19.18 (32.13)

12 Tigran Mkrtumyan Sr Hoover 2:46.97 2:32.02 5 30.76 1:10.71 (39.95) 1:55.24 (44.53) 2:32.02 (36.78)

13 Aaron Griffice Fr Muir 2:37.89 2:34.16 4 31.29 1:08.76 (37.47) 1:57.21 (48.45) 2:34.16 (36.95)

14 Matthew Hart Jr Muir 2:36.69 2:35.32 3 34.17 1:12.77 (38.60) 1:59.54 (46.77) 2:35.32 (35.78)

15 Jarvis Sagala So Glendale 2:45.45 2:43.58 2 31.85 1:11.40 (39.55) 2:02.29 (50.89) 2:43.58 (41.29)

16 Jasper Mejia So Glendale 2:53.51 2:54.81 1 34.60 1:17.97 (43.37) 2:14.41 (56.44) 2:54.81 (40.40)

Preliminaries

11 Chris Hwang Jr Crescenta Valley 2:20.24

27.61 1:01.68 (34.07) 1:44.39 (42.71) 2:20.24 (35.85)

13 Ethan Hung So Arcadia 2:25.67

30.07 1:06.96 (36.89) 1:51.66 (44.70) 2:25.67 (34.01)

18 Matthew Rodriguez So Burroughs-Burbank 2:48.43

32.50 1:13.96 (41.46) 2:07.24 (53.28) 2:48.43 (41.19)

— Caleb DuFour Jr Burroughs-Burbank DQ

29.27 1:08.95 (39.68) 1:54.63 (45.68) DQ (37.53)

Event 13 Girls 50 Yard Freestyle Junior Varsity

Pacific Leag: 23.91 ! 1992 Lonna Stacey AHS

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Katelyn Huang Jr Arcadia 27.99 27.31 20 2 Vi Tran Fr Arcadia 30.22 29.48 17 3 Lola Snider So Crescenta Valley 31.08 30.40 16 4 Althea Weichelt Fr Burroughs-Burbank 32.54 31.52 15

Results – Finals

Championship Final … (Event 13 Girls 50 Yard Freestyle Junior Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 5 Angie Wong Fr Arcadia 31.82 31.74 14 6 Arissa Tang Jr Arcadia 32.26 31.77 13 7 Sarai Woodard Fr Muir 32.86 32.87 12 8 Trinity Hager So Burroughs-Burbank 33.31 33.37 11 Consolation Final

9 Daniella Hovsepian Jr Crescenta Valley 34.19 34.01 9 10 Mary Chilingaryan Fr Burbank 33.47 34.46 7 11 Ella Kradolfer So Burroughs-Burbank 34.83 34.63 6 12 Maria Mesropian Jr Glendale 35.56 35.73 5 13 Karina Hartenyan So Glendale 34.72 36.04 4 14 Nevaeh Fox So Burroughs-Burbank 36.24 36.49 3 15 Lori Libarian Jr Glendale 37.14 37.55 2 16 Maneh Parsanian 00 Hoover 36.30 37.84 1 Preliminaries

9 Kylie Cheng So Arcadia 33.38

12 Marin Lu Jr Arcadia 34.49

18 Sophie Grigorian Fr Crescenta Valley 36.57

20 Evangeline Eick Fr Burroughs-Burbank 38.29

21 Lori Torosyan Fr Glendale 38.98

22 Hasmik Safaryan So Glendale 39.68

23 Phoebe Parcher Fr Muir 39.69

24 Aimee Ross So Hoover 39.72

25 Elina Khechumyan So Burbank 40.55

26 Melania Yapundjian 00 Hoover 42.40

27 Jaidan Alvarado Sr Burroughs-Burbank 42.88

28 Kristina Khamtrashyan Jr Burbank 42.95

29 Sofie Mathews Fr Hoover 44.32

30 Isabella Terkazarian Fr Burbank 45.16

31 Julie Tsarukyan Fr Burbank 45.28

32 Evelyn Gonzalez Jr Muir 46.55

33 Zoi Fletcher Fr Muir 48.18

34 Kenji Jackson Fr Muir 51.02

35 Eva Isakhanyan Fr Crescenta Valley 54.67

36 Elin Khodaverdy Fr Burbank 55.69

Event 14 Boys 50 Yard Freestyle Junior Varsity

Pacific Leag: 20.76 ! 5/6/2015 Tenny Chong Arcadia

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Edgar Galstyan Fr Crescenta Valley 24.60 25.06 20 2 Jack St.Pierre So Burroughs-Burbank 25.54 25.23 17 3 Ryan Lam Sr Arcadia 26.73 25.38 16 4 Owen Schroeder Jr Crescenta Valley 26.03 26.07 15 5 Avery Joemtree So Arcadia 26.67 26.11 14 6 Jacob Martinez So Burbank 26.47 26.58 13 7 Dro Aboulian Fr Crescenta Valley 26.99 27.54 12 8 Timmy Sun Fr Arcadia 27.11 27.57 11 Consolation Final

9 Sean O’Connor Jr Arcadia 27.29 26.88 9 10 Kelan Schuler Jr Burroughs-Burbank 27.47 27.12 7 11 Lincoln Morrow Fr Burroughs-Burbank 27.41 27.50 6 12 Mark Abdou So Crescenta Valley 27.67 27.80 5

Results – Finals

Consolation Final … (Event 14 Boys 50 Yard Freestyle Junior Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 13 Andrew Shahvosian Jr Hoover 27.83 28.33 4 14 Perry Parcher Fr Muir 28.65 28.63 3 15 Christopher Souza Sr Muir 29.49 28.65 2 16 William Avanessians So Hoover 29.57 30.53 1 Preliminaries

12 Nathan Geiger Fr Arcadia 27.67

18 Ezra Meza Fr Hoover 30.00

19 Clark Meehan Fr Crescenta Valley J30.00

20 Ruben Kaufmann So Crescenta Valley 30.11

21 Aleks Gareginyan Fr Glendale 31.40

22 Aaron Sotolongo So Burroughs-Burbank 31.83

23 Hakob Avagyan Fr Glendale 32.01

24 Noah Vizcarra So Burbank 32.67

25 Asa Swerdloff So Muir 33.13

26 Mtanuse (Tony) Yamin Fr Burbank 33.61

27 Artyom Papovyan So Burbank 33.72

28 Alec Yeghikian Fr Glendale 33.77

29 Moises Villasenor Jr Muir 34.51

30 Armen Grigoryan So Glendale 35.30

31 Nicholas Tellez So Muir 37.99

32 David Simonian Jr Burbank 38.25

33 Eric Sanchez Fr Muir 38.66

34 Soundwayve Sayles Fr Burbank 38.93

35 Tigran Tadevosyan Fr Glendale 42.75

— Aaron Alchian Fr Glendale DQ

— Miguel Ceballos Fr Burroughs-Burbank NS

— Vartan Haladjian Fr Hoover NS

Event 15 Girls 50 Yard Freestyle Varsity

Pacific Leag: 23.91 ! 1992 Lonna Stacey AHS

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Minna Tan So Arcadia 25.98 25.31 20 2 Camilla Guillermo Jr Burroughs-Burbank 25.78 25.43 17 3 Elizabeth Ji Jr Arcadia 26.79 26.29 16 4 Tiffany Gonzalez Jr Burbank 26.50 26.53 15 5 Camila Purizaca So Crescenta Valley 27.30 27.18 14 6 Sallie Berentsen Jr Arcadia 28.11 27.34 13 7 Ani Thomassian Jr Crescenta Valley 27.56 27.38 12 8 Bella Matossian So Burroughs-Burbank 27.84 28.59 11 Consolation Final

9 Leora Freeman Jr Glendale 28.19 27.97 9 10 Sarina Lin Sr Crescenta Valley 28.36 28.27 7 11 Patience Choi Sr Arcadia 28.27 28.38 6 12 Leah Hess Fr Burroughs-Burbank 29.06 28.52 5 13 Emily Wong Sr Crescenta Valley 28.63 28.59 4 14 Kenzie Durry So Glendale 28.87 28.62 3 15 Julienne Beil Fr Burroughs-Burbank 28.25 28.63 2 16 Ella Ryley Fortich Sr Muir 29.22 29.06 1 Preliminaries

14 Michelle Khachatryan Jr Crescenta Valley 28.85

18 Sophie Bilu Fr Pasadena 29.28

Results – Finals

Preliminaries … (Event 15 Girls 50 Yard Freestyle Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 19 Shae Addiego Jr Crescenta Valley 29.29

20 Derika Berenguer So Burroughs-Burbank 29.53

21 Chloe Dobie Sr Glendale 29.64

22 Armine Zelveyan Jr Glendale 29.76

23 Sloan Gates Jr Hoover 29.99

24 Asdghik Avedian Fr Glendale 30.14

25 Morgan Wright So Burroughs-Burbank 30.42

26 Sydney Koo Jr Glendale 31.01

27 Naira Wadley So Muir 31.41

28 Valentine Sinclair So Hoover 32.25

29 Angela Khachikyan So Burbank 32.71

30 Melanie Hayrapetian So Burbank 32.85

31 Kuvira Kapoor So Hoover 33.79

32 Carin Tahmasian Jr Burbank 33.82

33 Jayleen Ambriz Jr Hoover 34.69

34 Daniella Hakopian So Burbank 35.75

35 Lina Tahmasian So Burbank 36.51

36 Ahlam Alhadeed Jr Hoover 37.64

37 Sophia Young Fr Pasadena 40.09

38 Genesis Gonzalez So Pasadena 42.59

39 Victoria Arroyo Jr Pasadena 45.72

Event 16 Boys 50 Yard Freestyle Varsity

Pacific Leag: 20.76 ! 5/6/2015 Tenny Chong Arcadia

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Alex Movsesyan Sr Crescenta Valley 22.68 21.95 20 2 Bryan Chang Sr Arcadia 22.90 22.89 17 3 Deven Shah So Crescenta Valley 23.17 22.97 16 4 Matthew Ho So Arcadia 22.84 23.02 15 5 Aedric Hollins So Crescenta Valley 22.85 23.06 14 6 Thorson Pearson Jr Pasadena 23.35 23.13 13 7 Jordan Choi Jr Crescenta Valley 23.33 23.59 12 8 Thor Samuel Jr Muir 23.74 23.73 11 Consolation Final

9 Harrison Siegel Jr Burroughs-Burbank 23.84 23.50 9 10 Jackson Ross Jr Muir 23.82 23.78 7 11 Ian Duffield Jr Burroughs-Burbank 24.17 23.98 6 12 Dean Yuzna Jr Burroughs-Burbank 24.22 24.08 5 13 Gabriel Chen Sr Arcadia 24.14 24.58 4 14 Michael Khoury Jr Pasadena 24.78 24.68 3 15 Zhan Davtyan So Glendale 24.79 24.81 2 16 Zachary Bui Sr Arcadia 25.15 25.20 1 Preliminaries

17 Jordan Rosner So Glendale 25.33

18 Ian Chen Sr Arcadia 25.60

19 Alexander Ananyan Sr Burbank 25.73

20 Ewan Lamond Jr Muir 26.09

21 Edgar Bahramian So Hoover 26.18

22 Nicola Nasev So Burroughs-Burbank 26.53

23 Edmund Monsour Jr Pasadena 26.65

24 Rafael Davtyan Jr Hoover 26.73

Preliminaries … (Event 16 Boys 50 Yard Freestyle Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 25 Karlen Avetisyan Jr Glendale 26.93

