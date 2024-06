Congratulations to the Graduates of John Burroughs High School

Congratulations to the following seniors from Burroughs High School who graduated on Thursday, May 23, 2024

Adriel Luis Abaoag

Cecilia Abbey

Moksha Abeyratne

Nethmi Abeyratne

Landon Acosta

Isaac Acuna

Isaac Adair

Nadia Aguilar

Laszlo Aivazian

Laila Alcantar Diaz

Alyssa Allen

Chloe Alonzo

Joseph Amoroso

Mia Antonio

Sonny Arana

Mathew Ardon Garcia

Victoria Argumedo

Willan Armes

Gavin Arnold

Dominic Arriaga

Lauren Arroyo

Saida Artikova

Isabella Cassandra Atienza

Wyatt Augenstein

Milo Avelar

Sonia Avila

Darilynn Aviles



Edgar Babaian

Thomas Babcock

Ani Badalian

Alondra Barajas

Sheyra Barillas

Sarah Barrera-Mis

Gloria Barrios

Julianna Barrios

Danielle Bax

Connor Beaty

Brody Beebe

Bella Beltran

Kai Benoit

Sage Berg

Nathalia Berrios

Nana Bhambi

Cole Black

Cecile Bonilla

Jacob Bowers

Rylan Boyle

Justin Brauer

Lexi Brauer

Lauren Braun

Holden Brazier

Flynn Brennan

Riley Brennan

Asha Brigstocke

Sofia Brizuela

Lucas Brown

Judi Browngardt

Jeffrey Buezo

Noah Buranasombati

Colette Burkhardt

Owen Butler



Maria Cante Canizales

Briana Cardona

Henry Carlin

Simone Carter

Conner Carver

Shea Casey

Natalia Castellanos

Noah Castiel

Gabrielle Castillo

Matthew Catalan

Maya Ceballos

Anthony Cera

Marchia Cerrato

Bailey Cervantes

Jesee Chaisaklert

James Chamchuen

Camille Chanut

Nathaniel Chapman

Michelle Chavez

Nathan Cisneros

Emmy Clark

Emerson Coblentz

Hannah Cole

Samantha Cole

Dylan Conahan

Stefan Constantinescu

Sophia Conway

Marco Paulo Conwi

Martin James Conwi

Issabella Copano

Samantha Cortes Zuniga

Natalia Cromwell

Kayla Cruz

Amelia Cucuzza

Marlene Cuestas

Raylene Cuestas



Bethany Daez

Mia Damiani

Karthik Darbhala

Caleb Daven

Samantha Davis

Dorian De Jesus

Andrew De la Torre

Peter De La Torre

Susan Del Toro

Nicholas Delgado

Emelia DeOliveira

Gabriella DeSimone

Miranda Diaz

Caitlyn Didier

Simone DiGiacomo

Anna Diosdado

Sebastian Dixon

Rylee Do

Emma Dombroski

Ethan Dorado

Charlotte Dore

Claire Dore

Joseph Drezek

Dayanara Duenez Jaquez

Cole Durment

Connor Durmick



Joseph Earl

Madeleine Edwards

Jon Egurrola

Sarah Eichwald

Autumn Eldridge

Phoenix Elkin

Julius Ellington

Ava Ellis

Karen Enciso

Daniel Erickson

Lilian Essakhanian-Amador

Paige Evans



Haya Farooq

Xavier Fee-Esparza

Anthony Fernandez

Jericho Samuelle Fernandez

Emily Ferraiolo

Joseph-Paul Ferrante

Aubrey Ferrer

Gabrielle Fleury

Angel Flores

Sydnee Fox

Elijah Francis

Ryan Caden Francisco

Noah Frenkel

Zachary Friedman

Nicolas Fritz

Kelsey Funk

Emma Funston



Arthur Gabrielyan

Aksel Gake

Makabe Ganey

Breanna Gangozo

Sophia Gani

Noah Garay

Brieanna Garcia

Crystal Garcia

Kailynn Garcia

Lilly Garcia

Ryan Garcia

Savannah Garcia

William Garcia Blanco

Echo Geller

Franklin Gerard

Karly Geris

Ainsley Ghaman

Jazmin Gil

Abree Giron

Damien Gomez

Graciela Gomez

