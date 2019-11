Burbank City Employees Reach Milestones and Honored Recently.

Recently, the Burbank City Employees were honored with a breakfast and many were also recognized for their many years of service to the citizens of Burbank during a City Council Meeting.

During the breakfast, Department Managers got to serve their employees.

Here is a list of the employees who are celebrating individual milestones this year and pictures from the two events:

BURBANK WATER & POWER

5 YEARS

Paul M. Anderson

Peter A. Anselmo

Ann Avrashow

Evan L. Ayers

Joshua J. Barker

Craig W. Bradford

Youssef P. Chedid

Burrell C. Eveland Jr.

Alejandro G. Gonzalez

Corey M. Holliday

Hoby J. Hulbert

Drew D. Kidd

Erik F. Olsen

Claudia S. Reyes

Garret W. Rowland

Bobby J. Roybal

Edward J. Shin

Jessica M. Zubia

10 YEARS

Charles Barrett

Douglas C. Brightwell

Daniel O. Campbell

John (Jack) N. Corbett

Brad A. Good

Harold J. Kinman

Gregory S. Kring

Ron S. Maxwell

Chad E. Nichols

Rene Ortiz

Glen A. Pedersen

Ryan J. Sanderson

Jorge C. Somoano

Kyle L. Wilson

15 YEARS

James C. Beasley

Yelena Figueroa

Mark J. Gomez

Vincent Hartung

William J. Lodwig

Bassil Nahhas

Himanshu Pandey

Norman B. Simon

Thomas P. Viereck

20 YEARS

L isa M. Allen

Kristian E. Blomdahl

Jason G. Edwards

Jose N. Rivera

C. Scott Valvo

25 YEARS

Brian Mellon

Keith W. Mitchell

John J. Regan

Chris D. Traber

Raymond P. Yuen

30 YEARS

John Beiter

Kenneth J. Donaldson

James G. Floyd

Germaine Johnson

Peter K. Marshall

Jeffry D. Steinhaus

35 YEARS

Andrew E. Harmon

Thomas C. Wilke

CITY ATTORNEY

5 YEARS

Charmaine V. Jackson (Retired)

20 YEARS

Sheryl K. Friedman

Jina Oh

CITY MANAGER

5 YEARS

Zanin Zuljevic

20 YEARS

Ronald E. Davis (Retired)

CITY TREASURER

5 YEARS

Forest O. Howell

Wendy Norman

COMMUNITY DEVELOPMENT

5 YEARS

Cherie Y. DiCrescenzo

Rick A. Fett

Taj A. Graham

Juan C. Murillo

Priscilla P. Yapelli

10 YEARS

Odet Ayvazyan

15 YEARS

Mario Osuna

20 YEARS

Dennis Rodriguez

Mark A. Sauceda

FINANCIAL SERVICES

5 YEARS

Jonathan Mendoza

20 YEARS

Karen M. Little

Trisha A. McCreery

Kassandra Zemba

25 YEARS

Rumina Balasanyan

30 YEARS

Angela O’Connor

FIRE DEPARTMENT

20 YEARS

Erik G. Johnson

Stephen J. Mielkus

Robina Sarkisian

Kyle A. Springer

Grant A. Stephens

25 YEARS

Kenneth R. Allen

David J. Burke

James R. Enriquez

Eric S. Garcia

Matthew R. Garland

Michael A. Guitard (Retired)

Mark D. Hatch

Erik B. Jueden

Michael S. Malloy

John D. Owings

Edmondo St. Cyr

Scott E. Willis

35 YEARS

John G. Hannick

INFORMATION TECHNOLOGY

5 YEARS

Christopher White

10 YEARS

Zarani W. Barrow

Sevan Khachatourians

20 YEARS

Massis Minassian

LIBRARY SERVICES

5 YEARS

Melissa M. Potter

15 YEARS

William J. Cody

Michael Tang

20 YEARS

Anne Ngo

25 YEARS

Joan M. Cappocchi

Christine A. Rodriguez (Retired)

PARKS & RECREATION

5 YEARS

Bryce Burton

Brian Pucio

10 YEARS

Adriana Alvarez

Angela (Angie) Attaryan

Bethany Chiaravalle McQuitty

Pedro Munoz

Melissa E. Sorich

Andrea Yanez

15 YEARS

Jose L. Avina

Diana I. Fowler

Carloes L. Harper

Jonathan S. Hernandez

Robert J. Hulme

Luis F. Mendez-Zepeda

20 YEARS

Maritza Cuevas

Baudelio P. Loera

Carolyn E. Stevens

25 YEARS

Alan P. Newman

Ken F. Scarone

Marilynn Schoenmann

30 YEARS

David M. Mudgett

Alice Thompson-Balan

30 YEARS

Maureen A. Frank

35 YEARS

Darrin G. Borders

POLICE DEPARTMENT

5 YEARS

Justin M. Brodrick

Ashley N. Burt

Gregory K. De Belius

Jorge Jaime

Dillon T. Koullen

Gina A. Kozai

Xavier S. Lopez

Cody M. Roberts

10 YEARS

Sharise C. Barker

Todd M. Burke

Christian B. Diaz

Amanda A. Gordon

Helen Quach

15 YEARS

Jennifer A. Diaz

Derek R. Green

Martha L. Jimenez

Steve S. Karagiosian

Judith Meneses

Linda Moreno

Sherre S. Nakamura

20 YEARS

Steven B. Conaway

Glen D. Larson

Claudio Losacco

Scott A. Meadows

Brenda Perez-Orozco

25 YEARS

Kirk A. Davis

Christopher J. Morales

Gilberto R. Moreno Jr.

Jamie (JJ) J. Puglisi

30 YEARS

Fay C. Martin (Retired)

PUBLIC WORKS

5 YEARS

Felipe Alvarez Bermudez

Jerry R. Caudillo

James A. Cisneros

Richard A. Flores Jr.

Curtis L. Jordan

Dennis F. Villegas

Jonathan M. Yee

10 YEARS

Brett S. Berger

Alvin Cruz

Frank J. Nerthling

Brian D. Orlowski

John D. Stein

15 YEARS

Alfredo Carlos

Edgar Franco

Maria C. Jimenez

Armando N. Ruiz

Adam R. Walker

20 YEARS

Luis Carlos

Felipe Orozco

Robert A. Pera

Martin Rodriguez

25 YEARS

Gerald W. Ellegood

Rex Richardson

30 YEARS

Robert A. Kaczmarek

James M. Lawson

Adam Salehi