26 Joshua Castenada Jr Burroughs-Burbank 27.05

27 Finley Martin Jr Muir 27.27

28 Robert Lazaryan Jr Glendale 27.32

29 Arman Yegshatov Fr Burbank 27.84

30 Harut Pogosyan Fr Burbank 27.88

31 Sebastian Tejada So Muir 27.98

32 Monteh Shamiryan So Burbank 28.18

33 Andre Ambarchyan Sr Hoover 28.45

34 Arthur Tarakhchyan So Hoover 28.63

35 Kevin Garcia Sr Glendale 29.27

36 Mark-Anthony Rodriguez So Pasadena 31.31

37 Latonio Miller Fr Pasadena 48.94

Event 17 Girls 50 Yard Butterfly Junior Varsity

Pacific Leag: 26.60 ! 4/24/2019 Maya Wilson Burr Bur

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Vi Tran Fr Arcadia 34.52 32.30 20 2 Rhianne Sagala Fr Glendale 33.87 32.76 17 3 Rachelle Jang Fr Crescenta Valley 33.01 32.80 16 4 JeeHyo Bae So Crescenta Valley 35.14 34.22 15 5 Ella Kokozian Fr Glendale 34.14 34.29 14 6 Emily Cho Fr Crescenta Valley 34.84 34.82 13 7 Melinda Yu So Arcadia 34.66 34.95 12 8 Eleonora Harutyunyan Jr Glendale 38.10 38.95 11 Consolation Final

9 Stella Pennacchioli 00 Hoover 42.73 39.26 9 10 Avanti Gupta Sr Arcadia 41.27 39.77 7 11 Noella Salas So Arcadia 42.81 42.35 6 12 Amerie Bugarin Jr Muir 44.78 42.63 5 13 Anna Avetisyan So Burbank 47.41 47.20 4 14 Sofia Tejada So Muir 52.63 48.94 3 Preliminaries

13 Eva Hernandez So Arcadia 46.49

Event 18 Boys 50 Yard Butterfly Junior Varsity

Pacific Leag: 23.71 ! 4/24/2019 Andre Yarcan Crescenta Valley Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Aiden Wu Sr Arcadia 26.98 27.19 20 2 Ryan Lam Sr Arcadia 30.06 28.27 17 3 Terrence Wu So Arcadia 28.95 28.48 16 4 Levon Babayan Jr Crescenta Valley 29.07 28.52 15 5 Aron Oh Jr Crescenta Valley 28.50 29.72 14 6 Nathaniel Vertanus So Crescenta Valley 29.23 30.65 13 7 Miller Robb Fr Crescenta Valley 32.81 31.46 12 8 Serob Berberyan So Burroughs-Burbank 33.39 34.50 11 Consolation Final

9 Lucas Karakhanyan So Hoover 34.74 33.65 9 10 Aaydan Aguilar Jr Muir 34.24 33.73 7 11 Dom Saraceno So Burroughs-Burbank 36.80 34.67 6

Results – Finals

Consolation Final … (Event 18 Boys 50 Yard Butterfly Junior Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 12 Connor Liu So Arcadia 36.06 35.49 5 13 Eddie Ramirez Jr Muir 37.29 35.95 4 14 Porter Martin Fr Muir 35.01 36.74 3 15 Tigran Zargaryan Fr Glendale 40.87 38.91 2 — Caleb Faris Fr Burroughs-Burbank 37.31 NS Preliminaries

12 Sarkis Barseghyan So Crescenta Valley 35.22

13 Rahil Mamujee Jr Crescenta Valley 35.35

19 Armen Grigoryan So Glendale 41.29

20 Soundwayve Sayles Fr Burbank 42.80

21 Roman Gardilyan Fr Glendale 44.17

22 Daniel Menchaca Burroughs-Burbank 49.29

— Michael Mnatsakanian Fr Glendale NS

Event 19 Girls 100 Yard Butterfly Varsity

Pacific Leag: 55.29 ! 4/30/2008 Yumi So CVHS

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Sophia Xu Jr Arcadia 55.75 55.53 20 26.08 55.53 (29.45)

2 Tiffany Gonzalez Jr Burbank 1:03.31 1:03.68 17 29.24 1:03.68 (34.44)

3 Mackenzie Tien So Crescenta Valley 1:08.50 1:07.81 16 31.43 1:07.81 (36.38)

4 Gabija Pakuckas So Crescenta Valley 1:07.99 1:08.27 15 30.93 1:08.27 (37.34)

5 Ani Thomassian Jr Crescenta Valley 1:09.24 1:08.86 14 32.53 1:08.86 (36.33)

6 Celeste Acosta Sr Pasadena 1:10.58 1:10.67 13 32.02 1:10.67 (38.65)

7 Alice Kim Jr Crescenta Valley 1:10.84 1:10.95 12 32.30 1:10.95 (38.65)

8 Abigail Baum Fr Burroughs-Burbank 1:11.66 1:12.03 11 33.89 1:12.03 (38.14)

Consolation Final

9 Yimo Yuan Fr Arcadia 1:12.12 1:11.56 9 33.21 1:11.56 (38.35)

10 Sameeka Patil Jr Arcadia 1:11.67 1:12.22 7 32.54 1:12.22 (39.68)

11 Sophie Bilu Fr Pasadena 1:13.05 1:12.49 6 34.93 1:12.49 (37.56)

12 Christina Agulian Jr Glendale 1:16.21 1:14.24 5 33.24 1:14.24 (41.00)

13 Leah Gaddes Jr Glendale 1:17.22 1:18.62 4 36.61 1:18.62 (42.01)

14 Emily Tran Sr Arcadia 1:16.92 1:19.25 3 36.71 1:19.25 (42.54)

15 Areni Aghajani Fr Burbank 1:20.44 1:21.22 2 34.95 1:21.22 (46.27)

16 Morgan Wright So Burroughs-Burbank 1:23.88 1:24.84 1 34.45 1:24.84 (50.39)

Results – Finals

Preliminaries … (Event 19 Girls 100 Yard Butterfly Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Preliminaries

15 Alexandra Lawrence Jr Crescenta Valley 1:19.39

37.08 1:19.39 (42.31)

17 Eva Mardigian Jr Crescenta Valley 1:21.37

36.70 1:21.37 (44.67)

18 Valentine Sinclair So Hoover 1:21.61

37.35 1:21.61 (44.26)

20 Ani Ttuyan Jr Glendale 1:34.52

43.64 1:34.52 (50.88)

21 Valentina Huizar Jr Muir 1:43.50

47.77 1:43.50 (55.73)

Event 20 Boys 100 Yard Butterfly Varsity

Pacific Leag: 49.90 ! 5/2/2013 Young Tae Seo CVHS

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Ronald Lim Jr Arcadia 52.43 50.67 20 23.74 50.67 (26.93)

2 Peter Lin So Arcadia 53.03 52.67 17 24.86 52.67 (27.81)

3 Evan Yi Sr Crescenta Valley 56.41 55.80 16 25.49 55.80 (30.31)

4 Sebastian Chen Fr Arcadia 56.92 56.11 15 26.19 56.11 (29.92)

5 Kimi Wu So Arcadia 56.33 57.82 14 26.00 57.82 (31.82)

6 Justin Jeong Sr Crescenta Valley 1:00.08 58.38 13 26.38 58.38 (32.00)

7 Liam Wamester So Burroughs-Burbank 1:00.69 58.42 12 26.50 58.42 (31.92)

8 Justin Kim Jr Crescenta Valley 1:00.68 1:02.15 11 28.74 1:02.15 (33.41)

Consolation Final

9 Jordan Choi Jr Crescenta Valley 1:01.46 58.00 9 26.81 58.00 (31.19)

10 Aidan Means Jr Burroughs-Burbank 1:01.27 1:00.77 7 27.94 1:00.77 (32.83)

11 David Kirakosyan Fr Hoover 1:03.25 1:03.14 6 29.40 1:03.14 (33.74)

12 Caleb DuFour Jr Burroughs-Burbank 1:05.05 1:05.24 5 28.33 1:05.24 (36.91)

13 Clyde Jordan Fr Burroughs-Burbank 1:04.94 1:10.78 4 31.57 1:10.78 (39.21)

14 Narek Karayan Jr Burbank 1:12.69 1:10.96 3 32.10 1:10.96 (38.86)

15 Vardges Hakobyan So Glendale 1:21.06 1:19.44 2 35.18 1:19.44 (44.26)

Preliminaries

14 Matthew Quijano So Burroughs-Burbank 1:07.02

30.41 1:07.02 (36.61)

16 Dylan Stefansen Sr Burroughs-Burbank 1:13.47

30.69 1:13.47 (42.78)

— Will Walker Fr Muir DQ

33.91 DQ (38.71)

Results – Finals

Event 21 Girls 100 Yard Freestyle Junior Varsity

Pacific Leag: 51.95 ! 4/24/2019 Maya Wilson Burr Bur

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Katelyn Huang Jr Arcadia 1:03.51 1:02.49 20 29.86 1:02.49 (32.63)

2 Kendra Lac Fr Arcadia 1:06.63 1:06.50 17 31.97 1:06.50 (34.53)

3 Sophie Choi Jr Arcadia 1:06.39 1:07.08 16 32.03 1:07.08 (35.05)

4 Lilit Chiroglyan So Crescenta Valley 1:07.26 1:07.72 15 30.57 1:07.72 (37.15)

5 Lola Snider So Crescenta Valley 1:07.88 1:08.44 14 32.49 1:08.44 (35.95)

6 Arissa Tang Jr Arcadia 1:10.60 1:12.03 13 34.79 1:12.03 (37.24)

7 Avalon Burzynski Sr Crescenta Valley 1:11.19 1:13.60 12 34.91 1:13.60 (38.69)

8 Molly Gilmore So Burroughs-Burbank 1:12.47 1:13.85 11 34.38 1:13.85 (39.47)

Consolation Final

9 Natalie Armstrong Fr Crescenta Valley 1:16.71 1:13.76 9 35.12 1:13.76 (38.64)

10 Isabel Ishihara Fr Muir 1:16.18 1:16.46 7 35.69 1:16.46 (40.77)

11 Sofia Tejada So Muir 1:17.83 1:20.57 6 36.32 1:20.57 (44.25)

12 Nevaeh Fox So Burroughs-Burbank 1:22.01 1:22.24 5 38.61 1:22.24 (43.63)

13 Karina Hartenyan So Glendale 1:22.09 1:22.69 4 36.93 1:22.69 (45.76)

14 Piper Green So Hoover 1:24.26 1:23.66 3 38.30 1:23.66 (45.36)

15 Marissa Ibarra Fr Muir 1:25.15 1:24.20 2 41.31 1:24.20 (42.89)

16 Evangeline Eick Fr Burroughs-Burbank 1:26.26 1:25.99 1 40.60 1:25.99 (45.39)

Preliminaries

9 Mai Li So Arcadia 1:13.24

35.14 1:13.24 (38.10)

12 Sophia Tun Jr Arcadia 1:16.96

35.95 1:16.96 (41.01)

13 Daniella Hovsepian Jr Crescenta Valley 1:17.32

37.03 1:17.32 (40.29)

15 Marlena Graham Fr Crescenta Valley 1:20.48

39.21 1:20.48 (41.27)

21 Lori Torosyan Fr Glendale 1:26.94

41.66 1:26.94 (45.28)

22 Veronika Avetisyan Fr Glendale 1:29.07

38.88 1:29.07 (50.19)

23 Jocelyn Rios Fr Burroughs-Burbank 1:30.01

41.59 1:30.01 (48.42)

24 Izabel Menejyan Fr Glendale 1:31.72

40.13 1:31.72 (51.59)

Preliminaries … (Event 21 Girls 100 Yard Freestyle Junior Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 25 Kristina Khamtrashyan Jr Burbank 1:32.39

44.13 1:32.39 (48.26)

26 Elina Khechumyan So Burbank 1:34.81

42.48 1:34.81 (52.33)

27 Phoebe Parcher Fr Muir 1:36.07

42.07 1:36.07 (54.00)

28 Melania Yapundjian 00 Hoover 1:36.40

45.63 1:36.40 (50.77)