Danika Gonzales

Jaylene Gonzalez

Kristian Gonzalez

Madisson Gonzalez

Penelope Gonzalez

Marike Gonzalez Guerra

Mario Gordillo

Kennedy Gramajo Carrillo

Landon Greene

Matthew Gregory

Colin Griffin

Kaitlyn Grosstephan

Cristina Gutierrez

Roberto Gutierrez

Zachary Gutierrez



Jenny Ha

Mirabel Ha

Myrnna Haddad

Sarah Haddad

Kelly Hagan

Justine Hamac

Josephine Hamernik

Samantha Hansen

Megan Harkins

Cody Hauser

Alexandra Hawk

Josie Heder

Naima Herisse

Ashley Hernandez

Frank Hernandez

Gemma Hernandez

Isaac Hernandez

Jewel Hernandez

Karina Hernandez

Kevin Hernandez

Omar Hernandez

Ryan Hernandez

Stephanie Hernandez

Magalie Herrera

Amelia Hill

Brianna Hill

Stacy Hoang

Zane Hodnett

Eric Hoeschler

Lila Hoeschler

Miles Howell

L Hoyle

Victor Huaman

Ethan Hubbell

Allison Hunt

Ava Hunt

Vance Hyatt

Sophie Hyslop



Emely Iniguez

Maxwell Ioanou-Price



Megan Jackson

Edgar Jacobo

Ayden Jaramillo

Daniel Jaramillo

Teya Jieanu

Mathew Jimenez-Flores

Jeremy Jitendran

Vivian Johns

Aurora Johnson

Kruz Johnson

Sydney Johnson

Harrison Johnstone



Chrysanthe Kalcoff

Sean Kang

Chase Isaam Kardosh

Joelle Karesh

Emma Kata

James Kayser

Alisha Keawkingkeow

Leland Kellems

Charlotte Kelly

Brodie Kemp

Natalie Kesaryan

Aisling Kesinger

Jamal Khalifeh

Jillian Kolb

Milan Konstantinovic

Alia Kostecka

Allen Kramer

Kel Kulinsky



Edward Laiche

David Lamb

Mauricio Lara

Danielle Largaespada

Joseph Larios

Eva Larrabee

Blake Lau

Samuel Laue

Alecxander Lazarev

Harrison Leahy

Ezequiel Ledesma

Ryan Lee

Anthony Lemoine

Jolie LeRoy

Adeline Levin

Alexander Libman

Jesiah Licardo

Mark Little

Ricky Loera

Sadie Lomet

Alfredo Lopez

Gabrielle Lopez

Gabrielle Andrea Lopez

Matthew Lopez

William Lopez Munoz

Sebastian Luckenbach

Sophia Luna Garcia

Francisco Luna Paz



Jean Anna Ashley Lura

Elizabeth MacDaniels

Sasha Machala

Luis Macias

Madelynn Macias

Timothy Macias

Natalie Madrigal

Sarahi Magdaleno

Tristan Makhshikyan

Bianca Manganaan

Jakob Manning-Rivera

Rafael Marquez

Jacob Marroquin

Annamarie Marsden

Ashley Martin

Cruz Martin

Korie Martin

Ariadna Martinez

Breanna Martinez

Brian Martinez

Destiny Martinez

Gabriel Martinez

Luke Martinez

Renata Martinez

Sarah Martinez

Sharon Martinez

Sophia Martinez

Luke Martinson

Liana Martirosyan

Ava Marye

Lucimarie Masselink

Ringo Matchinga

Madison Mateo

Lauren Matlock

Bevan Maxwell

Emerson Mayers

Danica McKillian

Augustine McNamara

Jason Mejia

Liliana Mendez

Iletse Mendoza

Jimena Menendez

Max Meserve

Arlo Metcalf

Gracie Miller

Isaiah Mitchell

Vanessa Mombrun

Mackenzie Monahan

Antonio Mora

Alexis Morales

Anthony Morales

Paulo Morales

Giselle Moran

Elvis Moreno

Liam Morgan

Atiana Morris

Anthony Morse

Brandon Moscoso

Jayden Mowery



Aidan Nalbandian

Justine Navas

Lily Neston

Connor Nestor

Jenny Nguyen

Sophia Nicholas

Wesley Niwa

Tahlia Noble

Caito Noorani



Melany Ochoa

Ramsey Ohannessian

Tawnie Ohrt

Dylan O’Leary

Jay O’Neill

Desmond Onley

Areli Ordaz

