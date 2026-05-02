Burroughs Yuzna, St. Pierre Win League Swimming Titles

Roy Yuzna is just a freshman who has many good years ahead in the pool.
Thursday he captured his first Pacific League title in swimming as he won the 50-yard freestyle in 21.51 seconds.
He was one of just two local swimmers to win a Pacific League title.
Burroughs senior Jack St. Pierre won the 100 butterfly in 50.19.
Burroughs finished third in the team scoring in all four divisions.
The Bears finished with 277 points in the girls’ varsity competition with 277 points. Burbank High took fifth with 152 points.
Burroughs finished with 295 points in the boys’ varsity competition. Burbank finished seventh with 97 points.
See full meet results below.
2026 Pacific League Swimming Championships – – 4/25/2026 to 5/1/2026
Results
Event 1 Girls 200 Yard Medley Relay Junior Varsity
Pacific Leag: 1:48.09 ! 4/24/2019 Crescenta Valley Cresc
J Yoon, G Icheva, M Higuchi, K Park
Team Relay Seed Time Finals Time
1 Crescenta Valley A 2:14.25 2:15.05
1) Emily Hons Fr 2) Hope Choi So 3) Namika Wang Jr 4) Adeline Malseed So
36.05 1:16.16 (40.11) 1:47.81 (31.65) 2:15.05 (27.24)
2 Arcadia A 2:18.76 2:21.77
1) Melinda Yu Sr 2) Cate Lien Sr 3) Angie Wong Jr 4) Hailey Cheung So
35.82 1:16.36 (40.54) 1:49.81 (33.45) 2:21.77 (31.96)
3 Burroughs-Burbank A 2:08.28 2:26.33
1) Althea Weichelt Jr 2) Luna Heldt Fr 3) Rylie Morrow Fr 4) Orenda Wurth Fr
37.56 1:18.84 (41.28) 1:56.43 (37.59) 2:26.33 (29.90)
4 Burbank A 2:09.93 2:39.96
1) Genesis Urquizo So 2) Mila Spanic Fr 3) Yeva Hovhannisyan So 4) Mary Chilingaryan Jr
43.91 2:05.90 ( ) 2:39.96 (34.06)
5 Pasadena A 2:50.99 2:56.41
1) Nayeli Lua So 2) Melody Reynolds Fr 3) Bridgette Hyde So 4) Megan Vuong Jr
47.85 1:38.32 (50.47) 2:23.76 (45.44) 2:56.41 (32.65)
6 Glendale A 2:25.81 3:10.58
1) Damariz Rugama Sr 2) Yeva Hakobyan So 3) Alexia Kokkona Fr 4) Ani Badalyan Fr
47.75 1:07.54 (19.79) 1:40.21 (32.67) 3:10.58 (1:30.37)
— Muir A 2:51.66 DQ
Stroke Infraction swimmer #3: 15-meter (16.4 yard) violation (start/turn#) – fly
1) Jaelynne Reyes Jr 2) Olive Kennedy So 3) Mili Cuellar Sr 4) Marissa Ibarra Jr
40.99 1:27.11 (46.12) 2:07.70 (40.59) DQ (36.63)
— Hoover A 3:00.00 NS
1) Adonica Allahverdi Sr 2) Keila Amaya Menjivar Jr 3) Mariia Liezhentseva So 4) Melanie Shahverdian Fr
Event 2 Boys 200 Yard Medley Relay Junior Varsity
Pacific Leag: 1:35.98 ! 5/1/2013 Crescenta Valley High School
H Thai, Y Seo, E Yi, J Ksendzov
Team Relay Seed Time Finals Time
1 Crescenta Valley A 1:52.00 1:50.45
1) Ryder Hatcher So 2) David Song Jr 3) Hudson Pluimer Jr 4) Lucas Lee Fr
28.29 59.38 (31.09) 1:25.40 (26.02) 1:50.45 (25.05)
2 Arcadia A 1:52.22 1:56.25
1) Grant Chin So 2) Jimmy Luo So 3) Dylan Ji Jr 4) Caleb Tiu Fr
31.34 1:03.48 (32.14) 1:31.08 (27.60) 1:56.25 (25.17)
3 Muir A 2:07.75 2:10.06
1) Ian Paddock So 2) Izaak Pedroza Fr 3) Roman McSparran Fr 4) Owen Landon So
32.50 1:06.12 (33.62) 1:42.13 (36.01) 2:10.06 (27.93)
4 Burbank A 2:09.31 2:19.47
1) Miro Shamiryan So 2) Aryan Danesh So 3) Daniel Gemdzhyan So 4) Patrick Hartounian So
36.38 1:14.72 (38.34) 1:48.19 (33.47) 2:19.47 (31.28)
5 Hoover A 2:25.00 2:23.58
1) Edgar Tarakhchyan So 2) Aren Derboghosians Fr 3) Robert Tovmasyan So 4) Marc Balmanukyan So
45.82 1:23.08 (37.26) 1:54.53 (31.45) 2:23.58 (29.05)
(Event 2 Boys 200 Yard Medley Relay Junior Varsity)
Team Relay Seed Time Finals Time
6 Glendale A 1:59.08 2:26.20
1) Hovik Avanesyan So 2) Hayk Aydinyan Fr 3) Davit Hovasyan Jr 4) Tigran Khalatyan Fr
36.63 1:12.64 (36.01) 1:51.73 (39.09) 2:26.20 (34.47)
— Burroughs-Burbank A 2:09.99 DQ
Other – Misc
1) Roger Zelaya So 2) Roland Mamaril So 3) Matthew Janczewski Fr 4) Donathan Akins Jr
35.62 1:07.42 (31.80) 1:35.72 (28.30) DQ (28.10)
Event 3 Girls 200 Yard Medley Relay Varsity
Pacific Leag: 1:48.09 ! 4/24/2019 Crescenta Valley Cresc
J Yoon, G Icheva, M Higuchi, K Park
Team Relay Seed Time Finals Time
1 Arcadia A 2:01.06 2:02.45
1) Meena Phan Sr 2) Christina Wang Fr 3) Amy Crissey Sr 4) Elizabeth Chang Jr
30.23 1:06.70 (36.47) 1:36.05 (29.35) 2:02.45 (26.40)
2 Muir A 2:14.61 2:08.80
1) Elia Sosa de Brer Jr 2) Rosio Valencia So 3) Ruby Sprague Jr 4) Elizabeth Mandigo Jr
32.78 1:04.69 (31.91) 1:38.53 (33.84) 2:08.80 (30.27)
3 Glendale A 2:25.81 2:29.01
1) Priscilla Younes Sr 2) Asdghik Avedian Jr 3) Natalia Delgadillo So 4) Roza Arakelyan So
40.37 1:21.80 (41.43) 1:57.81 (36.01) 2:29.01 (31.20)
4 Hoover A 2:35.04 2:49.13
1) Nellie Tarakhchyan Fr 2) Kuvira Kapoor Sr 3) Valentine Sinclair Sr 4) Elena Avanessians Jr
42.54 1:33.57 (51.03) 2:13.15 (39.58) 2:49.13 (35.98)
— Burroughs-Burbank A 2:08.28 DQ
Other – Misc
1) Madison Stakely Jr 2) Bonnie Kretzmann Sr 3) Sonia Donnell Sr 4) Abby Wasilauski So
37.13 1:16.27 (39.14) 1:50.28 (34.01) DQ (28.20)
— Crescenta Valley A 1:57.85 DQ
Entered water without permission – Misc
1) Anna Bonk Fr 2) Charlee Hartung Fr 3) Gabija Pakuckas Sr 4) Grace Hungund Fr
28.37 1:02.34 (33.97) 1:29.03 (26.69) DQ (27.30)
— Pasadena A 2:24.99 DQ
Other – Misc
1) Camilla Mathews Sr 2) Rose Kim So 3) Gizelle Brown So 4) Bailey Keith Jr
39.22 1:22.80 (43.58) 1:55.01 (32.21) DQ (30.88)
Event 4 Boys 200 Yard Medley Relay Varsity
Pacific Leag: 1:35.37 ! 4/30/2025 Arcadia Arcadia
P Lin, D Paiz, R Lim, B Suryapranata
Team Relay Seed Time Finals Time
1 Crescenta Valley A 1:36.31 1:36.20
1) Andrew Oh Sr 2) Andre Lewis Sr 3) Deven Shah Sr 4) Aedric Hollins Sr
25.30 51.52 (26.22) 1:14.32 (22.80) 1:36.20 (21.88)
2 Arcadia A 1:39.72 1:40.12
1) Peter Lin Sr 2) Terry Sun So 3) Theodore Pham Jr 4) Zachary Chou Fr
25.70 54.15 (28.45) 1:17.65 (23.50) 1:40.12 (22.47)
(Event 4 Boys 200 Yard Medley Relay Varsity)
Team Relay Seed Time Finals Time
3 Burroughs-Burbank A 1:44.89 1:42.51
1) Roy Yuzna Fr 2) Logan Vescio So 3) Liam Wamester Sr 4) Jack St.Pierre Sr
25.02 55.57 (30.55) 1:20.69 (25.12) 1:42.51 (21.82)
4 Muir A 1:52.20 1:45.76
1) Aaron Griffice Jr 2) Gustav Stassi Jr 3) Marco Costino Sr 4) Zander Straub Jr
27.55 56.94 (29.39) 1:22.24 (25.30) 1:45.76 (23.52)
5 Burbank A 2:09.31 1:56.78
1) Lawrence Canestrelli So 2) Matthieu Van Peteghem Sr 3) Jack Babelyan Sr 4) Arman Yegshatov Jr
30.46 1:02.75 (32.29) 1:31.79 (29.04) 1:56.78 (24.99)
6 Glendale A 1:59.08 2:01.72
1) Alec Yeghikian Jr 2) Daniel Davtyan So 3) Andranik Hambartshyan Jr 4) Zhan Davtyan Sr
34.01 1:07.43 (33.42) 1:40.26 (32.83) 2:01.72 (21.46)
7 Pasadena A 2:00.99 2:11.93
1) Lucas Carnicelli Fr 2) James Gutierrez Jr 3) Owen Carroll Jr 4) Cory Collins-Lopez So
40.44 1:12.50 (32.06) 1:43.96 (31.46) 2:11.93 (27.97)
— Hoover A 2:09.05 DQ
Other – Misc
1) David Kirakosyan Jr 2) Logan Velasquez So 3) Narek Harutyunyan Jr 4) Edgar Bahramian Sr
30.41 1:02.86 (32.45) 1:28.84 (25.98) DQ (25.46)
Event 5 Girls 200 Yard Freestyle Junior Varsity
Pacific Leag: 1:51.73 ! 5/2/2018 Maya Wilson Burr Bur
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Adeline Malseed So Crescenta Valley 2:18.78 2:16.62
29.66 1:05.91 (36.25) 1:41.69 (35.78) 2:16.62 (34.93)
2 Jasmine Camino So Arcadia 2:30.55 2:29.54
33.74 1:10.83 (37.09) 1:50.34 (39.51) 2:29.54 (39.20)
3 Marlena Graham Jr Crescenta Valley 2:31.51 2:29.77
34.65 1:12.58 (37.93) 1:51.20 (38.62) 2:29.77 (38.57)
4 Skylar Foley So Burroughs-Burbank 2:30.74 2:31.20
34.24 1:12.18 (37.94) 1:51.97 (39.79) 2:31.20 (39.23)
5 Zelda Sapene Fr Burroughs-Burbank 2:31.12 2:32.05
34.71 1:12.75 (38.04) 1:53.17 (40.42) 2:32.05 (38.88)
6 Akemi Boomhower So Crescenta Valley 2:38.45 2:32.68
35.04 1:13.07 (38.03) 1:53.53 (40.46) 2:32.68 (39.15)
7 Luna Heldt Fr Burroughs-Burbank 2:29.56 2:32.71
33.81 1:11.98 (38.17) 1:52.69 (40.71) 2:32.71 (40.02)
8 Hailey Cheung So Arcadia 2:38.53 2:38.64
36.80 1:16.60 (39.80) 1:58.78 (42.18) 2:38.64 (39.86)
B – Final
9 Amelia Rivas So Crescenta Valley 2:44.72 2:38.10
34.57 1:13.25 (38.68) 2:38.10 (1:24.85)
10 Berlin Koenig Jr Muir 2:52.17 2:50.29
39.96 1:23.79 (43.83) 2:08.93 (45.14) 2:50.29 (41.36)
11 Marissa Ibarra Jr Muir 2:57.17 2:57.93
42.36 1:26.44 (44.08) 2:13.62 (47.18) 2:57.93 (44.31)
12 Mila Spanic Fr Burbank 3:03.80 2:59.74
41.33 1:28.27 (46.94) 2:16.70 (48.43) 2:59.74 (43.04)
ALSO Swimming – De Armas HY-TEK’s MEET MANAGER 8.0 – Page 4
B – Final … (Event 5 Girls 200 Yard Freestyle Junior Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
13 Nayeli Lua So Pasadena 3:01.35 3:05.73
44.36 1:31.07 (46.71) 2:19.61 (48.54) 3:05.73 (46.12)
14 Genesis Urquizo So Burbank 3:11.75 3:12.82
40.12 1:29.67 (49.55) 2:21.43 (51.76) 3:12.82 (51.39)
15 Nirisi Harry So Muir 3:13.53 3:14.19
41.53 1:29.39 (47.86) 2:21.18 (51.79) 3:14.19 (53.01)
16 Olive Kennedy So Muir 3:11.47 3:15.59
43.79 1:33.28 (49.49) 2:25.55 (52.27) 3:15.59 (50.04)
Preliminaries
14 Tharen Lyons Jr Crescenta Valley 3:03.96
39.83 1:25.39 (45.56) 2:15.30 (49.91) 3:03.96 (48.66)
18 Claire Lee Fr Burbank 3:27.88
50.00 1:43.37 (53.37) 2:36.13 (52.76) 3:27.88 (51.75)
19 Anastasiia Ikonnykova So Burbank 4:14.10
— Cate Lien Sr Arcadia DQ
— Hasmik Safaryan Sr Glendale DQ
— Jenaya Diaz So Burroughs-Burbank DQ
Event 6 Boys 200 Yard Freestyle Junior Varsity
Pacific Leag: 1:39.55 ! 5/4/2011 Louis Wojciechowski CVHS
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Joseph Kernan So Crescenta Valley 1:59.35 1:59.01
27.62 58.04 (30.42) 1:29.39 (31.35) 1:59.01 (29.62)
2 Winston Wanless So Crescenta Valley 2:01.57 2:02.98
27.83 58.77 (30.94) 1:31.06 (32.29) 2:02.98 (31.92)
3 Hans Tung Fr Crescenta Valley 2:07.35 2:04.67
