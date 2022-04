Pacific League Track and Field Finals Results

Event 1 Girls 4x100 Meter Relay Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 51.62 2/15/2015 Crescenta Valley, Crescenta Valley J. Galvan, J. Shelton, B. Domingo, A.Kwan School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Burroughs (Burbank) 'A' 53.36 10 1) Contreras, Audrey 9 2) Turner, Jailyn 10 3) Brizuela, Sofia 10 4) Laughlin, Quiana 9 2 Hoover 'A' 54.82 8 1) White, Sophia 9 2) Dimidjian, Helene 9 3) Weimar, Ani 9 4) RussWheeler, Jayda 10 3 Arcadia 'A' 55.22 6 1) Ahmed, Sabiha 9 2) Guy, Makena 10 3) Ma, Sarah 9 4) Lombardi, Krista 10 4 Burbank 'A' 55.84 5 1) Abovian, Polien 10 2) Ottosson, Laressa 9 3) Ayala, Cassandra 10 4) Mkrtchyan, Svetlana 10 5 Crescenta Valley 'A' 57.53 4 1) Bravo, Isabella 10 2) Farhadian, Leah 9 3) Metz-Tolliver, Maia 9 4) Perez, Anthea 10 6 Glendale 'A' 58.01 3 1) Gaeta, Isabella 10 2) Holmes-Williams, Jada 9 3) Avakian, Preni 10 4) Freeman, Erin 9 Event 2 Boys 4x100 Meter Relay Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 43.20 1994 Muir, Muir School Finals Points ======================================================================= 1 Arcadia 'A' 47.67 10 1) Lai, Edward 10 2) Roslan, Khalil 9 3) Soriano, Kyle 10 4) Lu, Jack 10 2 Burroughs (Burbank) 'A' 47.94 8 1) Ayvar-Trujillo, Bruno 9 2) Jeronimo, Alexander 9 3) Smith, Jaelin 10 4) Erickson, Daniel 10 3 Crescenta Valley 'A' 48.00 6 1) Alveno-Donofrio, Sol 9 2) Braun, Lucien 9 3) Leufroy, Sebastian 10 4) Kim, Seon Mo 9 4 Hoover 'A' 50.64 5 1) Davis, Ethan 10 2) Ahlers, Joshua 10 3) Oh, Ryan 9 4) Baneham, Daniel 10 5 Pasadena 'A' 54.21 4 1) Miller, Max 10 2) Anderson, Drake 9 3) Rogel, Jake 9 4) Montes, Aidan 9 Event 3 Girls 4x100 Meter Relay Varsity ======================================================================= Meet: # 47.20 1994 , Muir School Finals Points ======================================================================= 1 Arcadia 'A' 49.40 10 1) McClenney, Jordan 11 2) Yarborough, Sy'rai 12 3) De Prima, Jane 12 4) Velichala, Shriya 12 2 Crescenta Valley 'A' 50.03 8 1) Arias, Rachel 12 2) Calaguas, Keira 9 3) Park, Rachel 12 4) Lopez, Sofia 11 3 Burbank 'A' 51.71 6 1) Cusumano, Emma 12 2) Padua Maldonado, Aryana 12 3) Henderson, Leilani 11 4) Bruce, Kennedy 11 4 Muir 'A' 52.81 5 1) Tarpley, Jordan 9 2) Johnston, Kelaiyah 12 3) Cooke, Jaelynn 11 4) Fields, Deniya 12 5 Glendale 'A' 53.91 4 1) Bowman, Jamie 11 2) Mirzakanian, Lilian 11 3) Cruz, Jeziree 11 4) Bassil, Jane 11 Event 4 Boys 4x100 Meter Relay Varsity ======================================================================= Meet: # 41.40 1987 , Muir School Finals Points ======================================================================= 1 Arcadia 'A' 43.68 10 1) Pierson, Ty 12 2) Tran, Dylan 12 3) Flores, Jacob 12 4) Larsuel, Dylon 12 2 Burbank 'A' 44.00 8 1) Gomes de Salvi, Vinnie 11 2) Ottosson, Sebastian 12 3) Nakazawa, Koji 11 4) Sapyta, Jack 12 3 Burroughs (Burbank) 'A' 44.01 6 1) Webster, Dilan 11 2) Harmon, Winsor 12 3) Benton, William 12 4) Vickers, Drake 12 4 Pasadena 'A' 45.95 5 1) Mitchell, Cameron 10 2) Ashing-Jiwa, AJ 11 3) Carmichael, Idrique 11 4) Allen, JaMir 12 Event 5 Girls 1600 Meter Run Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 5:24.24 5/9/2017 Sol Fernandez, Burbank Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Galustians, Isabella 9 Burroughs (B 5:46.31 10 2 Canal, Emma 9 Hoover 5:51.08 8 3 Reyes, Melanie 9 Crescenta Va 5:54.54 6 4 Garcia, Idaly 10 Crescenta Va 6:18.35 5 5 Medina, Addison 9 Crescenta Va 6:30.14 4 6 Smith, Courtney 10 Crescenta Va 6:31.64 3 7 O'Rourke, Cordelia 9 Crescenta Va 6:48.64 2 8 Kalijian, Gali 9 Crescenta Va 6:49.92 1 9 Munoz, Andrea 9 Crescenta Va 7:01.81 10 Lessard, Jazlyn 9 Pasadena 7:02.37 11 Chernin, Nicolette 9 Crescenta Va 7:23.53 12 Bedrossian, Lara 9 Crescenta Va 7:30.86 13 Daniel, Nellie 9 Hoover 7:52.19 14 Maghaguian, Isabel 