Naomi Orellana

Agustin Ortega



Analise Padilla

Isabella Padilla

Sarahbeth Palacio

Charm Pamintuan

Amilia Paniagua

Isabella Pardo

Beatrix Park

Louis Park

Will Parker

Andrew Patterson

Omar Payind

Rachel Payne

Steven Payne

Mia Paz

Ashley Paz Mendoza

Myah Pearl

Elizabeth Pena

Rory Pennington

Caleb Perez

Christian Perez

Daniella Perez

Dominick Perez

Kyla Perez

Marianna Perez Diaz

Anri Petrosyan

Aeneas Lee Pichardo

Jessierieanne Rowena Pilao

Elaine Pimentel

Luke Pirruccello

Andrew Podbielski

Hannah Polster

Hudson Poole

Dylan Porter

Gryphon Powers

Michael Preciado

Kaitlyn Preza

Madeline Profumo

Nelson Prudencio

Jasmine Puente-Hernandez



Dominic Quijada

Meyson Quintanilla

Joshua Quintanilla-Miguel



Kaylen Ramirez

Mia Ramirez

Gizelle Rangsiyawong

Aiden Ratliff

Tara Rauenswinder

Julia Recchio

James Reid

Zoe Reid

Luca Rendon

Jovanny Reyes-Quinonez

Emerson Riley

Joshua Rios

Aidan Roberts

Sydney Roberts

William Roberts

Dorian Robinson

Josephine Robinson

Nicole Robison

Deanna Robles

Juan Robles

Leonardo Rocha

Amina Rock

Anthony Rodriguez

Elizabeth Rodriguez

Natalie Romero-Fernandez

Kristin Romo

Alyssa Rosales

Angel Rosales-Oliva

Lila Roy

Mika Rubarts

Angel Rubio

Neil Ruffier Gaillot

Gael Ruiz

Julian Ruiz

Katherine Ruiz Rivera



Francesco Sabato

Samantha Sagun

Anthony Salas

Richie Salcido

Alondra Sam

Adrian Sanchez

Christopher Sanchez

Natalie Sanchez

Santiago Sanchez

Diego Sandoval

Roman Sandoval

Alliyah Santillan

Leanne Santos-Cedro

Kira Saucedo

Maya Savola

Mason Schaper

Nina Schechter

Dana Danila Serneo

Kathryn Sessinghaus

Areyana Shehata

Naveen Sheikh

Reese Shuton

Logan Simon

Isabella Smith

Jaelin Smith

Maresa Smith

Michael Smith

Riley Solares

Aimee Solarz

Owen Southey

Leanne Soza-Ramos

Phoebe Spangler

Jacob Sperati

Grant St Clair

Chelsea Staedler

Vladimir Stefanovic

Dylan Stefansen

Chancia Strong

Micah Strovas

Greg Suarez

Siahni Suarez

Mervin Sudthapun

Elyse Sullivan

Gerardo Suner

Adam Surico

Rose Surico

Vincent Surico

Benya Suwimolsatean

Samuel Svonkin

Logan Swearingen



Ava Tashjian

Mia Tejeda

Paulina Teodores

Miles Tesfu

Paris Tesfu

Roger Thomsen

Jasmine Tian

Hailey Brielle Tiangco

Jayden Riley Tiangco

Ranger Timman

Aaron Tirado Monzon

Arianna Torres

Cozette Torres

Eliza Torres

Jonathan Torres

Natalie Torres

Elle Trinidad

Yury Tumanyan

Jailyn Turner



Sebastian Ulloa

Andres Uribe

Hector Uribe



Angel Valadez

Fernando Valadez

Alexzander Valenzuela

Bianca Valle

Skylar Vanole

Ethan Varela

Dario Vargas

Shawn Vargas

Ivan Vasquez

Michael Vega

Mya Vega

Dante Veit

Adrianna Velarde

Yaretzy Velazquez

Taryn Vickers

Roberto Vidal-Talamantes

Angel Villalobos Diaz

Grace Villanueva

Jan Michaela Villanueva

Andrew Villasenor

Mauricio Villatoro

Thomas Vournas



Trinity Wainstain

Chelsea Walker

Qingyu Wang

Morgan White

Blythe Whiteman

Maya Whitton

Eva Wild

Audrey Willett

Leslie Witrago Hernandez

Timothy Wright

George Wyatt-Leichtweisz



James Youn