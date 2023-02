Burbank Backwards Track Meet Results

Burbank, Burroughs and Providence all have athletes who produce solid results in the season opener.

Burbank, Burroughs, Providence and several other schools participated in the Burbank Backwards meet Saturday at Memorial Field.

Most notable for Burroughs was senior long jumper Dilan Webster, who went 23 feet, 1 inch, a personal best. It is certainly one of the best marks in the state this early in the season.

Burbank High sophomore Ogden Lucsik went 13-7 in the pole vault.

Providence High junior Alexander Kochoa was very impressive in the shot put, going 50-3 1/2.

Below are the full results of the meet.

Licensed to Extra Mile Timing - Contractor License HY-TEK's Meet Manager 2/18/2023 12:42 PM Burbank Backwards Invite - 2/18/2023 Burroughs HS Results Girls 100 Meter Dash Varsity =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== Finals 1 Laughlin, Quiana 10 BURROUGHS BU 13.41 +0.0 1 10 13.408 2 Turner, Jailyn 11 BURROUGHS BU 13.41 +0.0 1 8 13.410 3 Bruce, Kennedy 12 BURBANK (SS) 13.55 +0.0 1 6 4 Tolentino, Adriana 12 EAGLE ROCK ( 13.90 +0.0 1 4 5 Tang, Nadine 12 EAGLE ROCK ( 14.03 +0.0 1 2 6 Lambert, Juliette 11 BURBANK (SS) 14.07 -0.1 2 1 7 Altamirano, Leah 12 EAGLE ROCK ( 14.18 +0.0 1 8 Arculeta, Kayla 11 BURROUGHS BU 14.38 +0.0 1 9 Ottosson, Laressa 10 BURBANK (SS) 14.68 -0.1 2 10 Flate, Luna 11 BURROUGHS BU 14.75 -0.1 2 11 Pascual, Ashley 10 SACRED HEART 15.45 +0.0 1 12 Ayala, Cassandra 11 BURBANK (SS) 15.53 -0.1 2 13 Becker, Gabie 12 BURBANK (SS) 15.93 -0.1 2 14 Fujimura, Samantha 11 SACRED HEART 18.46 -0.1 2 Girls 200 Meter Dash Varsity =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Turner, Jailyn 11 BURROUGHS BU 27.62 0.9 1 10 2 Laughlin, Quiana 10 BURROUGHS BU 27.78 0.9 1 8 3 Alvidrez, Catalina 11 EAGLE ROCK ( 27.95 1.1 2 6 4 Abovian, Polien 11 BURBANK (SS) 28.58 0.9 1 4 5 Couch, Jazlyn 10 SACRED HEART 28.98 0.9 1 2 6 Tang, Nadine 12 EAGLE ROCK ( 29.48 0.9 1 1 7 Walrath, Faye 10 EAGLE ROCK ( 29.66 0.8 3 8 Casucci, Emery 11 EAGLE ROCK ( 30.02 0.8 3 9 Flate, Luna 11 BURROUGHS BU 30.05 1.1 2 10 Canete, Michelle 10 SACRED HEART 30.13 1.1 2 11 Agazaryan, Erika 11 PROVIDENCE - 30.15 1.1 2 12 Mkrtchyan, Svetlana 11 BURBANK (SS) 30.21 0.9 1 13 Ottosson, Laressa 10 BURBANK (SS) 30.40 1.1 2 14 Brizuela, Sofia 11 BURROUGHS BU 31.53 0.9 1 15 Pascual, Ashley 10 SACRED HEART 32.18 1.1 2 16 Ayala, Cassandra 11 BURBANK (SS) 32.85 0.8 3 17 Avila, Emily 12 PROVIDENCE - 33.18 0.8 3 18 Isaac, Ella 12 BURROUGHS BU 33.59 0.8 3 19 Becker, Gabie 12 BURBANK (SS) 33.72 1.1 2 Girls 400 Meter Dash Varsity ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Lambert, Juliette 11 BURBANK (SS) 65.12 1 10 2 Mkrtchyan, Svetlana 11 BURBANK (SS) 65.91 1 8 3 Bruce, Kennedy 12 BURBANK (SS) 68.86 1 6 4 Agazaryan, Erika 11 PROVIDENCE - 68.92 1 4 5 Abovian, Polien 11 BURBANK (SS) 70.49 1 2 6 Victoria, Makayla 10 BURROUGHS BU 75.94 1 1 7 Avila, Emily 12 PROVIDENCE - 76.46 2 8 Kelly, Charlotte 11 BURROUGHS BU 76.69 2 9 Basco, Annika 11 BURBANK (SS) 1:23.33 1 10 Carter, Simone 11 BURROUGHS BU 1:50.51 2 Girls 800 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Gonzalez, Natalie 10 PROVIDENCE - 2:32.51 10 2 Eaton, Reese 10 PROVIDENCE - 2:33.01 8 3 Sosa, Ashely 11 BURBANK (SS) 2:37.06 6 4 Balaraman, Ananya 9 NORTH HOLLYW 2:37.37 4 5 Igoe, Roxy 12 BURROUGHS BU 2:43.54 2 6 Couch, Jazlyn 10 SACRED HEART 2:47.54 1 7 Barahona, Eva 11 PROVIDENCE - 2:48.51 8 