9 Hoover 7:59.57 Event 6 Boys 1600 Meter Run Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 4:27.52 5/7/2010 Ryan Vargas, Arcadia Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sion, Eddie 10 Crescenta Va 4:42.69 10 2 Singh, Jashanpreet 10 Arcadia 4:42.85 8 3 Gagnon, Arlo 10 Crescenta Va 4:49.23 6 4 Cheney, Cameron 10 Crescenta Va 4:49.29 5 5 Chambers, Joshua 10 Crescenta Va 4:51.47 4 6 Myers, Luke 10 Crescenta Va 4:52.40 3 7 Becker, Ryan 10 Crescenta Va 4:55.01 2 8 Hwang, Ian 10 Crescenta Va 4:57.04 1 9 Chee, Harry 10 Arcadia 4:57.24 10 Mahamed, Rayhan 9 Arcadia 4:57.42 11 Moon, Aaron 9 Crescenta Va 4:59.19 12 Lin, Timothy 10 Arcadia 4:59.24 Event 7 Girls 1600 Meter Run Varsity ======================================================================= Meet: # 4:37.58 5/26/2021 Mia Barnett, Crescenta Valley Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Hsieh, Reena 9 Arcadia 5:13.12 10 2 Sion, Reese 12 Crescenta Va 5:16.83 8 3 Guyot, Amelie 9 Burbank 5:20.46 6 4 Martin, Ava 10 Crescenta Va 5:22.86 5 5 Cannon, Vivienne (Vivi) 11 Burroughs (B 5:38.63 4 6 Greenway, Emilia 9 Crescenta Va 5:43.42 3 7 Arakelyan, Lilit 11 Glendale 5:43.55 2 8 Haworth, Emma 11 Crescenta Va 5:44.80 1 9 Schaupp, Stephanie 11 Crescenta Va 5:51.39 10 Sherwood-Kong, Taili 12 Crescenta Va 5:54.11 11 Saeva, Kate 11 Crescenta Va 5:56.89 12 Mireles, Nicole 11 Burbank 5:59.09 Event 8 Boys 1600 Meter Run Varsity ======================================================================= Meet: # 4:10.45 5/7/2010 Amar Moussa, Arcadia Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Givens, Isaiah 12 Pasadena 4:17.41 10 2 FitzGerald, Rowan 12 Crescenta Va 4:19.54 8 3 Chang, Brandon 11 Arcadia 4:24.37 6 4 Lin, Weber 11 Arcadia 4:29.61 5 5 Perez, Ruben 12 Crescenta Va 4:33.64 4 6 Bitetti, Bryce 12 Crescenta Va 4:35.45 3 7 Cartnal, Jamie 11 Crescenta Va 4:37.80 2 8 Mujica, Ricardo 10 Burbank 4:40.38 1 9 Simonian, Edmond 12 Crescenta Va 4:41.93 10 Cheney, Luke 11 Crescenta Va 4:45.34 Event 9 Girls 100 Meter Hurdles Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 16.45 5/9/2014 Elizabeth Filipian, Crescenta Valley Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Bragg, Ryan 9 Burbank 18.8h 10 2 Contreras, Audrey 9 Burroughs (B 19.3h 8 3 Khechadoorian, Arpaz 9 Burbank 19.8h 6 4 Metz-Tolliver, Maia 9 Crescenta Va 20.0h 5 5 Holmes-Williams, Jada 9 Glendale 21.9h 4 Event 10 Girls 100 Meter Hurdles Varsity ======================================================================= Meet: # 14.40 2007 Jalisa Williams, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Arias, Rachel 12 Crescenta Va 15.85 10 2 Johnston, Kelaiyah 12 Muir 15.91 8 3 McClenney, Jordan 11 Arcadia 16.51 6 4 Padua Maldonado, Aryana 12 Burbank 17.36 5 5 Mazarei, Lindsey 11 Burroughs (B 18.00 4 6 Castiel, Lily 12 Burroughs (B 18.21 3 7 Lema Madueno, Irene 11 Arcadia 19.27 2 8 Mayorquin, Samantha 11 Arcadia 19.43 1 9 Ovayan, Anita 11 Crescenta Va 20.61 Event 11 Boys 110 Meter Hurdles Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 14.50 1996 Marquis Howard, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Corner, Meckhi 10 Muir 17.02 10 2 Tran, Quan 9 Glendale 19.55 8 3 Leufroy, Sebastian 10 Crescenta Va 19.87 6 4 Martinez, Luke 10 Burroughs (B 21.45 5 5 Mercado, Matthew 9 Arcadia 21.73 4 6 Ontiveros, Ryan 9 Arcadia 23.62 3 Event 12 Boys 110 Meter Hurdles Varsity ======================================================================= Meet: # 13.80 1996 Makio Haywood, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Fraund, Ethan 12 Arcadia 17.13 10 2 Bastian, Quint 10 Burbank 17.90 8 3 Kwon, James 12 Burbank 18.69 6 4 Ludwig, Steven 12 Arcadia 19.15 5 5 Boules, Mark 12 Arcadia 19.44 4 6 McGinn, Austin 9 Arcadia 19.77 3 7 Gonzalez, Nicholas 11 Burroughs (B 20.99 2 8 Harmon, Maxwell 11 Burbank 21.02 1 9 Baham, Asher 12 Arcadia 21.49 Event 13 Girls 400 Meter Dash Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 59.58 5/2/2008 Lindsey