29 Sofie Mathews Fr Hoover 1:39.61

46.53 1:39.61 (53.08)

30 Violett Isavi Jr Hoover 1:42.39

47.42 1:42.39 (54.97)

31 Daniella Ghadimi Fr Burbank 1:44.38

47.72 1:44.38 (56.66)

32 Nadia Minassian So Burbank 1:44.88

46.63 1:44.88 (58.25)

Event 22 Boys 100 Yard Freestyle Junior Varsity

Pacific Leag: 46.31 ! 4/24/2019 William Blake Crescenta Valley Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Jack St.Pierre So Burroughs-Burbank 55.98 54.63 20 26.09 54.63 (28.54)

2 Edgar Galstyan Fr Crescenta Valley 55.66 54.93 17 26.50 54.93 (28.43)

3 Brayden Shabani Fr Crescenta Valley 56.81 58.16 16 28.08 58.16 (30.08)

4 Owen Schroeder Jr Crescenta Valley 58.64 58.42 15 28.79 58.42 (29.63)

5 Aaron Kwok Jr Arcadia 58.31 58.66 14 28.28 58.66 (30.38)

6 Avery Joemtree So Arcadia 59.85 1:00.50 13 28.19 1:00.50 (32.31)

7 Connor Lam Fr Arcadia 1:01.15 1:00.76 12 28.94 1:00.76 (31.82)

8 Evan Noyes Jr Arcadia 1:00.69 1:02.44 11 28.85 1:02.44 (33.59)

Consolation Final

9 Preston Conroy Jr Crescenta Valley 1:01.87 1:00.27 9 28.41 1:00.27 (31.86)

10 Lincoln Morrow Fr Burroughs-Burbank 1:01.20 1:01.54 7 28.84 1:01.54 (32.70)

11 Andrew Shahvosian Jr Hoover 1:04.83 1:05.17 6 30.79 1:05.17 (34.38)

12 Perry Parcher Fr Muir 1:04.43 1:05.31 5 30.79 1:05.31 (34.52)

13 Lukas Wingren Fr Muir 1:05.25 1:06.82 4 31.94 1:06.82 (34.88)

14 Adrian Solorzano So Muir 1:06.93 1:07.78 3 32.88 1:07.78 (34.90)

15 Henry Sarafyan Jr Glendale 1:06.73 1:08.25 2 31.78 1:08.25 (36.47)

16 Evan Menchaca Fr Burroughs-Burbank 1:09.79 1:09.71 1 31.98 1:09.71 (37.73)

Preliminaries … (Event 22 Boys 100 Yard Freestyle Junior Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Preliminaries

11 Dro Aboulian Fr Crescenta Valley 1:02.48

30.20 1:02.48 (32.28)

12 Felix Wang So Arcadia 1:04.04

30.34 1:04.04 (33.70)

16 Vincent Kalachian Jr Crescenta Valley 1:06.36

33.22 1:06.36 (33.14)

19 Donathan Akins Fr Burroughs-Burbank 1:08.31

33.71 1:08.31 (34.60)

21 Alec Tarakhchyan Fr Hoover 1:10.72

32.88 1:10.72 (37.84)

22 Milan Kostantinovic Jr Burroughs-Burbank 1:10.98

32.71 1:10.98 (38.27)

23 Moises Villasenor Jr Muir 1:15.16

35.38 1:15.16 (39.78)

24 Aaron Alchian Fr Glendale 1:15.34

34.46 1:15.34 (40.88)

25 Aleks Gareginyan Fr Glendale 1:16.41

34.89 1:16.41 (41.52)

26 Asa Swerdloff So Muir 1:17.82

37.38 1:17.82 (40.44)

27 Aiden Nazarian So Burbank 1:21.39

38.35 1:21.39 (43.04)

28 Piero Mendieta Jr Glendale 1:23.09

40.43 1:23.09 (42.66)

29 Noah Vizcarra So Burbank 1:23.21

42.78 1:23.21 (40.43)

30 Eric Sanchez Fr Muir 1:24.38

40.58 1:24.38 (43.80)

31 David Simonian Jr Burbank 1:34.37

41.95 1:34.37 (52.42)

32 Nikolas Ahumada-Heen So Burbank 1:45.67

46.27 1:45.67 (59.40)

— Harut Khachatryan Fr Hoover DQ

Event 23 Girls 100 Yard Freestyle Varsity

Pacific Leag: 51.95 ! 4/24/2019 Maya Wilson Burr Bur

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Minna Tan So Arcadia 56.85 56.27 20 26.84 56.27 (29.43)

2 Elizabeth Ji Jr Arcadia 59.58 58.49 17 27.61 58.49 (30.88)

3 Anastasia Zubkoff Sr Burroughs-Burbank 1:02.64 1:00.45 16 28.89 1:00.45 (31.56)

4 Camila Purizaca So Crescenta Valley 1:01.25 1:00.49 15 28.96 1:00.49 (31.53)

5 Jasper Starr Jr Glendale 1:02.83 1:00.83 14 29.21 1:00.83 (31.62)

6 Jolene Shen Sr Arcadia 1:01.60 1:00.91 13 28.53 1:00.91 (32.38)

7 Sophia Lim So Crescenta Valley 1:01.41 1:01.58 12 29.29 1:01.58 (32.29)

Championship Final … (Event 23 Girls 100 Yard Freestyle Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 8 Bella Cohen Sr Arcadia 1:02.62 1:02.52 11 29.84 1:02.52 (32.68)

Consolation Final

9 Inessa Khajehgian Jr Glendale 1:02.86 1:02.67 9 29.44 1:02.67 (33.23)

10 Michelle Khachatryan Jr Crescenta Valley 1:04.65 1:03.54 7 29.47 1:03.54 (34.07)

11 Lauren Chaparro So Burroughs-Burbank 1:03.73 1:03.90 6 29.40 1:03.90 (34.50)

12 Angelina Vesselinov So Crescenta Valley 1:04.91 1:05.16 5 31.68 1:05.16 (33.48)

13 Leora Freeman Jr Glendale 1:04.45 1:05.42 4 31.08 1:05.42 (34.34)

14 Nevada Cruz Sr Pasadena 1:05.76 1:05.61 3 31.13 1:05.61 (34.48)

15 Derika Berenguer So Burroughs-Burbank 1:06.45 1:07.35 2 31.39 1:07.35 (35.96)

16 Sonia Donnel So Burroughs-Burbank 1:05.57 1:07.66 1 31.57 1:07.66 (36.09)

Preliminaries

8 Elizabeth Chang Fr Arcadia 1:02.81

30.06 1:02.81 (32.75)

18 Armine Zelveyan Jr Glendale 1:06.82

31.76 1:06.82 (35.06)

19 Beatrix Khachaturian So Pasadena 1:07.48

31.73 1:07.48 (35.75)

20 Elia Sosa de Brer Fr Muir 1:07.49

31.10 1:07.49 (36.39)

21 Asdghik Avedian Fr Glendale 1:08.28

31.37 1:08.28 (36.91)

22 Ava Tomlinson Jr Burroughs-Burbank 1:08.50

32.02 1:08.50 (36.48)

23 Naira Wadley So Muir 1:08.57

33.44 1:08.57 (35.13)

24 Audrey Ebrahimi Jr Burbank 1:08.70

32.42 1:08.70 (36.28)

25 Ella Ryley Fortich Sr Muir 1:08.75

32.39 1:08.75 (36.36)

26 Katy Hart Jr Muir 1:10.33

33.77 1:10.33 (36.56)

27 Angela Khachikyan So Burbank 1:11.11

33.57 1:11.11 (37.54)

28 Melanie Hayrapetian So Burbank 1:11.75

33.07 1:11.75 (38.68)

29 Maya Mihalko Jr Muir 1:11.98

34.53 1:11.98 (37.45)

30 Annika Alva Jr Muir 1:12.51

35.50 1:12.51 (37.01)

31 Katalina Martin Sr Hoover 1:13.24

35.78 1:13.24 (37.46)

32 Fedora Kasbari Sr Burbank 1:16.08

35.43 1:16.08 (40.65)

Results – Finals

Preliminaries … (Event 23 Girls 100 Yard Freestyle Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 33 Elizabeth Bislamyan Jr Burbank 1:16.34

37.13 1:16.34 (39.21)

34 Giselle Janczewski Jr Burroughs-Burbank 1:18.47

36.68 1:18.47 (41.79)

35 Jasmine Heggy Jr Hoover 1:19.79

36.61 1:19.79 (43.18)

36 Brooklyn Huleis Jr Burbank 1:21.15

36.36 1:21.15 (44.79)

37 Angelica Melchor Fr Pasadena 1:24.22

39.46 1:24.22 (44.76)

38 Genesis Gonzalez So Pasadena 1:32.29

43.72 1:32.29 (48.57)

39 Victoria Arroyo Jr Pasadena 1:44.50

50.81 1:44.50 (53.69)

— Emily Gevorgyan Jr Glendale NS

Event 24 Boys 100 Yard Freestyle Varsity

Pacific Leag: 46.31 ! 4/24/2019 William Blake Crescenta Valley Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Andrew Oh So Crescenta Valley 49.44 49.02 20 23.43 49.02 (25.59)

2 Alex Movsesyan Sr Crescenta Valley 51.05 50.25 17 23.79 50.25 (26.46)

3 Matthew Ho So Arcadia 50.02 50.66 16 23.91 50.66 (26.75)

4 Ethan Chu Jr Arcadia 50.28 50.77 15 24.51 50.77 (26.26)

5 Bryan Chang Sr Arcadia 50.07 51.01 14 24.11 51.01 (26.90)

6 Aedric Hollins So Crescenta Valley 51.24 51.23 13 24.59 51.23 (26.64)

7 Jackson Ross Jr Muir 52.04 51.30 12 24.92 51.30 (26.38)

8 Aaron S Choi Jr Crescenta Valley 51.48 51.34 11 24.67 51.34 (26.67)

Consolation Final

9 Ian Duffield Jr Burroughs-Burbank 53.52 52.75 9 25.08 52.75 (27.67)

10 Harrison Siegel Jr Burroughs-Burbank 53.97 52.95 7 25.51 52.95 (27.44)

11 Kimi Wu So Arcadia 53.03 53.74 6 26.09 53.74 (27.65)

12 Aidan Fieda Jr Glendale 55.46 54.37 5 25.70 54.37 (28.67)

13 Liam Wamester So Burroughs-Burbank 56.17 55.04 4 26.16 55.04 (28.88)

14 Michael Khoury Jr Pasadena 56.69 55.79 3 27.14 55.79 (28.65)

15 Peter Hovsepian Jr Burbank 55.06 56.18 2 26.44 56.18 (29.74)

16 Logan Turla Jr Burroughs-Burbank 56.00 56.30 1 26.45 56.30 (29.85)

Results – Finals

Preliminaries … (Event 24 Boys 100 Yard Freestyle Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Preliminaries

12 Gabriel Chen Sr Arcadia 55.03

26.55 55.03 (28.48)

18 Jordan Rosner So Glendale 56.94

27.06 56.94 (29.88)

19 Zachary Bui Sr Arcadia 57.10

26.80 57.10 (30.30)

20 David Kirakosyan Fr Hoover 57.86

27.63 57.86 (30.23)

21 Zhan Davtyan So Glendale 58.62

27.94 58.62 (30.68)

22 Alexander Ananyan Sr Burbank 58.84

27.65 58.84 (31.19)

23 Marco Costino So Muir 59.54

28.49 59.54 (31.05)

24 David Tarakhchyan So Hoover 59.61

28.81 59.61 (30.80)

25 Nicola Nasev So Burroughs-Burbank 1:00.02

28.50 1:00.02 (31.52)

26 Karlen Avetisyan Jr Glendale 1:00.15

28.56 1:00.15 (31.59)

27 Rafael Davtyan Jr Hoover 1:00.19

28.11 1:00.19 (32.08)