28.70 1:00.24 (31.54) 1:32.15 (31.91) 2:04.67 (32.52)
4 Aiden Kwan Fr Arcadia 2:10.23 2:08.99
29.51 1:02.45 (32.94) 1:36.64 (34.19) 2:08.99 (32.35)
5 Ara Baghshetsyan Sr Crescenta Valley 2:14.07 2:11.75
30.14 1:03.24 (33.10) 1:37.70 (34.46) 2:11.75 (34.05)
6 Yuto Kudo Fr Arcadia 2:11.39 2:13.61
29.26 1:03.89 (34.63) 1:38.41 (34.52) 2:13.61 (35.20)
7 Henson Hicks Fr Burroughs-Burbank 2:16.84 2:16.63
30.90 1:05.88 (34.98) 1:41.57 (35.69) 2:16.63 (35.06)
8 Ethan Luc Sr Arcadia 2:17.15 2:16.73
29.76 1:03.15 (33.39) 1:39.71 (36.56) 2:16.73 (37.02)
B – Final
9 Timmy Sun Jr Arcadia 2:17.15 2:17.19
31.66 1:06.65 (34.99) 1:41.68 (35.03) 2:17.19 (35.51)
10 Dexter Hewson Fr Burroughs-Burbank 2:32.40 2:20.55
30.77 1:05.84 (35.07) 1:40.87 (35.03) 2:20.55 (39.68)
11 Esteban Hernandez Sr Muir 2:24.61 2:21.36
32.63 1:08.10 (35.47) 1:45.58 (37.48) 2:21.36 (35.78)
12 Narek Sahakyan So Burbank 2:23.83 2:27.14
33.04 1:11.73 (38.69) 1:50.79 (39.06) 2:27.14 (36.35)
ALSO Swimming – De Armas HY-TEK’s MEET MANAGER 8.0 – Page 5
B – Final … (Event 6 Boys 200 Yard Freestyle Junior Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
13 Nicky Denocochea Jr Muir 2:30.23 2:27.62
35.00 1:12.56 (37.56) 1:52.00 (39.44) 2:27.62 (35.62)
Preliminaries
3 Samuel Hedin-Abreu So Crescenta Valley 2:06.36
28.82 1:00.31 (31.49) 1:33.33 (33.02) 2:06.36 (33.03)
11 Rayden Hur So Arcadia 2:19.40
31.17 1:06.79 (35.62) 1:43.39 (36.60) 2:19.40 (36.01)
14 Tagir Abuzarov So Arcadia 2:25.37
30.79 1:07.27 (36.48) 1:45.79 (38.52) 2:25.37 (39.58)
15 Armen Karamyan Jr Crescenta Valley 2:28.31
32.25 1:08.55 (36.30) 1:47.20 (38.65) 2:28.31 (41.11)
— Edward Matevosian Fr Glendale DQ
— Tigran Hovsepyan Jr Burbank DQ
Event 6S Boys 200 Yard Freestyle Swim-off Junior Varsity
Pacific Leag: 1:39.55 ! 5/4/2011 Louis Wojciechowski CVHS
Name Yr School Seed Time Finals Time
- Swim-off
1 Ethan Luc Sr Arcadia 2:17.15 2:17.14
2 Timmy Sun Jr Arcadia 2:17.15 2:17.95
Event 7 Girls 200 Yard Freestyle Varsity
Pacific Leag: 1:49.96 ! 4/30/2025 Sophia Xu Arcadia
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Anna Bonk Fr Crescenta Valley 1:56.16 1:55.09
26.55 55.44 (28.89) 1:25.51 (30.07) 1:55.09 (29.58)
2 Kira Radford Fr Pasadena 2:05.00 2:06.48
29.33 1:01.08 (31.75) 1:34.07 (32.99) 2:06.48 (32.41)
3 Elizabeth Chang Jr Arcadia 2:15.59 2:13.55
31.26 1:05.63 (34.37) 1:40.26 (34.63) 2:13.55 (33.29)
4 Anna Chang Jr Crescenta Valley 2:13.91 2:15.22
31.56 1:05.64 (34.08) 1:39.84 (34.20) 2:15.22 (35.38)
5 Hannah Bursch Fr Crescenta Valley 2:18.73 2:16.87
32.02 1:07.44 (35.42) 1:42.45 (35.01) 2:16.87 (34.42)
6 Madison Cena Jr Crescenta Valley 2:17.28 2:16.97
32.42 1:06.29 (33.87) 1:41.50 (35.21) 2:16.97 (35.47)
7 Leah Hess Jr Burroughs-Burbank 2:19.78 2:17.55
31.46 1:06.50 (35.04) 1:41.83 (35.33) 2:17.55 (35.72)
8 Madeline Yu Fr Arcadia 2:20.89 2:18.40
31.91 1:07.38 (35.47) 1:42.84 (35.46) 2:18.40 (35.56)
B – Final
9 Chloe Li Fr Arcadia 2:25.53 2:19.31
31.72 1:06.59 (34.87) 1:43.31 (36.72) 2:19.31 (36.00)
10 Kailin Ko So Arcadia 2:20.91 2:21.96
31.45 1:06.11 (34.66) 1:43.41 (37.30) 2:21.96 (38.55)
11 Candela Roman Capdevila Sr Hoover 2:27.80 2:23.24
33.21 1:09.80 (36.59) 1:46.55 (36.75) 2:23.24 (36.69)
ALSO Swimming – De Armas HY-TEK’s MEET MANAGER 8.0 – Page 6
B – Final … (Event 7 Girls 200 Yard Freestyle Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
12 Valentine Sinclair Sr Hoover 2:26.90 2:26.94
32.65 1:09.51 (36.86) 1:48.16 (38.65) 2:26.94 (38.78)
13 Angelica Melchor Jr Pasadena 2:26.23 2:29.53
32.46 1:09.73 (37.27) 1:49.16 (39.43) 2:29.53 (40.37)
14 Madison Stakely Jr Burroughs-Burbank 2:29.92 2:30.11
34.36 1:12.22 (37.86) 1:51.26 (39.04) 2:30.11 (38.85)
15 Melanie Hayrapetian Sr Burbank 2:43.97 2:46.58
34.52 1:16.07 (41.55) 2:01.22 (45.15) 2:46.58 (45.36)
16 Nika Avetisyan So Glendale 2:49.14 2:47.46
37.48 1:19.80 (42.32) 2:04.10 (44.30) 2:47.46 (43.36)
Preliminaries
17 Nellie Tarakhchyan Fr Hoover 2:49.17
35.43 1:16.38 (40.95) 2:01.67 (45.29) 2:49.17 (47.50)
18 Rose Kim So Pasadena 2:58.02
36.89 1:22.07 (45.18) 2:11.52 (49.45) 2:58.02 (46.50)
19 Erika Gharakhanian So Glendale 3:05.48
38.45 1:27.36 (48.91) 2:17.27 (49.91) 3:05.48 (48.21)
Event 8 Boys 200 Yard Freestyle Varsity
Pacific Leag: 1:39.55 ! 5/4/2011 Louis Wojciechowski CVHS
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Patrick Chen So Arcadia 1:42.17 1:42.35
23.91 49.71 (25.80) 1:16.01 (26.30) 1:42.35 (26.34)
2 Towa Murdock Sr Crescenta Valley 1:48.36 1:46.36
25.15 51.56 (26.41) 1:18.71 (27.15) 1:46.36 (27.65)
3 Aidan Russo Fr Arcadia 1:49.35 1:48.49
25.25 52.52 (27.27) 1:20.32 (27.80) 1:48.49 (28.17)
4 Ethan Shin So Crescenta Valley 1:52.96 1:49.83
25.37 52.86 (27.49) 1:21.11 (28.25) 1:49.83 (28.72)
5 Daron Alexanians Sr Crescenta Valley 1:54.78 1:52.83
25.76 53.99 (28.23) 1:23.20 (29.21) 1:52.83 (29.63)
6 Brayden Shabani Jr Crescenta Valley 1:57.48 1:58.00
27.70 56.87 (29.17) 1:28.08 (31.21) 1:58.00 (29.92)
7 Logan Wong Sr Arcadia 2:02.03 1:59.65
25.94 55.50 (29.56) 1:27.09 (31.59) 1:59.65 (32.56)
8 Esai Chatalyan So Burroughs-Burbank 2:04.24 2:01.68
28.18 58.87 (30.69) 1:30.43 (31.56) 2:01.68 (31.25)
B – Final
9 Porter Martin Jr Muir 2:07.34 2:01.82
27.50 58.12 (30.62) 1:30.66 (32.54) 2:01.82 (31.16)
10 Nathanael Acker Sr Arcadia 2:04.99 2:02.85
27.24 58.35 (31.11) 1:30.69 (32.34) 2:02.85 (32.16)
11 Axl Leyva So Muir 2:08.87 2:06.20
27.91 59.11 (31.20) 1:32.78 (33.67) 2:06.20 (33.42)
12 Harut Khachatryan Jr Hoover 2:08.87 2:07.67
28.89 1:00.28 (31.39) 1:33.93 (33.65) 2:07.67 (33.74)
B – Final … (Event 8 Boys 200 Yard Freestyle Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
13 Owen Morris So Burroughs-Burbank 2:09.94 2:09.95
28.62 1:01.77 (33.15) 1:35.85 (34.08) 2:09.95 (34.10)
14 Owen Carroll Jr Pasadena 2:15.65 2:14.69
30.94 1:05.11 (34.17) 1:39.57 (34.46) 2:14.69 (35.12)
15 Michael Bakrgyan Sr Burbank 2:14.85 2:16.29
29.80 1:03.54 (33.74) 1:39.67 (36.13) 2:16.29 (36.62)
16 Narek Tonoian Sr Glendale 2:07.49 2:20.63
32.10 1:08.03 (35.93) 1:45.43 (37.40) 2:20.63 (35.20)
Preliminaries
4 Jack St.Pierre Sr Burroughs-Burbank 1:50.37
24.87 52.90 (28.03) 1:22.38 (29.48) 1:50.37 (27.99)
8 Aslan Lee Fr Crescenta Valley 1:57.76
26.93 56.45 (29.52) 1:27.26 (30.81) 1:57.76 (30.50)
10 Ryan Kim Jr Crescenta Valley 2:02.80
27.58 57.69 (30.11) 1:30.27 (32.58) 2:02.80 (32.53)
17 Connor Lam Jr Arcadia 2:08.89
30.08 1:03.11 (33.03) 1:36.59 (33.48) 2:08.89 (32.30)
18 Steven Xie Jr Arcadia 2:09.21
29.09 1:01.59 (32.50) 1:34.68 (33.09) 2:09.21 (34.53)
22 Will Walker Sr Muir 2:22.74
31.13 1:06.56 (35.43) 2:22.74 (1:16.18)
23 Lucas Carnicelli Fr Pasadena 2:23.07
32.99 1:09.36 (36.37) 1:47.26 (37.90) 2:23.07 (35.81)
24 Alex Petrosyan So Burbank 2:23.73
35.33 1:12.71 (37.38) 1:48.30 (35.59) 2:23.73 (35.43)
25 Andranik Hambartshyan Jr Glendale 2:29.35
33.53 1:11.45 (37.92) 1:51.88 (40.43) 2:29.35 (37.47)
26 Cory Collins-Lopez So Pasadena 2:35.44
32.77 1:12.74 (39.97) 1:55.08 (42.34) 2:35.44 (40.36)
27 Daniel Khabuliani Sr Burbank 3:05.10
41.41 1:28.84 (47.43) 2:17.26 (48.42) 3:05.10 (47.84)
— William Valdes Fr Hoover DQ
— Tyler Nguyen Jr Muir DQ
Event 9 Girls 100 Yard IM Junior Varsity
Pacific Leag: 1:04.46 ! 4/24/2019 Melissa Liu Arcadia
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Elise Panaligan Fr Arcadia 1:19.50 1:15.66
34.36 1:15.66 (41.30)
2 Emily Cho Jr Crescenta Valley 1:17.51 1:17.10
36.26 1:17.10 (40.84)
3 Rachelle Jang Jr Crescenta Valley 1:18.03 1:17.37
34.78 1:17.37 (42.59)
4 Rylie Morrow Fr Burroughs-Burbank 1:22.23 1:20.48
37.48 1:20.48 (43.00)
5 Shishi Wang Fr Arcadia 1:24.06 1:21.99
37.15 1:21.99 (44.84)
A – Final … (Event 9 Girls 100 Yard IM Junior Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
6 Angie Wong Jr Arcadia 1:20.96 1:22.34
37.52 1:22.34 (44.82)
7 Hope Choi So Crescenta Valley 1:22.81 1:22.44
39.63 1:22.44 (42.81)
8 Iris Voong Fr Crescenta Valley 1:26.19 1:29.03
41.47 1:29.03 (47.56)
B – Final
9 Yeva Hovhannisyan So Burbank 1:29.46 1:31.92
42.07 1:31.92 (49.85)
10 Jaelynne Reyes Jr Muir 1:37.70 1:35.25
43.12 1:35.25 (52.13)
11 Phoebe Parcher Jr Muir 1:43.21 1:42.43
42.55 1:42.43 (59.88)
Preliminaries
12 Sophia Mateo So Crescenta Valley 1:51.48
— Pheonix Shows Fr Burroughs-Burbank DQ
38.99 DQ (41.53)
— Natalie Armstrong Jr Crescenta Valley DQ
38.47 DQ (46.12)
— Sofia Sargsyan Jr Glendale DQ
Event 10 Boys 100 Yard IM Junior Varsity
Pacific Leag: 54.73 ! 4/30/2025 Thorson Pearson Pasadena
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Grant Chin So Arcadia 1:05.36 1:04.65
29.46 1:04.65 (35.19)
2 Dion Alexanians Jr Crescenta Valley 1:05.33 1:05.34
29.99 1:05.34 (35.35)
3 Ruben Kaufmann Sr Crescenta Valley 1:08.04 1:06.86
33.34 1:06.86 (33.52)
4 Dylan Ji Jr Arcadia 1:07.10 1:06.99
30.16 1:06.99 (36.83)
5 Aren Derboghosians Fr Hoover 1:07.74 1:07.12
31.13 1:07.12 (35.99)
6 Eli Rivera So Arcadia 1:06.07 1:07.36
32.05 1:07.36 (35.31)
7 Ian Paddock So Muir 1:07.25 1:07.54
30.60 1:07.54 (36.94)
8 Terrence Cheung So Arcadia 1:08.12 1:09.36
32.92 1:09.36 (36.44)
B – Final
9 Roland Mamaril So Burroughs-Burbank 1:09.17 1:07.97
31.08 1:07.97 (36.89)
10 David Song Jr Crescenta Valley 1:10.31 1:08.16
33.19 1:08.16 (34.97)
11 Dvin Aboulian Fr Crescenta Valley 1:11.11 1:10.84
33.26 1:10.84 (37.58)
B – Final … (Event 10 Boys 100 Yard IM Junior Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
12 Kyran Molina-Sagana Fr Muir 1:17.80 1:13.20
34.63 1:13.20 (38.57)
13 Roman McSparran Fr Muir 1:14.99 1:14.12
34.61 1:14.12 (39.51)
14 Kenyu Akahira So Burbank 1:10.81 1:15.02
35.10 1:15.02 (39.92)
