Pacific League Boys Golf Match No. 4 Results

Burbank, Arcadia and Burroughs had each won once in the first three league matches. Thursday at DeBell, Burbank took the fourth of six league matches. Below are the results.

Pacific League Match #4 DeBell Golf Course Par 70 March 28, 2024 Team: Arcadia OUT IN TOTAL Team: Cresenta Valley OUT IN TOTAL Team: Muir OUT IN TOTAL Jason Huang 36 39 75 1 Gabe Sherman 44 43 87 1 Nicholas Tellez 48 53 101 York Wang 41 44 85 2 Lucas Cho 40 45 85 Lucas Fang 36 33 69 3 Dominic Esquivel 43 45 88 Joey Ying 44 40 84 4 Carter Kim 42 45 87 Brian Ho 47 41 88 5 Ty Tadaki 44 43 87 Alvin Huang 44 39 83 6 Skye Yim 43 44 87 Team Total 201 192 396 Team Total 212 220 433 Team: Burbank OUT IN TOTAL Team: Burroughs OUT IN TOTAL Zachary Ducore 39 41 80 1 Adriel Abaoag 38 37 75 Mark Alba 36 38 74 2 Seth Malapote 35 39 74 Aidan Clendenin 38 40 78 3 Dominic Lingad 42 42 84 Ryan Labus 38 39 77 4 Tyler Jones 42 39 81 Beckett Sandaas 46 42 88 5 Ladon Ramos 45 44 89 Seiji Frye 38 38 76 6 Ethan Varela 42 45 87 Team Total 189 196 385 Team Total 199 201 401 Team: Pasadena OUT IN TOTAL Team: Glendale OUT IN TOTAL Ali Abu Rayyan 37 35 72 1 Xavier Padillo 40 41 81 Roman Lorentzen 54 43 97 2 Ryan Villarama 42 38 80 Jason Kwan 53 53 106 3 Hakob Avetisyan 60 63 123 Marco Patzia 45 45 90 4 Arman Tavoukjian 59 59 118 Max Kanounji 61 68 129 5 Thomas Khechumyan 63 64 127 Hank Hegger 55 52 107 6 Dallas Bugarin 53 48 101 Team Total 244 228 472 Team Total 254 249 503 Results Total Place Points Low Medalist(s) Team Score AHS 396 2 3 Lucas Fang AHS 69 BHS 385 1 4 CVHS 433 4 1 JBHS 401 3 2 PHS 472 5 0