28 Sebastian Tejada So Muir 1:01.12

29.56 1:01.12 (31.56)

29 Jarvis Sagala So Glendale 1:01.74

28.62 1:01.74 (33.12)

30 Edgar Bahramian So Hoover 1:01.96

29.90 1:01.96 (32.06)

31 Narek Karayan Jr Burbank 1:02.23

31.07 1:02.23 (31.16)

32 Arman Yegshatov Fr Burbank 1:02.38

29.32 1:02.38 (33.06)

33 Zander Straub Fr Muir 1:02.63

30.35 1:02.63 (32.28)

34 Robert Lazaryan Jr Glendale 1:02.73

29.79 1:02.73 (32.94)

35 Joshua Castenada Jr Burroughs-Burbank 1:03.53

30.00 1:03.53 (33.53)

36 Will Walker Fr Muir 1:06.65

32.15 1:06.65 (34.50)

37 Lincoln Zick So Burbank 1:14.39

33.39 1:14.39 (41.00)

38 Arman Vopyan Fr Burbank 1:16.37

36.24 1:16.37 (40.13)

Event 25 Girls 500 Yard Freestyle Varsity

Pacific Leag: 4:55.01 ! 5/5/2004 Sara Sun CVHS

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Abigail Chatalyan Jr Burroughs-Burbank 5:18.11 5:15.16 20 28.17 58.99 (30.82) 1:30.79 (31.80) 2:02.87 (32.08)

2:35.13 (32.26) 3:07.57 (32.44) 3:39.86 (32.29) 4:12.75 (32.89)

4:45.19 (32.44) 5:15.16 (29.97)

Results – Finals

Championship Final … (Event 25 Girls 500 Yard Freestyle Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 2 Meena Phan 00 Arcadia 5:40.37 5:37.51 17 28.68 1:01.11 (32.43) 1:34.67 (33.56) 2:08.94 (34.27)

2:43.73 (34.79) 3:18.78 (35.05) 3:53.80 (35.02) 4:28.60 (34.80)

5:03.61 (35.01) 5:37.51 (33.90)

3 Catherine Moore So Crescenta Valley 5:45.78 5:44.75 16 30.63 1:04.73 (34.10) 1:39.73 (35.00) 2:14.92 (35.19)

2:50.35 (35.43) 3:25.63 (35.28) 4:01.13 (35.50) 4:36.83 (35.70)

5:11.34 (34.51) 5:44.75 (33.41)

4 Miranda Graham Sr Crescenta Valley 6:09.35 6:00.72 15 31.11 1:05.64 (34.53) 1:41.26 (35.62) 2:17.41 (36.15)

2:54.04 (36.63) 3:31.21 (37.17) 4:08.93 (37.72) 4:46.89 (37.96)

5:24.60 (37.71) 6:00.72 (36.12)

5 Emily Wong Sr Crescenta Valley 6:13.93 6:08.81 14 32.74 1:07.59 (34.85) 1:43.47 (35.88) 2:20.66 (37.19)

2:58.14 (37.48) 3:35.70 (37.56) 4:13.35 (37.65) 4:51.48 (38.13)

5:30.36 (38.88) 6:08.81 (38.45)

6 Isabella Leyva Sr Muir 6:06.86 6:12.75 13 32.13 1:07.42 (35.29) 1:43.54 (36.12) 2:20.73 (37.19)

2:58.83 (38.10) 3:37.61 (38.78) 4:17.59 (39.98) 4:57.45 (39.86)

5:36.35 (38.90) 6:12.75 (36.40)

7 Amy Crissey So Arcadia 6:17.34 6:18.47 12 32.97 1:10.10 (37.13) 1:48.76 (38.66) 2:27.44 (38.68)

3:06.33 (38.89) 3:45.31 (38.98) 4:24.28 (38.97) 5:03.01 (38.73)

5:41.57 (38.56) 6:18.47 (36.90)

8 Kimberly Backes Jr Crescenta Valley 6:20.53 6:25.52 11 35.07 1:14.99 (39.92) 1:55.05 (40.06) 2:34.86 (39.81)

3:14.42 (39.56) 3:53.88 (39.46) 4:32.66 (38.78) 5:11.66 (39.00)

5:49.33 (37.67) 6:25.52 (36.19)

Consolation Final

9 Yimo Yuan Fr Arcadia 6:27.57 6:20.84 9 33.11 1:09.78 (36.67) 1:47.34 (37.56) 2:25.77 (38.43)

3:04.91 (39.14) 3:44.20 (39.29) 4:23.73 (39.53) 5:03.49 (39.76)

5:42.99 (39.50) 6:20.84 (37.85)

10 Candela Roman Capdevila So Hoover 6:42.28 6:24.31 7 34.80 1:11.96 (37.16) 1:50.33 (38.37) 2:28.70 (38.37)

3:07.99 (39.29) 3:46.81 (38.82) 4:27.17 (40.36) 5:07.24 (40.07)

5:47.08 (39.84) 6:24.31 (37.23)

11 Sallie Berentsen Jr Arcadia 6:31.89 6:33.81 6 33.08 1:10.73 (37.65) 1:49.89 (39.16) 2:29.55 (39.66)

3:09.82 (40.27) 3:50.61 (40.79) 4:32.19 (41.58) 5:13.93 (41.74)

5:55.01 (41.08) 6:33.81 (38.80)

12 Madison Stakely Fr Burroughs-Burbank 6:53.75 6:55.71 5 36.50 1:16.66 (40.16) 1:59.11 (42.45) 2:41.94 (42.83)

3:25.12 (43.18) 4:08.29 (43.17) 4:51.67 (43.38) 5:34.54 (42.87)

6:16.78 (42.24) 6:55.71 (38.93)

13 Anne Perkins So Pasadena 7:06.29 6:57.30 4 35.68 1:15.14 (39.46) 1:56.63 (41.49) 2:38.99 (42.36)

3:22.42 (43.43) 4:05.80 (43.38) 4:49.87 (44.07) 5:33.29 (43.42)

6:16.21 (42.92) 6:57.30 (41.09)

14 Jaelynn Romano So Hoover 6:56.29 7:04.69 3 35.74 1:17.83 (42.09) 2:00.05 (42.22) 2:43.03 (42.98)

3:27.08 (44.05) 4:11.73 (44.65) 4:56.59 (44.86) 5:41.16 (44.57)

6:24.47 (43.31) 7:04.69 (40.22)

Results – Finals

Consolation Final … (Event 25 Girls 500 Yard Freestyle Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 15 Kuvira Kapoor So Hoover 7:25.14 7:23.71 2 37.98 1:21.31 (43.33) 2:06.24 (44.93) 2:51.32 (45.08)

3:36.78 (45.46) 4:22.82 (46.04) 5:09.48 (46.66) 5:55.70 (46.22)

6:41.85 (46.15) 7:23.71 (41.86)

Preliminaries

12 Brina Brati Jr Glendale 6:45.02

34.84 1:13.28 (38.44) 1:53.29 (40.01) 2:35.15 (41.86)

3:16.48 (41.33) 3:58.65 (42.17) 4:41.42 (42.77) 5:24.34 (42.92)

6:04.82 (40.48) 6:45.02 (40.20)

Event 26 Boys 500 Yard Freestyle Varsity

Pacific Leag: 4:30.61 ! 5/4/2011 Young Tae Seo CVHS

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Ronald Lim Jr Arcadia 4:59.41 4:54.76 20 26.85 56.15 (29.30) 1:26.76 (30.61) 1:57.42 (30.66)

2:28.06 (30.64) 2:58.88 (30.82) 3:29.37 (30.49) 3:59.71 (30.34)

4:28.42 (28.71) 4:54.76 (26.34)

2 Towa Murdock So Crescenta Valley 5:04.40 4:54.81 17 27.50 56.69 (29.19) 1:27.37 (30.68) 1:58.32 (30.95)

2:28.84 (30.52) 2:59.24 (30.40) 3:29.40 (30.16) 3:59.50 (30.10)

4:27.64 (28.14) 4:54.81 (27.17)

3 Ian Rho Sr Crescenta Valley 4:55.88 4:57.33 16 26.85 56.57 (29.72) 1:26.91 (30.34) 1:56.94 (30.03)

2:27.28 (30.34) 2:57.92 (30.64) 3:28.59 (30.67) 3:58.98 (30.39)

4:28.58 (29.60) 4:57.33 (28.75)

4 Theodore Pham Fr Arcadia 5:04.72 5:03.09 15 27.36 57.11 (29.75) 1:27.17 (30.06) 1:57.90 (30.73)

2:28.39 (30.49) 2:59.11 (30.72) 3:30.13 (31.02) 4:01.47 (31.34)

4:32.44 (30.97) 5:03.09 (30.65)

5 Ryan Manzanero So Pasadena 5:03.61 5:10.57 14 27.32 57.31 (29.99) 1:28.22 (30.91) 1:58.99 (30.77)

2:30.27 (31.28) 3:01.74 (31.47) 3:33.80 (32.06) 4:05.92 (32.12)

4:38.59 (32.67) 5:10.57 (31.98)

6 Deven Shah So Crescenta Valley 5:17.70 5:14.78 13 28.20 59.59 (31.39) 1:32.06 (32.47) 2:04.62 (32.56)

2:37.23 (32.61) 3:09.62 (32.39) 3:41.11 (31.49) 4:12.81 (31.70)

4:44.75 (31.94) 5:14.78 (30.03)

7 Nicolas Ocampo Fr Arcadia 5:28.54 5:16.08 12 28.88 1:00.53 (31.65) 1:32.38 (31.85) 2:04.75 (32.37)

2:37.16 (32.41) 3:09.31 (32.15) 3:41.62 (32.31) 4:13.77 (32.15)

4:46.05 (32.28) 5:16.08 (30.03)

8 Thor Samuel Jr Muir 5:14.30 5:20.32 11 27.62 57.57 (29.95) 1:28.40 (30.83) 2:00.01 (31.61)

2:32.73 (32.72) 3:06.08 (33.35) 3:40.23 (34.15) 4:14.03 (33.80)

4:47.11 (33.08) 5:20.32 (33.21)

Consolation Final

9 Marin Jeong Jr Crescenta Valley 5:30.07 5:29.21 9 27.80 58.88 (31.08) 1:30.71 (31.83) 2:03.63 (32.92)

2:36.76 (33.13) 3:10.33 (33.57) 3:44.43 (34.10) 4:19.58 (35.15)

4:54.83 (35.25) 5:29.21 (34.38)

10 Nathanael Acker So Arcadia 5:33.76 5:30.92 7 28.24 1:00.78 (32.54) 1:34.31 (33.53) 2:07.68 (33.37)

2:41.65 (33.97) 3:15.63 (33.98) 3:49.90 (34.27) 4:24.12 (34.22)

4:58.50 (34.38) 5:30.92 (32.42)

Results – Finals

Consolation Final … (Event 26 Boys 500 Yard Freestyle Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 11 Aidan Means Jr Burroughs-Burbank 5:42.73 5:34.80 6 28.35 1:00.21 (31.86) 1:32.75 (32.54) 2:06.32 (33.57)

2:40.78 (34.46) 3:15.52 (34.74) 3:49.45 (33.93) 4:24.30 (34.85)

5:00.21 (35.91) 5:34.80 (34.59)

12 Narek Tonoian So Glendale 5:42.96 5:36.11 5 28.74 1:00.57 (31.83) 1:33.69 (33.12) 2:07.50 (33.81)

2:41.54 (34.04) 3:16.34 (34.80) 3:51.54 (35.20) 4:26.23 (34.69)

5:01.40 (35.17) 5:36.11 (34.71)

13 Haik Aghadjanian Jr Hoover 6:04.39 5:59.07 4 30.21 1:05.32 (35.11) 1:42.80 (37.48) 2:19.72 (36.92)

2:57.93 (38.21) 3:35.48 (37.55) 4:12.05 (36.57) 4:48.34 (36.29)