15 Roger Zelaya So Burroughs-Burbank 1:18.49 1:18.72
34.86 1:18.72 (43.86)
16 Ethan Souza So Muir 1:20.49 1:23.07
39.83 1:23.07 (43.24)
Preliminaries
13 Alek Nalbandian Fr Crescenta Valley 1:11.61
32.27 1:11.61 (39.34)
14 David Xie Fr Arcadia 1:12.68
34.16 1:12.68 (38.52)
19 Dilan Lee So Burbank 1:33.96
45.72 1:33.96 (48.24)
20 Braeden Day Jr Burbank 1:46.68
54.71 1:46.68 (51.97)
— Yunu Choi Sr Crescenta Valley DQ
— Hovik Avanesyan So Glendale NS
Event 11 Girls 200 Yard IM Varsity
Pacific Leag: 2:02.84 ! 5/6/2010 Yumi So CVHS
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Rosio Valencia So Muir 2:19.13 2:14.66
28.87 1:03.94 (35.07) 1:41.67 (37.73) 2:14.66 (32.99)
2 Julienne Beil Jr Burroughs-Burbank 2:24.48 2:21.96
30.47 1:07.03 (36.56) 1:48.40 (41.37) 2:21.96 (33.56)
3 Jae Kim Fr Arcadia 2:28.22 2:25.71
30.77 1:08.18 (37.41) 1:51.91 (43.73) 2:25.71 (33.80)
4 Charlee Hartung Fr Crescenta Valley 2:26.84 2:26.18
32.49 1:11.35 (38.86) 1:51.71 (40.36) 2:26.18 (34.47)
5 Kaitlyn Pan Fr Arcadia 2:29.61 2:27.69
32.28 1:10.35 (38.07) 1:53.76 (43.41) 2:27.69 (33.93)
6 Iliana Brio Sr Burbank 2:29.42 2:29.91
33.73 1:12.42 (38.69) 1:56.18 (43.76) 2:29.91 (33.73)
7 Kimberly Yao Sr Crescenta Valley 2:35.69 2:32.82
36.04 1:15.40 (39.36) 1:56.91 (41.51) 2:32.82 (35.91)
8 Sophia Lim Sr Crescenta Valley 2:41.52 2:43.54
34.78 1:16.80 (42.02) 2:07.34 (50.54) 2:43.54 (36.20)
B – Final
9 Zoe Li Fr Arcadia 2:42.52 2:36.41
31.49 1:13.27 (41.78) 2:00.08 (46.81) 2:36.41 (36.33)
10 Cheryl Chiu Fr Arcadia 2:43.26 2:36.97
32.61 1:15.31 (42.70) 2:01.10 (45.79) 2:36.97 (35.87)
B – Final … (Event 11 Girls 200 Yard IM Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
11 Mackenzie Tien Sr Crescenta Valley 2:47.35 2:49.67
36.74 1:20.37 (43.63) 2:10.10 (49.73) 2:49.67 (39.57)
12 Gizelle Brown So Pasadena 2:55.16 2:53.32
35.04 1:20.31 (45.27) 2:13.63 (53.32) 2:53.32 (39.69)
— Erin Gharabaki So Burbank 3:29.85 NS
Preliminaries
— Sofia Mamikonyan Sr Hoover DQ
42.79 1:36.71 (53.92) 2:36.27 (59.56) DQ (48.35)
— Sonia Donnell Sr Burroughs-Burbank DQ
36.34 1:21.95 (45.61) 2:18.29 (56.34) DQ (40.29)
Event 12 Boys 200 Yard IM Varsity
Pacific Leag: 1:51.29 ! 5/1/2013 Harrison Thai CVHS
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Brendan Suryapranata Sr Arcadia 1:55.26 1:53.15
24.94 54.68 (29.74) 1:26.05 (31.37) 1:53.15 (27.10)
2 Andre Lewis Sr Crescenta Valley 1:56.77 1:54.58
25.94 54.46 (28.52) 1:26.58 (32.12) 1:54.58 (28.00)
3 Theodore Pham Jr Arcadia 1:56.71 1:54.82
25.06 54.46 (29.40) 1:28.03 (33.57) 1:54.82 (26.79)
4 Derek Tien So Crescenta Valley 2:02.47 2:01.20
26.59 59.25 (32.66) 1:31.58 (32.33) 2:01.20 (29.62)
5 Zackary Zhou Sr Arcadia 2:06.84 2:04.08
27.06 1:00.18 (33.12) 1:35.73 (35.55) 2:04.08 (28.35)
6 Matthew Chang So Crescenta Valley 2:06.45 2:04.71
27.96 1:01.06 (33.10) 1:34.48 (33.42) 2:04.71 (30.23)
7 Ryan Manzanero Sr Pasadena 2:06.42 2:06.15
27.09 59.94 (32.85) 1:36.49 (36.55) 2:06.15 (29.66)
— Alexander Wilson Jr Crescenta Valley 2:07.33 DQ
Kick – Breaststroke type (feet turned out propulsive part of kick) – fly
27.79 1:00.48 (32.69) 1:35.13 (34.65) DQ (32.17)
B – Final
9 Eric Rodriguez Fr Burroughs-Burbank 2:15.48 2:13.67
27.77 1:02.99 (35.22) 1:41.52 (38.53) 2:13.67 (32.15)
10 Evan Keller Jr Burroughs-Burbank 2:22.56 2:23.43
28.73 1:05.37 (36.64) 1:50.56 (45.19) 2:23.43 (32.87)
11 Lance Leung Jr Arcadia 2:19.73 2:23.64
29.20 1:06.61 (37.41) 1:48.80 (42.19) 2:23.64 (34.84)
12 Caleb Faris Jr Burroughs-Burbank 2:30.60 2:31.48
29.59 1:09.41 (39.82) 1:55.43 (46.02) 2:31.48 (36.05)
13 Kaine Hano So Muir 2:31.71 2:34.64
30.72 1:12.99 (42.27) 2:00.35 (47.36) 2:34.64 (34.29)
14 Daniel Khabuliani Sr Burbank 3:44.22 3:34.36
48.92 1:47.97 (59.05) 2:47.59 (59.62) 3:34.36 (46.77)
— Logan Velasquez So Hoover 2:35.33 DQ
Head Under – 2 or more strokes under water (start/turn) – breast
32.28 1:16.16 (43.88) 1:58.39 (42.23) DQ (35.32)
B – Final … (Event 12 Boys 200 Yard IM Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
— David Aslanyan Fr Glendale 3:05.71 DQ
Not on back into finish – back
40.91 1:35.75 (54.84) 2:27.25 (51.50) DQ (41.75)
Preliminaries
10 Miller Robb Jr Crescenta Valley 2:15.58
27.77 1:01.50 (33.73) 1:42.03 (40.53) 2:15.58 (33.55)
13 Felix Wang Sr Arcadia 2:23.69
30.03 1:07.78 (37.75) 1:50.53 (42.75) 2:23.69 (33.16)
— Sebastian Khachikian Jr Pasadena DQ
33.71 1:13.04 (39.33) 2:02.97 (49.93) DQ (35.54)
— James Gutierrez Jr Pasadena DQ
32.71 1:18.67 (45.96) 2:02.16 (43.49) DQ (37.40)
Event 13 Girls 50 Yard Freestyle Junior Varsity
Pacific Leag: 20.26 ! 4/29/2025 Kailin Ko Arcadia
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Emily Hons Fr Crescenta Valley 30.11 29.43
2 Sofia Garrett So Crescenta Valley 30.18 30.24
3 Melinda Yu Sr Arcadia 30.30 30.29
4 Paola Brizuela So Burroughs-Burbank 30.52 30.38
5 Althea Weichelt Jr Burroughs-Burbank 31.89 31.42
6 Sylvia Jones So Crescenta Valley 31.62 31.82
7 Megan Vuong Jr Pasadena 31.32 31.99
8 Kylie Cheng Sr Arcadia 32.15 33.27
B – Final
9 Hailey Cheung So Arcadia 32.36 32.42
10 Elise Lamond So Muir 34.88 32.86
11 Gianna Villani Jr Muir 35.29 34.26
12 Berlin Koenig Jr Muir 34.83 34.77
13 Iris Voong Fr Crescenta Valley 33.83 34.82
— Lucy Carpenter Fr Burroughs-Burbank 32.58 DQ
False start
— Mary Chilingaryan Jr Burbank 34.30 NS
9 Sofia Tejada Sr Muir 32.30
Preliminaries
14 Faith Yu So Crescenta Valley 34.54
17 Alisha Singh Fr Crescenta Valley 35.01
19 Hannah DuFour So Burroughs-Burbank 36.15
20 Alicia Ruiz Jr Glendale 36.16
21 Keila Amaya Menjivar Jr Hoover 36.22
22 Allisson Campos Jr Muir 37.40
23 Khloe Jamal Fr Muir 37.62
24 Melody Reynolds Fr Pasadena 37.74
25 Adonica Allahverdi Sr Hoover 38.25
26 Damariz Rugama Sr Glendale 38.59
27 Alexia Kokkona Fr Glendale 38.89
Preliminaries … (Event 13 Girls 50 Yard Freestyle Junior Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
28 Olivia Winner Jr Burroughs-Burbank 40.01
29 Karla Yacoub Sr Pasadena 40.83
30 Tiffany Khudeta So Burbank 42.09
31 Adrienne Nunez Fr Burroughs-Burbank 42.30
32 Sophia Parseghian Fr Burbank 42.83
33 Mariia Liezhentseva So Hoover 43.29
34 Ani Zelveyan So Burbank 44.28
35 Norah Minasyan Jr Burbank 44.59
36 Laura Atshemyan So Burbank 45.44
37 Melanie Shahverdian Fr Hoover 47.39
— Eva Fenard Sr Pasadena NS
Event 14 Boys 50 Yard Freestyle Junior Varsity
Pacific Leag: 20.75 ! 4/22/2024 Adrian Solorzano Muir
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Hudson Pluimer Jr Crescenta Valley 24.24 23.47
2 Lucas Lee Fr Crescenta Valley 24.56 24.93
3 Dion Alexanians Jr Crescenta Valley 25.36 25.62
4 Caleb Tiu Fr Arcadia 25.74 25.68
5 Kevin Li Fr Arcadia 25.91 25.78
6 Matthew Janczewski Fr Burroughs-Burbank 26.18 26.16
7 Athan Choi Jr Crescenta Valley 26.38 26.37
8 Darren Lei So Arcadia 26.49 26.45
B – Final
9 Izaak Pedroza Fr Muir 26.72 26.16
10 Ryan Luc So Arcadia 27.14 26.84
11 Rocco Quiroga Jr Burroughs-Burbank 26.75 27.69
12 Hayden Hughes So Muir 28.13 27.93
13 Armen Mkrtumyan So Burbank 28.23 28.12
14 Brodey Simokovic Fr Burroughs-Burbank 27.81 28.24
15 Owen Landon So Muir 28.53 28.31
16 Robert Tovmasyan So Hoover 27.66 29.24
Preliminaries
9 Michael Ohanjanyan Jr Crescenta Valley 26.57
11 Issac Song Sr Crescenta Valley 26.75
19 Wyatt Xie So Arcadia 28.97
20 Nico Lopez Sr Arcadia 29.21
21 Alex Chilingaryan Jr Burbank 29.97
22 Marc Balmanukyan So Hoover 30.03
23 Cai Ngiangia Fr Pasadena 30.19
24 Patrick Hartounian So Burbank 30.65
25 Timofey Goikhman Fr Burbank 31.37
26 Ali Zahya So Glendale 33.13
27 Eric Sanchez Jr Muir 33.37
28 Milord Iskandaryan So Hoover 34.50
29 George Oghijian Jr Pasadena 35.76
Preliminaries … (Event 14 Boys 50 Yard Freestyle Junior Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
30 Nicholas Tellez Sr Muir 36.52
31 Adrian Solorzano So Burroughs-Burbank 38.08
32 Hrachia Ter-Hakobyan Fr Hoover 39.85
33 Jacoby Richardson So Burbank 42.44
— Alex Manucharyan So Hoover DQ
— Steven Naeem Fr Hoover DQ
— Davit Hovasyan Jr Glendale DQ
— David Petrossian Jr Glendale DQ
— Aryan Ahadi Moghaddam So Burbank DQ
— Hayk Aydinyan Fr Glendale DQ
Event 15 Girls 50 Yard Freestyle Varsity
Pacific Leag: 20.26 ! 4/29/2025 Kailin Ko Arcadia
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Alexandra Lew Fr Arcadia 24.83 24.70
2 Minna Tan Sr Arcadia 25.65 25.76
3 Bella Matossian Sr Burroughs-Burbank 26.51 26.56
4 Marianna Maltseva So Burbank 26.87 26.66
5 Lauren Chaparro Sr Burroughs-Burbank 26.87 26.97
6 Grace Hungund Fr Crescenta Valley 26.99 27.83
7 Vi Tran Jr Arcadia 27.66 28.10
8 Kailin Ko So Arcadia 27.97 28.72
B – Final
9 Ariel Chang Fr Crescenta Valley 27.98 27.31
10 Anna Henri Fr Burroughs-Burbank 28.15 27.81
11 Asdghik Avedian Jr Glendale 28.92 28.50
12 Derika Berenguer Sr Burroughs-Burbank 29.16 28.71
13 Sophia Aldana Sr Burbank 28.53 28.84
14 Elia Sosa de Brer Jr Muir 29.88 29.29
15 Beatrix Khachaturian Sr Pasadena 29.77 29.66
16 Jaelynn Romano Sr Hoover 29.71 29.72
Preliminaries
14 Abby Wasilauski So Burroughs-Burbank 29.63
18 Camila Purizaca Sr Crescenta Valley 29.98
19 Bailey Keith Jr Pasadena 30.12
20 Priscilla Younes Sr Glendale 31.01
21 Angela Khachikyan Sr Burbank 31.24
22 Lina Tahmasian Sr Burbank 32.14
23 Melanie Hayrapetian Sr Burbank 32.42
24 Elena Avanessians Jr Hoover 33.06
25 Nellie Tarakhchyan Fr Hoover 33.54
26 Charlize Gebran So Glendale 34.55
27 Milena Khacheryan Fr Hoover 36.04
28 Sofia Mamikonyan Sr Hoover 37.34
— Violet Hosto Fr Hoover DQ
Event 16 Boys 50 Yard Freestyle Varsity
Pacific Leag: 20.75 ! 4/22/2024 Adrian Solorzano Muir
