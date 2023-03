Burroughs vs. Crescenta Valley Track Meet Results

Burroughs vs Crescenta Valley - 3/1/2023 Burroughs HS Results Girls 100 Meter Dash Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ Finals 1 Laughlin, Quiana 10 BURROUGHS BU 13.21 -0.6 5 2 Turner, Jailyn 11 BURROUGHS BU 13.38 -0.6 3 3 Farhadian, Leah 10 CRESCENTA VA 14.26 -0.6 1 4 Martinez, Emily 10 CRESCENTA VA 14.33 -0.6 5 Yoxsimer, Kaylee 11 CRESCENTA VA 15.36 -0.6 6 Kostecka, Alia 11 BURROUGHS BU 17.17 -0.6 7 Carter, Simone 11 BURROUGHS BU 18.31 -0.6 Girls 200 Meter Dash Varsity =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Turner, Jailyn 11 BURROUGHS BU 28.55 2.2 1 5 2 Martinez, Emily 10 CRESCENTA VA 29.94 2.2 1 3 3 Flate, Luna 11 BURROUGHS BU 30.28 2.2 1 1 4 Farhadian, Leah 10 CRESCENTA VA 31.17 -1.1 2 5 Arculeta, Kayla 11 BURROUGHS BU 31.30 2.2 1 6 Yoxsimer, Kaylee 11 CRESCENTA VA 31.76 2.2 1 7 Carter, Simone 11 BURROUGHS BU 45.13 -1.1 2 Girls 400 Meter Dash Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Torrrance, Keile 12 BURROUGHS BU 72.70 5 2 Brizuela, Sofia 11 BURROUGHS BU 75.46 3 3 Perez, Judith 11 CRESCENTA VA 77.92 1 4 Ferraiolo, Niko 11 BURROUGHS BU 78.12 5 Kelly, Charlotte 11 BURROUGHS BU 1:26.24 Girls 800 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Galustians, Isabella 10 BURROUGHS BU 2:29.81 5 2 Kenney, Kaitlin 10 CRESCENTA VA 2:38.51 3 3 Greenway, Emilia 10 CRESCENTA VA 2:40.26 1 4 Haworth, Emma 12 CRESCENTA VA 2:44.20 5 Talbot, Samantha 11 CRESCENTA VA 2:47.19 6 Garcia, Idaly 11 CRESCENTA VA 2:54.97 7 Saeva, Kate 12 CRESCENTA VA 2:55.28 8 Smith, Courtney 11 CRESCENTA VA 3:04.81 9 Perez, Anthea 11 CRESCENTA VA 3:05.56 10 Brodie, Rylan 12 CRESCENTA VA 3:06.08 11 Mamujee, Anisa 12 CRESCENTA VA 3:07.27 Girls 1600 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Haworth, Emma 12 CRESCENTA VA 5:53.14 5 2 Kenney, Kaitlin 10 CRESCENTA VA 5:54.47 3 3 Martin, Ava 11 CRESCENTA VA 5:58.63 1 4 Saeva, Kate 12 CRESCENTA VA 6:16.40 5 Chong, Eliana 12 CRESCENTA VA 6:20.31 6 Garcia, Idaly 11 CRESCENTA VA 6:21.14 7 Perez, Anthea 11 CRESCENTA VA 6:22.03 8 Mamujee, Anisa 12 CRESCENTA VA 6:34.96 Girls 3200 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Greenway, Emilia 10 CRESCENTA VA 12:30.77 5 2 Smith, Courtney 11 CRESCENTA VA 14:04.97 3 3 Talbot, Samantha 11 CRESCENTA VA 15:02.14 1 4 Brodie, Rylan 12 CRESCENTA VA 15:28.89 Girls 100 Meter Hurdles Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Mazarei, Lindsey 12 BURROUGHS BU 17.58 -0.4 5 2 Calaguas, Keira 10 CRESCENTA VA 20.30 -0.4 3 3 Elster, Mackenzie 11 CRESCENTA VA 21.97 -0.4 1 4 Polanco, Addy 11 CRESCENTA VA 22.15 -0.4 5 Ouye, Cameron 11 CRESCENTA VA 22.45 -0.4 