5:24.41 (36.07) 5:59.07 (34.66)

14 Warren Mandigo Sr Muir 6:08.34 6:04.69 3 31.83 1:07.12 (35.29) 1:44.36 (37.24) 2:21.72 (37.36)

2:59.05 (37.33) 3:37.11 (38.06) 4:14.65 (37.54) 4:52.59 (37.94)

5:30.28 (37.69) 6:04.69 (34.41)

15 Tyler Nguyen Fr Muir 6:11.25 6:13.95 2 31.63 1:07.44 (35.81) 1:44.42 (36.98) 2:22.56 (38.14)

3:01.14 (38.58) 3:39.85 (38.71) 4:18.69 (38.84) 4:57.98 (39.29)

5:37.81 (39.83) 6:13.95 (36.14)

16 Andranik Bibulyan Sr Burbank 6:59.81 6:42.48 1 31.11 1:08.05 (36.94) 1:48.08 (40.03) 2:27.73 (39.65)

3:08.86 (41.13) 3:52.07 (43.21) 4:34.78 (42.71) 5:18.73 (43.95)

6:01.12 (42.39) 6:42.48 (41.36)

Preliminaries

13 Steven Xie Fr Arcadia 5:47.32

29.35 1:03.19 (33.84) 1:38.40 (35.21) 2:13.64 (35.24)

2:49.51 (35.87) 3:25.37 (35.86) 4:00.71 (35.34) 4:36.93 (36.22)

5:13.20 (36.27) 5:47.32 (34.12)

18 Andrew Wu Sr Burbank 7:36.16

36.00 1:16.54 (40.54) 2:01.15 (44.61) 2:47.97 (46.82)

3:35.67 (47.70) 4:24.40 (48.73) 5:12.78 (48.38) 5:59.72 (46.94)

6:47.99 (48.27) 7:36.16 (48.17)

— Davit Harutyunyan Jr Hoover DQ

32.75 1:11.63 (38.88) 1:52.31 (40.68) 2:34.36 (42.05)

3:18.12 (43.76) 4:02.11 (43.99) 4:47.93 (45.82) 5:32.90 (44.97)

DQ (40.92)

Event 27 Girls 200 Yard Freestyle Relay Junior Varsity

Pacific Leag: 1:42.01 ! 4/24/2019 Arcadia Arcad

M Liu, A Lin, E Limmen, E Xu

Team Relay Seed Time Finals Time Points 1 Arcadia A 1:59.23 1:55.57 40 1) Sophie Choi Jr 2) Vi Tran Fr 3) Olivia Ocampo Jr 4) Katelyn Huang Jr 30.19 59.49 (29.30) 1:28.55 (29.06) 1:55.57 (27.02)

2 Crescenta Valley A 2:05.43 2:06.76 34 1) JeeHyo Bae So 2) Rachelle Jang Fr 3) Lilit Chiroglyan So 4) Natalie Armstrong Fr 30.47 1:02.10 (31.63) 1:36.94 (34.84) 2:06.76 (29.82)

3 Burroughs-Burbank A 2:11.51 2:11.37 32 1) Gwen Hager Fr 2) Jazlynn Woods So 3) Molly Gilmore So 4) Althea Weichelt Fr 33.13 1:04.80 (31.67) 1:39.03 (34.23) 2:11.37 (32.34)

4 Muir A 2:14.50 2:16.07 30 1) Elleni Samaras Jr 2) Sarai Woodard Fr 3) Elizabeth Mandigo Fr 4) Ruby Sprague Fr 34.83 1:19.76 (44.93) 1:41.66 (21.90) 2:16.07 (34.41)

Results – Finals

(Event 27 Girls 200 Yard Freestyle Relay Junior Varsity)

Team Relay Seed Time Finals Time Points 5 Glendale A 1:56.04 2:26.73 28 1) Karina Hartenyan So 2) Rhianne Sagala Fr 3) Lori Libarian Jr 4) Bella Grigoryan Jr 36.40 1:07.04 (30.64) 2:27.08 (1:20.04) 2:26.73 ( )

6 Hoover A 2:13.68 2:35.09 26 1) Maneh Parsanian 00 2) Elizabeth Ramazyan Jr 3) Violett Isavi Jr 4) Aimee Ross So 37.36 1:10.22 (32.86) 1:59.10 (48.88) 2:35.09 (35.99)

7 Burbank A 2:50.34 2:39.73 24 1) Isabella Terkazarian Fr 2) Kristina Khamtrashyan Jr 3) Elina Khechumyan So 4) Nadia Minassian So 38.91 1:23.26 (44.35) 2:05.66 (42.40) 2:39.73 (34.07)

Event 28 Boys 200 Yard Freestyle Relay Junior Varsity

Pacific Leag: 1:26.19 ! 5/4/2011 Cresenta Valley High School

L Wojciechowski, H Thai, J CHI, Y Seo

Team Relay Seed Time Finals Time Points 1 Arcadia A 1:43.12 1:42.92 40 1) Sean O’Connor Jr 2) Aaron Kwok Jr 3) Zachary Lui Jr 4) Ryan Lam Sr 26.35 51.60 (25.25) 1:17.11 (25.51) 1:42.92 (25.81)

2 Burroughs-Burbank A 1:51.28 1:46.11 34 1) Jack St.Pierre So 2) Lincoln Morrow Fr 3) Roan Kelly So 4) Kelan Schuler Jr 25.60 52.09 (26.49) 1:19.95 (27.86) 1:46.11 (26.16)

3 Crescenta Valley A 1:41.51 1:46.34 32 2) Levon Babayan Jr 3) Dro Aboulian Fr 4) Owen Schroeder Jr

26.39 53.91 (27.52) 1:20.87 (26.96) 1:46.34 (25.47)

4 Hoover A 2:09.87 1:56.43 30 1) Ezra Meza Fr 2) Alec Tarakhchyan Fr 3) Andre Nazaryan So 4) Andrew Shahvosian Jr 30.15 1:04.61 (34.46) 1:33.07 (28.46) 1:56.43 (23.36)

5 Muir A 2:02.40 1:57.73 28 1) Gustav Stassi Fr 2) Perry Parcher Fr 3) Lukas Wingren Fr 4) Christopher Souza Sr 32.56 1:00.20 (27.64) 1:32.39 (32.19) 1:57.73 (25.34)

6 Glendale A 2:07.23 2:09.26 26 1) Alec Yeghikian Fr 2) Henry Sarafyan Jr 3) Aleks Gareginyan Fr 4) Emil Mirzakhani So 30.50 1:02.93 (32.43) 1:35.41 (32.48) 2:09.26 (33.85)

7 Burbank A 2:00.00 2:10.21 24 1) Noah Vizcarra So 2) David Simonian Jr 3) Artyom Papovyan So 4) Jacob Martinez So 33.08 1:14.32 (41.24) 1:43.94 (29.62) 2:10.21 (26.27)

Event 29 Girls 200 Yard Freestyle Relay Varsity

Pacific Leag: 1:42.01 ! 4/24/2019 Arcadia Arcad

M Liu, A Lin, E Limmen, E Xu

Team Relay Seed Time Finals Time Points 1 Arcadia A 1:42.28 1:42.45 40 1) Sophia Xu Jr 2) Elizabeth Ji Jr 3) Adrienne Lim Fr 4) Minna Tan So 23.86 49.85 (25.99) 1:16.70 (26.85) 1:42.45 (25.75)

2 Burroughs-Burbank A 1:57.36 1:48.25 34 1) Abigail Chatalyan Jr 2) Bella Matossian So 3) Lauren Chaparro So 4) Camilla Guillermo Jr 26.42 54.52 (28.10) 1:22.85 (28.33) 1:48.25 (25.40)

3 Crescenta Valley A 1:52.35 1:49.86 32 1) Ani Thomassian Jr 2) Camila Purizaca So 3) Sarina Lin Sr 4) Chelsea Hong Sr 27.89 55.20 (27.31) 1:23.51 (28.31) 1:49.86 (26.35)

4 Glendale A 1:56.04 1:55.94 30 1) Leora Freeman Jr 2) Jasper Starr Jr 3) Inessa Khajehgian Jr 4) Kenzie Durry So 33.66 58.29 (24.63) 1:27.40 (29.11) 1:55.94 (28.54)

Results – Finals

(Event 29 Girls 200 Yard Freestyle Relay Varsity)

Team Relay Seed Time Finals Time Points 5 Burbank A 1:58.80 1:57.93 28 1) Areni Aghajani Fr 2) Iliana Brio So 3) Cynthia Golbedaghians Sr 4) Tiffany Gonzalez Jr 30.20 1:00.69 (30.49) 1:31.80 (31.11) 1:57.93 (26.13)

6 Hoover A 2:03.07 2:01.62 26 1) Jaelynn Romano So 2) Katalina Martin Sr 3) Sloan Gates Jr 4) Candela Roman Capdevila So 31.08 1:02.56 (31.48) 1:31.50 (28.94) 2:01.62 (30.12)

7 Muir A 2:06.55 2:09.37 24 1) Annika Alva Jr 2) Valentina Huizar Jr 3) Maya Mihalko Jr 4) Katy Hart Jr 33.33 1:07.51 (34.18) 1:38.37 (30.86) 2:09.37 (31.00)

8 Pasadena A 2:15.34 2:15.49 22 1) Isabella Ghiloni Fr 2) Bailey Keith Fr 3) Camilla Mathews So 4) Angelica Melchor Fr 33.86 1:07.93 (34.07) 1:48.73 (40.80) 2:15.49 (26.76)

Event 30 Boys 200 Yard Freestyle Relay Varsity

Pacific Leag: 1:26.19 ! 5/4/2011 Cresenta Valley High School

L Wojciechowski, H Thai, J CHI, Y Seo

Team Relay Seed Time Finals Time Points 1 Arcadia A 1:30.85 1:30.40 40 1) Matthew Ho So 2) Ethan Chu Jr 3) Brendan Suryapranata So 4) Bryan Chang Sr 23.33 45.68 (22.35) 1:08.22 (22.54) 1:30.40 (22.18)

2 Crescenta Valley A 1:30.85 1:30.58 34 1) Ian Rho Sr 2) Deven Shah So 3) Aedric Hollins So 4) Alex Movsesyan Sr 23.09 45.69 (22.60) 1:08.37 (22.68) 1:30.58 (22.21)

3 Burroughs-Burbank A 1:34.23 1:32.48 32 1) Ryan Lee Sr 2) Harrison Siegel Jr 3) Liam Wamester So 4) Ian Duffield Jr 21.56 45.27 (23.71) 1:09.30 (24.03) 1:32.48 (23.18)

4 Glendale A 1:43.10 1:42.01 30 1) Jordan Rosner So 2) Zhan Davtyan So 3) Aidan Fieda Jr 4) Narek Tonoian So 25.42 50.89 (25.47) 1:15.34 (24.45) 1:42.01 (26.67)

5 Burbank A 1:35.07 1:45.49 28 1) Alexander Ananyan Sr 2) Arman Yegshatov Fr 3) Narek Karayan Jr 4) Peter Hovsepian Jr 25.51 52.32 (26.81) 1:19.74 (27.42) 1:45.49 (25.75)

6 Muir A 1:47.21 1:45.82 26 1) Matthew Hart Jr 2) Zander Straub Fr 3) Warren Mandigo Sr 4) Marco Costino So 26.77 53.11 (26.34) 1:19.72 (26.61) 1:45.82 (26.10)

7 Pasadena A 2:00.36 2:02.35 24 1) James Gutierrez So 2) Latonio Miller Fr 3) Kaleb Gibbs So 4) Mark-Anthony Rodriguez So 29.36 1:20.43 (51.07) 1:41.57 (21.14) 2:02.35 (20.78)