Mireles, Nicole 12 BURBANK (SS) 2:50.93 2:50.925 (2:50.925) 9 Cante Canizales, Sofia 11 BURROUGHS BU 2:59.91 10 Aladadi, Nayirie 11 PROVIDENCE - 3:12.91 11 Basco, Annika 11 BURBANK (SS) 3:13.20 Girls 1600 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Galustians, Isabella 10 BURROUGHS BU 5:31.63 10 2 Gonzalez, Natalie 10 PROVIDENCE - 5:46.26 8 3 Sosa, Ashely 11 BURBANK (SS) 5:46.71 6 4 Eaton, Reese 10 PROVIDENCE - 5:47.09 4 5 Barahona, Eva 11 PROVIDENCE - 6:20.17 2 6 Mireles, Nicole 12 BURBANK (SS) 6:21.19 1 7 Aladadi, Nayirie 11 PROVIDENCE - 7:21.64 Girls 3200 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Eaton, Aubrey 10 PROVIDENCE - 11:23.89 10 2 Galustians, Isabella 10 BURROUGHS BU 11:38.75 8 3 Monahan, Mackenzie 11 BURROUGHS BU 11:45.63 6 Girls 100 Meter Hurdles Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Mazarei, Lindsey 12 BURROUGHS BU 17.99 0.6 10 Girls 300 Meter Hurdles Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Mazarei, Lindsey 12 BURROUGHS BU 53.62 10 Girls 4x100 Meter Relay Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 BURROUGHS BURBANK (SS) 'A' 52.45 10 1) Arculeta, Kayla 11 2) Laughlin, Quiana 10 3) Turner, Jailyn 11 4) Mazarei, Lindsey 12 2 BURBANK (SS) 'A' 52.70 8 1) Abovian, Polien 11 2) Bruce, Kennedy 12 3) Garcia, Zara 12 4) Lambert, Juliette 11 3 SACRED HEART OF JESUS (SS) 'A' 58.56 6 1) Pascual, Ashley 10 2) Canete, Michelle 10 3) Iwane-Rivera, Maria 11 4) Couch, Jazlyn 10 Girls 4x400 Meter Relay Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 EAGLE ROCK (LA) 'A' 4:29.34 10 1) Alvidrez, Catalina 11 2) Walrath, Faye 10 3) Casucci, Emery 11 4) Tolentino, Adriana 12 2 SACRED HEART OF JESUS (SS) 'A' 5:03.54 8 1) Canete, Michelle 10 2) Couch, Jazlyn 10 3) Gonzalez, Melissa 9 4) Iwane-Rivera, Maria 11 Girls High Jump Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Laughlin, Quiana 10 BURROUGHS BU 4-10.00 10 4-06 4-08 4-10 5-00 O O XO XXX Girls Long Jump Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Turner, Jailyn 11 BURROUGHS BU 15-10.50 NWI 10 FOUL 15-10.50(NWI) FOUL FOUL FOUL 2 Altamirano, Leah 12 EAGLE ROCK ( 15-00.50 NWI 8 14-10.50(NWI) 15-00.50(NWI) FOUL FOUL 14-09(NWI) 3 Garcia, Zara 12 BURBANK (SS) 12-09.00 NWI 6 12-09(NWI) 12-01(NWI) 12-02(NWI) 12-01(NWI) 12-06(NWI) 4 Ayala, Cassandra 11 BURBANK (SS) 12-03.00 NWI 4 11-05.50(NWI) 11-09(NWI) 11-10(NWI) 11-11.50(NWI) 12-03(NWI) Girls Triple Jump Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Canete, Michelle 10 SACRED HEART 30-06.00 NWI 10 27-07(NWI) 29-07.50(NWI) 30-06(NWI) FOUL FOUL 2 Altamirano, Leah 12 EAGLE ROCK ( 27-02.00 NWI 8 FOUL FOUL FOUL FOUL 27-02(NWI) 3 Isaac, Ella 12 BURROUGHS BU 26-01.00 NWI 6 FOUL FOUL 22-09.50(NWI) 25-01.50(NWI) 26-01(NWI) Girls Shot Put Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Khechatourian, Arpine 12 BURBANK (SS) 29-03.00 10 2 Lighthill, Otelia 12 BURROUGHS BU 25-10.00 8 3 Arana, Lana 12 BURROUGHS BU 25-07.50 6 4 Ottosson, Laressa 10 BURBANK (SS) 24-07.00 4 5 Crume, Liberty 12 BURBANK (SS) 23-10.00 2 6 Aquino, Bea 12 PROVIDENCE - 22-09.00 1 7 Zaki, Adeline 12 PROVIDENCE - 21-04.00 8 Arakelian, Anabelle 12 PROVIDENCE - 18-00.00 9 Fujimura, Samantha 11 SACRED HEART 16-05.00 10 Tesceno, Brena 11 SACRED HEART 13-11.00 Girls Discus Throw Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lighthill, Otelia 12 BURROUGHS BU 103-01 10 2 Khechatourian, Arpine 12 BURBANK (SS) 85-06 8 3 Crume, Liberty 12 BURBANK (SS) 73-05 6 4 Fujimura, Samantha 11 SACRED HEART 33-08 4 5 Tesceno, Brena 11 SACRED HEART 24-03 2 Girls 100 Meter