Girls 300 Meter Hurdles Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Mazarei, Lindsey 12 BURROUGHS BU 55.19 5 2 Elster, Mackenzie 11 CRESCENTA VA 61.52 3 3 Ouye, Cameron 11 CRESCENTA VA 62.27 1 4 Polanco, Addy 11 CRESCENTA VA 63.00 Girls 4x100 Meter Relay Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 BURROUGHS BURBANK (SS) 'A' 53.16 5 1) Arculeta, Kayla 11 2) Turner, Jailyn 11 3) Laughlin, Quiana 10 4) Mazarei, Lindsey 12 2 CRESCENTA VALLEY (SS) 'A' 55.62 3 1) Senteza, Jasmine 12 2) Martinez, Emily 10 3) Calaguas, Keira 10 4) Farhadian, Leah 10 Girls 4x400 Meter Relay Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 CRESCENTA VALLEY (SS) 'A' 4:58.14 5 1) Saeva, Kate 12 2) Haworth, Emma 12 3) Martin, Ava 11 4) Garcia, Idaly 11 Girls High Jump Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Laughlin, Quiana 10 BURROUGHS BU 4-06.00 5 4-06 O Girls Long Jump Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Turner, Jailyn 11 BURROUGHS BU 15-11.00 NWI 5 15-11(NWI) 14-06.50(NWI) 2 Calaguas, Keira 10 CRESCENTA VA 15-06.00 NWI 3 13-09(NWI) 12-09(NWI) FOUL 15-00(NWI) 14-02.50(NWI) 15-06(NWI) 3 Laughlin, Quiana 10 BURROUGHS BU 14-10.50 NWI 1 14-10.50(NWI) x 4 Holloway, Li'yah 10 BURROUGHS BU 13-11.00 NWI 13-11(NWI) 13-02(NWI) 5 Gregorian, Angeline7 CRESCENTA VA 10-11.00 NWI FOUL FOUL FOUL FOUL 9-10(NWI) 10-11(NWI) Girls Triple Jump Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Holloway, Li'yah 10 BURROUGHS BU 25-04.50 NWI 5 25-04.50(NWI) x 2 Isaac, Ella 12 BURROUGHS BU 23-09.00 NWI 3 22-09.50(NWI) 23-09(NWI) Girls Shot Put Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lighthill, Otelia 12 BURROUGHS BU 27-04.00 5 26-07 FOUL 27-04 27-00 2 Arana, Lana 12 BURROUGHS BU 26-02.00 3 25-07.50 23-09 25-10.50 26-02 Girls Discus Throw Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lighthill, Otelia 12 BURROUGHS BU 110-07 5 Girls 100 Meter Dash Frosh/Soph =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Ben-Yair, Zoe 9 BURROUGHS BU 13.50 5.2 1 5 2 Gorgorian, Emily 10 CRESCENTA VA 14.45 5.2 1 3 3 Sengdara, Zoey 9 CRESCENTA VA 14.67 5.2 1 1 4 Solis, Stella 10 BURROUGHS BU 14.94 5.2 1 5 Aragon, Leah 9 CRESCENTA VA 15.14 5.2 1 6 Scott, Scarlett 9 CRESCENTA VA 15.19 5.2 1 7 Chernin, Nicolette 10 CRESCENTA VA 15.25 0.1 2 8 Kalijian, Gali 10 CRESCENTA VA 15.59 5.2 1 9 Agakiyan, Lia 9 CRESCENTA VA 15.98 0.1 2 15.978 10 Migliaccio, Aniela 10 CRESCENTA VA 15.98 0.1 2 15.980 11 Lava, Chloe 9 BURROUGHS BU 16.36 5.2 1 Girls 200 Meter Dash Frosh/Soph =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Ben-Yair, Zoe 9 BURROUGHS BU 29.56 -0.3 1 5 2 Metz-Tolliver, Maia 10 CRESCENTA VA 30.41 -0.3 1 3 3 Getz, Saida 9 BURROUGHS BU 30.76 -0.3 1 1 4 Scott, Scarlett 9 CRESCENTA VA 31.61 2.1 2 5 Gorgorian, Emily 