Brownstein, Burbank Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Coppersmith, Katherine 9 Hoover 1:02.40 10 2 Ottosson, Laressa 9 Burbank 1:07.09 8 3 Yanez, Brianna 9 Arcadia 1:07.62 6 4 Najafzadeh, Ainsley 9 Arcadia 1:10.10 5 5 Herdsman, Taliyah 9 Burbank 1:12.32 4 6 Ferraiolo, Niko 10 Burroughs (B 1:13.48 3 7 Asadooran, Alexa 10 Hoover 1:17.00 2 8 Victoria, Makayla 9 Burroughs (B 1:18.09 1 Event 14 Boys 400 Meter Dash Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 50.60 1991 Gray, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Camacho, Joseph 9 Burroughs (B 54.39 10 2 Roslan, Khalil 9 Arcadia 54.97 8 3 Triantafillou, Yannis 10 Crescenta Va 55.96 6 4 Buchnik, Eitan 10 Muir 57.22 5 5 Zhang, Qingyu (Daniel) 10 Arcadia 57.28 4 6 Lai, Edward 10 Arcadia 57.82 3 7 LeSane, Maxwell 10 Burbank 58.17 2 8 Liu, Desmond 9 Arcadia 58.50 1 9 Fraley, Caleb 10 Burbank 1:00.72 Event 15 Girls 400 Meter Dash Varsity ======================================================================= Meet: # 54.60 1985 Linetta Wilson, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Velichala, Shriya 12 Arcadia 58.49 10 2 Blunt, Teleya 12 Crescenta Va 59.04 8 3 Roslan, Layla 9 Arcadia 59.90 6 4 Leon, Carolina 9 Burbank 1:02.23 5 5 De Prima, Jane 12 Arcadia 1:02.32 4 6 Bassil, Jane 11 Glendale 1:02.98 3 7 Lambert, Juliette 10 Burbank 1:03.50 2 8 Sun, Carolyn 11 Arcadia 1:04.79 1 9 Mirzakanian, Lilian 11 Glendale 1:13.28 Event 16 Boys 400 Meter Dash Varsity ======================================================================= Meet: # 46.00 1995 Obea Moore, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sapyta, Jack 12 Burbank 49.55 10 2 Flores, Jacob 12 Arcadia 51.14 8 3 Pravikoff, Diego 12 Crescenta Va 52.56 6 4 Wyss, Jaeger 12 Crescenta Va 53.13 5 5 Wong, Harry 11 Arcadia 53.14 4 6 Kwon, James 12 Burbank 53.60 3 7 Schroeder, Koji 12 Burroughs (B 54.12 2 8 Garcia, Andrew 12 Arcadia 54.32 1 9 Liang, Leo 11 Arcadia 54.76 Event 17 Girls 100 Meter Dash Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 12.80 2007 Amanda Whalberg, John Burroughs Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Laughlin, Quiana 9 Burroughs (B 13.13 10 2 RussWheeler, Jayda 10 Hoover 13.37 8 3 Abovian, Polien 10 Burbank 13.39 6 4 Turner, Jailyn 10 Burroughs (B 13.54 5 5 Guy, Makena 10 Arcadia 13.66 4 6 Mkrtchyan, Svetlana 10 Burbank 13.71 3 7 Ahmed, Sabiha 9 Arcadia 13.95 2 8 Freeman, Erin 9 Glendale 14.04 1 9 Lombardi, Krista 10 Arcadia 14.25 Event 18 Boys 100 Meter Dash Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 10.70 1985 Jason Gray, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Smith, Jaelin 10 Burroughs (B 12.12 10 2 Markarian, Artin 10 Glendale 12.19 8 3 Davis, Ethan 10 Hoover 12.32 6 4 Alveno-Donofrio, Sol 9 Crescenta Va 12.47 5 5 Reed, Isaiah 10 Muir 12.47 4 6 Erickson, Daniel 10 Burroughs (B 12.47 3 7 Kim, Seon Mo 9 Crescenta Va 12.55 2 8 Chase, Brandon 10 Glendale 12.58 1 9 Buchnik, Adi 10 Muir 13.01 Event 19 Girls 100 Meter Dash Varsity ======================================================================= Meet: # 11.50 1990 Inger Miller, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Yarborough, Sy'rai 12 Arcadia 12.0h 10 2 Cooke, Jaelynn 11 Muir 12.5h 8 3 Samuelson, Sofia 11 Burroughs (B 12.7h 6 4 Bruce, Kennedy 11 Burbank 12.9h 5 5 Williams, Taylor 9 Muir 13.1h 4 6 Calaguas, Keira 9 Crescenta Va 13.6h 3 7 Bowman, Jamie 11 Glendale 13.9h 2 8 Henderson, Leilani 11 Burbank 14.1h 1 9 Oshaughnessy, Eden 11 Pasadena 14.5h Event 20 Boys 100 Meter Dash Varsity ======================================================================= Meet: # 10.40 1984 Ray Brown, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Allen, JaMir 12 Pasadena 10.7h 10 2 Tran, Dylan 12 Arcadia 10.9h 8 3 Tang, Ryan 11 Arcadia 11.0h 6 4 Larsuel, Dylon 12 Arcadia J11.1h 5 5 Mitchell, Cameron 10 Pasadena J11.1h 4 6 Rodriguez, Ian 12 Crescenta Va J11.2h 3 7 Vickers, Drake 12 Burroughs (B J11.2h 2 8 Ottosson, Sebastian 12 Burbank 11.3h 1 9 Clay, Sky 11 Arcadia 11.6h Event 21 Girls 800 Meter