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Roy Yuzna Fr Burroughs-Burbank 22.18 21.51
2 Deven Shah Sr Crescenta Valley 21.93 21.71
3 Andrew Oh Sr Crescenta Valley 21.96 21.96
4 Zachary Chou Fr Arcadia 22.59 22.68
5 Matthew Ho Sr Arcadia 23.03 22.81
6 Sebastian Chen Jr Arcadia 22.66 22.83
7 Edgar Galstyan Jr Crescenta Valley 22.68 23.10
8 Lincoln Morrow Jr Burroughs-Burbank 23.52 23.72
B – Final
9 Dro Aboulian Jr Crescenta Valley 23.52 24.10
10 Daniel Menchaca Sr Burroughs-Burbank 24.89 24.21
11 David Kirakosyan Jr Hoover 24.82 24.43
12 Zander Straub Jr Muir 24.34 24.52
13 Kimi Wu Sr Arcadia 24.75 24.67
14 Owen Morris So Burroughs-Burbank 24.68 24.97
15 Arman Yegshatov Jr Burbank 24.80 25.35
16 Matthieu Van Peteghem Sr Burbank 24.90 26.39
Preliminaries
17 Lucas Spratt So Burroughs-Burbank 25.03
18 Aaron Griffice Jr Muir 25.07
19 Devin Yi Sr Crescenta Valley 25.18
20 Edgar Bahramian Sr Hoover 25.20
21 Jack Liu Fr Pasadena 25.46
22 Jordan Rosner Sr Glendale 25.49
23 Perry Parcher Jr Muir 25.62
24 Jack Babelyan Sr Burbank 25.72
25 August Burkhart Jr Burroughs-Burbank 25.73
26 Jacob Martinez Sr Burbank 25.85
27 Marco Costino Sr Muir 25.93
28 Darren Davidian Jr Burbank 26.06
29 Gustav Stassi Jr Muir 26.33
30 Lukas Wingren Jr Muir 27.05
31 Alec Yeghikian Jr Glendale 27.66
32 Tigran Khalatyan Fr Glendale 27.92
33 Yamil Assaf So Glendale 28.41
34 Daniel Babelyan Sr Burbank 28.48
35 William Avanessians Sr Hoover 28.73
36 Lucas Karakhanyan Sr Hoover 28.82
37 Kevork Kolajian Fr Hoover 29.55
38 Armen Tarakhchyan Hoover 33.28
Event 17 Girls 50 Yard Butterfly Junior Varsity
Pacific Leag: 25.40 ! 4/30/2025 Sophia Xu Arcadia
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Rachelle Jang Jr Crescenta Valley 31.77 31.94
2 Emily Cho Jr Crescenta Valley 33.33 33.12
3 Namika Wang Jr Crescenta Valley 32.88 33.61
4 Angie Wong Jr Arcadia 33.80 34.71
5 Shishi Wang Fr Arcadia 36.71 35.57
6 Akemi Boomhower So Crescenta Valley 36.68 36.45
7 Rylie Morrow Fr Burroughs-Burbank 37.72 36.92
8 Yeva Hovhannisyan So Burbank 40.30 41.47
B – Final
9 Mili Cuellar Sr Muir 40.54 38.79
10 Keila Amaya Menjivar Jr Hoover 42.32 40.81
11 Phoebe Parcher Jr Muir 41.98 41.21
12 Kylie Cheng Sr Arcadia 44.15 44.01
13 Adelyn Culp Fr Burroughs-Burbank 43.95 44.32
14 Yeva Hakobyan So Glendale 48.31 45.02
15 Bridgette Hyde So Pasadena 44.29 45.15
16 Marissa Ibarra Jr Muir 48.98 48.22
Preliminaries
8 Lara Arakelian So Crescenta Valley 38.76
14 Kaily Hua Fr Crescenta Valley 44.01
— Ani Zelveyan So Burbank DQ
Event 18 Boys 50 Yard Butterfly Junior Varsity
Pacific Leag: 23.71 ! 4/24/2019 Andre Yarcan Crescenta Valley
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Hudson Pluimer Jr Crescenta Valley 27.49 26.11
2 Michael Ohanjanyan Jr Crescenta Valley 28.33 27.07
3 Dylan Ji Jr Arcadia 27.56 27.54
4 Winston Wanless So Crescenta Valley 27.89 27.69
5 Matthew Janczewski Fr Burroughs-Burbank 28.59 28.47
6 Kevin Li Fr Arcadia 29.15 29.42
7 Ian Paddock So Muir 29.39 29.47
8 Caleb Tiu Fr Arcadia 29.04 30.10
B – Final
9 Alek Nalbandian Fr Crescenta Valley 30.58 30.15
10 Nico Lopez Sr Arcadia 30.82 30.43
11 Roman McSparran Fr Muir 32.57 33.21
12 Brodey Simokovic Fr Burroughs-Burbank 33.49 33.59
13 Roger Zelaya So Burroughs-Burbank 34.26 34.16
14 Timofey Goikhman Fr Burbank 37.52 37.15
Preliminaries
11 Ewan Kwon So Crescenta Valley 30.83
12 Mark Abdou Sr Crescenta Valley 30.86
Preliminaries … (Event 18 Boys 50 Yard Butterfly Junior Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
13 Rayden Hur So Arcadia 30.90
— Soundwayve Sayles Jr Burbank DQ
— Nicky Denocochea Jr Muir DQ
— Robert Tovmasyan So Hoover NS
— Edward Matevosian Fr Glendale NS
Event 19 Girls 100 Yard Butterfly Varsity
Pacific Leag: 54.79 ! 4/30/2025 Sophia Xu Arcadia
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Gabija Pakuckas Sr Crescenta Valley 1:02.24 1:02.59
29.03 1:02.59 (33.56)
2 Marianna Maltseva So Burbank 1:04.57 1:04.17
29.62 1:04.17 (34.55)
3 Jae Kim Fr Arcadia 1:09.68 1:06.64
31.04 1:06.64 (35.60)
4 Amy Crissey Sr Arcadia 1:08.08 1:08.21
30.63 1:08.21 (37.58)
5 Yimo Yuan Jr Arcadia 1:12.20 1:11.42
32.53 1:11.42 (38.89)
6 Sophie Grigorian Jr Crescenta Valley 1:13.93 1:12.51
32.88 1:12.51 (39.63)
7 Vi Tran Jr Arcadia 1:15.69 1:13.86
33.78 1:13.86 (40.08)
8 Mackenzie Tien Sr Crescenta Valley 1:16.54 1:18.50
36.94 1:18.50 (41.56)
B – Final
9 Gizelle Brown So Pasadena 1:20.09 1:18.26
33.64 1:18.26 (44.62)
10 Sonia Donnell Sr Burroughs-Burbank 1:18.99 1:20.13
34.15 1:20.13 (45.98)
11 Jaelynn Romano Sr Hoover 1:27.11 1:21.95
35.83 1:21.95 (46.12)
12 Isabella Roberts Jr Pasadena 1:24.06 1:23.34
36.43 1:23.34 (46.91)
13 Valentine Sinclair Sr Hoover 1:24.19 1:25.99
38.77 1:25.99 (47.22)
— Anna Avetisyan Sr Burbank 1:46.75 NS
— Kuvira Kapoor Sr Hoover 1:27.06 NS
Event 20 Boys 100 Yard Butterfly Varsity
Pacific Leag: 49.90 ! 5/2/2013 Young Tae Seo CVHS
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Jack St.Pierre Sr Burroughs-Burbank 51.49 50.19
23.08 50.19 (27.11)
2 Deven Shah Sr Crescenta Valley 52.11 50.78
23.76 50.78 (27.02)
A – Final … (Event 20 Boys 100 Yard Butterfly Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
3 Peter Lin Sr Arcadia 53.28 53.05
24.52 53.05 (28.53)
4 Sebastian Chen Jr Arcadia 53.30 53.33
24.96 53.33 (28.37)
5 Towa Murdock Sr Crescenta Valley 53.75 53.35
25.57 53.35 (27.78)
6 Kieran Shah So Crescenta Valley 55.58 53.96
25.32 53.96 (28.64)
7 Aedric Hollins Sr Crescenta Valley 53.48 54.01
24.91 54.01 (29.10)
8 Caleb Feng Fr Arcadia 55.45 54.60
25.53 54.60 (29.07)
B – Final
9 Zackary Zhou Sr Arcadia 55.79 55.77
26.45 55.77 (29.32)
10 Liam Wamester Sr Burroughs-Burbank 58.48 57.16
26.39 57.16 (30.77)
11 Narek Harutyunyan Jr Hoover 59.54 57.51
27.04 57.51 (30.47)
12 Clyde Jordan Jr Burroughs-Burbank 58.80 58.02
26.35 58.02 (31.67)
13 Marco Costino Sr Muir 1:03.87 1:01.18
28.70 1:01.18 (32.48)
14 Kaine Hano So Muir 1:04.44 1:05.85
30.50 1:05.85 (35.35)
15 Porter Martin Jr Muir 1:08.42 1:10.36
31.40 1:10.36 (38.96)
— Jordan Rosner Sr Glendale 1:03.84 DQ
Turn/Finish – Non-simultaneous touch
29.01 DQ (37.76)
Preliminaries
11 Matheus Wee Fr Crescenta Valley 58.71
27.52 58.71 (31.19)
13 Ethan Hung Sr Arcadia 59.42
27.63 59.42 (31.79)
15 Miller Robb Jr Crescenta Valley 59.85
27.01 59.85 (32.84)
16 Kimi Wu Sr Arcadia 1:00.23
26.90 1:00.23 (33.33)
21 Jack Babelyan Sr Burbank 1:08.60
30.93 1:08.60 (37.67)
22 Will Walker Sr Muir 1:10.29
32.16 1:10.29 (38.13)
23 Andranik Hambartshyan Jr Glendale 1:19.63
34.37 1:19.63 (45.26)
Event 21 Girls 100 Yard Freestyle Junior Varsity
Pacific Leag: 40.51 ! 4/22/2024 Cana Ufodike Arcadia
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Adeline Malseed So Crescenta Valley 1:01.15 1:00.43
28.42 1:00.43 (32.01)
2 Elise Panaligan Fr Arcadia 1:09.22 1:06.54
32.53 1:06.54 (34.01)
3 Jasmine Camino So Arcadia 1:07.54 1:06.99
32.79 1:06.99 (34.20)
4 Paola Brizuela So Burroughs-Burbank 1:07.95 1:07.76
31.72 1:07.76 (36.04)
5 Skylar Foley So Burroughs-Burbank 1:08.45 1:08.25
33.10 1:08.25 (35.15)
6 Sylvia Jones So Crescenta Valley 1:08.87 1:08.67
32.64 1:08.67 (36.03)
*7 Natalie Armstrong Jr Crescenta Valley 1:11.48 1:10.07
34.10 1:10.07 (35.97)
*7 Sofia Garrett So Crescenta Valley 1:08.76 1:10.07
33.32 1:10.07 (36.75)
B – Final
9 Celine Ta So Arcadia 1:12.39 1:11.60
33.98 1:11.60 (37.62)
10 Evangeline Eick Jr Burroughs-Burbank 1:13.38 1:12.15
34.28 1:12.15 (37.87)
11 Lucy Carpenter Fr Burroughs-Burbank 1:15.12 1:14.49
34.58 1:14.49 (39.91)
12 Gianna Villani Jr Muir 1:17.89 1:14.54
36.95 1:14.54 (37.59)
13 Elise Lamond So Muir 1:15.59 1:14.88
35.42 1:14.88 (39.46)
14 Megan Vuong Jr Pasadena 1:13.37 1:16.46
35.58 1:16.46 (40.88)
15 Mili Cuellar Sr Muir 1:23.45 1:22.44
39.77 1:22.44 (42.67)
16 Khloe Jamal Fr Muir 1:24.43 1:23.82
39.50 1:23.82 (44.32)
Preliminaries
14 Elise Laussu Fr Crescenta Valley 1:15.78
36.86 1:15.78 (38.92)
18 Mira Touma Fr Burbank 1:27.32
39.10 1:27.32 (48.22)
19 Nirisi Harry So Muir 1:27.60
39.92 1:27.60 (47.68)
20 Allisson Campos Jr Muir 1:29.48
40.23 1:29.48 (49.25)
21 Adonica Allahverdi Sr Hoover 1:29.65
40.44 1:29.65 (49.21)
Preliminaries … (Event 21 Girls 100 Yard Freestyle Junior Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
22 Juliana Barraza-Francis Fr Burroughs-Burbank 1:30.49
40.48 1:30.49 (50.01)
23 Sophie Palyan Fr Crescenta Valley 1:32.11
43.09 1:32.11 (49.02)
24 Jersey Bluett Fr Burroughs-Burbank 1:34.22
44.36 1:34.22 (49.86)
25 Laura Atshemyan So Burbank 1:41.03
45.73 1:41.03 (55.30)
26 Tiffany Khudeta So Burbank 1:45.57
43.99 1:45.57 (1:01.58)
27 Norah Minasyan Jr Burbank 1:48.20
46.51 1:48.20 (1:01.69)
28 Sophia Parseghian Fr Burbank 1:48.63
46.99 1:48.63 (1:01.64)
29 Anastasiia Ikonnykova So Burbank 1:49.78
48.71 1:49.78 (1:01.07)
— Eva Fenard Sr Pasadena DQ
— Sofia Sargsyan Jr Glendale NS
Event 22 Boys 100 Yard Freestyle Junior Varsity
Pacific Leag: 46.31 ! 4/24/2019 William Blake Crescenta Valley
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Ryder Hatcher So Crescenta Valley 55.16 53.02
25.27 53.02 (27.75)
2 Joseph Kernan So Crescenta Valley 54.99 53.46
26.00 53.46 (27.46)
3 Lucas Lee Fr Crescenta Valley 56.24 55.95
26.84 55.95 (29.11)
4 Daniel Gemdzhyan So Burbank 57.24 56.15
25.56 56.15 (30.59)
5 Darren Lei So Arcadia 58.12 57.72
27.66 57.72 (30.06)
6 Aiden Kwan Fr Arcadia 59.14 58.63
28.73 58.63 (29.90)
7 Anthony Movsesyan Fr Crescenta Valley 1:00.76 59.16
28.39 59.16 (30.77)
8 Jimmy Luo So Arcadia 59.82 1:04.11
30.76 1:04.11 (33.35)
B – Final