10 CRESCENTA VA 31.65 -0.3 1 6 Sengdara, Zoey 9 CRESCENTA VA 32.10 -0.3 1 7 Kalijian, Gali 10 CRESCENTA VA 32.94 2.1 2 8 Perez, Maya 9 CRESCENTA VA 33.34 2.1 2 9 Chernin, Nicolette 10 CRESCENTA VA 33.60 2.1 2 10 Agakiyan, Lia 9 CRESCENTA VA 34.14 -0.3 1 11 Lava, Chloe 9 BURROUGHS BU 34.52 2.1 2 12 Sarukhanova, Isabelle 9 CRESCENTA VA 34.79 2.1 2 13 Campion, Lily 9 BURROUGHS BU 35.18 -0.3 1 14 Filsinger, Marisa 9 BURROUGHS BU 35.30 2.1 2 Girls 400 Meter Dash Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Getz, Saida 9 BURROUGHS BU 77.01 5 2 Victoria, Makayla 10 BURROUGHS BU 77.06 3 3 Campion, Lily 9 BURROUGHS BU 1:23.51 1 4 Thiel, Aurelia 9 BURROUGHS BU 1:24.91 5 Cabral, Kayla 10 BURROUGHS BU 1:28.04 Girls 800 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Cho, Madeline 10 CRESCENTA VA 2:49.80 5 2 Guske, Anna 9 CRESCENTA VA 2:55.73 3 3 Harkins, Amy 9 BURROUGHS BU 2:57.60 1 4 Medina, Addison 10 CRESCENTA VA 3:03.14 5 Luna, Isabella 9 CRESCENTA VA 3:03.88 6 Ramirez, Camila 9 CRESCENTA VA 3:08.70 7 Scoggins, JJ 9 CRESCENTA VA 3:11.71 8 Munoz, Andrea 10 CRESCENTA VA 3:12.07 9 Shin, Kaelyn 10 CRESCENTA VA 3:12.23 10 Aslanian, Anahit 9 CRESCENTA VA 3:18.05 11 Doudian, Taline 9 CRESCENTA VA 3:19.35 Girls 1600 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Medina, Addison 10 CRESCENTA VA 6:20.59 5 2 Kallianpur, Anya 10 BURROUGHS BU 6:36.27 3 3 Ramirez, Camila 9 CRESCENTA VA 6:40.43 1 4 Munoz, Andrea 10 CRESCENTA VA 6:52.31 5 Chong, Kayla 9 CRESCENTA VA 6:56.43 6 Buda, Sophia 9 CRESCENTA VA 6:59.04 7 T'Aime Scoggins, Je 9 CRESCENTA VA 6:59.54 8 Aslanian, Anahit 9 CRESCENTA VA 7:04.21 9 Shaby, Valorie 9 BURROUGHS BU 7:10.84 10 Goel, Avishi 10 CRESCENTA VA 7:34.03 Girls 3200 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Cho, Madeline 10 CRESCENTA VA 13:27.10 5 2 Luna, Isabella 9 CRESCENTA VA 15:19.12 3 3 Shin, Kaelyn 10 CRESCENTA VA 15:56.53 1 4 Doudian, Taline 9 CRESCENTA VA 15:57.53 Girls 100 Meter Hurdles Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Contreras, Audrey 10 BURROUGHS BU 20.05 2.8 5 2 Lee, Kira 9 CRESCENTA VA 20.84 2.8 3 3 Metz-Tolliver, Maia 10 CRESCENTA VA 21.52 2.8 1 4 Der Avanessian, Chloe 9 CRESCENTA VA 23.05 2.8 Girls 300 Meter Hurdles Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lee, Kira 9 CRESCENTA VA 54.01 5 2 Contreras, Audrey 10 BURROUGHS BU 58.72 3 Girls 4x100 Meter Relay Frosh/Soph ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 BURROUGHS BURBANK (SS) 'A' 56.11 5 1) Ben-Yair, Zoe 9 2) Getz, Saida 9 3) Solis, Stella 10 4) Contreras, Audrey 10 -- CRESCENTA VALLEY (SS) 'A' DQ Zone #3 Late 1) Agakiyan, Lia 9 2) Gorgorian, Emily 10 3) Metz-Tolliver, Maia 10 4) Lee, Kira 9 Girls 4x400 Meter Relay Frosh/Soph ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 