Run Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 2:26.23 5/3/2018 McKenna Heeg, Crescenta Valley Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Galustians, Isabella 9 Burroughs (B 2:38.44 10 2 Oishi, Myka 9 Arcadia 2:38.91 8 3 Gladson-Pang, Elizabeth 9 Arcadia 2:51.54 6 4 Lauterbach, Madalyn 10 Arcadia 2:54.04 5 5 Shin, Kaelyn 10 Crescenta Va 2:57.97 4 6 Surico, Rose 10 Burroughs (B 3:03.15 3 7 Gonzalez, Kendall 10 Arcadia 3:04.45 2 8 Basco, Annika 10 Burbank 3:04.66 1 9 Cheng, Lotus 9 Arcadia 3:04.70 10 Kalijian, Gali 9 Crescenta Va 3:05.14 11 Leung, Sophia 9 Arcadia 3:05.82 12 Berkovic, Lucia 9 Glendale 3:06.94 Event 22 Boys 800 Meter Run Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 2:00.30 1986 Morgan Bateman, Crescenta Valley Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Gagnon, Arlo 10 Crescenta Va 2:14.34 10 2 Lu, Jack 10 Arcadia 2:14.45 8 3 Yang, Derek 9 Arcadia 2:14.93 6 4 Acevedo, Alex 9 Burroughs (B 2:15.35 5 5 Cheney, Cameron 10 Crescenta Va 2:15.43 4 6 Chambers, Joshua 10 Crescenta Va 2:15.87 3 7 Wesen, Noel 10 Arcadia 2:16.13 2 8 Moon, Aaron 9 Crescenta Va 2:16.52 1 9 Mun, David 10 Arcadia 2:18.17 10 Villegas, Diego 10 Muir 2:18.97 11 Hwang, Ian 10 Crescenta Va 2:20.58 12 Mahamed, Rayhan 9 Arcadia 2:23.86 Event 23 Girls 800 Meter Run Varsity ======================================================================= Meet: # 2:12.70 2001 Anita Siraki, Hoover Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Hsieh, Reena 9 Arcadia 2:20.44 10 2 Roslan, Layla 9 Arcadia 2:21.58 8 3 Tanner, Annabelle 11 Crescenta Va 2:22.12 6 4 Doherty, Rebecca 12 Crescenta Va 2:24.50 5 5 Askerneese, Zoe 12 Burroughs (B 2:30.68 4 6 Gladson-Pang, Eleanor 9 Arcadia 2:30.74 3 7 Li, Sophia 10 Arcadia 2:30.83 2 8 Arakelyan, Lilit 11 Glendale 2:35.79 1 9 Schaupp, Stephanie 11 Crescenta Va 2:36.49 10 Mireles, Nicole 11 Burbank 2:38.86 11 Igoe, Roxy 11 Burroughs (B 2:41.38 12 Levy, Katherine 12 Burroughs (B 2:41.86 Event 24 Boys 800 Meter Run Varsity ======================================================================= Meet: # 1:53.30 1989 Morgan Bateman, Crescenta Valley Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 FitzGerald, Rowan 12 Crescenta Va 1:57.78 10 2 Ruiz, Max 12 Crescenta Va 1:58.46 8 3 Scarince, Alec 11 Pasadena 2:00.81 6 4 Lin, Weber 11 Arcadia 2:02.62 5 5 Kelley, William 12 Arcadia 2:04.94 4 6 Lynn, William 11 Arcadia 2:05.10 3 7 Mujica, Ricardo 10 Burbank 2:05.39 2 8 Telidevarapalli, Saipran 11 Arcadia 2:07.62 1 9 Santiago, Josh 11 Crescenta Va 2:11.21 10 La Marsna, Dylan 10 Burbank 2:11.83 Event 25 Girls 300 Meter Hurdles Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 48.33 5/9/2014 Kira Borchard, Burbank Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Bragg, Ryan 9 Burbank 53.91 10 2 Khechadoorian, Arpaz 9 Burbank 56.32 8 3 Contreras, Audrey 9 Burroughs (B 57.56 6 4 Metz-Tolliver, Maia 9 Crescenta Va 59.67 5 Event 26 Girls 300 Meter Hurdles Varsity ======================================================================= Meet: # 45.52 5/3/2018 Micah Fulton, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Velichala, Shriya 12 Arcadia 44.84# 10 2 Arias, Rachel 12 Crescenta Va 45.33# 8 3 McClenney, Jordan 11 Arcadia 49.62 6 4 Padua Maldonado, Aryana 12 Burbank 49.68 5 5 Mazarei, Lindsey 11 Burroughs (B 53.57 4 6 Mayorquin, Samantha 11 Arcadia 55.15 3 7 Lema Madueno, Irene 11 Arcadia 55.66 2 8 Huang, Charlotte 11 Arcadia 1:04.12 1 Event 27 Boys 300 Meter Hurdles Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 40.40 1985 Jason Gray, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Martinez, Luke 10 Burroughs (B 51.03 10 2 Ontiveros, Ryan 9 Arcadia 54.29 8 3 Mercado, Matthew 9 Arcadia 55.45 6 Event 28 Boys 300 Meter Hurdles Varsity ======================================================================= Meet: # 37.30 1994 Ken Haslip, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kwon, James 12 Burbank 41.73 10 2 Beckett, Frank 11 Burroughs (B 44.75 8 3 Fraund, Ethan 