9 Ethan Luc Sr Arcadia 1:00.89 59.60
28.30 59.60 (31.30)
10 Henson Hicks Fr Burroughs-Burbank 1:03.62 1:02.69
30.66 1:02.69 (32.03)
11 Rocco Quiroga Jr Burroughs-Burbank 1:01.39 1:03.04
1:03.04 1:03.04 ( )
12 Armen Mkrtumyan So Burbank 1:03.59 1:03.83
30.40 1:03.83 (33.43)
B – Final … (Event 22 Boys 100 Yard Freestyle Junior Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
13 Owen Landon So Muir 1:04.96 1:03.93
31.50 1:03.93 (32.43)
14 Hayden Hughes So Muir 1:06.23 1:05.17
31.91 1:05.17 (33.26)
15 Ethan Souza So Muir 1:08.77 1:11.79
34.31 1:11.79 (37.48)
— Narek Sahakyan So Burbank 1:07.89 NS
Preliminaries
4 Samuel Hedin-Abreu So Crescenta Valley 56.78
27.42 56.78 (29.36)
12 Athan Choi Jr Crescenta Valley 1:02.15
28.40 1:02.15 (33.75)
16 Tagir Abuzarov So Arcadia 1:05.47
31.01 1:05.47 (34.46)
18 Connor Liu Sr Arcadia 1:07.60
31.04 1:07.60 (36.56)
21 Cai Ngiangia Fr Pasadena 1:10.84
34.06 1:10.84 (36.78)
22 Marc Balmanukyan So Hoover 1:12.85
33.16 1:12.85 (39.69)
23 Eric Sanchez Jr Muir 1:15.54
35.77 1:15.54 (39.77)
24 Marcus Enciso Fr Burroughs-Burbank 1:22.22
38.23 1:22.22 (43.99)
25 Vahagn Stepanyan Fr Burbank 1:25.17
37.65 1:25.17 (47.52)
26 Ali Zahya So Glendale 1:26.15
41.06 1:26.15 (45.09)
27 George Oghijian Jr Pasadena 1:32.98
39.94 1:32.98 (53.04)
— Edvard Sargsyan Fr Hoover NS
— Tigran Hovsepyan Jr Burbank NS
Event 23 Girls 100 Yard Freestyle Varsity
Pacific Leag: 40.51 ! 4/22/2024 Cana Ufodike Arcadia
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Alexandra Lew Fr Arcadia 54.25 54.23
26.11 54.23 (28.12)
2 Minna Tan Sr Arcadia 56.71 56.24
27.22 56.24 (29.02)
3 Lauren Chaparro Sr Burroughs-Burbank 58.43 58.13
27.74 58.13 (30.39)
4 Christina Wang Fr Arcadia 59.76 58.21
28.02 58.21 (30.19)
5 Anna Henri Fr Burroughs-Burbank 1:02.38 1:01.44
28.80 1:01.44 (32.64)
A – Final … (Event 23 Girls 100 Yard Freestyle Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
6 Grace Hungund Fr Crescenta Valley 1:02.28 1:01.68
29.60 1:01.68 (32.08)
7 Leah Hess Jr Burroughs-Burbank 1:01.73 1:02.01
29.76 1:02.01 (32.25)
8 Bella Matossian Sr Burroughs-Burbank 1:02.07 1:03.98
30.46 1:03.98 (33.52)
B – Final
9 Chloe Li Fr Arcadia 1:06.26 1:03.13
30.43 1:03.13 (32.70)
10 Asdghik Avedian Jr Glendale 1:06.61 1:03.69
30.00 1:03.69 (33.69)
11 Areni Aghajani Jr Burbank 1:04.01 1:04.33
30.47 1:04.33 (33.86)
12 Angelica Melchor Jr Pasadena 1:05.83 1:06.60
31.63 1:06.60 (34.97)
13 Beatrix Khachaturian Sr Pasadena 1:07.17 1:06.67
30.48 1:06.67 (36.19)
14 Camila Purizaca Sr Crescenta Valley 1:07.45 1:07.56
31.51 1:07.56 (36.05)
15 Elizabeth Mandigo Jr Muir 1:10.04 1:10.00
32.80 1:10.00 (37.20)
16 Angela Khachikyan Sr Burbank 1:11.66 1:10.93
33.13 1:10.93 (37.80)
Preliminaries
11 Derika Berenguer Sr Burroughs-Burbank 1:06.17
30.73 1:06.17 (35.44)
14 Abby Wasilauski So Burroughs-Burbank 1:07.16
32.04 1:07.16 (35.12)
19 Priscilla Younes Sr Glendale 1:13.71
33.03 1:13.71 (40.68)
20 Nika Avetisyan So Glendale 1:14.73
36.04 1:14.73 (38.69)
21 Natalie Nickerson Sr Pasadena 1:20.93
38.01 1:20.93 (42.92)
22 Katelynn Younes Fr Glendale 1:27.18
40.92 1:27.18 (46.26)
23 Anna Avetisyan Sr Burbank 1:41.33
46.89 1:41.33 (54.44)
— Aimee Ross Sr Hoover DQ
— Erika Gharakhanian So Glendale NS
Event 24 Boys 100 Yard Freestyle Varsity
Pacific Leag: 46.31 ! 4/24/2019 William Blake Crescenta Valley
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Andrew Oh Sr Crescenta Valley 48.11 47.66
23.05 47.66 (24.61)
A – Final … (Event 24 Boys 100 Yard Freestyle Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
2 Aidan Russo Fr Arcadia 50.20 49.33
24.01 49.33 (25.32)
3 Terry Sun So Arcadia 49.52 49.54
23.65 49.54 (25.89)
4 Matthew Ho Sr Arcadia 50.21 50.02
24.27 50.02 (25.75)
5 Zachary Chou Fr Arcadia 50.31 50.35
24.14 50.35 (26.21)
6 Edgar Galstyan Jr Crescenta Valley 50.35 50.93
24.52 50.93 (26.41)
7 Daniel Kahdian Sr Crescenta Valley 51.59 51.30
24.63 51.30 (26.67)
8 Lincoln Morrow Jr Burroughs-Burbank 52.64 52.35
25.03 52.35 (27.32)
B – Final
9 Brayden Shabani Jr Crescenta Valley 54.25 52.71
25.82 52.71 (26.89)
10 Matthew Rodriguez Sr Burroughs-Burbank 53.77 53.66
25.36 53.66 (28.30)
11 David Kirakosyan Jr Hoover 54.13 54.28
25.75 54.28 (28.53)
12 Zander Straub Jr Muir 55.21 54.80
26.30 54.80 (28.50)
13 Lucas Spratt So Burroughs-Burbank 57.75 55.76
26.61 55.76 (29.15)
14 Narek Tonoian Sr Glendale 56.52 56.08
26.64 56.08 (29.44)
15 Lawrence Canestrelli So Burbank 55.43 56.38
26.81 56.38 (29.57)
16 Monteh Shamiryan Sr Burbank 57.29 56.57
27.15 56.57 (29.42)
Preliminaries
9 Logan Wong Sr Arcadia 53.75
25.20 53.75 (28.55)
13 Dro Aboulian Jr Crescenta Valley 54.42
25.21 54.42 (29.21)
17 Talon Tang Fr Arcadia 56.68
27.09 56.68 (29.59)
20 Daniel Menchaca Sr Burroughs-Burbank 58.56
27.78 58.56 (30.78)
21 Clyde Jordan Jr Burroughs-Burbank 58.61
27.84 58.61 (30.77)
22 Harut Khachatryan Jr Hoover 58.65
28.34 58.65 (30.31)
23 Landon Quiambao So Burroughs-Burbank 59.17
27.49 59.17 (31.68)
24 Jacob Martinez Sr Burbank 59.64
Preliminaries … (Event 24 Boys 100 Yard Freestyle Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
25 Darren Davidian Jr Burbank 59.69
27.03 59.69 (32.66)
26 Sebastian Tejada Sr Muir 1:01.71
29.83 1:01.71 (31.88)
27 Perry Parcher Jr Muir 1:02.43
28.79 1:02.43 (33.64)
28 Arman Mkrtchyan Jr Hoover 1:03.30
29.85 1:03.30 (33.45)
29 Lincoln Zick Sr Burbank 1:03.74
30.04 1:03.74 (33.70)
30 Artem Riabov Fr Hoover 1:03.91
31.09 1:03.91 (32.82)
31 Tigran Khalatyan Fr Glendale 1:07.04
30.93 1:07.04 (36.11)
32 Kevork Kolajian Fr Hoover 1:07.12
31.56 1:07.12 (35.56)
— Tyler Nguyen Jr Muir DQ
— William Valdes Fr Hoover DQ
— Nikolas Ahumada-Heen Sr Burbank NS
Event 25 Girls 500 Yard Freestyle Varsity
Pacific Leag: 4:55.01 ! 5/5/2004 Sara Sun CVHS
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Anna Bonk Fr Crescenta Valley 5:07.86 5:10.39
26.99 56.61 (29.62) 1:26.87 (30.26) 1:57.89 (31.02)
2:29.16 (31.27) 3:01.20 (32.04) 3:33.62 (32.42) 4:06.49 (32.87)
4:38.63 (32.14) 5:10.39 (31.76)
2 Kira Radford Fr Pasadena 5:21.96 5:36.20
29.23 1:01.07 (31.84) 1:34.19 (33.12) 2:07.22 (33.03)
2:40.62 (33.40) 3:14.83 (34.21) 3:48.12 (33.29) 4:21.88 (33.76)
4:56.07 (34.19) 5:36.20 (40.13)
3 Meena Phan Sr Arcadia 5:38.38 5:37.24
28.70 1:01.12 (32.42) 1:34.44 (33.32) 2:08.04 (33.60)
2:42.00 (33.96) 3:16.35 (34.35) 3:51.09 (34.74) 4:26.68 (35.59)
5:02.02 (35.34) 5:37.24 (35.22)
4 Hannah Bursch Fr Crescenta Valley 6:11.32 6:09.17
33.72 1:10.94 (37.22) 1:49.49 (38.55) 2:27.61 (38.12)
3:05.64 (38.03) 3:42.68 (37.04) 4:20.81 (38.13) 4:58.33 (37.52)
5:35.24 (36.91) 6:09.17 (33.93)
5 Amy Crissey Sr Arcadia 6:14.81 6:09.48
33.34 1:09.72 (36.38) 1:47.13 (37.41) 2:25.13 (38.00)
3:03.75 (38.62) 3:43.23 (39.48) 4:21.42 (38.19) 4:59.26 (37.84)
5:35.65 (36.39) 6:09.48 (33.83)
6 Madison Cena Jr Crescenta Valley 6:14.72 6:15.79
33.86 1:10.79 (36.93) 1:48.98 (38.19) 2:27.47 (38.49)
3:06.33 (38.86) 3:44.09 (37.76) 4:22.32 (38.23) 5:01.06 (38.74)
5:38.99 (37.93) 6:15.79 (36.80)
A – Final … (Event 25 Girls 500 Yard Freestyle Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
7 Clea Tong Tournois Sr Crescenta Valley 6:18.54 6:15.93
34.18 1:10.98 (36.80) 1:49.19 (38.21) 2:27.70 (38.51)
3:06.49 (38.79) 3:44.69 (38.20) 4:22.91 (38.22) 5:01.54 (38.63)
5:39.61 (38.07) 6:15.93 (36.32)
8 Rachel Tran So Arcadia 6:28.51 6:33.61
33.04 1:10.18 (37.14) 1:48.80 (38.62) 2:28.44 (39.64)
3:09.14 (40.70) 3:50.61 (41.47) 4:32.47 (41.86) 5:13.74 (41.27)
5:54.48 (40.74) 6:33.61 (39.13)
B – Final
9 Yimo Yuan Jr Arcadia 6:29.14 6:27.50
33.79 1:11.33 (37.54) 1:48.78 (37.45) 2:27.21 (38.43)
3:05.97 (38.76) 3:45.57 (39.60) 4:26.19 (40.62) 5:07.24 (41.05)
5:48.29 (41.05) 6:27.50 (39.21)
10 Candela Roman Capdevila Sr Hoover 6:41.87 6:29.56
34.08 1:12.72 (38.64) 1:51.55 (38.83) 2:31.48 (39.93)
3:11.55 (40.07) 3:51.50 (39.95) 4:31.67 (40.17) 5:11.30 (39.63)
5:51.66 (40.36) 6:29.56 (37.90)
11 Ruby Sprague Jr Muir 6:28.57 6:29.74
34.10 1:12.33 (38.23) 1:50.93 (38.60) 2:31.11 (40.18)
3:11.46 (40.35) 3:52.19 (40.73) 4:32.66 (40.47) 5:12.29 (39.63)
5:51.98 (39.69) 6:29.74 (37.76)
12 Elena Avanessians Jr Hoover 7:11.04 7:09.62
36.00 1:17.47 (41.47) 2:01.26 (43.79) 2:46.00 (44.74)
3:30.77 (44.77) 4:16.04 (45.27) 5:01.73 (45.69) 5:45.80 (44.07)
6:29.06 (43.26) 7:09.62 (40.56)
13 Camilla Mathews Sr Pasadena 7:17.32 7:14.16
36.36 1:17.83 (41.47) 2:01.55 (43.72) 2:46.87 (45.32)
3:32.14 (45.27) 4:17.07 (44.93) 5:03.11 (46.04) 5:49.22 (46.11)
6:32.34 (43.12) 7:14.16 (41.82)
14 Isabela Ghiloni Jr Pasadena 7:40.38 7:49.10
38.91 1:23.40 (44.49) 2:10.90 (47.50) 2:59.88 (48.98)
3:48.76 (48.88) 4:38.40 (49.64) 5:27.82 (49.42) 6:17.06 (49.24)
7:03.74 (46.68) 7:49.10 (45.36)
15 Allison Leo So Pasadena 8:40.30 8:35.72
41.81 1:27.97 (46.16) 2:18.00 (50.03) 3:11.39 (53.39)
4:05.06 (53.67) 4:59.00 (53.94) 5:52.95 (53.95) 6:48.88 (55.93)
7:44.02 (55.14) 8:35.72 (51.70)
Event 26 Boys 500 Yard Freestyle Varsity
Pacific Leag: 4:30.61 ! 5/4/2011 Young Tae Seo CVHS
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Patrick Chen So Arcadia 5:05.62 4:37.34
25.11 52.36 (27.25) 1:19.96 (27.60) 1:47.84 (27.88)
2:15.95 (28.11) 2:44.22 (28.27) 3:12.81 (28.59) 3:41.52 (28.71)
4:10.03 (28.51) 4:37.34 (27.31)
A – Final … (Event 26 Boys 500 Yard Freestyle Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
2 Theodore Pham Jr Arcadia 4:47.43 4:42.01
25.37 52.88 (27.51) 1:20.83 (27.95) 1:49.41 (28.58)
2:18.40 (28.99) 2:47.42 (29.02) 3:16.43 (29.01) 3:45.47 (29.04)
4:14.16 (28.69) 4:42.01 (27.85)
3 Ethan Shin So Crescenta Valley 5:13.28 4:56.05