BURROUGHS BURBANK (SS) 'B' x5:30.82 1) Thiel, Aurelia 9 2) Filsinger, Marisa 9 3) Harkins, Amy 9 4) Shaby, Valorie 9 2 CRESCENTA VALLEY (SS) 'A' 5:35.16 5 1) Medina, Addison 10 2) Munoz, Andrea 10 3) Aslanian, Anahit 9 4) Metz-Tolliver, Maia 10 Girls High Jump Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Larsen, Taylor 9 CRESCENTA VA 4-02.00 5 3-06 3-08 3-10 4-00 4-02 4-04 XO O O O O XXX 2 Lava, Chloe 9 BURROUGHS BU 3-06.00 3 3-06 3-08 O XXX Girls Long Jump Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Chilingarian, Sona 10 CRESCENTA VA 11-09.50 NWI 5 10-00(NWI) FOUL 10-06(NWI) 11-05(NWI) 10-10.50(NWI) 11-09.50(NWI) 2 Victoria, Makayla 10 BURROUGHS BU 11-08.00 NWI 3 FOUL 10-08.50(NWI) FOUL FOUL 11-02.50(NWI) 11-08(NWI) 3 Miller, Sydney 9 CRESCENTA VA 10-03.50 NWI 1 9-08.50(NWI) 9-01.50(NWI) 10-03(NWI) 10-03.50(NWI) 9-10.50(NWI) 9-09.50(NWI) 4 Cabral, Kayla 10 BURROUGHS BU 10-00.50 NWI FOUL FOUL 10-00.50(NWI) FOUL FOUL FOUL Girls Triple Jump Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Victoria, Makayla 10 BURROUGHS BU 24-11.50 NWI 5 23-10(NWI) 24-11(NWI) 24-04(NWI) 23-06(NWI) 24-10.50(NWI) 24-11.50(NWI) 2 Cabral, Kayla 10 BURROUGHS BU 23-00.00 NWI 3 FOUL FOUL 23-00(NWI) FOUL FOUL Girls Discus Throw Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Smith, Valerie 10 CRESCENTA VA 53-03 5 2 Roberts, Zoe 10 CRESCENTA VA 49-09 3 Boys 100 Meter Dash Varsity =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Jamerson, Calix 12 CRESCENTA VA 11.75 0.5 1 5 2 Beckett, Frank 12 BURROUGHS BU 11.77 4.4 2 3 3 Hubbell, Ethan 11 BURROUGHS BU 11.79 0.5 1 1 4 Howland, Darius 12 BURROUGHS BU 11.82 0.5 1 5 Kemp, Brodie 11 BURROUGHS BU 12.08 0.5 1 6 Hernandez, Ryan 11 BURROUGHS BU 12.09 4.4 2 7 Elkin, Phoenix 11 BURROUGHS BU 12.23 4.4 2 8 Pompa, Danny 12 BURROUGHS BU 12.28 0.5 1 9 Ramirez Rubio, Freddy 12 CRESCENTA VA 12.52 0.5 1 10 Dilig, Jarrod 12 BURROUGHS BU 12.60 4.4 2 11 Bowman, Jack 11 CRESCENTA VA 12.65 0.5 1 12 Olesco, Joseph 12 BURROUGHS BU 12.91 4.4 2 Boys 200 Meter Dash Varsity =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Smith, Jaelin 11 BURROUGHS BU 23.88 0.1 1 5 2 Scozzola, Jake 11 BURROUGHS BU 24.55 0.1 1 3 3 Cox, Andrew 10 BURROUGHS BU 24.71 0.4 2 1 4 Leufroy, Sebastian 11 CRESCENTA VA 24.94 0.1 1 5 Hernandez, Ryan 11 BURROUGHS BU 25.05 0.4 2 6 Toia, Gianpolo 12 CRESCENTA VA 25.15 0.1 1 7 Arana, Sonny 11 BURROUGHS BU 26.31 0.1 1 8 Bowman, Jack 11 CRESCENTA VA 26.65 0.1 1 9 Podbielski, Andrew 11 BURROUGHS BU 27.11 0.1 1 10 Melendez, Jair 12 BURROUGHS BU 27.62 0.4 2 11 Dorado, Ethan 11 BURROUGHS BU 29.41 0.4 2 Boys 400 Meter Dash Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Jeronimo, Alexander 10 BURROUGHS BU 54.80 5 2 Leufroy, Sebastian 11 CRESCENTA VA 55.04 3 3 