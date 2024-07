Burbank Crime Report – July 11 Edition

June 30, 2024

Vandalism:

3400 BLOCK W VICTORY BL | 12:01 AM

Vehicle Break-In / Theft:

2900 BLOCK W VICTORY BL | 10:30 PM

300 BLOCK VICTORY CT | 6:00 PM

Vandalism:

4000 BLOCK W RIVERSIDE DR | 4:00 PM

Theft / Larceny:

100 BLOCK N GLENOAKS BL | 4:00 PM

1800 BLOCK W VERDUGO AV | 10:36 PM

Vehicle Break-In / Theft:

1000 BLOCK W BURBANK BL | 11:30 AM

Vandalism:

3400 BLOCK W VICTORY BL | 1:00 PM

July 1, 2024

DUI:

N BUENA VISTA ST/W EMPIRE AV | 2:35 AM

Vandalism:

3300 BLOCK W RIVERSIDE DR | 10:10 AM

3300 BLOCK W VICTORY BL | 9:00 AM

Vehicle Break-In / Theft:

600 BLOCK N LINCOLN ST | 2:30 AM

Assault:

0 BLOCK E ALAMEDA AV | 2:03 AM

200 BLOCK N VALLEY ST | 8:11 PM

700 BLOCK N VALLEY ST | 11:04 PM

Theft / Larceny:

600 BLOCK S FLOWER ST | 12:44 PM

200 BLOCK E MAGNOLIA BL | 6:41 PM

100 BLOCK N VICTORY BL | 10:30 PM

2300 BLOCK WASHINGTON CI | 5:30 PM

Motor Vehicle Theft:

4400 BLOCK W SARAH ST | 3:00 PM

Burglary:

3400 BLOCK W MAGNOLIA BL | 11:07 PM

July 2, 2024

Burglary:

2700 BLOCK W ALAMEDA AV | 3:33 AM

Theft / Larceny:

1600 BLOCK N VICTORY PL | 6:55 PM

100 BLOCK E MAGNOLIA BL | 7:13 PM

1600 BLOCK N VICTORY PL | 7:40 PM

Fraud:

1600 BLOCK N VICTORY PL | 7:40 PM

Assault:

100 BLOCK E MAGNOLIA BL | 7:13 PM

July 3, 2024

Theft / Larceny:

1600 BLOCK N VICTORY PL | 12:25 PM

1600 BLOCK W VERDUGO AV | 2:30 PM

DUI:

W VICTORY BL/N BUENA VISTA ST | 7:55 PM

Drugs / Alcohol Violations:

400 BLOCK N GLENOAKS BL | 10:30 PM

July 4, 2024

Burglary:

1800 BLOCK N VICTORY PL | 12:30 AM

DUI:

N BUENA VISTA ST/W CLARK AV | 4:12 AM

July 5, 2024

Vehicle Break-In / Theft:

4200 BLOCK WARNER BL | 1:00 AM

This report details the most recent incidents in Burbank, providing a snapshot of criminal activities and ensuring public awareness and safety.