26.37 54.77 (28.40) 1:23.93 (29.16) 1:53.83 (29.90)
2:23.49 (29.66) 2:53.52 (30.03) 3:23.56 (30.04) 3:54.48 (30.92)
4:26.15 (31.67) 4:56.05 (29.90)
4 Kieran Shah So Crescenta Valley 5:21.76 5:12.01
28.08 58.42 (30.34) 1:29.65 (31.23) 2:00.81 (31.16)
2:32.82 (32.01) 3:04.32 (31.50) 3:36.32 (32.00) 4:08.43 (32.11)
4:40.47 (32.04) 5:12.01 (31.54)
5 Daron Alexanians Sr Crescenta Valley 5:16.46 5:18.79
27.60 58.30 (30.70) 1:29.79 (31.49) 2:01.66 (31.87)
2:34.22 (32.56) 3:07.02 (32.80) 3:40.07 (33.05) 4:13.78 (33.71)
4:47.39 (33.61) 5:18.79 (31.40)
6 Aslan Lee Fr Crescenta Valley 5:22.84 5:19.49
28.06 58.65 (30.59) 1:30.28 (31.63) 2:02.39 (32.11)
2:34.68 (32.29) 3:07.35 (32.67) 3:40.40 (33.05) 4:13.82 (33.42)
4:47.43 (33.61) 5:19.49 (32.06)
7 Esai Chatalyan So Burroughs-Burbank 5:25.67 5:19.65
28.69 1:00.31 (31.62) 1:32.70 (32.39) 2:05.88 (33.18)
2:38.83 (32.95) 3:11.88 (33.05) 3:44.10 (32.22) 4:16.20 (32.10)
4:48.21 (32.01) 5:19.65 (31.44)
8 Talon Tang Fr Arcadia 5:36.52 5:27.42
28.26 59.19 (30.93) 1:32.18 (32.99) 2:05.19 (33.01)
2:38.57 (33.38) 3:11.67 (33.10) 3:46.40 (34.73) 4:20.90 (34.50)
4:55.92 (35.02) 5:27.42 (31.50)
B – Final
9 Nathanael Acker Sr Arcadia 5:51.27 5:41.92
29.57 1:01.41 (31.84) 1:34.37 (32.96) 2:08.44 (34.07)
2:43.09 (34.65) 3:18.66 (35.57) 3:54.54 (35.88) 4:31.16 (36.62)
5:06.86 (35.70) 5:41.92 (35.06)
10 Axl Leyva So Muir 5:54.35 5:46.92
30.79 1:03.84 (33.05) 1:38.10 (34.26) 2:13.37 (35.27)
2:49.11 (35.74) 3:24.07 (34.96) 4:00.20 (36.13) 4:36.91 (36.71)
5:13.10 (36.19) 5:46.92 (33.82)
11 Arman Yegshatov Jr Burbank 5:56.43 5:58.38
31.59 1:06.42 (34.83) 1:42.35 (35.93) 2:19.02 (36.67)
2:55.84 (36.82) 3:32.69 (36.85) 4:09.28 (36.59) 4:47.14 (37.86)
5:24.31 (37.17) 5:58.38 (34.07)
12 Tigran Gharibyan Sr Hoover 6:01.78 5:58.62
30.07 1:02.78 (32.71) 1:36.88 (34.10) 2:11.92 (35.04)
2:47.76 (35.84) 3:24.26 (36.50) 4:02.03 (37.77) 4:41.05 (39.02)
5:20.18 (39.13) 5:58.62 (38.44)
13 Owen Carroll Jr Pasadena 6:24.39 6:22.20
34.46 1:11.61 (37.15) 1:49.92 (38.31) 2:28.14 (38.22)
3:06.65 (38.51) 3:45.55 (38.90) 4:25.33 (39.78) 5:05.84 (40.51)
5:43.82 (37.98) 6:22.20 (38.38)
B – Final … (Event 26 Boys 500 Yard Freestyle Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
14 Sebastian Khachikian Jr Pasadena 6:11.95 6:24.05
1:53.28 2:31.82 (38.54) 3:10.87 (39.05) 3:49.42 (38.55)
4:28.99 (39.57) 5:07.33 (38.34) 5:45.81 (38.48) 6:24.05 (38.24)
6:42.00 (17.95) 6:24.05 ( )
15 Lucas Carnicelli Fr Pasadena 6:34.71 6:31.50
36.17 1:14.84 (38.67) 1:54.48 (39.64) 2:34.49 (40.01)
3:14.55 (40.06) 3:54.63 (40.08) 4:35.88 (41.25) 5:17.34 (41.46)
5:55.49 (38.15) 6:31.50 (36.01)
16 Arman Vopyan Jr Burbank 6:48.28 6:46.72
33.11 1:10.37 (37.26) 1:49.60 (39.23) 2:30.05 (40.45)
3:11.05 (41.00) 3:53.96 (42.91) 4:37.21 (43.25) 5:21.30 (44.09)
6:03.54 (42.24) 6:46.72 (43.18)
Preliminaries
12 Ethan Luo So Arcadia 5:57.08
28.53 1:01.33 (32.80) 1:35.59 (34.26) 2:12.13 (36.54)
2:49.33 (37.20) 3:26.29 (36.96) 4:03.70 (37.41) 4:41.61 (37.91)
5:19.52 (37.91) 5:57.08 (37.56)
14 Steven Xie Jr Arcadia 6:06.87
30.91 1:06.73 (35.82) 1:42.83 (36.10) 2:19.02 (36.19)
2:55.94 (36.92) 3:34.43 (38.49) 4:11.28 (36.85) 4:50.00 (38.72)
5:29.29 (39.29) 6:06.87 (37.58)
Event 27 Girls 200 Yard Freestyle Relay Junior Varsity
Pacific Leag: 1:42.01 ! 4/24/2019 Arcadia Arcad
M Liu, A Lin, E Limmen, E Xu
Team Relay Seed Time Finals Time
1 Arcadia A 2:06.41 2:03.17
1) Hailey Cheung So 2) Elise Panaligan Fr 3) Jasmine Camino So 4) Melinda Yu Sr
31.87 1:01.67 (29.80) 1:32.18 (30.51) 2:03.17 (30.99)
2 Burroughs-Burbank A 1:52.11 2:03.84
1) Paola Brizuela So 2) Luna Heldt Fr 3) Rylie Morrow Fr 4) Zelda Sapene Fr
30.61 1:01.29 (30.68) 1:32.22 (30.93) 2:03.84 (31.62)
3 Muir A 2:28.58 2:21.61
1) Gianna Villani Jr 2) Marissa Ibarra Jr 3) Berlin Koenig Jr 4) Elise Lamond So
34.57 1:12.68 (38.11) 1:48.41 (35.73) 2:21.61 (33.20)
4 Pasadena A 2:25.99 2:29.56
1) Karla Yacoub Sr 2) Nayeli Lua So 3) Bridgette Hyde So 4) Megan Vuong Jr
40.92 1:17.65 (36.73) 1:56.19 (38.54) 2:29.56 (33.37)
5 Burbank A 1:57.67 2:31.35
1) Mila Spanic Fr 2) Genesis Urquizo So 3) Anya Parsana Fr 4) Yeva Hovhannisyan So
39.22 1:16.02 (36.80) 2:05.59 (49.57) 2:31.35 (25.76)
6 Glendale A 2:11.24 2:41.28
1) Ani Badalyan Fr 2) Yeva Hakobyan So 3) Alicia Ruiz Jr 4) Damariz Rugama Sr
38.97 1:21.13 (42.16) 2:02.82 (41.69) 2:41.28 (38.46)
— Crescenta Valley A 2:02.02 DQ
Early take-off swimmer #4
1) Emily Cho Jr 2) Sofia Garrett So 3) Sylvia Jones So 4) Malin Alexanians Fr
29.28 59.44 (30.16) 1:31.06 (31.62) DQ (28.30)
(Event 27 Girls 200 Yard Freestyle Relay Junior Varsity)
Team Relay Seed Time Finals Time
— Hoover A 3:00.00 NS
1) Adonica Allahverdi Sr 2) Keila Amaya Menjivar Jr 3) Mariia Liezhentseva So 4) Melanie Shahverdian Fr
Event 28 Boys 200 Yard Freestyle Relay Junior Varsity
Pacific Leag: 1:26.19 ! 5/4/2011 Cresenta Valley High School
L Wojciechowski, H Thai, J CHI, Y Seo
Team Relay Seed Time Finals Time
1 Crescenta Valley A 1:28.38 1:39.49
1) Lucas Lee Fr 2) Winston Wanless So 3) Dion Alexanians Jr 4) Hudson Pluimer Jr
25.21 50.90 (25.69) 1:15.87 (24.97) 1:39.49 (23.62)
2 Arcadia A 1:42.05 1:43.74
1) Dylan Ji Jr 2) Darren Lei So 3) Eli Rivera So 4) Caleb Tiu Fr
26.21 52.37 (26.16) 1:18.35 (25.98) 1:43.74 (25.39)
3 Muir A 1:49.93 1:47.22
1) Hayden Hughes So 2) Izaak Pedroza Fr 3) Roman McSparran Fr 4) Adrian Solorzano Sr
28.30 53.87 (25.57) 1:21.67 (27.80) 1:47.22 (25.55)
4 Burroughs-Burbank A 1:50.06 1:47.95
1) Roland Mamaril So 2) Matthew Janczewski Fr 3) Brodey Simokovic Fr 4) Rocco Quiroga Jr
26.44 52.12 (25.68) 1:23.59 (31.47) 1:47.95 (24.36)
5 Burbank A 1:41.89 1:51.59
1) Kenyu Akahira So 2) Levon Eivazian Fr 3) Aryan Danesh So 4) Daniel Gemdzhyan So
26.90 54.97 (28.07) 1:23.38 (28.41) 1:51.59 (28.21)
— Hoover A 1:41.80 DQ
Other
1) Milord Iskandaryan So 2) Aren Derboghosians Fr 3) Arman Farmazyan So 4) Marc Balmanukyan So
34.76 1:02.13 (27.37) 1:38.01 (35.88) DQ (28.79)
— Glendale A 1:41.93 DQ
Other
1) Hovik Avanesyan So 2) Tigran Khalatyan Fr 3) Yamil Assaf So 4) Tigran Tadevasyan SO
33.07 1:03.84 (30.77) 1:31.83 (27.99) DQ (26.96)
Event 29 Girls 200 Yard Freestyle Relay Varsity
Pacific Leag: 1:40.14 ! 4/30/2025 Arcadia Arcadia
S Xu, E Chang, M Tan, E Ji
Team Relay Seed Time Finals Time
1 Arcadia A 1:46.30 1:43.86
1) Minna Tan Sr 2) Kaitlyn Pan Fr 3) Elizabeth Chang Jr 4) Alexandra Lew Fr
25.73 53.01 (27.28) 1:19.07 (26.06) 1:43.86 (24.79)
2 Crescenta Valley A 1:47.47 1:45.82
1) Gabija Pakuckas Sr 2) Grace Hungund Fr 3) Ariel Chang Fr 4) Anna Bonk Fr
25.51 53.12 (27.61) 1:20.79 (27.67) 1:45.82 (25.03)
3 Burroughs-Burbank A 1:52.11 1:49.51
1) Julienne Beil Jr 2) Anna Henri Fr 3) Bella Matossian Sr 4) Lauren Chaparro Sr
27.17 55.03 (27.86) 1:23.27 (28.24) 1:49.51 (26.24)
4 Burbank A NT 1:54.07
1) Sophia Aldana Sr 2) Areni Aghajani Jr 3) Iliana Brio Sr 4) Marianna Maltseva So
29.08 58.12 (29.04) 1:27.08 (28.96) 1:54.07 (26.99)
(Event 29 Girls 200 Yard Freestyle Relay Varsity)
Team Relay Seed Time Finals Time
5 Pasadena A 2:04.99 2:01.61
1) Bailey Keith Jr 2) Angelica Melchor Jr 3) Beatrix Khachaturian Sr 4) Kira Radford Fr
31.38 1:02.02 (30.64) 1:33.42 (31.40) 2:01.61 (28.19)
6 Hoover A 2:06.79 2:01.86
1) Jaelynn Romano Sr 2) Violet Hosto Fr 3) Kuvira Kapoor Sr 4) Candela Roman Capdevila Sr
29.92 1:00.35 (30.43) 1:32.45 (32.10) 2:01.86 (29.41)
7 Glendale A 2:11.24 2:09.80
1) Priscilla Younes Sr 2) Roza Arakelyan So 3) Nika Avetisyan So 4) Natalia Delgadillo So
31.79 1:06.18 (34.39) 1:38.25 (32.07) 2:09.80 (31.55)
Event 30 Boys 200 Yard Freestyle Relay Varsity
Pacific Leag: 1:26.19 ! 5/4/2011 Cresenta Valley High School
L Wojciechowski, H Thai, J CHI, Y Seo
Team Relay Seed Time Finals Time
1 Crescenta Valley A 1:28.38 1:26.98
1) Andrew Oh Sr 2) Andre Lewis Sr 3) Aedric Hollins Sr 4) Deven Shah Sr
21.89 44.08 (22.19) 1:05.76 (21.68) 1:26.98 (21.22)
2 Arcadia A 1:28.72 1:27.10
1) Zachary Chou Fr 2) Matthew Ho Sr 3) Patrick Chen So 4) Brendan Suryapranata Sr
22.47 44.70 (22.23) 1:06.42 (21.72) 1:27.10 (20.68)
3 Burroughs-Burbank A 1:35.06 1:29.49
1) Jack St.Pierre Sr 2) Matthew Rodriguez Sr 3) Lincoln Morrow Jr 4) Roy Yuzna Fr
22.06 45.50 (23.44) 1:08.03 (22.53) 1:29.49 (21.46)
4 Pasadena A 1:45.99 1:40.84
1) James Gutierrez Jr 2) Sebastian Khachikian Jr 3) Jack Liu Fr 4) Ryan Manzanero Sr
26.29 52.49 (26.20) 1:17.58 (25.09) 1:40.84 (23.26)
5 Hoover A 1:41.80 1:40.85
1) Narek Harutyunyan Jr 2) Harut Khachatryan Jr 3) Edgar Bahramian Sr 4) David Kirakosyan Jr
24.92 51.23 (26.31) 1:16.94 (25.71) 1:40.85 (23.91)
6 Muir A 1:40.20 1:41.65
1) Marco Costino Sr 2) Gustav Stassi Jr 3) Axl Leyva So 4) Porter Martin Jr
25.31 50.61 (25.30) 1:16.35 (25.74) 1:41.65 (25.30)
7 Glendale A 1:41.93 1:44.46
1) Zhan Davtyan Sr 2) Alec Yeghikian Jr 3) Andranik Hambartshyan Jr 4) Daniel Davtyan So
22.71 50.14 (27.43) 1:17.60 (27.46) 1:44.46 (26.86)
8 Burbank A 1:41.89 1:46.89
1) Lawrence Canestrelli So 2) Gann Collazos 3) Anthony Gemdzhyan 4) Arman Yegshatov Jr
26.55 54.13 (27.58) 1:21.35 (27.22) 1:46.89 (25.54)
Event 31 Girls 50 Yard Backstroke Junior Varsity
Pacific Leag: 27.62 ! 4/24/2019 Michelle Morlock Burbank
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Namika Wang Jr Crescenta Valley 33.38 33.96
2 Melinda Yu Sr Arcadia 37.06 36.45
3 Emily Hons Fr Crescenta Valley 37.06 36.71
4 Amelia Rivas So Crescenta Valley 38.20 36.86
5 Althea Weichelt Jr Burroughs-Burbank 38.23 38.05
6 Celine Ta So Arcadia 40.22 39.54
A – Final … (Event 31 Girls 50 Yard Backstroke Junior Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