Cox, Andrew 10 BURROUGHS BU 55.05 1 4 Blunt, Lachlan 11 CRESCENTA VA 59.67 5 Jitendran, Jeremy 11 BURROUGHS BU 65.47 Boys 800 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Chambers, Joshua 11 CRESCENTA VA 2:06.64 5 2 Cartnal, Jamie 12 CRESCENTA VA 2:10.82 3 3 Zadoorian, Liam 10 CRESCENTA VA 2:17.02 1 4 Hwang, Ian 11 CRESCENTA VA 2:17.81 5 Prather, Ater 11 CRESCENTA VA 2:20.91 6 Blackwell, Joshua 11 CRESCENTA VA 2:24.83 7 Escobedo, Juan Pablo 11 CRESCENTA VA 2:28.69 8 Kim, Ethan 11 CRESCENTA VA 2:29.59 Boys 1600 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Chambers, Joshua 11 CRESCENTA VA 4:51.16 5 2 Cartnal, Jamie 12 CRESCENTA VA 4:51.63 3 3 Zadoorian, Liam 10 CRESCENTA VA 4:56.55 1 4 Standard, Samuel 11 CRESCENTA VA 5:24.25 5 Bose, Aditya 12 CRESCENTA VA 5:40.54 6 Bringas, Emmett 12 CRESCENTA VA 5:45.24 Boys 3200 Meter Run Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Chambers, Joshua 11 CRESCENTA VA 10:30.05 5 2 Cartnal, Jamie 12 CRESCENTA VA 10:44.57 3 3 Zadoorian, Liam 10 CRESCENTA VA 10:52.39 1 Boys 110 Meter Hurdles Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Beckett, Frank 12 BURROUGHS BU 18.14 0.1 5 2 Gonzalez, Nicholas 12 BURROUGHS BU 18.35 0.1 3 3 Martinez, Luke 11 BURROUGHS BU 19.90 0.1 1 Boys 300 Meter Hurdles Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Beckett, Frank 12 BURROUGHS BU 44.77 5 2 Gonzalez, Nicholas 12 BURROUGHS BU 49.25 3 3 Martinez, Luke 11 BURROUGHS BU 49.29 1 Boys 4x100 Meter Relay Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 BURROUGHS BURBANK (SS) 'A' 45.01 5 1) Howland, Darius 12 2) Smith, Jaelin 11 3) Webster, Dilan 12 4) Pompa, Danny 12 2 CRESCENTA VALLEY (SS) 'A' 46.93 3 1) Blunt, Lachlan 11 2) Bowman, Jack 11 3) Jamerson, Calix 12 4) Ramirez Rubio, Freddy 12 Boys 4x400 Meter Relay Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 BURROUGHS BURBANK (SS) 'A' 4:02.87 5 1) Cox, Andrew 10 2) Jeronimo, Alexander 10 3) Jitendran, Jeremy 11 4) Beckett, Frank 12 Boys High Jump Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Dighero, Mickey 12 BURROUGHS BU 5-03.00 5 4-08 4-10 5-00 5-02 5-03 5-04 O O O XO O XXX 2 Valenzuela, Alexzander 11 BURROUGHS BU J5-03.00 3 4-08 4-10 5-00 5-02 5-03 5-04 O O O XXO O XXX 3 Johnson, Jacob 12 BURROUGHS BU 5-00.00 1 4-08 4-10 5-00 5-02 O O O XXX 4 Blunt, Lachlan 11 CRESCENTA VA J5-00.00 4-10 5-00 5-02 O XO XXX 5 Glaza, Simon 12 CRESCENTA VA 4-10.00 4-04 4-06 4-08 4-10 5-00 O O O O XXX 5 Toia, Gianpaola 12 CRESCENTA VA 4-10.00 4-10 5-00 O XXX 7 Kim, Joshua 12 CRESCENTA VA 4-08.00 4-04 4-06 4-08 4-10 O O O XXX Boys Pole Vault Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Morin, Andres 9 BURROUGHS BU 7-00.00 5 6-00 6-06 7-00 7-06 O O O XXX Boys Long Jump Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Scozzola, Jake 