Dash Frosh/Soph =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Ben-Yair, Zoe 9 BURROUGHS BU 13.99 -0.8 1 10 2 Shirvanian, Emily 9 BURBANK (SS) 14.00 -0.8 1 8 3 Getz, Saida 9 BURROUGHS BU 14.47 -0.8 1 6 4 Asturias, Isabel 10 BURROUGHS BU 14.80 -0.8 1 4 5 Melik-Barkhudar, Alexand 9 BURBANK (SS) 15.39 -0.4 2 2 6 Solis, Stella 10 BURROUGHS BU 15.41 -0.8 1 1 7 Airapetian, Arpi 9 BURBANK (SS) 15.47 -0.4 2 8 Pennloza, Stella 10 SACRED HEART 15.78 -0.8 1 9 Chacon, Kassandra Savann 9 BURBANK (SS) 15.97 -0.4 2 10 Han, Samantha Emily 9 BURBANK (SS) 16.19 -0.4 2 11 Bitar, Mariam Majdi 9 BURBANK (SS) 16.60 -0.4 2 12 Harris, Chase 9 BURBANK (SS) 16.80 -0.8 1 13 Galvez, Grace 9 SACRED HEART 17.24 -0.8 1 Girls 200 Meter Dash Frosh/Soph =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Shirvanian, Emily 9 BURBANK (SS) 29.12 1.4 1 10 2 Getz, Saida 9 BURROUGHS BU 30.10 1.4 1 8 3 Herdsman, Taliyah 10 BURBANK (SS) 30.16 1.4 1 6 4 Clark De Alba, Maggie 9 PROVIDENCE - 30.68 0.7 2 4 5 Page, Madeline 9 BURROUGHS BU 30.91 0.7 2 2 6 Airapetian, Arpi 9 BURBANK (SS) 32.89 1.4 1 1 7 Melik-Barkhudar, Alexand 9 BURBANK (SS) 33.30 0.7 2 8 Chacon, Kassandra Savann 9 BURBANK (SS) 33.32 1.4 1 9 Ben-Yair, Zoe 9 BURROUGHS BU 34.27 1.4 1 10 Han, Samantha Emily 9 BURBANK (SS) 34.35 0.7 2 11 Bitar, Mariam Majdi 9 BURBANK (SS) 34.51 0.7 2 12 Reyes, Meagan 9 PROVIDENCE - 35.08 0.7 2 13 Agvila, Jaslene 10 SACRED HEART 37.47 0.7 2 14 Ruiz, Samantha 9 SACRED HEART 45.12 1.4 1 Girls 400 Meter Dash Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Clark De Alba, Maggie 9 PROVIDENCE - 73.50 10 2 Lopez, Daniela 10 SACRED HEART 1:25.40 8 3 Han, Samantha Emily 9 BURBANK (SS) 1:29.42 6 4 Santa Cruz, Dina 10 SACRED HEART 1:39.11 4 Girls 800 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kallianpur, Anya 10 BURROUGHS BU 2:49.40 10 2 Harkins, Amy 9 BURROUGHS BU 2:54.70 8 3 Yaghoobov, Leah 10 BURBANK (SS) 2:57.28 6 4 Shaby, Valorie 9 BURROUGHS BU 3:09.23 4 5 Reyes, Meagan 9 PROVIDENCE - 3:17.45 2 6 Coca Diaz, Jasmine 9 SACRED HEART 3:18.40 1 7 Ocaranza, Alejandra 9 SACRED HEART 3:41.31 Girls 1600 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Yaghoobov, Leah 10 BURBANK (SS) 6:43.36 10 Girls 3200 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Yaghoobov, Leah 10 BURBANK (SS) 13:32.04 10 Girls 100 Meter Hurdles Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Bragg, Ryan 10 BURBANK (SS) 18.98 0.6 10 2 Powell, Harper 10 EAGLE ROCK ( 19.36 0.6 8 3 Contreras, Audrey 10 BURROUGHS BU 20.41 0.6 6 4 Keagle, Alex 10 EAGLE ROCK ( 21.03 0.6 4 5 Khechadoorian, Arpa 10 BURBANK (SS) 21.06 0.6 2 Girls 300 Meter Hurdles Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Bragg, Ryan 10 BURBANK (SS) 53.67 10 2 Powell, Harper 10 EAGLE ROCK ( 54.82 8 3 Keagle, Alex 10 EAGLE ROCK ( 58.30 6 4 Khechadoorian, Arpa 10 BURBANK (SS) 59.29 4 Girls 4x100 Meter Relay Frosh/Soph ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 BURROUGHS BURBANK (SS) 'A' 57.62 10 1) Contreras, Audrey 10 2) Holloway, Li'yah 10 3) Asturias, Isabel 10 4) Solis, Stella 10 2 BURBANK (SS) 'A' 57.77 8 1) Chacon, Kassandra Savannah 9 2) Han, Samantha Emily 9 3) Herdsman, Taliyah 10 4) Patterson, Kaitlynn 10 3 SACRED HEART OF JESUS (SS) 'A' 68.87 6 1) Agvila, Jaslene 10 2) Galvez, Grace 9 3) Garcia, Mia 10 4) Lopez, Daniela 10 Girls 4x400 Meter Relay Frosh/Soph ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 SACRED HEART OF JESUS (SS) 'A' 6:05.77 10 1) Galvez, Grace 9 2) Garcia, Mia 10 3) Lopez, Daniela 10 4) Ocaranza, Alejandra 9 Girls High