12 Arcadia 45.01 6 4 Bastian, Quint 10 Burbank 46.18 5 5 Boules, Mark 12 Arcadia 46.20 4 6 Larsuel, Dylon 12 Arcadia 47.21 3 7 Gonzalez, Nicholas 11 Burroughs (B 47.71 2 8 McGinn, Austin 9 Arcadia 48.44 1 9 Scott, Savion 12 Muir 49.81 Event 29 Girls 200 Meter Dash Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 26.28 5/8/2015 Courtney Chan, Arcadia Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Coppersmith, Katherine 9 Hoover 27.47 10 2 RussWheeler, Jayda 10 Hoover 28.01 8 3 Turner, Jailyn 10 Burroughs (B 28.08 6 4 Guy, Makena 10 Arcadia 28.55 5 5 Freeman, Erin 9 Glendale 28.58 4 6 Brizuela, Sofia 10 Burroughs (B 29.86 3 7 Farhadian, Leah 9 Crescenta Va 30.04 2 8 Lombardi, Krista 10 Arcadia 30.36 1 9 Ahmed, Sabiha 9 Arcadia 30.53 Event 30 Boys 200 Meter Dash Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 22.00 1993 Carr, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Roslan, Khalil 9 Arcadia 24.30 10 2 Camacho, Joseph 9 Burroughs (B 24.43 8 3 Lai, Edward 10 Arcadia 24.89 6 4 Smith, Jaelin 10 Burroughs (B 25.24 5 5 Reed, Isaiah 10 Muir 25.30 4 6 Fraley, Caleb 10 Burbank 25.42 3 7 Liu, Desmond 9 Arcadia 25.59 2 8 Alveno-Donofrio, Sol 9 Crescenta Va 25.59 1 9 Jeronimo, Alexander 9 Burroughs (B 25.85 Event 31 Girls 200 Meter Dash Varsity ======================================================================= Meet: # 24.10 1990 Miller, Knowles(91), Muir, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Yarborough, Sy'rai 12 Arcadia 25.21 10 2 Blunt, Teleya 12 Crescenta Va 26.74 8 3 Samuelson, Sofia 11 Burroughs (B 27.37 6 4 Bruce, Kennedy 11 Burbank 27.51 5 5 Cooke, Jaelynn 11 Muir 27.99 4 6 Padua Maldonado, Aryana 12 Burbank 28.28 3 7 Veillard, Celeste 10 Arcadia 28.42 2 8 Calaguas, Keira 9 Crescenta Va 28.51 1 9 Bassil, Jane 11 Glendale 28.87 Event 32 Boys 200 Meter Dash Varsity ======================================================================= Meet: # 20.80 1996 Obea Moore, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sapyta, Jack 12 Burbank 22.10 10 2 Hardy, Devin 12 Muir 23.00 8 3 Tran, Dylan 12 Arcadia 23.02 6 4 Mitchell, Cameron 10 Pasadena 23.15 5 5 Rodriguez, Ian 12 Crescenta Va 23.35 4 6 Flores, Jacob 12 Arcadia 23.47 3 7 Clay, Sky 11 Arcadia 23.62 2 8 Allen, JaMir 12 Pasadena 24.10 1 Event 35 Girls 3200 Meter Run Varsity ======================================================================= Meet: # 10:26.68 2001 Anita Siraki, Hoover Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sion, Reese 12 Crescenta Va 11:40.42 10 2 Guyot, Amelie 9 Burbank 11:53.53 8 3 Martin, Ava 10 Crescenta Va 11:54.06 6 4 Navarro, Sophia 12 Burroughs (B 12:05.35 5 5 Cannon, Vivienne (Vivi) 11 Burroughs (B 12:31.43 4 6 Greenway, Emilia 9 Crescenta Va 12:37.76 3 7 Haworth, Emma 11 Crescenta Va 12:42.47 2 8 Arakelyan, Lilit 11 Glendale 12:46.94 1 9 Huang, Joy 12 Arcadia 12:47.69 10 Chen, Cadence 12 Arcadia 12:47.81 11 Sherwood-Kong, Taili 12 Crescenta Va 13:04.82 12 Saeva, Kate 11 Crescenta Va 13:04.85 13 Kim, Emily 12 Crescenta Va 13:13.39 14 Linney, Julia 11 Crescenta Va 13:26.96 15 Chong, Eliana 11 Crescenta Va 13:30.83 16 Hsu, Kaitlyn 11 Arcadia 13:56.58 17 Lee, Grace 12 Arcadia 14:19.23 18 Morales, Starr 11 Arcadia 14:31.77 19 Yang, Madison 12 Arcadia 14:35.10 20 Scoggins, Ellie 12 Crescenta Va 15:06.09 21 Leucht, Allie 12 Crescenta Va 16:06.35 22 Brodie, Rylan 11 Crescenta Va 16:07.57 23 Kim, Sophia 11 Crescenta Va 16:22.91 Event 36 Boys 3200 Meter Run Varsity ======================================================================= Meet: # 8:53.29 5/26/2021 Isaiah Givens, Pasadena Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Givens, Isaiah 12 Pasadena 9:20.03 10 2 Simmons, Parker 11 Crescenta Va 9:22.54 8 3 Connors, Harrison 11 Crescenta Va 9:39.43 6 4 Leighton, Jalen 12 Burroughs (B 9:40.57 5 5 Chang, Brandon 11 Arcadia 9:47.76 4 6 Church, Robert 12 Burroughs (B 9:48.83 3 7 Rubarts, Leon 12 Burroughs (B 9:50.02 2 8 Perez, Anton 11 Pasadena 9:55.25 1 9 Koh, Kenta 11 Arcadia 10:00.90 10 Cartnal, Jamie 