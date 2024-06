Congratulations to Adults School, Monterey High School and Independent Learning Academy Graduates

The following students were acknowledged as graduating from their different schools

Burbank

Adult School

Monterey High

School

Independent

Learning Academy

Jaron Adams

Franz Madelaine Abutin

Isabel Acevedo

Sobrina Aguirre

Gloria Jolon Aldana

Nancy Arora

Roman Airapetian

Ana Brock

Jessie Cabrera

Dylan Carrere

Robert Carrillo

Ace Capati

Ricardo Cervantes

Armando Chavez

Kenneth Cheung

Elizabeth Figueroa Cuellar

William Connell

David Danihel

Lyric De Leon

Jovanny De Alba

Yahir De Alba

Allessio D’Addario

Dante D’Agostaro

Anielka Del Carmen Soza

Ryan Durbin

Manuel Enriquez

Alejandra Garcia

Veronica Gonzalez

James Gold

Andre Green

Reyna Guzman

Jady Herrera

Grace Jeong

Karine Kazaryan

Timur Khalikov

Erik Kirakosyan

Carita Lamorticella

Mila Mahadevan

Artur Manukyan

Dilan Martinez

Karina Mazmanyan

Dina Mejia

Katherine Mendez

Andrew Mendias

Carlos Mendoza

Michael Molina

Tamara Norgren

Bryan Osorio

Julieta Olmos

Chelsea Orellana Dewane

Jessica Orejel

Gabriel Palacios

Maria Alejandra Pearsall

Wendy Peralta

Brandon Perez

Gustavo Perez

Christopher Pittman

Hannah Radner

Kalbayez Rawan

Myrna Reyes

Athena Rifflard

Sebastian Rios

Yanira Rivera

Liam Rogers

Mathew Roland

Shamika Ross

Francisco Ruiz Castillo

Silvana Ruiz

Rystal Shaina San Diego

Julie Shehirian

Mayra Silva

Abigail Smith

Mathew Solorio

Christian Soriano

Manoja Swarna

Alejano Nelven Tingson

Ryan Vasquez

Jorge Ismael Vasquez Jr

Adrian Weakland

Katie Willard Kayla Agakhanyan

Gael Alfaro

Christopher Altounian

Daniela Alverez-Russy

Maxine Aperian

Mia Ascencio

Melina Berreth

Dayanara Brenes

Hailey Brown

Damian Brubaker

Jonny Chavez

Samantha Davila

Mikayel Davtyan

Daniel De La cruz de lira

Melanie Diaz

Greg Dibie

Tristan Fukumoto

Alejandro Garcia

Leo Gasparyan

Joshua Gerlach

Artak Ghaltaghchyan

Sergey Ghaltaghchyan

Ethan Gibson

Abree Giron

Ali Golightly

Faith Gonzales

Jesus Gonzalez

Daniel Gonzalez Ramirez

Sara Gregori

Milena Guyumjyan

Jason Herbert

Gerardo (Jerry) Hernandez

Marvin Linares

Nicholas Lira

Angel Lopez

Cynthia Lopez

Thomas Mahoney

Milena Makhsudyan

Alexa Maniacop

Marlon II (Ken) Mariano

Rogelio Marquez

Destiny Martinez

John Mbugua

Thaliah Medina

Aidan Navarro

Damien Ohanian

Elsie Ousibian

Christian Pasaye-Castillo

Jezaniah Paz

Jed Matttheus Pecaoco

Levon Poghosyan

Haroutyun Pogosian

Eugene (Ekko) Proctor

Jordan Quevedo

Jessica Quintero

Kriti Ralhan

Sarah Reyes

Clayton Richardson

Jasmin Rodriguez

Dez Rodriguez

George Romero Alvarado

Alvaro Rosas

Maya Santillan

Andrew Santos

Harout Seysyan

Poppy Sisson

Pablo Soria

Dylan Swingler

Michael Tchuguryan

Isaac Trinidad

Xenia Valencia

Caleb Vickers

William Villalta-Carballo

Arcadia Watts

Tyler Whittet

Pavlik Yousefi

Remi Zadoorian





Liana Adzhamian

Haik Agaronian

Ashlee Alexa Alcaraz

Hayk David Atanasyan

Levon Avagyan

Grigory Ayrapetyan

Samuel S Babajany

Anthony Balasanyan

Sage Berg

Cecile Elizabeth Bonilla

Riley Jerome Brennan

Natalee N Casillas

Natalia Zamira Castellanos

Gianna F DeSimone

Mila Milenka Figueroa

Luna Simone Flate

Crystal Rose Garcia

Kailynn Marcella Garcia

Nelly Gordilyan

Matthew A Grajale

Joshua Alexander Grajale

Kelly C Hagan

Yuri Hakobyan

Jennifer J Harrell

Chase Heather Higgins

Ervin Honarchian

Matthias N/A Hornbeck

Leonardo V Khachoo

Arthur Justin Kazanchian

Artur Khlgatyan

Rory Joseph Kinnear

Anahit Kivranyan

Christopher Peyton Kulikov

Piper Lastrapes

Fatima Valeria Lopez Mora

Sasha Grace Machala

Milena Manoukian

Michael Markosyan

Anjeli Merikyan

Hovhannes Mutafyan

Arada Novrudzhyan

Patricia Nuno

Jose Peña

Lia Pogosyan

William Thomas Roberts

Christopher Alfonso Robledo

Angel Rosales

Natalie Saad

Ani Sagryan

Lilit Sahakyan

Ruben Sahakyan

Vahe Sahakyan

Richie Salcido

Olive Hendricks Sanchez

Ricardo Angel Sanchez

Davit Saroyan

Jake Alan Scozzola

Andre Semizyan

Arameh Shant

Vanik Soghomonyan

Sasha Marx Steiner

Max Cleston Scott Terry

Ishkhan Tovmasyan

Ava Grace Tudela

Riley Madison Valento

Jonathan Angel Vasquez

Robert Oliver Watson

Madlen Yakhszyan

Nshan S Yeghiazaryan

Giselle Zargarian