Congratulations to Adults School, Monterey High School and Independent Learning Academy Graduates

The following students were acknowledged as graduating from their different schools
|Burbank
Adult School
|Monterey High
School
|Independent
Learning Academy
|Jaron Adams
Franz Madelaine Abutin
Isabel Acevedo
Sobrina Aguirre
Gloria Jolon Aldana
Nancy Arora
Roman Airapetian
Ana Brock
Jessie Cabrera
Dylan Carrere
Robert Carrillo
Ace Capati
Ricardo Cervantes
Armando Chavez
Kenneth Cheung
Elizabeth Figueroa Cuellar
William Connell
David Danihel
Lyric De Leon
Jovanny De Alba
Yahir De Alba
Allessio D’Addario
Dante D’Agostaro
Anielka Del Carmen Soza
Ryan Durbin
Manuel Enriquez
Alejandra Garcia
Veronica Gonzalez
James Gold
Andre Green
Reyna Guzman
Jady Herrera
Grace Jeong
Karine Kazaryan
Timur Khalikov
Erik Kirakosyan
Carita Lamorticella
Mila Mahadevan
Artur Manukyan
Dilan Martinez
Karina Mazmanyan
Dina Mejia
Katherine Mendez
Andrew Mendias
Carlos Mendoza
Michael Molina
Tamara Norgren
Bryan Osorio
Julieta Olmos
Chelsea Orellana Dewane
Jessica Orejel
Gabriel Palacios
Maria Alejandra Pearsall
Wendy Peralta
Brandon Perez
Gustavo Perez
Christopher Pittman
Hannah Radner
Kalbayez Rawan
Myrna Reyes
Athena Rifflard
Sebastian Rios
Yanira Rivera
Liam Rogers
Mathew Roland
Shamika Ross
Francisco Ruiz Castillo
Silvana Ruiz
Rystal Shaina San Diego
Julie Shehirian
Mayra Silva
Abigail Smith
Mathew Solorio
Christian Soriano
Manoja Swarna
Alejano Nelven Tingson
Ryan Vasquez
Jorge Ismael Vasquez Jr
Adrian Weakland
Katie Willard
|Kayla Agakhanyan
Gael Alfaro
Christopher Altounian
Daniela Alverez-Russy
Maxine Aperian
Mia Ascencio
Melina Berreth
Dayanara Brenes
Hailey Brown
Damian Brubaker
Jonny Chavez
Samantha Davila
Mikayel Davtyan
Daniel De La cruz de lira
Melanie Diaz
Greg Dibie
Tristan Fukumoto
Alejandro Garcia
Leo Gasparyan
Joshua Gerlach
Artak Ghaltaghchyan
Sergey Ghaltaghchyan
Ethan Gibson
Abree Giron
Ali Golightly
Faith Gonzales
Jesus Gonzalez
Daniel Gonzalez Ramirez
Sara Gregori
Milena Guyumjyan
Jason Herbert
Gerardo (Jerry) Hernandez
Marvin Linares
Nicholas Lira
Angel Lopez
Cynthia Lopez
Thomas Mahoney
Milena Makhsudyan
Alexa Maniacop
Marlon II (Ken) Mariano
Rogelio Marquez
Destiny Martinez
John Mbugua
Thaliah Medina
Aidan Navarro
Damien Ohanian
Elsie Ousibian
Christian Pasaye-Castillo
Jezaniah Paz
Jed Matttheus Pecaoco
Levon Poghosyan
Haroutyun Pogosian
Eugene (Ekko) Proctor
Jordan Quevedo
Jessica Quintero
Kriti Ralhan
Sarah Reyes
Clayton Richardson
Jasmin Rodriguez
Dez Rodriguez
George Romero Alvarado
Alvaro Rosas
Maya Santillan
Andrew Santos
Harout Seysyan
Poppy Sisson
Pablo Soria
Dylan Swingler
Michael Tchuguryan
Isaac Trinidad
Xenia Valencia
Caleb Vickers
William Villalta-Carballo
Arcadia Watts
Tyler Whittet
Pavlik Yousefi
Remi Zadoorian
|Liana Adzhamian
Haik Agaronian
Ashlee Alexa Alcaraz
Hayk David Atanasyan
Levon Avagyan
Grigory Ayrapetyan
Samuel S Babajany
Anthony Balasanyan
Sage Berg
Cecile Elizabeth Bonilla
Riley Jerome Brennan
Natalee N Casillas
Natalia Zamira Castellanos
Gianna F DeSimone
Mila Milenka Figueroa
Luna Simone Flate
Crystal Rose Garcia
Kailynn Marcella Garcia
Nelly Gordilyan
Matthew A Grajale
Joshua Alexander Grajale
Kelly C Hagan
Yuri Hakobyan
Jennifer J Harrell
Chase Heather Higgins
Ervin Honarchian
Matthias N/A Hornbeck
Leonardo V Khachoo
Arthur Justin Kazanchian
Artur Khlgatyan
Rory Joseph Kinnear
Anahit Kivranyan
Christopher Peyton Kulikov
Piper Lastrapes
Fatima Valeria Lopez Mora
Sasha Grace Machala
Milena Manoukian
Michael Markosyan
Anjeli Merikyan
Hovhannes Mutafyan
Arada Novrudzhyan
Patricia Nuno
Jose Peña
Lia Pogosyan
William Thomas Roberts
Christopher Alfonso Robledo
Angel Rosales
Natalie Saad
Ani Sagryan
Lilit Sahakyan
Ruben Sahakyan
Vahe Sahakyan
Richie Salcido
Olive Hendricks Sanchez
Ricardo Angel Sanchez
Davit Saroyan
Jake Alan Scozzola
Andre Semizyan
Arameh Shant
Vanik Soghomonyan
Sasha Marx Steiner
Max Cleston Scott Terry
Ishkhan Tovmasyan
Ava Grace Tudela
Riley Madison Valento
Jonathan Angel Vasquez
Robert Oliver Watson
Madlen Yakhszyan
Nshan S Yeghiazaryan
Giselle Zargarian