Jump Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Maliwanag, Sophia 10 BURBANK (SS) 4-06.00 10 4-00 4-04 4-06 4-08 O O O XXX 2 Lava, Chloe 9 BURROUGHS BU 3-10.00 8 3-00 3-02 3-04 3-06 3-08 3-10 4-00 O O O O O XXO XXX 3 Casey, Ava 10 BURBANK (SS) J3-10.00 6 3-00 3-02 3-04 3-06 3-08 3-10 4-00 O O O O XO XXO XXX Girls Long Jump Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Holloway, Li'yah 10 BURROUGHS BU 14-01.00 NWI 10 14-01(NWI) 13-02.50(NWI) 13-01(NWI) 13-11(NWI) FOUL 2 Herdsman, Taliyah 10 BURBANK (SS) 13-00.00 NWI 8 FOUL 13-00(NWI) 12-07(NWI) 12-10(NWI) FOUL 3 Victoria, Makayla 10 BURROUGHS BU 11-08.00 NWI 6 FOUL 11-08(NWI) 11-04(NWI) 11-01(NWI) 11-02(NWI) 4 Casey, Ava 10 BURBANK (SS) J11-08.00 NWI 4 11-08(NWI) 10-00.50(NWI) FOUL 10-01(NWI) 11-00(NWI) 5 Asilbekyan, Mane 10 BURBANK (SS) 11-05.00 NWI 2 10-08(NWI) 11-01(NWI) 11-03(NWI) FOUL 11-05(NWI) -- Solis, Stella 10 BURROUGHS BU FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL Girls Triple Jump Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Maliwanag, Sophia 10 BURBANK (SS) 33-11.50 NWI 10 33-02.50(NWI) 33-00.50(NWI) 32-07(NWI) 33-05.50(NWI) 33-11.50(NWI) 2 Holloway, Li'yah 10 BURROUGHS BU 30-10.00 NWI 8 FOUL FOUL 30-10(NWI) 28-02(NWI) 30-00.50(NWI) 3 Victoria, Makayla 10 BURROUGHS BU 25-10.50 NWI 6 24-10.50(NWI) 25-10.50(NWI) 25-04.50(NWI) 25-02(NWI) 25-10(NWI) 4 Page, Madeline 9 BURROUGHS BU 25-08.50 NWI 4 FOUL 25-00.50(NWI) 25-08.50(NWI) FOUL 25-06(NWI) 5 Contreras, Audrey 10 BURROUGHS BU 23-04.00 NWI 2 FOUL FOUL FOUL FOUL 23-04(NWI) Girls Shot Put Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Asilbekyan, Mane 10 BURBANK (SS) 21-07.00 10 2 Harris, Chase 9 BURBANK (SS) 21-05.00 8 3 Nunez, Bridget 9 SACRED HEART 17-11.00 6 Girls Discus Throw Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Harris, Chase 9 BURBANK (SS) 76-02 10 2 Maliwanag, Sophia 10 BURBANK (SS) 74-03 8 3 Asilbekyan, Mane 10 BURBANK (SS) 68-11 6 4 Nunez, Bridget 9 SACRED HEART 45-09 4 5 Santa Cruz, Dina 10 SACRED HEART 33-05 2 Boys 100 Meter Dash Varsity =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Webster, Dilan 12 BURROUGHS BU 11.33 -0.7 1 10 2 Howland, Darius 12 BURROUGHS BU 11.83 -0.7 1 8 3 Otero, Isaac 11 BURBANK (SS) 12.07 -0.9 2 6 4 Nakazawa, Koji 12 BURBANK (SS) 12.10 -0.7 1 4 5 Pompa, Danny 12 BURROUGHS BU 12.28 -0.9 2 2 6 Sperati, Jacob 11 NORTH HOLLYW 12.59 -0.9 2 1 7 Arana, Sonny 11 BURROUGHS BU 12.98 -0.9 2 8 Richard, Chandler 12 PROVIDENCE - 13.31 -0.7 1 9 Stoliker, Nicholas 12 PROVIDENCE - 14.18 -0.7 1 -- Smith, Jaelin 11 BURROUGHS BU FS -0.7 1 -- Fraley, Caleb 11 BURBANK (SS) FS -0.9 2 Boys 200 Meter Dash Varsity =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Smith, Jaelin 11 BURROUGHS BU 23.88 1.5 1 10 2 Fraley, Caleb 11 BURBANK (SS) 24.41 1.4 2 8 3 LeSane, Maxwell 11 BURBANK (SS) 24.85 1.5 1 6 4 Parisi-Sanchez, Lucas 12 PROVIDENCE - 25.09 1.4 2 4 5 Portugal, David 12 BURBANK (SS) 25.15 1.5 1 2 6 Otero, Isaac 11 BURBANK (SS) 25.28 1.5 1 1 7 Pompa, Danny 12 BURROUGHS BU 25.40 1.5 1 8 Sperati, Jacob 11 NORTH HOLLYW 25.45 1.4 2 9 Podbielski, Andrew 11 BURROUGHS BU 26.55 1.4 2 10 Richard, Chandler 12 PROVIDENCE - 26.67 1.0 3 11 Dighero, Mickey 12 BURROUGHS BU 27.01 1.4 2 12 Melendez, Jair 12 BURROUGHS BU 27.11 1.0 3 13 Lorimer, Wyatt James 11 BURBANK (SS) 28.15 1.4 2 14 Roe, Emerick George 11 BURBANK (SS) 28.43 1.5 1 15 Matar, Sergio 12 PROVIDENCE - 29.11 1.0 3 Boys 400 Meter Dash Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 LeSane, Maxwell 11 BURBANK (SS) 57.06 10 2 Portugal, David 12 BURBANK (SS) 57.55 8 3 Parisi-Sanchez, Lucas 12 PROVIDENCE - 58.70 6 4 Fraley, Caleb 11 BURBANK (SS) 60.42 4 5 Lorimer, Wyatt James 11 BURBANK (SS) 66.63 2 -- Jitendran, Jeremy 11 BURROUGHS BU DQ Out of Lane Boys 800 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Deane, Trevor 12 PROVIDENCE - 2:07.73 10 2 Urbina, Aidan 12 PROVIDENCE - 2:08.57 8 3 Deng, Kyle 12 BURBANK (SS) 2:11.73 6 4 Hartoonian, Ejmin 12 BURBANK (SS) 2:22.32 4 5 Arroyo, Isaac 12 BURBANK (SS) 2:27.32 2 6 Mallett, Ryan 11 MARANATHA (S 2:30.01 1 7 Glass, Mitchell 11 NORTH HOLLYW 2:33.85 8 Kang, Ian 11 BURBANK (SS) 2:36.64 9 Lysak, Andrii 10 NORTH HOLLYW 3:08.04 Boys 1600 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Mujica, Ricardo 11 BURBANK (SS) 4:41.33 10 2 Dhamodharan, Sanjay 11 BURBANK (SS) 5:03.66 8 3 Camarena, Christopher 12 BURBANK (SS) 5:13.06 6 4 Simitian, Nareg 12 PROVIDENCE - 5:14.41 4 5 Slek, Maxime 11 BURBANK (SS) 5:21.74 2 6 Sarmiento, Ryan 12 PROVIDENCE - 5:25.48 1 7 Arroyo, Isaac 12 BURBANK (SS) 5:32.72 8 Hartoonian, Ejmin 12 BURBANK (SS) 5:34.05 9 Klein, William 11 BURBANK (SS) 5:46.76 10 Kang, Ian 11 BURBANK (SS) 5:59.04 Boys 3200 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Urbina, Aidan 12 PROVIDENCE - 10:01.33 10 2 Deane, Trevor 12 PROVIDENCE - 10:02.67 8 3 Mujica, Ricardo 11 BURBANK (SS) 10:06.11 6 4 Deng, Kyle 12 BURBANK (SS) 10:45.23 4 5 Camarena, Christopher 12 BURBANK (SS) 10:59.66 2 6 Dhamodharan, Sanjay 11 BURBANK (SS) 11:05.57 1 7 Simitian, Nareg 12 PROVIDENCE - 11:11.02 8 Slek, Maxime 11 BURBANK (SS) 11:11.05 9 Hartoonian, Ejmin 12 BURBANK (SS) 11:34.42 10 Sarmiento, Ryan 12 PROVIDENCE - 11:41.17 11 Klein, William 11 BURBANK (SS) 11:47.16 12 Kang, Ian 11 BURBANK (SS) 12:28.50 Boys 110 Meter Hurdles Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Gonzalez, Nicholas 12 BURROUGHS BU 18.33 1.3 10 2 Beckett, Frank 12 BURROUGHS BU 19.08 1.3 8 3 Harmon, Maxwell 12 BURBANK (SS) 19.33 1.3 6 4 Martinez, Luke 11 BURROUGHS BU 19.67 1.3 4 5 Tejada, Arturo 12 NORTH HOLLYW 21.49 1.3 2 6 Reichman, Colt 12 NORTH HOLLYW 21.62 1.3 1 Boys 300 Meter Hurdles Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Beckett, Frank 12 BURROUGHS BU 44.14 10 2 Harmon, Maxwell 12 BURBANK (SS) 47.58 8 3 Gonzalez, Nicholas 12 BURROUGHS BU 47.95 6 4 Martinez, Luke 11 BURROUGHS BU 48.61 4 5 Reichman, Colt 12 NORTH HOLLYW 50.46 2 6 Tejada, Arturo 12 NORTH HOLLYW 51.94 1 Boys 4x100 Meter Relay Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 BURBANK (SS) 'A' 49.22 10 1) Otero, Isaac 11 2) Nakazawa, Koji 12 3) Gomes de Salvi, Vinnie 12 4) Nishahov, Leonardo 11 -- BURROUGHS BURBANK (SS) 'A' DNF 1) Webster, Dilan 12 2) Pompa, Danny 12 3) Smith, Jaelin 11 4) Howland, Darius 12 -- PROVIDENCE - BURBANK (SS) 'A' DQ Early Zone 1 1) Buhay, Enzo 10 2) Matar, Sergio 12 3) Parisi-Sanchez, Lucas 12 4) Stoliker, Nicholas 12 Boys High Jump Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Johnson, Jacob 12 BURROUGHS BU 5-07.00 10 4-06 4-08 4-10 5-00 5-02 5-03 5-05 5-07 5-09 O O O XO XO O O XXO XXX 2 Dilig, Jarrod 12 BURROUGHS BU 5-02.00 8 4-06 4-08 4-10 5-00 5-02 5-03 O O O O O XXX 3 Dighero, Mickey 12 BURROUGHS BU J5-02.00 6 4-06 4-08 4-10 5-00 5-02 5-03 XO O O O XXO XXX 4 Thomas, Dylan 9 NORTH HOLLYW 4-08.00 4 3-10 4-00 4-02 4-04 4-06 4-08 4-10 O O O O O O XXX 5 Elkin, Phoenix 11 BURROUGHS BU 4-06.00 2 4-06 4-08 XO XXX 6 Reichman, Colt 12 NORTH HOLLYW J4-06.00 1 4-04 4-06 4-08 O XXO X Boys Pole Vault Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lucsik, Ogden 10 BURBANK (SS) 13-07.00 5 11-06 12-08 13-01 