7 Jaelynne Reyes Jr Muir 42.67 41.65
— Evangeline Eick Jr Burroughs-Burbank 40.60 DQ
Swimsuit violation
B – Final
9 Olivia Winner Jr Burroughs-Burbank 47.46 42.41
10 Adelyn Culp Fr Burroughs-Burbank 43.46 43.38
11 Anya Parsana Fr Burbank 48.70 44.52
12 Yeva Hakobyan So Glendale 45.20 44.53
13 Julia Mynster Fr Arcadia 47.44 47.46
14 Nayeli Lua So Pasadena 47.25 47.99
15 Alicia Ruiz Jr Glendale 49.22 49.56
— Kaily Hua Fr Crescenta Valley 43.74 DQ
Turn – More than one pull while on breast
Preliminaries
11 Alisha Singh Fr Crescenta Valley 44.38
18 Claire Lee Fr Burbank 50.46
19 Jersey Bluett Fr Burroughs-Burbank 51.62
20 Adrienne Nunez Fr Burroughs-Burbank 53.01
21 Melanie Shahverdian Fr Hoover 54.44
22 Zoi Fletcher Jr Muir 54.61
23 Karla Yacoub Sr Pasadena 1:07.09
— Meghan Cassidy Fr Crescenta Valley DQ
— Hasmik Safaryan Sr Glendale DQ
— Sofia Tejada Sr Muir NS
Event 32 Boys 50 Yard Backstroke Junior Varsity
Pacific Leag: 24.87 ! 4/24/2019 Hakop Ansuryan Hoover
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Ryder Hatcher So Crescenta Valley 28.56 27.54
2 Grant Chin So Arcadia 30.68 30.70
3 Ryan Luc So Arcadia 34.14 32.42
4 Ewan Kwon So Crescenta Valley 33.15 32.60
5 Timmy Sun Jr Arcadia 33.21 32.69
6 Mark Abdou Sr Crescenta Valley 33.71 33.00
7 Ara Baghshetsyan Sr Crescenta Valley 32.92 33.53
8 Miro Shamiryan So Burbank 35.48 35.74
B – Final
9 Connor Liu Sr Arcadia 35.92 35.66
10 Esteban Hernandez Sr Muir 37.94 37.48
11 Levon Eivazian Fr Burbank 36.70 40.07
12 Julian Cruz So Muir 39.96 40.41
13 Adrian Solorzano So Burroughs-Burbank 45.46 42.22
14 Nicholas Tellez Sr Muir 54.93 51.27
15 Marcus Enciso Fr Burroughs-Burbank 57.10 54.51
Preliminaries
8 Leon Avakian So Crescenta Valley 34.39
Preliminaries … (Event 32 Boys 50 Yard Backstroke Junior Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
11 Armen Karamyan Jr Crescenta Valley 36.41
14 Wyatt Xie So Arcadia 38.84
— Hayk Aydinyan Fr Glendale DQ
— Hovik Avanesyan So Glendale NS
Event 33 Girls 100 Yard Backstroke Varsity
Pacific Leag: 57.28 ! 4/30/2008 Yumi So CVHS
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Meena Phan Sr Arcadia 1:04.43 1:03.48
30.59 1:03.48 (32.89)
2 Ariel Chang Fr Crescenta Valley 1:05.29 1:03.80
30.94 1:03.80 (32.86)
3 Christina Wang Fr Arcadia 1:06.62 1:06.03
31.13 1:06.03 (34.90)
4 Julienne Beil Jr Burroughs-Burbank 1:06.34 1:06.62
32.60 1:06.62 (34.02)
5 Elizabeth Chang Jr Arcadia 1:10.81 1:09.62
33.46 1:09.62 (36.16)
6 Elia Sosa de Brer Jr Muir 1:12.37 1:10.61
34.23 1:10.61 (36.38)
7 Anna Chang Jr Crescenta Valley 1:09.52 1:10.85
34.48 1:10.85 (36.37)
8 Areni Aghajani Jr Burbank 1:12.63 1:13.08
35.23 1:13.08 (37.85)
B – Final
9 Sophia Aldana Sr Burbank 1:13.14 1:13.19
35.16 1:13.19 (38.03)
10 Madeline Yu Fr Arcadia 1:14.69 1:15.83
36.06 1:15.83 (39.77)
11 Sophia Lim Sr Crescenta Valley 1:14.58 1:16.70
37.00 1:16.70 (39.70)
12 Clea Tong Tournois Sr Crescenta Valley 1:16.21 1:18.44
38.64 1:18.44 (39.80)
13 Madison Stakely Jr Burroughs-Burbank 1:22.00 1:20.67
39.35 1:20.67 (41.32)
14 Tyler Timman Sr Burroughs-Burbank 1:24.95 1:23.49
40.41 1:23.49 (43.08)
15 Isabella Roberts Jr Pasadena 1:25.53 1:25.47
40.96 1:25.47 (44.51)
16 Camilla Mathews Sr Pasadena 1:27.52 1:27.08
41.65 1:27.08 (45.43)
Preliminaries
13 Sophie Grigorian Jr Crescenta Valley 1:17.41
37.12 1:17.41 (40.29)
18 Isabela Ghiloni Jr Pasadena 1:31.14
43.19 1:31.14 (47.95)
Preliminaries … (Event 33 Girls 100 Yard Backstroke Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
19 Charlize Gebran So Glendale 1:33.42
45.33 1:33.42 (48.09)
— Trinity Hager Sr Burroughs-Burbank NS
Event 34 Boys 100 Yard Backstroke Varsity
Pacific Leag: 50.52 ! 5/3/2017 Tenny Chong Arcadia
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Andre Lewis Sr Crescenta Valley 56.30 53.49
26.49 53.49 (27.00)
2 Peter Lin Sr Arcadia 54.90 54.37
26.24 54.37 (28.13)
3 Ryan Manzanero Sr Pasadena 57.52 56.21
26.99 56.21 (29.22)
4 Caleb Feng Fr Arcadia 58.03 57.03
27.95 57.03 (29.08)
5 Derek Tien So Crescenta Valley 58.60 57.62
28.36 57.62 (29.26)
6 Alexander Wilson Jr Crescenta Valley 57.84 57.69
27.92 57.69 (29.77)
7 Matthew Rodriguez Sr Burroughs-Burbank 1:01.51 1:00.14
29.26 1:00.14 (30.88)
8 Ryan Kim Jr Crescenta Valley 1:01.70 1:01.53
29.44 1:01.53 (32.09)
B – Final
9 Aaron Griffice Jr Muir 1:02.43 1:00.68
29.35 1:00.68 (31.33)
10 Ethan Hung Sr Arcadia 1:02.71 1:01.32
29.28 1:01.32 (32.04)
11 Connor Lam Jr Arcadia 1:06.54 1:04.30
31.36 1:04.30 (32.94)
12 Lawrence Canestrelli So Burbank 1:04.16 1:06.21
31.24 1:06.21 (34.97)
13 Caleb Faris Jr Burroughs-Burbank 1:09.29 1:08.57
33.61 1:08.57 (34.96)
14 Evan Keller Jr Burroughs-Burbank 1:09.22 1:08.84
33.62 1:08.84 (35.22)
15 Artem Riabov Fr Hoover 1:12.03 1:11.03
34.70 1:11.03 (36.33)
16 August Burkhart Jr Burroughs-Burbank 1:12.84 1:12.83
1:12.83 1:12.83 ( )
Preliminaries
9 Matheus Wee Fr Crescenta Valley 1:02.08
29.47 1:02.08 (32.61)
14 Ethan Luo So Arcadia 1:07.20
32.32 1:07.20 (34.88)
19 Sebastian Tejada Sr Muir 1:12.91
35.35 1:12.91 (37.56)
Preliminaries … (Event 34 Boys 100 Yard Backstroke Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
20 Alex Petrosyan So Burbank 1:14.08
36.28 1:14.08 (37.80)
21 Daniel Babelyan Sr Burbank 1:15.87
35.01 1:15.87 (40.86)
22 Lincoln Zick Sr Burbank 1:17.61
23 Michael Bakrgyan Sr Burbank 1:18.69
38.90 1:18.69 (39.79)
24 Yamil Assaf So Glendale 1:21.68
39.34 1:21.68 (42.34)
25 Alec Yeghikian Jr Glendale 1:22.84
38.14 1:22.84 (44.70)
Event 35 Girls 50 Yard Breaststroke Junior Varsity
Pacific Leag: 33.42 ! 4/23/2024 Wenlynn Tam Arcadia
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Hope Choi So Crescenta Valley 40.33 39.72
2 Pheonix Shows Fr Burroughs-Burbank 42.72 40.39
3 Cate Lien Sr Arcadia 41.80 40.69
4 Faith Yu So Crescenta Valley 44.10 41.73
5 Luna Heldt Fr Burroughs-Burbank 42.58 42.58
6 Lara Arakelian So Crescenta Valley 43.96 43.67
7 Hannah DuFour So Burroughs-Burbank 44.15 44.48
8 Zelda Sapene Fr Burroughs-Burbank 44.36 45.75
B – Final
9 Elise Laussu Fr Crescenta Valley 44.88 42.50
10 Bridgette Hyde So Pasadena 46.93 46.12
11 Olive Kennedy So Muir 48.55 46.19
12 Julia Mynster Fr Arcadia 48.67 47.09
13 Melody Reynolds Fr Pasadena 51.91 50.57
14 Mira Touma Fr Burbank 51.89 50.90
15 Alexia Kokkona Fr Glendale 53.87 52.65
16 Damariz Rugama Sr Glendale 53.36 53.20
Preliminaries
13 Tharen Lyons Jr Crescenta Valley 49.71
18 Jenaya Diaz So Burroughs-Burbank 56.84
19 Zoi Fletcher Jr Muir 1:02.72
20 Mariia Liezhentseva So Hoover 1:07.63
— Mila Spanic Fr Burbank DQ
— Meghan Cassidy Fr Crescenta Valley DQ
— Juliana Barraza-Francis Fr Burroughs-Burbank DQ
Event 36 Boys 50 Yard Breaststroke Junior Varsity
Pacific Leag: 27.07 ! 4/24/2019 Andre Yarcan Crescenta Valley
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Ruben Kaufmann Sr Crescenta Valley 32.45 31.08
A – Final … (Event 36 Boys 50 Yard Breaststroke Junior Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
*2 Yuto Kudo Fr Arcadia 32.22 31.37
*2 Roland Mamaril So Burroughs-Burbank 32.36 31.37
4 Jimmy Luo So Arcadia 33.42 31.59
5 David Song Jr Crescenta Valley 33.05 32.14
6 Terrence Cheung So Arcadia 32.65 33.07
7 Eli Rivera So Arcadia 32.54 33.16
8 Issac Song Sr Crescenta Valley 33.18 33.21
B – Final
9 Daniel Seong Fr Crescenta Valley 33.99 33.51
10 Izaak Pedroza Fr Muir 34.83 34.08
11 Kenyu Akahira So Burbank 35.63 36.41
12 Kyran Molina-Sagana Fr Muir 37.26 36.48
13 Daniel Gemdzhyan So Burbank 39.95 38.01
14 Aren Derboghosians Fr Hoover 38.74 38.68
15 Dilan Lee So Burbank 42.20 40.16
16 Arnav Arise Fr Burbank 44.99 44.45
Preliminaries
11 Dvin Aboulian Fr Crescenta Valley 35.15
12 David Xie Fr Arcadia 35.24
19 Julian Cruz So Muir 45.09
20 Braeden Day Jr Burbank 47.68
— Dexter Hewson Fr Burroughs-Burbank DQ
— Yunu Choi Sr Crescenta Valley DQ
— Aryan Danesh So Burbank DQ
— David Petrossian Jr Glendale DQ
Event 37 Girls 100 Yard Breaststroke Varsity
Pacific Leag: 1:05.16 ! 5/2/2018 Amanda Petersen Crescenta Valley
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Rosio Valencia So Muir 1:08.89 1:07.71
32.18 1:07.71 (35.53)
2 Gabija Pakuckas Sr Crescenta Valley 1:12.77 1:10.39
32.97 1:10.39 (37.42)
3 Charlee Hartung Fr Crescenta Valley 1:14.47 1:13.89
34.65 1:13.89 (39.24)
4 Kimberly Yao Sr Crescenta Valley 1:15.88 1:15.03
35.45 1:15.03 (39.58)
5 Iliana Brio Sr Burbank 1:19.40 1:19.04
37.77 1:19.04 (41.27)
6 Kaitlyn Pan Fr Arcadia 1:22.11 1:20.88
37.39 1:20.88 (43.49)
7 Tyler Timman Sr Burroughs-Burbank 1:24.44 1:23.81
39.73 1:23.81 (44.08)
8 Bonnie Kretzmann Sr Burroughs-Burbank 1:26.02 1:25.32
39.22 1:25.32 (46.10)
B – Final … (Event 37 Girls 100 Yard Breaststroke Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
B – Final
9 Ruby Sprague Jr Muir 1:26.75 1:25.29
41.23 1:25.29 (44.06)
10 Rachel Tran So Arcadia 1:27.65 1:26.13
40.33 1:26.13 (45.80)
11 Cheryl Chiu Fr Arcadia 1:26.09 1:26.41
41.11 1:26.41 (45.30)
12 Elizabeth Mandigo Jr Muir 1:33.26 1:28.61
41.87 1:28.61 (46.74)
13 Bailey Keith Jr Pasadena 1:33.15 1:34.11
43.31 1:34.11 (50.80)
14 Katelynn Younes Fr Glendale 1:34.53 1:35.96
43.76 1:35.96 (52.20)
— Zoe Li Fr Arcadia 1:27.31 DQ
Swimsuit violation
39.91 DQ (44.46)
— Kuvira Kapoor Sr Hoover 1:32.05 DQ
Head Under – 2 or more strokes under water (start/turn)
42.62 DQ (47.35)
Preliminaries
17 Rose Kim So Pasadena 1:36.96
46.60 1:36.96 (50.36)
18 Lina Tahmasian Sr Burbank 1:39.62
45.48 1:39.62 (54.14)
19 Allison Leo So Pasadena 1:42.31
48.09 1:42.31 (54.22)
20 Natalie Nickerson Sr Pasadena 1:42.53