11 BURROUGHS BU 18-07.00 NWI 5 18-02(NWI) 18-07(NWI) 2 Hubbell, Ethan 11 BURROUGHS BU 18-03.00 NWI 3 18-03(NWI) FOUL 3 Elkin, Phoenix 11 BURROUGHS BU 17-11.00 NWI 1 17-10(NWI) 17-00(NWI) FOUL 17-08.50(NWI) 16-11(NWI) 17-11(NWI) -- Webster, Dilan 12 BURROUGHS BU FOUL FOUL FOUL Boys Triple Jump Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Valenzuela, Alexzander 11 BURROUGHS BU 37-09.00 NWI 5 36-07.50(NWI) 37-09(NWI) 2 Scozzola, Jake 11 BURROUGHS BU 37-07.00 NWI 3 37-07(NWI) 3 Hernandez, Ryan 11 BURROUGHS BU 35-11.00 NWI 1 FOUL 34-00(NWI) FOUL 35-11(NWI) 4 Harper, Tate 12 CRESCENTA VA 34-08.00 NWI 34-05(NWI) 32-05(NWI) 34-08(NWI) Boys Shot Put Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Towns, Jordan 12 CRESCENTA VA 40-09.50 5 2 Balian, Mike 12 CRESCENTA VA 38-08.00 3 3 Blunt, Torin 9 CRESCENTA VA 36-07.00 1 4 Khalifeh, Jamal 11 BURROUGHS BU 31-10.00 5 Huynh, Robert 12 BURROUGHS BU 30-05.00 6 Shuton, Reese 10 BURROUGHS BU 29-08.00 7 Ortiz, Daniel 10 BURROUGHS BU 28-06.50 8 Mimis, Cash 12 BURROUGHS BU 27-11.00 9 Marquez, Derek 10 BURROUGHS BU 25-10.00 Boys Discus Throw Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Blunt, Torin 9 CRESCENTA VA 96-11 5 2 Khalifeh, Jamal 11 BURROUGHS BU 86-05 3 3 Towns, Jordan 12 CRESCENTA VA 81-06 1 4 Harper, Tate 12 CRESCENTA VA 70-11 5 Huynh, Robert 12 BURROUGHS BU 70-05 6 Mimis, Cash 12 BURROUGHS BU 68-11 7 Ortiz, Daniel 10 BURROUGHS BU 67-11 8 Glaza, Simon 12 CRESCENTA VA 66-11 9 Kim, Joshua 12 CRESCENTA VA 57-01 Boys 100 Meter Dash Frosh/Soph =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Alveno-Donofrio, Sol 10 CRESCENTA VA 12.30 1.8 1 5 2 Samontina, Jacob 10 BURROUGHS BU 12.50 1.8 1 3 3 Thome, Chander 10 CRESCENTA VA 12.70 1.8 1 1 4 Ayvar-Trujillo, Bruno 10 BURROUGHS BU 12.83 1.8 1 5 Nasev, Alex 9 BURROUGHS BU 13.14 1.8 1 6 Stewart, Jordan 9 CRESCENTA VA 13.39 1.2 2 7 Smith, Blayne 9 BURROUGHS BU 13.41 1.8 1 8 Longo, Bodhi 10 CRESCENTA VA 13.44 1.2 2 9 Park, Miles 9 CRESCENTA VA 13.48 1.8 1 10 Romero, David 10 BURROUGHS BU 13.53 1.2 2 11 Tajon, Eathen 10 BURROUGHS BU 13.59 1.2 2 12 Barjolo, Jamar 9 BURROUGHS BU 13.78 1.2 2 13 Godoy, Brandon 10 BURROUGHS BU 14.00 1.2 2 14 Rojas, Fernando 9 CRESCENTA VA 14.97 1.2 2 Boys 200 Meter Dash Frosh/Soph =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Alveno-Donofrio, Sol 10 CRESCENTA VA 25.57 3.8 1 5 2 Thome, Chander 10 CRESCENTA VA 26.42 3.9 2 3 3 Ayvar-Trujillo, Bruno 10 BURROUGHS BU 26.77 3.8 1 1 4 Longo, Bodhi 10 CRESCENTA VA 26.89 3.9 2 5 Stewart, Jordan 9 CRESCENTA VA 27.21 3.8 1 6 Nothom, Jack 10 BURROUGHS BU 27.34 3.8 1 7 Godoy, Brandon 10 BURROUGHS BU 28.69 3.9 2 8 Silva, Adrian 10 BURROUGHS BU 28.70 3.9 2 9 Barjolo, Jamar 9 BURROUGHS BU 29.09 3.9 2 10 Harcke, Erick 9 