13-07 14-01 O O XO O XXX Boys Long Jump Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Webster, Dilan 12 BURROUGHS BU 23-01.00 NWI 10 FOUL FOUL FOUL FOUL 23-01(NWI) 2 Sebastian, Kai 12 BURBANK (SS) 18-11.00 NWI 8 FOUL 18-11(NWI) 18-11(NWI) FOUL FOUL 3 Elkin, Phoenix 11 BURROUGHS BU 17-10.50 NWI 6 17-00(NWI) 17-10.50(NWI) 17-02(NWI) FOUL FOUL 4 LeSane, Maxwell 11 BURBANK (SS) 16-11.00 NWI 4 16-11(NWI) 16-03(NWI) FOUL 16-05(NWI) 5 Nakazawa, Koji 12 BURBANK (SS) J16-11.00 NWI 2 FOUL 16-11(NWI) FOUL FOUL FOUL 6 Reichman, Colt 12 NORTH HOLLYW 15-09.50 NWI 1 11-08(NWI) 13-02.50(NWI) 15-09.50(NWI) 14-07(NWI) 14-07(NWI) 7 Thomas, Dylan 9 NORTH HOLLYW 15-02.00 NWI 15-02(NWI) 14-11.50(NWI) FOUL FOUL FOUL Boys Triple Jump Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Cabacungan, Christian 12 EAGLE ROCK ( 37-04.50 NWI 10 37-04.50(NWI) 36-10(NWI) FOUL FOUL 31-07.50(NWI) 2 Sebastian, Kai 12 BURBANK (SS) 36-08.50 NWI 8 FOUL 33-06(NWI) FOUL 36-08.50(NWI) FOUL 3 Jimenez, Joshua Michael 12 BURBANK (SS) 33-04.50 NWI 6 FOUL 31-10(NWI) 33-04.50(NWI) FOUL FOUL 4 Nakazawa, Koji 12 BURBANK (SS) 32-09.50 NWI 4 FOUL FOUL 32-09.50(NWI) FOUL 31-00(NWI) Boys Shot Put Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kochoa, Alexander 11 PROVIDENCE - 50-03.50 10 2 Jimenez, Joshua Michael 12 BURBANK (SS) 44-08.00 8 3 Cedeno, Troy Albert 12 BURBANK (SS) 34-09.00 6 4 Martinez, Eduardo 11 BURBANK (SS) 34-04.00 4 5 Madugula, Saikiran 11 BURBANK (SS) 31-01.00 2 6 Mimis, Cash 12 BURROUGHS BU 30-06.00 1 7 Khalifeh, Jamal 11 BURROUGHS BU 30-05.00 8 Huynh, Robert 12 BURROUGHS BU 27-10.00 9 Shuton, Reese 10 BURROUGHS BU 27-08.00 Boys Discus Throw Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kochoa, Alexander 11 PROVIDENCE - 129-01 10 2 Jimenez, Joshua Michael 12 BURBANK (SS) 110-01 8 3 Cedeno, Troy Albert 12 BURBANK (SS) 104-10 6 4 Martinez, Eduardo 11 BURBANK (SS) 93-10 4 5 Madugula, Saikiran 11 BURBANK (SS) 83-04 2 6 Khalifeh, Jamal 11 BURROUGHS BU 74-05 1 7 Huynh, Robert 12 BURROUGHS BU 70-02 8 Mimis, Cash 12 BURROUGHS BU 66-00 Boys 100 Meter Dash Frosh/Soph =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Ayvar-Trujillo, Bruno 10 BURROUGHS BU 12.96 0.1 1 10 2 Dilanyan, Alen 9 BURBANK (SS) 13.14 -0.1 2 8 13.133 3 Smith, Blayne 9 BURROUGHS BU 13.14 0.1 1 6 13.135 4 Buhay, Enzo 10 PROVIDENCE - 13.16 0.1 1 4 5 Nasev, Alex 9 BURROUGHS BU 13.17 -0.1 2 2 6 Bahariance, Patrick Jame 10 BURBANK (SS) 13.36 -0.1 2 1 7 Arteaga, Justin 10 BURBANK (SS) 13.39 0.1 1 8 Romero, David 10 BURROUGHS BU 13.40 0.1 1 9 Torosyan, Mark 9 BURBANK (SS) 13.64 -0.1 2 10 Tajon, Eathen 10 BURROUGHS BU 13.76 0.1 1 11 Alvarez, Ernesto Brandon 9 PROVIDENCE - 14.19 -0.1 2 12 Hawkins, Dallas Aiden 9 BURBANK (SS) 14.25 -0.9 3 13 Kochout, Ryan George 9 BURBANK (SS) 14.45 0.1 1 14 Savin, Arthur 9 BURBANK (SS) 15.67 -0.9 3 15 Boaventura-Delanoe, Ray 9 BURBANK (SS) 17.71 -0.9 3 Boys 200 Meter Dash Frosh/Soph =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Cox, Andrew 10 BURROUGHS BU 23.94 1.4 3 10 2 Jeronimo, Alexander 10 BURROUGHS BU 24.50 1.4 1 8 3 Camacho, Joseph 10 BURROUGHS BU 24.55 1.4 1 6 4 Rivas, Ethan 9 BURROUGHS BU 25.36 1.4 1 4 5 De Leon, Mateyo 10 BURBANK (SS) 25.87 1.4 1 2 6 Mariana, Joaquin 10 MARANATHA (S 26.05 1.4 1 1 7 Clark De Alba, Jackson 9 PROVIDENCE - 26.24 1.4 3 8 Arteaga, Justin 10 BURBANK (SS) 26.31 1.4 1 9 Ayvar-Trujillo, Bruno 10 BURROUGHS BU 26.43 1.4 3 10 Ulrich, Kyle 10 BURBANK (SS) 26.98 1.5 2 11 Bahariance, Patrick Jame 10 BURBANK (SS) 27.38 1.5 2 12 Shimek, Nolan 10 BURROUGHS BU 27.46 1.4 3 13 