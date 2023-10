Pacific League Cross Country Meet No. 1 Results

The first Pacific League cross country meet was held Thursday at Arcadia County Park.

Burroughs finished second in the boys varsity and third in the girls varsity.

Burbank High finished fourth in both the boys and girls varsity competitions.

Boys Varsity 1 Eddie Sion Crescenta Valley (SS) – #854 15:18.80 2 Joshua Chambers Crescenta Valley (SS) – #851 15:22.40 3 Liam Zadoorian Crescenta Valley (SS) – #855 15:34.10 4 Ater Prather Crescenta Valley (SS) – #853 15:35.90 5 Ricardo Mujica Burbank (SS) – #683 15:37.10 6 Luke Myers Crescenta Valley (SS) – #852 15:38.80 7 Ryan Becker Crescenta Valley (SS) – #849 15:39.90 8 Jashanpreet Singh Arcadia (SS) – #655 15:46.50 9 Jack Lu Arcadia (SS) – #653 16:05.30 10 Alex Acevedo Burroughs Burbank (SS) – #735 16:16.11 11 Liam Ellingsworth Burroughs Burbank (SS) – #739 16:17.90 12 Nathan Marca Burroughs Burbank (SS) – #740 16:21.70 13 Justin Cano Burroughs Burbank (SS) – #737 16:23.70 14 Caleb Burton Crescenta Valley (SS) – #850 16:25.80 15 Rayhan Mahamed Arcadia (SS) – #654 16:31.30 16 Lucas Xue Arcadia (SS) – #657 16:39.60 17 Danny Camacho Burroughs Burbank (SS) – #736 16:53.50 18 Nicholas Delgado Burroughs Burbank (SS) – #738 16:58.70 19 Teddie Wen Arcadia (SS) – #656 16:59.00 20 Christopher Miguel Burroughs Burbank (SS) – #741 17:05.00 21 Brandon Kim Burbank (SS) – #681 17:18.40 22 Edwin Calles-Molina Arcadia (SS) – #652 17:18.50 23 Sanjay Dhamodharan Burbank (SS) – #680 17:44.40 24 Drake Anderson Pasadena (SS) – #933 17:45.60 25 Maxime Slek Burbank (SS) – #686 18:02.70 26 Joziah Arroliga Arcadia (SS) – #651 18:03.40 27 John Santiago Burbank (SS) – #685 18:15.40 28 Chance Espinoza Pasadena (SS) – #934 18:16.60 29 William Klein Burbank (SS) – #682 18:23.10 30 Charles Martinito Hoover (SS) – #910 18:24.50 31 Raymond Muradyan Burbank (SS) – #684 18:33.40 32 Paolo Gutierrez Pasadena (SS) – #935 19:07.20 33 Caleb Kodama Pasadena (SS) – #936 19:38.10 34 Wanhsing Wang Pasadena (SS) – #939 19:44.60 35 Shane Vandevelde Pasadena (SS) – #938 20:26.80 36 Kervin Garcia Hoover (SS) – #906 20:53.00 37 Jack Ramirez Pasadena (SS) – #937 20:55.30 38 Vincent Nava-Bender Hoover (SS) – #911 20:55.40 39 Nathan Baneham Hoover (SS) – #905 21:56.70 40 Christopher Kim Hoover (SS) – #909 21:57.80 41 Linus Hartigan Hoover (SS) – #907 22:00.50 42 Aidan Herbulot-Thomas Hoover (SS) – #908 23:09.70