— Hoover A 1:53.51 DQ DQ Not enough swimmers

1) David Kirakosyan Fr 2) Edgar Bahramian So 3) Rafael Davtyan Jr 4) Narek Harutyunyan Fr 26.78 51.65 (24.87)

Event 31 Girls 50 Yard Backstroke Junior Varsity

Pacific Leag: 27.62 ! 4/24/2019 Michelle Morlock Burbank

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Gianna Double Sr Crescenta Valley 35.45 35.22 20 2 Carol Chen So Arcadia 36.27 35.66 17 3 Namika Wang Fr Crescenta Valley 38.59 36.51 16 4 Cana Ufodike Jr Arcadia 37.90 37.07 15 5 Ruby Sprague Fr Muir 40.28 40.65 14 6 Michelle Yim Jr Arcadia 41.13 41.09 13 7 Nyah Bankins So Hoover 41.48 41.12 12

Results – Finals

Consolation Final … (Event 31 Girls 50 Yard Backstroke Junior Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Consolation Final

9 Elleni Samaras Jr Muir 42.30 41.38 9 10 Mina Ahmadi Fr Crescenta Valley 43.35 42.18 7 11 Kylie Cheng So Arcadia 45.34 42.99 6 12 Trinity Hager So Burroughs-Burbank 41.52 43.58 5 13 Bella Grigoryan Jr Glendale 45.84 48.31 4 14 Izabel Menejyan Fr Glendale 47.94 48.78 3 15 Hasmik Safaryan So Glendale 50.23 48.85 2 16 Isabella Terkazarian Fr Burbank 49.46 55.39 1 Preliminaries

6 Sophie Grigorian Fr Crescenta Valley 41.09

12 Amanda Ingram Fr Crescenta Valley 44.36

16 Camila Pinero Fr Arcadia 49.03

17 Jaidan Alvarado Sr Burroughs-Burbank 49.41

20 Violett Isavi Jr Hoover 51.45

21 Aimee Ross So Hoover 51.54

22 Julie Tsarukyan Fr Burbank 58.71

23 Kenji Jackson Fr Muir 1:00.23

24 Evelyn Gonzalez Jr Muir 1:00.43

25 Elin Khodaverdy Fr Burbank 1:02.98

26 Zoi Fletcher Fr Muir 1:04.60

— Lori Libarian Jr Glendale DQ

Event 32 Boys 50 Yard Backstroke Junior Varsity

Pacific Leag: 24.87 ! 4/24/2019 Hakop Ansuryan Hoover

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Troy Jung Jr Crescenta Valley 30.61 29.25 20 2 Alexander Wilson Fr Crescenta Valley 29.54 29.84 17 3 Devin Janparian Sr Crescenta Valley 32.03 31.57 16 4 Levon Babayan Jr Crescenta Valley 31.57 31.90 15 5 Connor Lam Fr Arcadia 31.25 32.40 14 6 Xander Rothman Sr Arcadia 31.79 32.58 13 7 Tianao Xin Fr Arcadia 34.21 32.64 12 8 Nathan Geiger Fr Arcadia 33.41 32.70 11 Consolation Final

9 Evan Torres Fr Burroughs-Burbank 36.05 34.99 9 10 Rocco Quiroga Fr Burroughs-Burbank 36.46 36.06 7 11 Evan Menchaca Fr Burroughs-Burbank 38.91 37.94 6 12 Xavier Morales Jr Muir 38.18 38.38 5 13 Emil Mirzakhani So Glendale 41.84 39.77 4 14 Henry Sarafyan Jr Glendale 38.95 40.41 3 — Emin Abnussi So Glendale 36.71 NS

Preliminaries

8 Anthony Sarkissian Jr Crescenta Valley 33.48

10 Caleb Faris Fr Burroughs-Burbank 35.66

14 Max Mikayelyan Hoover 37.53

19 Ezra Meza Fr Hoover 42.31

20 William Avanessians So Hoover 42.99

21 Hakob Avagyan Fr Glendale 44.66

22 Esteban Hernandez So Muir 46.61

23 Robert Guzman Sr Burroughs-Burbank 50.54

Results – Finals

Preliminaries … (Event 32 Boys 50 Yard Backstroke Junior Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 24 Tigran Tadevosyan Fr Glendale 51.85

25 Braeden Day Fr Burbank 59.03

26 Miguel Ceballos Fr Burroughs-Burbank 1:03.43

— Aiden Nazarian So Burbank DQ

Event 33 Girls 100 Yard Backstroke Varsity

Pacific Leag: 57.28 ! 4/30/2008 Yumi So CVHS

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Camilla Guillermo Jr Burroughs-Burbank 1:01.19 1:00.88 20 29.79 1:00.88 (31.09)

2 Adrienne Lim Fr Arcadia 1:03.43 1:03.44 17 30.66 1:03.44 (32.78)

3 Inessa Khajehgian Jr Glendale 1:07.85 1:06.42 16 31.29 1:06.42 (35.13)

4 Sarina Lin Sr Crescenta Valley 1:09.04 1:07.99 15 32.99 1:07.99 (35.00)

5 Jolene Shen Sr Arcadia 1:10.07 1:08.71 14 32.93 1:08.71 (35.78)

6 Julienne Beil Fr Burroughs-Burbank 1:09.47 1:09.15 13 33.80 1:09.15 (35.35)

7 Sophia Lim So Crescenta Valley 1:12.18 1:12.06 12 34.36 1:12.06 (37.70)

8 Patience Choi Sr Arcadia 1:12.88 1:12.49 11 35.03 1:12.49 (37.46)

Consolation Final

9 Leah Hess Fr Burroughs-Burbank 1:13.21 1:11.65 9 34.55 1:11.65 (37.10)

10 Elizabeth Chang Fr Arcadia 1:14.69 1:13.81 7 35.64 1:13.81 (38.17)

11 Elia Sosa de Brer Fr Muir 1:16.38 1:14.65 6 35.90 1:14.65 (38.75)

12 Clea Tong Tournois So Crescenta Valley 1:15.18 1:16.04 5 37.47 1:16.04 (38.57)

13 Sydney Koo Jr Glendale 1:16.69 1:16.13 4 36.31 1:16.13 (39.82)

14 Areni Aghajani Fr Burbank 1:15.02 1:17.13 3 36.05 1:17.13 (41.08)

15 Anne Perkins So Pasadena 1:21.76 1:19.93 2 38.58 1:19.93 (41.35)

16 Madison Stakely Fr Burroughs-Burbank 1:26.42 1:24.56 1 39.84 1:24.56 (44.72)

Preliminaries

16 Kenzie Durry So Glendale 1:23.51

39.16 1:23.51 (44.35)

17 Eva Mardigian Jr Crescenta Valley 1:25.89

42.57 1:25.89 (43.32)

19 Annika Alva Jr Muir 1:28.08

43.44 1:28.08 (44.64)

20 Isabella Ghiloni Fr Pasadena 1:29.52

42.96 1:29.52 (46.56)

21 Giselle Janczewski Jr Burroughs-Burbank 1:30.61

43.98 1:30.61 (46.63)

Results – Finals

Preliminaries … (Event 33 Girls 100 Yard Backstroke Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 22 Fedora Kasbari Sr Burbank 1:31.44

44.35 1:31.44 (47.09)

23 Valentina Huizar Jr Muir 1:32.03

24 Jayleen Ambriz Jr Hoover 1:33.06

43.62 1:33.06 (49.44)

25 Camilla Mathews So Pasadena 1:34.26

46.17 1:34.26 (48.09)

26 Lina Tahmasian So Burbank 1:37.00

45.77 1:37.00 (51.23)

27 Sofia Mamikonyan So Hoover 1:37.48

46.65 1:37.48 (50.83)

28 Elizabeth Bislamyan Jr Burbank 1:42.14

48.59 1:42.14 (53.55)

29 Hannah Reyes Sr Burbank 1:43.90

48.25 1:43.90 (55.65)

Event 34 Boys 100 Yard Backstroke Varsity

Pacific Leag: 50.52 ! 5/3/2017 Tenny Chong Arcadia

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Ryan Lee Sr Burroughs-Burbank 54.20 55.49 20 27.10 55.49 (28.39)

2 Peter Lin So Arcadia 56.10 56.27 17 27.42 56.27 (28.85)

3 Evan Yi Sr Crescenta Valley 58.55 57.10 16 27.16 57.10 (29.94)

4 Tristan Chou Jr Arcadia 59.78 57.73 15 27.95 57.73 (29.78)

5 Aaron S Choi Jr Crescenta Valley 59.29 58.63 14 28.61 58.63 (30.02)

6 Ethan Chu Jr Arcadia 58.27 58.80 13 28.63 58.80 (30.17)

7 Chris Hwang Jr Crescenta Valley 1:02.62 1:02.63 12 30.15 1:02.63 (32.48)

8 Justin Kim Jr Crescenta Valley 1:01.79 1:02.79 11 29.04 1:02.79 (33.75)

Consolation Final

9 Ranger Timman Sr Burroughs-Burbank 1:03.29 1:03.12 9 30.77 1:03.12 (32.35)

10 Ethan Hung So Arcadia 1:05.93 1:04.54 7 30.73 1:04.54 (33.81)

11 Aaron Griffice Fr Muir 1:05.65 1:07.33 6 31.54 1:07.33 (35.79)

12 Finley Martin Jr Muir 1:10.79 1:10.65 5 34.36 1:10.65 (36.29)

13 Nshan Demirtshyan Jr Glendale 1:12.51 1:13.76 4 36.20 1:13.76 (37.56)

14 Arsen Martirosyan So Glendale 1:14.95 1:14.28 3 33.68 1:14.28 (40.60)

15 Zander Straub Fr Muir 1:19.87 1:14.80 2 36.82 1:14.80 (37.98)

16 Clyde Jordan Fr Burroughs-Burbank 1:12.00 1:14.91 1 35.00 1:14.91 (39.91)

Results – Finals

Preliminaries … (Event 34 Boys 100 Yard Backstroke Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Preliminaries

17 Andre Ambarchyan Sr Hoover 1:20.44

37.64 1:20.44 (42.80)

18 Jasper Mejia So Glendale 1:21.58

19 Harut Pogosyan Fr Burbank 1:22.36

39.30 1:22.36 (43.06)

20 Monteh Shamiryan So Burbank 1:31.21

39.75 1:31.21 (51.46)

— Arman Vopyan Fr Burbank DQ

44.52 DQ (49.78)

— Sebastian Khachikian Fr Pasadena NS

Event 35 Girls 50 Yard Breaststroke Junior Varsity

Pacific Leag: 33.85 ! 4/24/2019 Michelle Tan Arcadia

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Olivia Ocampo Jr Arcadia 38.53 39.83 20 2 Avalon Burzynski Sr Crescenta Valley 40.41 40.51 17 3 Melinda Yu So Arcadia 40.92 41.02 16 4 Madison Cena Fr Crescenta Valley 40.66 41.78 15 5 Marin Lu Jr Arcadia 42.74 42.65 14 6 Jazlynn Woods So Burroughs-Burbank 43.36 43.22 13 7 Denitsa Kamova Fr Crescenta Valley 42.44 43.30 12 8 Elizabeth Mandigo Fr Muir 43.63 43.36 11 Consolation Final

9 Ella Kradolfer So Burroughs-Burbank 44.15 42.77 9 10 Elizabeth Ramazyan Jr Hoover 43.70 43.78 7 11 Sarai Woodard Fr Muir 43.85 44.90 6 12 Angie Wong Fr Arcadia 44.62 45.09 5 13 Veronika Avetisyan Fr Glendale 46.45 45.10 4 14 Emily Cho Fr Crescenta Valley 44.16 45.15 3 15 Isabel Ishihara Fr Muir 46.33 47.01 2 16 Maria Mesropian Jr Glendale 47.07 48.81 1 Preliminaries