47.89 1:42.53 (54.64)
21 Erin Gharabaki So Burbank 1:51.69
50.35 1:51.69 (1:01.34)
— Aimee Ross Sr Hoover DQ
— Milena Khacheryan Fr Hoover DQ
50.89 DQ (1:00.11)
Event 38 Boys 100 Yard Breaststroke Varsity
Pacific Leag: 57.17 ! 4/24/2019 Andre Yarcan Crescenta Valley
Name Yr School Prelim Time Finals Time
A – Final
1 Brendan Suryapranata Sr Arcadia 1:00.58 57.31
27.23 57.31 (30.08)
2 Aedric Hollins Sr Crescenta Valley 58.95 58.29
27.29 58.29 (31.00)
3 Roy Yuzna Fr Burroughs-Burbank 1:02.43 58.71
27.52 58.71 (31.19)
4 Matthew Chang So Crescenta Valley 1:01.10 1:01.10
28.91 1:01.10 (32.19)
5 Daniel Kahdian Sr Crescenta Valley 1:02.74 1:01.62
28.89 1:01.62 (32.73)
A – Final … (Event 38 Boys 100 Yard Breaststroke Varsity)
Name Yr School Prelim Time Finals Time
6 Terry Sun So Arcadia 1:02.12 1:02.30
29.03 1:02.30 (33.27)
7 Devin Yi Sr Crescenta Valley 1:04.96 1:02.90
29.57 1:02.90 (33.33)
8 Logan Vescio So Burroughs-Burbank 1:06.98 1:07.24
31.33 1:07.24 (35.91)
B – Final
9 Gustav Stassi Jr Muir 1:08.91 1:07.53
31.35 1:07.53 (36.18)
10 Eric Rodriguez Fr Burroughs-Burbank 1:11.39 1:08.86
32.48 1:08.86 (36.38)
11 Lance Leung Jr Arcadia 1:09.25 1:10.31
33.39 1:10.31 (36.92)
12 Narek Harutyunyan Jr Hoover 1:11.88 1:11.49
33.26 1:11.49 (38.23)
13 Felix Wang Sr Arcadia 1:14.08 1:13.38
34.02 1:13.38 (39.36)
14 James Gutierrez Jr Pasadena 1:13.31 1:13.63
33.91 1:13.63 (39.72)
15 Landon Quiambao So Burroughs-Burbank 1:16.41 1:14.32
34.38 1:14.32 (39.94)
16 Logan Velasquez So Hoover 1:13.65 1:14.96
34.36 1:14.96 (40.60)
Preliminaries
17 Jack Liu Fr Pasadena 1:17.15
35.84 1:17.15 (41.31)
18 Lukas Wingren Jr Muir 1:19.58
38.47 1:19.58 (41.11)
19 Arman Vopyan Jr Burbank 1:23.28
38.77 1:23.28 (44.51)
20 Arman Mkrtchyan Jr Hoover 1:23.32
38.28 1:23.32 (45.04)
21 Cory Collins-Lopez So Pasadena 1:26.41
40.88 1:26.41 (45.53)
22 David Aslanyan Fr Glendale 1:34.35
43.30 1:34.35 (51.05)
Event 39 Girls 400 Yard Freestyle Relay Junior Varsity
Pacific Leag: 3:32.01 ! 5/4/2016 Crescenta Valley High School CV
T Coker, Y Kim, S Kohn, H MacDougall
Team Relay Seed Time Finals Time
1 Crescenta Valley A 4:12.89 4:20.00
1) Malin Alexanians Fr 2) Emily Hons Fr 3) Emily Cho Jr 4) Adeline Malseed So
30.29 1:04.47 (1:04.47) 1:37.48 (33.01) 2:14.38 (1:09.91)
2:44.79 (30.41) 3:19.26 (1:04.88) 3:47.95 (28.69) 4:20.00 (1:00.74)
2 Arcadia A 4:47.50 4:32.28
1) Cate Lien Sr 2) Angie Wong Jr 3) Elise Panaligan Fr 4) Jasmine Camino So
33.31 1:09.60 (1:09.60) 1:42.55 (32.95) 2:18.54 (1:08.94)
2:50.25 (31.71) 3:25.01 (1:06.47) 3:56.72 (31.71) 4:32.28 (1:07.27)
(Event 39 Girls 400 Yard Freestyle Relay Junior Varsity)
Team Relay Seed Time Finals Time
3 Burroughs-Burbank A 4:02.31 4:44.92
1) Paola Brizuela So 2) Zelda Sapene Fr 3) Skylar Foley So 4) Pheonix Shows Fr
34.43 1:13.86 (1:13.86) 1:48.50 (34.64) 2:26.06 (1:12.20)
2:58.77 (32.71) 3:36.08 (1:10.02) 4:09.26 (33.18) 4:44.92 (1:08.84)
4 Muir A 5:31.27 5:15.82
1) Berlin Koenig Jr 2) Gianna Villani Jr 3) Mili Cuellar Sr 4) Elise Lamond So
38.89 1:19.74 (1:19.74) 1:57.62 (37.88) 2:37.28 (1:17.54)
3:15.52 (38.24) 3:57.94 (1:20.66) 4:13.51 (15.57) 5:15.82 (1:17.88)
— Glendale A 4:47.69 DQ
Other
1) Nika Avetisyan So 2) Roza Arakelyan So 3) Alexia Kokkona Fr 4) Alicia Ruiz Jr
36.14 1:15.99 (1:15.99) 1:57.05 (41.06) 2:47.94 (1:31.95)
3:04.13 (16.19) 3:32.59 (44.65) 4:31.54 (58.95) DQ (2:35.31)
Event 40 Boys 400 Yard Freestyle Relay Junior Varsity
Pacific Leag: 3:10.06 ! 5/2/2012 Cresenta Valley High School
L Wojciechowski, E Yi, H Thai, Y Seo
Team Relay Seed Time Finals Time
1 Arcadia A 3:54.33 3:56.84
1) Aiden Kwan Fr 2) Jimmy Luo So 3) Darren Lei So 4) Grant Chin So
28.57 59.53 (59.53) 1:27.62 (28.09) 2:00.67 (1:01.14)
2:28.55 (27.88) 2:59.80 (59.13) 3:25.92 (26.12) 3:56.84 (57.04)
2 Muir A 4:14.92 4:05.98
1) Esteban Hernandez Sr 2) Owen Landon So 3) Ian Paddock So 4) Adrian Solorzano Sr
1:03.29 (1:03.29) 1:33.34 (30.05) 2:05.50 (1:02.21)
2:34.47 (28.97) 3:06.39 (1:00.89) 3:35.36 (28.97) 4:05.98 (59.59)
— Hoover A 4:43.62 DQ
Other
1) Edgar Tarakhchyan So 2) Alex Manucharyan So 3) Arman Farmazyan So 4) Milord Iskandaryan So
37.45 1:20.99 (1:20.99) 1:59.74 (38.75) 2:56.12 (1:35.13)
3:27.30 (31.18) 4:15.98 (1:19.86) 4:52.70 (36.72) DQ (1:18.14)
— Burbank A 4:12.92 DQ
Early take-off swimmer #3
1) Aryan Ahadi Moghaddam So 2) Arnav Arise Fr 3) Alex Chilingaryan Jr 4) Vahagn Stepanyan Fr
38.93 1:29.50 (1:29.50) 2:04.85 (35.35) 2:44.12 (1:14.62)
3:16.38 (32.26) 3:55.65 (1:11.53) 4:39.22 (43.57) DQ (1:34.46)
— Burroughs-Burbank A 4:32.00 DQ
Other
1) Rocco Quiroga Jr 2) Roger Zelaya So 3) Donathan Akins Jr 4) Brodey Simokovic Fr
30.25 1:04.85 (1:04.85) 1:36.25 (31.40) 2:10.83 (1:05.98)
2:43.33 (32.50) 3:16.21 (1:05.38) 3:44.99 (28.78) DQ (1:02.30)
— Crescenta Valley A 3:48.00 DQ
Other
1) Joseph Kernan So 2) Ryder Hatcher So 3) Daron Alexanians Sr 4) Winston Wanless So
26.94 55.78 (55.78) 1:20.92 (25.14) 1:50.30 (54.52)
2:16.47 (26.17) 2:45.85 (55.55) 3:12.02 (26.17) DQ (55.81)
— Glendale A 3:54.04 NS
1) Hovik Avanesyan So 2) Hayk Aydinyan Fr 3) Davit Hovasyan Jr 4) Edward Matevosian Fr
Event 41 Girls 400 Yard Freestyle Relay Varsity
Pacific Leag: 3:32.01 ! 5/4/2016 Crescenta Valley High School CV
T Coker, Y Kim, S Kohn, H MacDougall
Team Relay Seed Time Finals Time
1 Arcadia A 3:51.29 3:47.68
1) Minna Tan Sr 2) Kaitlyn Pan Fr 3) Meena Phan Sr 4) Alexandra Lew Fr
26.66 56.67 (56.67) 1:25.05 (28.38) 1:55.66 (58.99)
2:22.70 (27.04) 2:52.70 (57.04) 3:18.76 (26.06) 3:47.68 (54.98)
2 Burroughs-Burbank A 4:02.31 4:04.69
1) Lauren Chaparro Sr 2) Anna Henri Fr 3) Bella Matossian Sr 4) Julienne Beil Jr
28.19 59.17 (59.17) 1:28.26 (29.09) 2:01.07 (1:01.90)
2:30.58 (29.51) 3:04.52 (1:03.45) 3:33.11 (28.59) 4:04.69 (1:00.17)
3 Crescenta Valley A 4:05.89 4:08.12
1) Ariel Chang Fr 2) Anna Chang Jr 3) Alexa Lopez Fr 4) Madison Cena Jr
28.41 58.71 (58.71) 1:29.14 (30.43) 2:02.33 (1:03.62)
2:31.04 (28.71) 3:03.07 (1:00.74) 3:33.90 (30.83) 4:08.12 (1:05.05)
4 Burbank A 5:19.45 4:09.34
1) Areni Aghajani Jr 2) Sophia Aldana Sr 3) Iliana Brio Sr 4) Marianna Maltseva So
31.04 1:06.86 (1:06.86) 1:34.88 (28.02) 2:08.78 (1:01.92)
2:38.74 (29.96) 3:11.32 (1:02.54) 3:38.79 (27.47) 4:09.34 (58.02)
5 Muir A 4:25.36 4:20.17
1) Rosio Valencia So 2) Ruby Sprague Jr 3) Elizabeth Mandigo Jr 4) Elia Sosa de Brer Jr
27.67 57.35 (57.35) 1:29.74 (32.39) 2:03.88 (1:06.53)
2:36.60 (32.72) 3:14.46 (1:10.58) 3:45.09 (30.63) 4:20.17 (1:05.71)
6 Hoover A 4:45.44 4:36.52
1) Jaelynn Romano Sr 2) Valentine Sinclair Sr 3) Kuvira Kapoor Sr 4) Candela Roman Capdevila Sr
31.65 1:08.41 (1:08.41) 1:40.15 (31.74) 2:16.55 (1:08.14)
2:50.26 (33.71) 3:27.21 (1:10.66) 3:59.48 (32.27) 4:36.52 (1:09.31)
— Glendale A 4:47.69 DQ
1) Asdghik Avedian Jr 2) Katelynn Younes Fr 3) Natalia Delgadillo So 4) Charlize Gebran So
30.51 1:05.37 (1:05.37) 1:43.64 (38.27) 2:28.30 (1:22.93)
3:59.23 (1:30.93) 4:30.85 (31.62) DQ (1:08.27)
— Pasadena A 4:35.99 DQ
Other
1) Angelica Melchor Jr 2) Gizelle Brown So 3) Camilla Mathews Sr 4) Kira Radford Fr
31.85 1:07.72 (1:07.72) 1:39.55 (31.83) 2:17.64 (1:09.92)
2:49.06 (31.42) 3:27.01 (1:09.37) 3:55.68 (28.67) DQ (1:00.17)
Event 42 Boys 400 Yard Freestyle Relay Varsity
Pacific Leag: 3:10.06 ! 5/2/2012 Cresenta Valley High School
L Wojciechowski, E Yi, H Thai, Y Seo
Team Relay Seed Time Finals Time
1 Arcadia A 3:14.41 3:12.08
1) Patrick Chen So 2) Peter Lin Sr 3) Theodore Pham Jr 4) Brendan Suryapranata Sr
22.76 47.13 (47.13) 1:11.25 (24.12) 1:37.43 (50.30)
2:00.84 (23.41) 2:25.69 (48.26) 2:47.86 (22.17) 3:12.08 (46.39)
2 Crescenta Valley A 3:14.54 3:26.51
1) Kieran Shah So 2) Daniel Kahdian Sr 3) Edgar Galstyan Jr 4) Towa Murdock Sr
24.65 51.06 (51.06) 1:15.77 (24.71) 1:43.80 (52.74)
2:08.13 (24.33) 2:35.24 (51.44) 2:59.77 (24.53) 3:26.51 (51.27)
(Event 42 Boys 400 Yard Freestyle Relay Varsity)
Team Relay Seed Time Finals Time
3 Burroughs-Burbank A 3:27.63 3:34.76
1) Lucas Spratt So 2) Lincoln Morrow Jr 3) Matthew Rodriguez Sr 4) Liam Wamester Sr
25.73 54.84 (54.84) 1:20.11 (25.27) 1:48.75 (53.91)
2:13.37 (24.62) 2:41.17 (52.42) 3:06.51 (25.34) 3:34.76 (53.59)
4 Pasadena A 3:53.99 3:43.06
1) Sebastian Khachikian Jr 2) Owen Carroll Jr 3) Jack Liu Fr 4) Ryan Manzanero Sr
27.93 59.34 (59.34) 1:25.68 (26.34) 1:55.68 (56.34)
2:21.82 (26.14) 2:52.43 (56.75) 3:16.45 (24.02) 3:43.06 (50.63)
5 Muir A 3:49.11 3:45.85
1) Aaron Griffice Jr 2) Porter Martin Jr 3) Axl Leyva So 4) Zander Straub Jr
25.85 55.27 (55.27) 1:23.05 (27.78) 1:53.36 (58.09)
2:20.67 (27.31) 2:50.77 (57.41) 3:16.82 (26.05) 3:45.85 (55.08)
6 Burbank A 4:12.92 4:02.10
1) Jack Babelyan Sr 2) Darren Davidian Jr 3) Gann Collazos 4) Anthony Gemdzhyan
26.90 56.86 (56.86) 1:24.52 (27.66) 1:57.84 (1:00.98)
2:26.94 (29.10) 3:00.21 (1:02.37) 3:28.69 (28.48) 4:02.10 (1:01.89)
7 Hoover A 3:57.62 4:09.18
1) Artem Riabov Fr 2) William Avanessians Sr 3) Logan Velasquez So 4) Harut Khachatryan Jr
31.30 1:04.38 (1:04.38) 1:35.86 (31.48) 2:12.96 (1:08.58)
2:40.62 (27.66) 3:11.88 (58.92) 3:39.23 (27.35) 4:09.18 (57.30)
— Glendale A 3:54.04 DQ
Other
1) Zhan Davtyan Sr 2) Daniel Davtyan So 3) Narek Tonoian Sr 4) Andranik Hambartshyan Jr
24.87 54.28 (54.28) 1:25.19 (30.91) 1:59.14 (1:04.86)
2:29.56 (30.42) 3:03.16 (1:04.02) 3:31.59 (28.43) DQ (1:02.62)
Event 116 Boys 50 Yard Freestyle Swim-off Varsity
Pacific Leag: 20.76 ! 5/6/2015 Tenny Chong Arcadia
Name Yr School Seed Time Finals Time
- Swim-off
1 Lincoln Morrow Jr Burroughs-Burbank 23.52 23.47
2 Dro Aboulian Jr Crescenta Valley 23.52 23.67