11 Crescenta Va 10:02.11 11 Zhang, Andy 12 Arcadia 10:05.94 12 Bitetti, Bryce 12 Crescenta Va 10:09.18 13 Temple, Mason 11 Arcadia 10:19.67 14 Simonian, Edmond 12 Crescenta Va 10:28.17 15 Sinclair, Reed 11 Crescenta Va 10:48.39 16 Arroyo, Isaac 11 Burbank 11:03.65 17 Solomon, Evan 11 Pasadena 11:06.09 18 Dhamodharan, Sanjay 10 Burbank 11:12.46 19 Mozaffar, Ali 11 Arcadia 11:19.49 20 Keshishian, Aren 12 Pasadena 11:20.08 21 Navarro, Aiden 12 Arcadia 11:20.81 22 Camarena, Christopher 11 Burbank 11:22.40 23 Bringas, Emmett 11 Crescenta Va 11:59.24 24 Vuong, Elgin 11 Arcadia 11:59.87 25 Peterson, Eric 12 Crescenta Va 12:08.16 Event 37 Girls 4x400 Meter Relay Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 4:09.94 5/8/2015 , Arcadia C. Chan, C. Morris, J. Davis Contreras, E. Wang School Finals Points ======================================================================= 1 Burbank 'A' 4:36.13 10 1) Abovian, Polien 10 2) Bragg, Ryan 9 3) Mkrtchyan, Svetlana 10 4) Ottosson, Laressa 9 2 Hoover 'A' 4:42.87 8 1) Asadooran, Alexa 10 2) Weimar, Ani 9 3) Canal, Emma 9 4) Coppersmith, Katherine 9 3 Arcadia 'A' 4:47.01 6 1) Yanez, Brianna 9 2) Najafzadeh, Ainsley 9 3) Guy, Makena 10 4) Lombardi, Krista 10 4 Crescenta Valley 'A' 4:47.13 5 1) Reyes, Melanie 9 2) Perez, Anthea 10 3) Shin, Kaelyn 10 4) Kalijian, Gali 9 Event 38 Boys 4x400 Meter Relay Frosh Soph ======================================================================= Meet: # 3:28.20 1992 , Muir School Finals Points ======================================================================= 1 Arcadia 'A' 3:46.42 10 1) Roslan, Khalil 9 2) Wesen, Noel 10 3) Zhang, Qingyu (Daniel) 10 4) Lu, Jack 10 2 Crescenta Valley 'A' 3:55.45 8 1) Gagnon, Arlo 10 2) Moon, Aaron 9 3) Chambers, Joshua 10 4) Triantafillou, Yannis 10 3 Burbank 'A' 4:02.31 6 1) Mercado Cruz, Luis 11 2) Ulrich, Kyle 9 3) Rogerson, Jack 9 4) De Leon, Mateyo 9 4 Glendale 'A' 4:03.25 5 1) Chase, Brandon 10 2) Markarian, Artin 10 3) Tran, Quan 9 4) Gonzalez, Matthew 10 -- Burroughs (Burbank) 'A' DQ Thrown Baton 1) Camacho, Joseph 9 2) Jeronimo, Alexander 9 3) Hingston, Blaine 9 4) Nothom, Jack 9 Event 39 Girls 4x400 Meter Relay Varsity ======================================================================= Meet: # 3:49.10 1985 , Muir School Finals Points ======================================================================= 1 Arcadia 'A' 4:08.64 10 1) Roslan, Layla 9 2) Velichala, Shriya 12 3) De Prima, Jane 12 4) Yarborough, Sy'rai 12 2 Crescenta Valley 'A' 4:18.74 8 1) Arias, Rachel 12 2) Blunt, Teleya 12 3) Tanner, Annabelle 11 4) Doherty, Rebecca 12 3 Burbank 'A' 4:22.00 6 1) Padua Maldonado, Aryana 12 2) Leon, Carolina 9 3) Bruce, Kennedy 11 4) Lambert, Juliette 10 4 Burroughs (Burbank) 'A' 4:39.89 5 Event 40 Boys 4x400 Meter Relay Varsity ======================================================================= Meet: # 3:13.00 1996 , Muir School Finals Points ======================================================================= 1 Crescenta Valley 'A' 3:33.84 10 1) Wyss, Jaeger 12 2) Pravikoff, Diego 12 3) FitzGerald, Rowan 12 4) Ruiz, Max 12 2 Pasadena 'A' 3:35.51 8 1) Ashing-Jiwa, AJ 11 2) Lemus, Gael 9 3) Scarince, Alec 11 4) Givens, Isaiah 12 3 Arcadia 'A' 3:39.48 6 1) Tran, Dylan 12 2) Flores, Jacob 12 3) Wong, Harry 11 4) Tang, Ryan 11 4 Burroughs (Burbank) 'A' 3:40.05 5 5 Burbank 'A' 3:44.18 4 1) Mujica, Ricardo 10 2) Ottosson, Sebastian 12 3) Kwon, James 12 4) Sapyta, Jack 12 Event 43 Girls Pole Vault Varsity ======================================================================= Meet: # 11-06 1999 Bridget Pearson, Hoover Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sanvelian, Emma 10 Arcadia J9-09.00 10 2 Castiel, Lily 12 Burroughs (B J9-09.00 8 3 Lema Madueno, Irene 11 Arcadia 8-03.00 6 4 Schell, Chloe 11 Arcadia 7-09.00 5 5 Mayorquin, Samantha 11 Arcadia 7-03.00 4 Event 44 Boys Pole Vault Varsity ======================================================================= Meet: # 15-01 5/9/2014 