Buhay, Enzo 10 PROVIDENCE - 27.52 1.5 2 14 Nothom, Jack 10 BURROUGHS BU 27.55 1.4 1 15 Dilanyan, Alen 9 BURBANK (SS) 27.58 1.5 2 16 Torosyan, Mark 9 BURBANK (SS) 27.98 1.5 2 17 Romero, David 10 BURROUGHS BU 28.25 1.5 2 18 Godoy, Brandon 10 BURROUGHS BU 29.17 -0.1 4 19 Hawkins, Dallas Aiden 9 BURBANK (SS) 29.67 1.4 3 20 Savin, Arthur 9 BURBANK (SS) 31.37 -0.1 4 21 Boaventura-Delanoe, Ray 9 BURBANK (SS) 37.46 -0.1 4 Boys 400 Meter Dash Frosh/Soph ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Cox, Andrew 10 BURROUGHS BU 56.04 1 10 2 Jeronimo, Alexander 10 BURROUGHS BU 57.49 1 8 3 Rivas, Ethan 9 BURROUGHS BU 58.02 1 6 4 Hingston, Blaine 10 BURROUGHS BU 59.26 1 4 5 De Leon, Mateyo 10 BURBANK (SS) 60.12 1 2 6 Hamernik, Silas 10 BURROUGHS BU 60.94 2 1 7 Dilanyan, Alen 9 BURBANK (SS) 62.08 2 8 Ulrich, Kyle 10 BURBANK (SS) 62.73 1 9 Alvarez, Ernesto Brandon 9 PROVIDENCE - 63.22 3 10 Shimek, Nolan 10 BURROUGHS BU 64.65 2 11 Quesada, Reggie 10 BURROUGHS BU 64.66 3 12 Bahariance, Patrick Jame 10 BURBANK (SS) 64.98 2 13 Ramirez, Alejandro 10 BURROUGHS BU 65.35 3 14 Nothom, Jack 10 BURROUGHS BU 65.48 1 15 Hawkins, Dallas Aiden 9 BURBANK (SS) 71.46 2 Boys 800 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kim, Brandon 9 BURBANK (SS) 2:28.07 10 2 Copeland, Liam 10 BURBANK (SS) 2:28.43 8 3 Petrosian, Artem 9 BURBANK (SS) 2:29.30 6 4 Kang, Caleb 10 BURBANK (SS) 2:36.22 4 5 Muradyan, Raymond 10 BURBANK (SS) 2:38.00 2 6 Matossian, Artin 9 BURBANK (SS) 2:40.28 1 7 Jones, Sherman 10 BURROUGHS BU 2:44.91 8 Dsa, Naveen 10 BURBANK (SS) 2:49.14 9 Francoeur, Aiden 9 BURROUGHS BU 3:20.52 Boys 1600 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ellingsworth, Liam 9 BURROUGHS BU 4:55.32 10 2 Acevedo, Alex 10 BURROUGHS BU 5:04.25 8 3 Miguel, Christopher 10 BURROUGHS BU 5:04.29 6 4 Kim, Brandon 9 BURBANK (SS) 5:42.16 4 5 Petrosian, Artem 9 BURBANK (SS) 5:43.86 2 6 Copeland, Liam 10 BURBANK (SS) 5:44.00 1 7 Muradyan, Raymond 10 BURBANK (SS) 5:50.30 8 Matossian, Artin 9 BURBANK (SS) 5:50.61 9 Kang, Caleb 10 BURBANK (SS) 5:51.16 10 Kuns, Damian 10 BURBANK (SS) 6:08.29 11 Otis, Alan 10 BURBANK (SS) 6:33.46 12 Dsa, Naveen 10 BURBANK (SS) 6:59.17 Boys 3200 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ellingsworth, Liam 9 BURROUGHS BU 10:38.94 10 2 Cano, Justin 10 BURROUGHS BU 10:50.81 8 3 Miguel, Christopher 10 BURROUGHS BU 10:53.02 6 4 Acevedo, Alex 10 BURROUGHS BU 10:54.20 4 5 Marca, Nathan 9 BURROUGHS BU 10:55.36 2 6 Camacho, Danny 10 BURROUGHS BU 11:29.71 1 7 Raya, Rogelio 10 BURROUGHS BU 11:30.20 8 Copeland, Liam 10 BURBANK (SS) 11:31.22 9 Lorente, Kaleb 9 BURROUGHS BU 11:32.10 10 Kang, Caleb 10 BURBANK (SS) 12:18.17 11 Galadzhyan, Christopher 9 BURROUGHS BU 12:50.12 Boys 110 Meter Hurdles Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Slaughter, Daniel Jon 9 BURBANK (SS) 18.26 -0.3 10 2 Kochout, Ryan George 9 BURBANK (SS) 24.13 -0.3 8 Boys 300 Meter Hurdles Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Slaughter, Daniel Jon 9 BURBANK (SS) 45.41 10 2 Cox, Andrew 10 BURROUGHS BU 47.71 8 Boys 4x100 Meter Relay Frosh/Soph ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 BURBANK (SS) 'A' 50.83 10 1) De Leon, Mateyo 10 2) Hawkins, Dallas Aiden 9 3) Dilanyan, Alen 9 4) Jones, Kendyl Sirron 9 -- BURROUGHS BURBANK (SS) 'A' DQ Late Zone 1 1) Barjolo, Jamar 9 2) Smith, Blayne 9 3) Romero, David 10 4) Tajon, Eathen 10 Boys 4x400 Meter Relay Frosh/Soph ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 BURROUGHS BURBANK (SS) 'A' 4:02.36 10 1) Cox, Andrew 10 2) Hingston, Blaine 10 