CRESCENTA VA 31.28 3.9 2 11 Rojas, Fernando 9 CRESCENTA VA 31.56 3.9 2 Boys 400 Meter Dash Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Hingston, Blaine 10 BURROUGHS BU 59.94 5 2 Walker, Zachary 10 BURROUGHS BU 62.86 3 3 Nothom, Jack 10 BURROUGHS BU 63.12 1 4 Orjuela, Elijah 10 BURROUGHS BU 68.55 5 Quesada, Reggie 10 BURROUGHS BU 69.96 6 Ramirez, Alejandro 10 BURROUGHS BU 71.49 Boys 800 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Moon, Aaron 10 CRESCENTA VA 2:15.05 5 2 Ellingsworth, Liam 9 BURROUGHS BU 2:16.18 3 3 Cano, Justin 10 BURROUGHS BU 2:18.43 1 4 Macias, Martin 9 CRESCENTA VA 2:19.91 5 Mathias, Lyons 10 CRESCENTA VA 2:21.67 6 Miguel, Christopher 10 BURROUGHS BU 2:22.18 7 Gonzalez, Bobby 9 CRESCENTA VA 2:23.09 8 Gagnon, Jasper 9 CRESCENTA VA 2:24.86 9 Masri, Ivan 10 CRESCENTA VA 2:27.50 10 Tongkumvong, Dean 9 CRESCENTA VA 2:30.03 11 Lorente, Kaleb 9 BURROUGHS BU 2:34.65 12 Woodard, Finn 9 BURROUGHS BU 2:39.92 13 Hua, Nolan 10 CRESCENTA VA 2:39.98 14 Kae, Euvene 10 CRESCENTA VA 2:42.27 15 Galadzhyan, Christopher 9 BURROUGHS BU 2:44.36 16 Jones, Sherman 10 BURROUGHS BU 2:46.68 17 Robertson, Brandon 9 BURROUGHS BU 2:57.18 18 Francoeur, Aiden 9 BURROUGHS BU 3:28.82 Boys 1600 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Acevedo, Alex 10 BURROUGHS BU 5:00.63 5 2 Hasan, Ayaan 10 CRESCENTA VA 5:11.01 3 3 Marca, Nathan 9 BURROUGHS BU 5:14.05 1 4 Myers, Sam 10 CRESCENTA VA 5:16.06 5 McMichael, Henry 9 CRESCENTA VA 5:35.98 6 Mikaelian, Sarkis 10 CRESCENTA VA 5:36.61 7 Walch, Noah 10 CRESCENTA VA 5:38.54 8 Wimer-Hernandez, Christi 9 CRESCENTA VA 5:39.47 9 Suda, Andrew 9 CRESCENTA VA 5:43.17 10 Kantchev, Christian 10 CRESCENTA VA 5:49.25 11 Jones, Sherman 10 BURROUGHS BU 5:50.05 12 King, Robert 10 CRESCENTA VA 5:50.49 13 White, Mateo 10 CRESCENTA VA 5:51.03 14 Chua, Dylan 10 BURROUGHS BU 5:55.50 15 Woodard, Finn 9 BURROUGHS BU 5:59.43 16 Ma, Garrison 9 CRESCENTA VA 6:02.14 17 Perry, Theo 9 CRESCENTA VA 6:02.39 18 Robertson, Brandon 9 BURROUGHS BU 6:18.79 19 Banna, Giancarlo 9 CRESCENTA VA 6:38.45 20 Yu, David 10 CRESCENTA VA 7:01.04 21 Francoeur, Aiden 9 BURROUGHS BU 7:02.09 22 Carapetian, Chris 9 CRESCENTA VA 7:12.25 Boys 3200 Meter Run Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Mathias, Lyons 10 CRESCENTA VA 11:42.41 5 2 Myers, Sam 10 CRESCENTA VA 11:43.87 3 3 Moon, Aaron 10 CRESCENTA VA 11:55.88 1 Boys 110 Meter Hurdles Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Carr, Christian 9 CRESCENTA VA 23.24 0.1 5 2 Marhevka, Riley 9 CRESCENTA VA 23.58 0.1 3 3 Harcke, Erick 9 CRESCENTA VA 24.03 0.1 1 Boys 300 Meter Hurdles Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Marhevka, Riley 9 CRESCENTA VA 62.95 5 Boys 4x100 Meter Relay Frosh/Soph ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= -- CRESCENTA