Matt Schwartz, John Burroughs Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lucsik, Ogden 9 Burbank J11-03.00 10 2 Lucsik, Gavin 12 Burbank J11-03.00 8 3 Wong, Nathan 10 Arcadia 9-09.00 6 4 Davis, Aahnier 10 Arcadia 8-03.00 5 5 Cheung, Vincent 12 Arcadia 7-09.00 4 -- McGinn, Austin 9 Arcadia NH Event 47 Girls Long Jump Varsity ======================================================================= Meet: # 18-07.25 1996 Walker, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Johnston, Kelaiyah 12 Muir 16-03.75 10 2 Cusumano, Emma 12 Burbank 15-09.25 8 3 Calaguas, Keira 9 Crescenta Va J15-03.00 6 4 Veillard, Celeste 10 Arcadia J15-03.00 5 5 Chen, Deanna 10 Arcadia 14-11.50 4 6 Castro, Mia 11 Burbank 14-03.00 3 7 Sarkis, Tatiana 9 Arcadia 14-00.00 2 8 Chao, Sarah 11 Arcadia 13-10.50 0.50 8 Wu, Alicia 11 Arcadia 13-10.50 0.50 10 He, Isabella 12 Arcadia 13-07.00 11 Murillo, Lucia 11 Pasadena 13-03.50 12 Takata, Shanti 12 Arcadia 13-02.50 13 Pysher, Marissa 12 Arcadia 13-01.00 14 Valdellon, Erica 11 Glendale 12-00.00 15 Anderson, Sade 12 Muir 11-07.25 16 SanGabriel, Amanda Burbank 11-04.25 17 Noche, Lailaq 11 Hoover 9-00.25 Event 48 Boys Long Jump Varsity ======================================================================= Meet: # 24-05 1984 Joe Richardson, Pasadena Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Webster, Dilan 11 Burroughs (B 21-02.00 10 2 Le, Matthew 12 Arcadia 21-00.25 8 3 Sebastian, Kai 11 Burbank 19-11.75 6 4 Benton, William 12 Burroughs (B 19-11.50 5 5 Clay, Sky 11 Arcadia 19-07.00 4 6 Jamerson, Calix 11 Crescenta Va 19-01.50 3 7 Lucsik, Ogden 9 Burbank 17-11.50 2 8 Lee, Benson 12 Arcadia 17-11.00 1 9 Nakazawa, Koji 11 Burbank 17-06.75 10 Menchaca, Jayden 12 Burroughs (B 17-06.00 11 Calles, Edwin 9 Arcadia 16-04.50 12 Ruiz, Kodiak 12 Arcadia 15-11.00 13 Minasian, Emil 11 Hoover 14-07.00 -- Hubbell, Ethan 10 Burroughs (B FOUL Event 51 Girls Triple Jump Varsity ======================================================================= Meet: # 41-10.50 5/3/2018 Micah Fulton, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Johnston, Kelaiyah 12 Muir 36-07.50 10 2 Chen, Deanna 10 Arcadia 33-03.00 8 3 Chan, Elizabeth 10 Arcadia 33-02.00 6 4 Maliwanag, Sophia 9 Burbank 32-09.00 5 5 Wu, Alicia 11 Arcadia 31-02.50 4 6 Sarkis, Tatiana 9 Arcadia 30-08.00 3 7 He, Isabella 12 Arcadia 30-01.50 2 8 Schell, Chloe 11 Arcadia 29-04.00 1 9 Lema Madueno, Irene 11 Arcadia 29-00.00 10 Takata, Shanti 12 Arcadia 25-05.00 -- Castiel, Lily 12 Burroughs (B FOUL -- Valdellon, Erica 11 Glendale FOUL -- Pysher, Marissa 12 Arcadia FOUL Event 52 Boys Triple Jump Varsity ======================================================================= Meet: # 52-10.50 1980 Charles Mayfield, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Le, Matthew 12 Arcadia 42-10.00 10 2 Menchaca, Jayden 12 Burroughs (B 39-09.00 8 3 Lucsik, Ogden 9 Burbank 36-11.00 6 4 Chan, Daniel 12 Arcadia 35-10.00 5 5 Calles, Edwin 9 Arcadia 35-02.00 4 6 Davis, Aahnier 10 Arcadia 33-04.50 3 Event 55 Girls Discus Throw Varsity ======================================================================= Meet: # 124-10 1993 Nada Kawar, Crescenta Valley Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Carter, Brylan 12 Muir 122-00 10 2 Lighthill, Otelia 11 Burroughs (B 106-11 8 3 Bui, Katherine 12 Burbank 106-09 6 4 Sanvelian, Emma 10 Arcadia 100-07 5 5 Schell, Chloe 11 Arcadia 93-11 4 6 Khechatourian, Arpine 11 Burbank 86-04 3 7 Holmes, Genesis 11 Muir 83-01 2 8 Crume, Liberty 11 Burbank 71-11 1 9 Chan, Casey 12 Arcadia 71-08 9 Maliwanag, Sophia 9 Burbank 71-08 11 Jimenez, Avanti 12 Burroughs (B 60-09 12 Smith, Valerie 9 Crescenta Va 60-01 13 Anderson, Sade 12 Muir 50-10 14 Rodriguez, Reyna 11 Muir 48-07 Event 56 Boys Discus Throw Varsity ======================================================================= Meet: # 178-00 1998 Scott Weigand, Arcadia Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Jimenez, Joshua Michael 11 Burbank 120-04 10 2 Biju, Vrishank 