14 Sophia Tun Jr Arcadia 46.09

17 Mina Ahmadi Fr Crescenta Valley 46.52

19 Nadia Minassian So Burbank 47.77

20 Piper Green So Hoover 48.23

21 Daniella Ghadimi Fr Burbank 49.83

22 Jocelyn Rios Fr Burroughs-Burbank 50.30

23 Laura Pentinio Fr Crescenta Valley 51.57

Event 36 Boys 50 Yard Breaststroke Junior Varsity

Pacific Leag: 27.07 ! 4/24/2019 Andre Yarcan Crescenta Valley Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Devin Yi So Crescenta Valley 31.96 31.59 20 2 Zachary Lui Jr Arcadia 32.23 32.01 17 3 Aaron Kwok Jr Arcadia 33.22 32.95 16 4 Adrian Choi Jr Crescenta Valley 34.00 32.96 15 5 Issac Song So Crescenta Valley 33.69 33.39 14 6 Darian Au Jr Arcadia 33.74 33.53 13

Results – Finals

Championship Final … (Event 36 Boys 50 Yard Breaststroke Junior Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 7 Nathan Garabedian Jr Crescenta Valley 34.15 34.37 12 8 Sean O’Connor Jr Arcadia 34.59 34.67 11 Consolation Final

9 Gustav Stassi Fr Muir 36.49 36.22 9 10 Serob Berberyan So Burroughs-Burbank 37.89 37.70 7 11 Lucas Karakhanyan So Hoover 36.74 37.73 6 12 Lukas Wingren Fr Muir 38.30 38.52 5 13 Ian Kim Jr Hoover 39.76 40.62 4 14 Andre Nazaryan So Hoover 39.81 40.98 3 15 Roman Gardilyan Fr Glendale 41.55 41.61 2 16 Davit Hovasyan Fr Glendale 43.04 42.47 1 Preliminaries

9 David Song Fr Crescenta Valley 36.10

17 Aaron Sotolongo So Burroughs-Burbank 42.36

19 Donathan Akins Fr Burroughs-Burbank 43.14

20 Piero Mendieta Jr Glendale 46.41

21 Artyom Papovyan So Burbank 48.30

22 Garni Janparian Fr Crescenta Valley 48.96

23 Nicholas Tellez So Muir 50.79

24 Braeden Day Fr Burbank 55.15

— Narek Surents So Hoover DQ

— Milan Kostantinovic Jr Burroughs-Burbank DQ

— Vlad Stefanovic Sr Burroughs-Burbank DQ

48.05 DQ ( )

— August Burkhart Fr Burroughs-Burbank DQ

— Mtanuse (Tony) Yamin Fr Burbank NS

Event 37 Girls 100 Yard Breaststroke Varsity

Pacific Leag: 1:05.16 ! 5/2/2018 Amanda Petersen Crescenta Valley Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Kimberly Yao So Crescenta Valley 1:12.12 1:11.53 20 33.73 1:11.53 (37.80)

2 Wenlynn Tam Jr Arcadia 1:14.27 1:11.82 17 33.42 1:11.82 (38.40)

3 Jodie Tran Jr Arcadia 1:16.13 1:15.79 16 35.58 1:15.79 (40.21)

4 Bernice Deng Fr Arcadia 1:16.73 1:15.94 15 35.97 1:15.94 (39.97)

5 Sameeka Patil Jr Arcadia 1:19.43 1:18.28 14 36.68 1:18.28 (41.60)

6 Tyler Timman So Burroughs-Burbank 1:19.50 1:19.03 13 38.30 1:19.03 (40.73)

7 Iliana Brio So Burbank 1:17.92 1:19.11 12 37.80 1:19.11 (41.31)

8 Jasper Starr Jr Glendale 1:17.56 1:19.35 11 37.89 1:19.35 (41.46)

Consolation Final

9 Alice Kim Jr Crescenta Valley 1:19.94 1:19.25 9 36.76 1:19.25 (42.49)

10 Angelina Vesselinov So Crescenta Valley 1:24.46 1:24.26 7 40.29 1:24.26 (43.97)

Results – Finals

Consolation Final … (Event 37 Girls 100 Yard Breaststroke Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 11 Bonnie Kretzman So Burroughs-Burbank 1:26.32 1:26.20 6 40.78 1:26.20 (45.42)

12 Cynthia Golbedaghians Sr Burbank 1:28.34 1:27.25 5 40.62 1:27.25 (46.63)

13 Ava Tomlinson Jr Burroughs-Burbank 1:28.41 1:27.56 4 41.63 1:27.56 (45.93)

14 Shae Addiego Jr Crescenta Valley 1:27.70 1:27.57 3 40.64 1:27.57 (46.93)

15 Emily Gevorgyan Jr Glendale 1:29.06 1:28.82 2 41.08 1:28.82 (47.74)

16 Carin Tahmasian Jr Burbank 1:29.75 1:29.67 1 42.96 1:29.67 (46.71)

Preliminaries

17 Maya Mihalko Jr Muir 1:31.46

42.41 1:31.46 (49.05)

18 Mia Terzian Jr Crescenta Valley 1:34.62

44.22 1:34.62 (50.40)

19 Katalina Martin Sr Hoover 1:35.13

44.43 1:35.13 (50.70)

20 Daniella Hakopian So Burbank 1:35.81

45.91 1:35.81 (49.90)

21 Bailey Keith Fr Pasadena 1:37.03

46.37 1:37.03 (50.66)

22 Isabella Ghiloni Fr Pasadena 1:37.08

45.24 1:37.08 (51.84)

23 Nicole Kesaryan Jr Burroughs-Burbank 1:37.88

45.11 1:37.88 (52.77)

24 Sophia Young Fr Pasadena 1:38.53

46.50 1:38.53 (52.03)

25 Brooklyn Huleis Jr Burbank 1:42.09

46.75 1:42.09 (55.34)

26 Jasmine Heggy Jr Hoover 1:43.99

47.87 1:43.99 (56.12)

27 Ahlam Alhadeed Jr Hoover 1:45.63

48.97 1:45.63 (56.66)

28 Ani Ttuyan Jr Glendale 1:45.65

48.54 1:45.65 (57.11)

29 Isabella Swan So Pasadena 1:53.77

54.02 1:53.77 (59.75)

— Kennedie Gibbs So Pasadena DQ

— Chloe Dobie Sr Glendale DQ

42.46 DQ (47.82)

— Angelica Melchor Fr Pasadena DQ

51.00 DQ (57.00)

Event 38 Boys 100 Yard Breaststroke Varsity

Pacific Leag: 57.17 ! 4/24/2019 Andre Yarcan Crescenta Valley Name Yr School Prelim Time Finals Time Points Championship Final

1 Dylan Wee Sr Crescenta Valley 1:00.83 58.59 20 27.73 58.59 (30.86)

2 De`Andre Paiz Jr Arcadia 58.92 59.54 17 27.48 59.54 (32.06)

Results – Finals

Championship Final … (Event 38 Boys 100 Yard Breaststroke Varsity)

Name Yr School Prelim Time Finals Time Points 3 Brendan Suryapranata So Arcadia 1:01.70 1:00.09 16 28.55 1:00.09 (31.54)

4 Andrew Oh So Crescenta Valley 59.36 1:00.15 15 28.29 1:00.15 (31.86)

5 Andre Lewis So Crescenta Valley 1:00.45 1:00.45 14 28.12 1:00.45 (32.33)

6 Ryan Kim Jr Burbank 1:00.69 1:01.40 13 28.77 1:01.40 (32.63)

7 Daniel Kahdian So Crescenta Valley 1:04.66 1:05.16 12 30.88 1:05.16 (34.28)

8 Zackary Zhou So Arcadia 1:06.24 1:10.51 11 33.73 1:10.51 (36.78)

Consolation Final

9 Ewan Lamond Jr Muir 1:07.95 1:06.40 9 31.13 1:06.40 (35.27)

10 Ian Chen Sr Arcadia 1:12.97 1:10.42 7 32.46 1:10.42 (37.96)

11 Logan Turla Jr Burroughs-Burbank 1:13.93 1:10.44 6 33.82 1:10.44 (36.62)

12 Peter Hovsepian Jr Burbank 1:10.08 1:12.05 5 33.64 1:12.05 (38.41)

13 Narek Harutyunyan Fr Hoover 1:14.66 1:12.69 4 34.26 1:12.69 (38.43)

14 Edmund Monsour Jr Pasadena 1:17.86 1:19.43 3 36.12 1:19.43 (43.31)

15 Marco Costino So Muir 1:19.63 1:19.85 2 36.53 1:19.85 (43.32)

16 Matthew Hart Jr Muir 1:18.14 1:20.16 1 37.40 1:20.16 (42.76)

Preliminaries

17 Tigran Mkrtumyan Sr Hoover 1:21.30

37.96 1:21.30 (43.34)

18 Dean Yuzna Jr Burroughs-Burbank 1:23.21

38.84 1:23.21 (44.37)

19 Vardges Hakobyan So Glendale 1:23.31

37.96 1:23.31 (45.35)

20 Gore Sargsyan Sr Hoover 1:23.64

37.66 1:23.64 (45.98)

21 Andrew Wu Sr Burbank 1:25.43

40.26 1:25.43 (45.17)

22 James Gutierrez So Pasadena 1:26.69

40.50 1:26.69 (46.19)

23 Matthew Quijano So Burroughs-Burbank 1:27.20

40.30 1:27.20 (46.90)

24 Kevin Garcia Sr Glendale 1:28.91

39.88 1:28.91 (49.03)

— Jacob Mirzayants Jr Glendale

Results – Finals

Event 39 Girls 400 Yard Freestyle Relay Junior Varsity

Pacific Leag: 3:32.01 ! 5/4/2016 Crescenta Valley High School CV

T Coker, Y Kim, S Kohn, H MacDougall

Team Relay Seed Time Finals Time Points 1 Arcadia A 4:33.48 4:28.89 40 1) Kendra Lac Fr 2) Sophie Choi Jr 3) Vi Tran Fr 4) Katelyn Huang Jr 33.00 1:10.04 (1:10.04) 1:41.64 (31.60) 2:17.20 (1:07.16)

2:48.67 (31.47) 3:25.16 (1:07.96) 3:54.45 (29.29) 4:28.89 (1:03.73)

2 Crescenta Valley A 4:37.65 4:38.90 34 1) Lola Snider So 2) Emily Cho Fr 3) Madison Cena Fr 4) Gianna Double Sr 33.39 1:44.90 (1:44.90) 2:21.65 (36.75)

2:54.42 (32.77) 3:30.83 (1:09.18) 4:03.43 (32.60) 4:38.90 (1:08.07)

3 Muir A 5:38.00 5:24.51 32 1) Elleni Samaras Jr 2) Isabel Ishihara Fr 3) Sofia Tejada So 4) Marissa Ibarra Fr 37.94 1:19.18 (1:19.18) 1:40.45 (21.27) 2:42.39 (1:23.21)

3:15.50 (33.11) 4:00.49 (1:18.10) 4:42.07 (41.58) 5:24.51 (1:24.02)

4 Glendale A 4:57.88 5:34.79 30 1) Lori Torosyan Fr 2) Eleonora Harutyunyan Jr 3) Ella Kokozian Fr 4) Lori Libarian Jr 38.92 1:22.16 (1:22.16) 2:00.35 (38.19) 2:46.76 (1:24.60)

3:23.37 (36.61) 4:04.32 (1:17.56) 4:44.69 (40.37) 5:34.79 (1:30.47)

5 Hoover A 5:40.66 5:47.81 28 1) Maneh Parsanian 00 2) Aimee Ross So 3) Stella Pennacchioli 00 4) Piper Green So 37.93 1:29.72 (1:29.72) 2:10.35 (40.63) 3:02.94 (1:33.22)