VALLEY (SS) 'A' DNF 1) Alveno-Donofrio, Sol 10 2) Marhevka, Riley 9 3) Stewart, Jordan 9 4) Thome, Chander 10 -- BURROUGHS BURBANK (SS) 'A' DQ Zone #2 Early 1) Ayvar-Trujillo, Bruno 10 2) Nasev, Alex 9 3) Samontina, Jacob 10 4) Romero, David 10 Boys 4x400 Meter Relay Frosh/Soph ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 BURROUGHS BURBANK (SS) 'A' 3:59.50 5 1) Ellingsworth, Liam 9 2) Acevedo, Alex 10 3) Cano, Justin 10 4) Miguel, Christopher 10 2 BURROUGHS BURBANK (SS) 'B' x4:43.85 1) Galadzhyan, Christopher 9 2) Lorente, Kaleb 9 3) Chua, Dylan 10 4) Woodard, Finn 9 Boys High Jump Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Smith, Blayne 9 BURROUGHS BU 4-10.00 5 4-08 4-10 5-00 O O XXX 2 Park, Miles 9 CRESCENTA VA J4-10.00 3 4-00 4-02 4-04 4-06 4-08 4-10 5-00 O O O O O XO XXX Boys Long Jump Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Thome, Chander 10 CRESCENTA VA 16-11.00 NWI 5 FOUL 16-11(NWI) 2 Park, Miles 9 CRESCENTA VA 14-09.50 NWI 3 14-09.50(NWI) FOUL 14-02.50(NWI) 3 Roointan, Rastin 9 CRESCENTA VA 11-05.50 NWI 1 FOUL 11-05.50(NWI) FOUL 10-10(NWI) FOUL FOUL Boys Triple Jump Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Park, Miles 9 CRESCENTA VA 32-06.00 NWI 5 FOUL 31-07.50(NWI) 30-09(NWI) 31-08(NWI) 32-06(NWI) 2 Smith, Blayne 9 BURROUGHS BU 31-10.00 NWI 3 28-05.50(NWI) 30-03(NWI) 27-08(NWI) 30-05(NWI) 31-10(NWI) Boys Shot Put Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Montes, Diego 10 BURROUGHS BU 32-07.00 5 2 Salas, Jonathan 9 BURROUGHS BU 28-11.50 3 3 Manjarrez, Eddie 9 BURROUGHS BU 27-06.00 1 4 Nelson, Barrett 9 BURROUGHS BU 25-10.50 5 Silva, Adrian 10 BURROUGHS BU 25-06.00 6 Mauricio, Carlos 9 BURROUGHS BU 20-11.50 Boys Discus Throw Frosh/Soph ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Salas, Jonathan 9 BURROUGHS BU 68-10 5 2 Nelson, Barrett 9 BURROUGHS BU 65-11 3 3 Ahmed, Michael 10 BURROUGHS BU 62-08 1 4 Ishkanian, Drake 9 BURROUGHS BU 56-07 5 Montes, Diego 10 BURROUGHS BU 48-01 Women - Varsity - Team Rankings - 15 Events Scored =============================================================================== 1) Burroughs Burbank (SS) 74 2) Crescenta Valley (SS) 46 Women - Frosh/Soph - Team Rankings - 14 Events Scored =============================================================================== 1) Crescenta Valley (SS) 63 2) Burroughs Burbank (SS) 51 Men - Varsity - Team Rankings - 16 Events Scored =============================================================================== 1) Burroughs Burbank (SS) 82 2) Crescenta Valley (SS) 53 Men - Frosh/Soph - Team Rankings - 15 Events Scored =============================================================================== 1) Crescenta Valley (SS) 62 2) Burroughs Burbank (SS) 54