10 Arcadia 119-07 8 3 Fabian, Jacob 12 Burbank 117-09 6 4 Mecoyan, Eric 12 Crescenta Va 115-08 5 5 Cedeno, Troy Albert 11 Burbank 109-06 4 6 Gillespie, William 12 Burbank 97-10 3 7 Giampietro, Aiden 12 Burroughs (B 91-05 2 8 Laloudakis, Nicholas 12 Burbank 88-06 1 9 Harper, Tate 11 Crescenta Va 87-03 10 Lee, Benson 12 Arcadia 83-00 11 Varga, John 12 Burbank 82-08 12 Huang, Bruce 12 Arcadia 79-09 13 Koenig, Rider 12 Burroughs (B 75-02 14 Vincent, Justo 12 Glendale 63-07 Event 59 Girls Shot Put Varsity ======================================================================= Meet: # 48-10.25 5/9/2014 Tierra Adams, Muir Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Bui, Katherine 12 Burbank 32-10.00 10 2 Carter, Brylan 12 Muir 32-05.00 8 3 Holmes, Genesis 11 Muir 32-01.00 6 4 Sanvelian, Emma 10 Arcadia 30-06.00 5 5 Khechatourian, Arpine 11 Burbank 27-04.00 4 6 Chan, Casey 12 Arcadia 26-06.00 3 7 Anderson, Sade 12 Muir 25-11.00 2 8 Reese, Ayanna 11 Burbank J23-07.00 1 9 Lighthill, Otelia 11 Burroughs (B J23-07.00 10 Jimenez, Avanti 12 Burroughs (B 20-02.00 11 Crume, Liberty 11 Burbank 20-01.00 12 Rodriguez, Reyna 11 Muir 18-09.00 Event 60 Boys Shot Put Varsity ======================================================================= Meet: # 64-07 1967 John Buehler, Whittier Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Fabian, Jacob 12 Burbank 41-01.00 10 2 Jimenez, Joshua Michael 11 Burbank 40-11.00 8 3 Balian, Mike 12 Crescenta Va 37-05.00 6 4 Towns, Jordan 11 Crescenta Va 37-04.00 5 5 Cedeno, Troy Albert 11 Burbank 36-11.00 4 6 Gillespie, William 12 Burbank 33-09.00 3 7 Varga, John 12 Burbank 31-03.00 2 8 Wong, Nathan 10 Arcadia 29-09.00 1 9 Giampietro, Aiden 12 Burroughs (B 28-10.00 10 Huang, Bruce 12 Arcadia 28-00.00 11 Lee, Benson 12 Arcadia 27-10.00 12 Laloudakis, Nicholas 12 Burbank 27-04.00 13 Koenig, Rider 12 Burroughs (B 26-01.00 14 Vincent, Justo 12 Glendale 21-05.00 Event 63 Girls High Jump Varsity ======================================================================= Meet: # 5-08.25 5/7/2010 Alexis Walker, Pasadena Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Cusumano, Emma 12 Burbank J5-00.00 10 2 Sarkis, Tatiana 9 Arcadia J4-08.00 8 3 Chen, Deanna 10 Arcadia J4-08.00 6 4 Fisher, Brianna 12 Muir J4-06.00 5 5 Maliwanag, Sophia 9 Burbank J4-06.00 4 6 Chao, Sarah 11 Arcadia 4-02.00 3 7 SanGabriel, Amanda Burbank 3-10.00 2 8 Henderson, Leilani 11 Burbank 3-08.00 1 Event 64 Boys High Jump Varsity ======================================================================= Meet: # 6-02 5/3/2018 Travis Hopf, Arcadia Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Le, Matthew 12 Arcadia 6-00.00 10 2 Sebastian, Kai 11 Burbank 5-10.00 8 3 Clay, Sky 11 Arcadia 5-08.00 6 4 Blunt, Lachlan 10 Crescenta Va 5-06.00 5 5 Davis, Aahnier 10 Arcadia 5-04.00 4 6 Ludwig, Steven 12 Arcadia J5-00.00 3 7 Wong, Nathan 10 Arcadia J5-00.00 2 8 Calles, Edwin 9 Arcadia J5-00.00 1 -- Bastian, Quint 10 Burbank NH -- Silverio, Justine 12 Crescenta Va NH Women - Varsity - Team Rankings - 16 Events Scored =============================================================================== 1) Arcadia 222 2) Burbank 115 3) Crescenta Valley 109 4) Muir 82 5) Burroughs (Burbank) 61 6) Glendale 13 Women - Frosh Soph - Team Rankings - 15 Events Scored =============================================================================== 1) Burroughs (Burbank) 121 2) Hoover 111.50 3) Burbank 100 4) Arcadia 75 5) Crescenta Valley 66 6) Glendale 36.50 7) Muir 14 Men - Varsity - Team Rankings - 16 Events Scored =============================================================================== 1) Arcadia 208 2) Burbank 160 3) Crescenta Valley 101 4) Burroughs (Burbank) 62 5) Pasadena 60 6) Muir 8 Men - Frosh Soph - Team Rankings - 16 Events Scored =============================================================================== 1) Arcadia 147 2) Crescenta Valley 105 3) Burroughs (Burbank) 81 4) Hoover 56 5) Muir 53 6) Burbank 41 7) Glendale 39 8) Pasadena 4