3:38.93 (35.99) 4:25.45 (1:22.51) 5:01.19 (35.74) 5:47.81 (1:22.36)

— Burroughs-Burbank A 5:16.00 DQ 5:06.58 Early take-off swimmer #2

1) Gwen Hager Fr 2) Trinity Hager So 3) Althea Weichelt Fr 4) Molly Gilmore So 35.09 1:12.70 (1:12.70) 1:50.97 (38.27) 2:35.72 (1:23.02)

3:10.16 (34.44) 3:50.83 (1:15.11) 4:25.63 (34.80) DQ 5:06.58 (1:15.75)

Event 40 Boys 400 Yard Freestyle Relay Junior Varsity

Pacific Leag: 3:10.06 ! 5/2/2012 Cresenta Valley High School

L Wojciechowski, E Yi, H Thai, Y Seo

Team Relay Seed Time Finals Time Points 1 Crescenta Valley A 3:46.47 3:46.41 40 1) Troy Jung Jr 2) Owen Schroeder Jr 3) Brayden Shabani Fr 4) Edgar Galstyan Fr 26.00 54.34 (54.34) 1:22.59 (28.25) 1:53.48 (59.14)

2:21.15 (27.67) 2:51.17 (57.69) 3:17.35 (26.18) 3:46.41 (55.24)

2 Burroughs-Burbank A 4:07.53 4:02.88 34 1) Jack St.Pierre So 2) Lincoln Morrow Fr 3) Evan Keller Fr 4) Kelan Schuler Jr 26.09 55.20 (55.20) 1:24.40 (29.20) 1:56.97 (1:01.77)

2:26.00 (29.03) 2:57.99 (1:01.02) 3:25.97 (27.98) 4:02.88 (1:04.89)

3 Hoover A 4:18.00 4:24.27 32 1) Ezra Meza Fr 2) Narek Surents So 3) Ian Kim Jr 4) Andrew Shahvosian Jr 32.64 1:08.31 (1:08.31) 1:38.17 (29.86) 2:11.77 (1:03.46)

2:43.46 (31.69) 3:18.87 (1:07.10) 3:49.05 (30.18) 4:24.27 (1:05.40)

4 Muir A 4:29.00 4:29.68 30 1) Adrian Solorzano So 2) Eddie Ramirez Jr 3) Porter Martin Fr 4) Perry Parcher Fr 32.29 1:07.05 (1:07.05) 1:40.24 (33.19) 2:15.94 (1:08.89)

2:48.31 (32.37) 3:22.12 (1:06.18) 3:52.03 (29.91) 4:29.68 (1:07.56)

5 Glendale A 4:57.63 5:26.86 28 1) Armen Grigoryan So 2) Roman Gardilyan Fr 3) Tigran Zargaryan Fr 4) Piero Mendieta Jr 36.09 1:19.46 (1:19.46) 1:58.42 (38.96) 2:45.00 (1:25.54)

3:19.03 (34.03) 3:59.79 (1:14.79) 4:41.88 (42.09) 5:26.86 (1:27.07)

Results – Finals

(Event 40 Boys 400 Yard Freestyle Relay Junior Varsity)

Team Relay Seed Time Finals Time Points — Arcadia A 3:52.56 DQ 3:55.11 Early take-off swimmer #3

1) Terrence Wu So 2) Evan Noyes Jr 3) Aaron Kwok Jr 4) Aiden Wu Sr 28.58 1:00.40 (1:00.40) 1:28.10 (27.70) 2:00.12 (59.72)

2:27.82 (27.70) 2:58.40 (58.28) 3:25.16 (26.76) DQ 3:55.11 (56.71)

Event 41 Girls 400 Yard Freestyle Relay Varsity

Pacific Leag: 3:32.01 ! 5/4/2016 Crescenta Valley High School CV

T Coker, Y Kim, S Kohn, H MacDougall

Team Relay Seed Time Finals Time Points 1 Arcadia A 3:48.08 3:45.28 40 1) Sophia Xu Jr 2) Wenlynn Tam Jr 3) Meena Phan 00 4) Minna Tan So 25.16 52.34 (52.34) 1:21.12 (28.78) 1:51.91 (59.57)

2:18.96 (27.05) 2:50.07 (58.16) 3:16.25 (26.18) 3:45.28 (55.21)

2 Burroughs-Burbank A 4:00.80 3:56.77 34 1) Abigail Chatalyan Jr 2) Lauren Chaparro So 3) Anastasia Zubkoff Sr 4) Camilla Guillermo Jr 27.50 57.65 (57.65) 1:27.28 (29.63) 2:01.10 (1:03.45)

2:29.37 (28.27) 3:01.01 (59.91) 3:27.58 (26.57) 3:56.77 (55.76)

3 Crescenta Valley A 4:03.78 4:01.22 32 1) Catherine Moore So 2) Gabija Pakuckas So 3) Sophia Lim So 4) Kimberly Yao So 28.68 59.82 (59.82) 1:28.65 (28.83) 2:01.04 (1:01.22)

2:30.02 (28.98) 3:01.73 (1:00.69) 3:30.06 (28.33) 4:01.22 (59.49)

4 Pasadena A 5:24.82 4:28.49 30 1) Nevada Cruz Sr 2) Beatrix Khachaturian So 3) Sophie Bilu Fr 4) Celeste Acosta Sr 31.49 1:07.12 (1:07.12) 1:39.53 (32.41) 2:28.31 (1:21.19)

2:50.36 (22.05) 3:26.46 (58.15) 3:56.16 (29.70) 4:28.49 (1:02.03)

5 Muir A 4:36.72 4:29.19 28 1) Elia Sosa de Brer Fr 2) Ella Ryley Fortich Sr 3) Katy Hart Jr 4) Isabella Leyva Sr 32.24 1:09.37 (1:09.37) 1:41.09 (31.72) 2:16.97 (1:07.60)

2:50.60 (33.63) 3:27.14 (1:10.17) 3:56.45 (29.31) 4:29.19 (1:02.05)

6 Glendale A 5:01.00 4:29.83 26 1) Armine Zelveyan Jr 2) Leah Gaddes Jr 3) Asdghik Avedian Fr 4) Kenzie Durry So 31.24 1:06.10 (1:06.10) 1:37.25 (31.15) 2:11.73 (1:05.63)

2:43.87 (32.14) 3:20.76 (1:09.03) 3:53.73 (32.97) 4:29.83 (1:09.07)

7 Hoover A 5:14.59 4:32.17 24 1) Jaelynn Romano So 2) Kuvira Kapoor So 3) Sloan Gates Jr 4) Candela Roman Capdevila So 31.80 1:08.46 (1:08.46) 1:41.54 (33.08) 2:20.28 (1:11.82)

2:50.14 (29.86) 4:32.17 (2:11.89)

8 Burbank A NT 5:25.40 22 1) Daniella Hakopian So 2) Melanie Hayrapetian So 3) Lina Tahmasian So 4) Hannah Reyes Sr 39.23 1:29.68 (1:29.68) 2:04.17 (34.49) 2:46.82 (1:17.14)

3:21.07 (34.25) 4:04.01 (1:17.19) 4:40.12 (36.11) 5:25.40 (1:21.39)

Event 42 Boys 400 Yard Freestyle Relay Varsity

Pacific Leag: 3:10.06 ! 5/2/2012 Cresenta Valley High School

L Wojciechowski, E Yi, H Thai, Y Seo

Team Relay Seed Time Finals Time Points 1 Crescenta Valley A 3:15.71 3:17.25 40 1) Ian Rho Sr 2) Alex Movsesyan Sr 3) Andrew Oh So 4) Dylan Wee Sr 24.52 50.54 (50.54) 1:13.85 (23.31) 1:40.10 (49.56)

2:03.87 (23.77) 2:29.31 (49.21) 2:52.41 (23.10) 3:17.25 (47.94)

2 Arcadia A 3:15.69 3:19.33 34 1) Matthew Ho So 2) Peter Lin So 3) Bryan Chang Sr 4) Ronald Lim Jr 24.02 51.54 (51.54) 1:15.01 (23.47) 1:40.99 (49.45)

2:05.27 (24.28) 2:32.89 (51.90) 2:54.78 (21.89) 3:19.33 (46.44)

Results – Finals

(Event 42 Boys 400 Yard Freestyle Relay Varsity)

Team Relay Seed Time Finals Time Points 3 Pasadena A 3:47.12 3:38.28 32 1) Thorson Pearson Jr 2) Edmund Monsour Jr 3) Michael Khoury Jr 4) Ryan Manzanero So 23.73 49.45 (49.45) 1:18.56 (29.11) 1:51.31 (1:01.86)

2:16.99 (25.68) 2:46.46 (55.15) 3:11.25 (24.79) 3:38.28 (51.82)

4 Muir A 3:44.36 3:39.89 30 1) Thor Samuel Jr 2) Aaron Griffice Fr 3) Ewan Lamond Jr 4) Jackson Ross Jr 24.80 52.52 (52.52) 1:18.92 (26.40) 1:50.54 (58.02)

2:17.98 (27.44) 2:48.86 (58.32) 3:13.05 (24.19) 3:39.89 (51.03)

5 Glendale A 3:51.44 3:48.48 28 1) Jordan Rosner So 2) Zhan Davtyan So 3) Aidan Fieda Jr 4) Narek Tonoian So 26.48 56.48 (56.48) 1:22.53 (26.05) 1:54.95 (58.47)

2:19.98 (25.03) 2:49.26 (54.31) 3:17.12 (27.86) 3:48.48 (59.22)

6 Hoover A 4:07.18 3:49.46 26 1) David Kirakosyan Fr 2) David Tarakhchyan So 3) Haik Aghadjanian Jr 4) Narek Harutyunyan Fr 25.95 56.06 (56.06) 1:23.42 (27.36) 1:54.50 (58.44)

2:21.97 (27.47) 2:52.87 (58.37) 3:20.11 (27.24) 3:49.46 (56.59)

7 Burbank A 4:32.75 4:41.62 24 1) Monteh Shamiryan So 2) Arman Vopyan Fr 3) Andrew Wu Sr 4) Lincoln Zick So 29.07 1:03.27 (1:03.27) 1:38.19 (34.92) 2:18.12 (1:14.85)

2:51.83 (33.71) 3:29.59 (1:11.47) 4:02.75 (33.16) 4:41.62 (1:12.03)

— Burroughs-Burbank A 3:30.29 DQ 3:24.81 Entered water without permission

1) Ryan Lee Sr 2) Ranger Timman Sr 3) Harrison Siegel Jr 4) Ian Duffield Jr 22.52 46.62 (46.62) 1:11.51 (24.89) 1:38.66 (52.04)

2:03.36 (24.70) 2:32.82 (54.16) 2:57.36 (24.54) DQ 3:24.81 (51.99)

Scores – Women

Women – Varsity – Team Rankings – Through Event 42

1. Arcadia 545.5 2. Crescenta Valley 441 3. Burroughs-Burbank 307.5 4. Glendale 180 5. Burbank 145 6. Pasadena 125 7. Muir 112 8. Hoover 91

Scores – Men

Men – Varsity – Team Rankings – Through Event 42

1. Crescenta Valley 555 2. Arcadia 521 3. Burroughs-Burbank 198 4. Muir 170 5. Pasadena 152 6. Burbank 115 7. Glendale 113 8. Hoover 79

Scores – Women

Women – Junior Varsity – Team Rankings – Through Event 42

1. Arcadia 494 2. Crescenta Valley 418 3. Muir 193 4. Glendale 192 5. Burroughs-Burbank 156 6. Hoover 137 7. Burbank 60

Results – Finals

Scores – Men

Men – Junior Varsity – Team Rankings – Through Event 42

1. Crescenta Valley 530 2. Arcadia 449 3. Burroughs-Burbank 221 4. Muir 170 5. Hoover 131 6. Glendale 101 7. Burbank 46