3) Jeronimo, Alexander 10 4) Camacho, Joseph 10 2 BURROUGHS BURBANK (SS) 'B' x4:16.23 Boys High Jump Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Jeronimo, Alexander 10 BURROUGHS BU 5-00.00 10 4-10 5-00 5-01 XO XO XP 2 Smith, Blayne 9 BURROUGHS BU 4-10.00 8 4-10 5-00 XO XXX 3 Rogerson, Jack 10 BURBANK (SS) 4-08.00 6 4-08 4-10 XXO XXX Boys Pole Vault Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 O'Guin, Lucas 10 BURBANK (SS) 8-00.00 10 7-00 7-06 8-00 8-06 O O O XXX 2 Otis, Alan 10 BURBANK (SS) J8-00.00 8 6-00 6-06 7-00 7-06 8-00 8-06 O XO O O O XXX 3 Morin, Andres 9 BURROUGHS BU 6-06.00 6 5-00 5-06 6-00 6-06 7-00 O O O O XXX 4 Kuns, Damian 10 BURBANK (SS) J6-06.00 4 5-00 5-06 6-00 6-06 7-00 XO XO O XXO XXX Boys Long Jump Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Miller, Aidan 10 BURBANK (SS) 17-04.00 NWI 10 16-06.50(NWI) 16-03.50(NWI) FOUL 16-07(NWI) 17-04(NWI) 2 Rogerson, Jack 10 BURBANK (SS) 15-07.00 NWI 8 14-11(NWI) 14-10.50(NWI) 15-07(NWI) 14-07(NWI) 15-06(NWI) 3 Kochout, Ryan George 9 BURBANK (SS) 14-01.00 NWI 6 13-09(NWI) 13-10(NWI) 14-01(NWI) 13-07(NWI) 13-04(NWI) 4 Tajon, Eathen 10 BURROUGHS BU 9-02.50 NWI 4 FOUL 9-02.50(NWI) FOUL FOUL FOUL Boys Triple Jump Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Miller, Aidan 10 BURBANK (SS) 36-11.00 NWI 10 32-06(NWI) FOUL 36-05(NWI) 36-11(NWI) 36-07.50(NWI) 2 Smith, Blayne 9 BURROUGHS BU 34-10.00 NWI 8 FOUL 32-01.50(NWI) 33-05.50(NWI) 34-10(NWI) 33-05(NWI) 3 Tajon, Eathen 10 BURROUGHS BU 28-03.00 NWI 6 26-04(NWI) 26-03.50(NWI) 28-03(NWI) 27-10(NWI) 27-04(NWI) Boys Shot Put Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Miller, Aidan 10 BURBANK (SS) 37-08.00 10 2 Zakarian, Ruben Edward 10 BURBANK (SS) 33-05.00 8 3 Ortiz, Daniel 10 BURROUGHS BU 31-07.00 6 4 Sukunyan, Paul 10 BURBANK (SS) 31-04.00 4 5 Marquez, Derek 10 BURROUGHS BU 31-00.00 2 6 Montes, Diego 10 BURROUGHS BU 30-05.00 1 7 Salas, Jonathan 9 BURROUGHS BU 29-00.00 8 Nelson, Barrett 9 BURROUGHS BU 28-08.00 9 Azuaje, Isaiah Troy 9 BURBANK (SS) 27-08.00 10 Marca, Nathan 9 BURROUGHS BU 25-00.00 Boys Discus Throw Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Miller, Aidan 10 BURBANK (SS) 93-10 10 2 Sukunyan, Paul 10 BURBANK (SS) 81-02 8 3 Zakarian, Ruben Edward 10 BURBANK (SS) 72-08 6 4 Azuaje, Isaiah Troy 9 BURBANK (SS) 71-01 4 5 Ortiz, Daniel 10 BURROUGHS BU 70-03 2 6 Nelson, Barrett 9 BURROUGHS BU 67-11 1 7 Montes, Diego 10 BURROUGHS BU 64-08 8 Salas, Jonathan 9 BURROUGHS BU 62-03 Women - Varsity - Team Rankings - 16 Events Scored =============================================================================== 1) Burroughs Burbank (SS) 143 2) Burbank (SS) 98 3) Providence - Burbank (SS) 47 4) Eagle Rock (LA) 39 5) Sacred Heart of Jesus (SS) 33 6) North Hollywood (LA) 4 Women - Frosh/Soph - Team Rankings - 16 Events Scored =============================================================================== 1) Burbank (SS) 175 2) Burroughs Burbank (SS) 113 3) Sacred Heart of Jesus (SS) 41 4) Eagle Rock (LA) 26 5) Providence - Burbank (SS) 16 Men - Varsity - Team Rankings - 15 Events Scored =============================================================================== 1) Burbank (SS) 203 2) Burroughs Burbank (SS) 116 3) Providence - Burbank (SS) 71 4) North Hollywood (LA) 13 5) Eagle Rock (LA) 10 6) Maranatha (SS) 1 Men - Frosh/Soph - Team Rankings - 16 Events Scored =============================================================================== 1) Burroughs Burbank (SS) 202 2) Burbank (SS) 201 3) Providence - Burbank (SS) 4 4) Maranatha (SS) 1