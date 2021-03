Track and Field Results: Burbank at La Canada

Burbank at La Canada - 3/25/2021 La Canada High School Results Event 3 Girls 4x100 Meter Relay Girls Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= Finals 1 La Canada HS 'A' 52.67 2 Burbank HS 'A' 53.54 -- La Canada HS 'B' DQ Event 4 Boys 4x100 Meter Relay Boys Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 La Canada HS 'A' 47.28 2 Burbank HS 'A' 50.75 Event 7 Girls 1600 Meter Run Girls Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Matarese, Ellaney 12 La Canada HS 5:14.40 2 Matarese, Katelyn 9 La Canada HS 5:14.83 3 Unknown, Unknown 1 Burbank HS 6:09.76 4 Unknown, Unknown 2 Burbank HS 6:14.79 5 Unknown, Unknown 3 Burbank HS 6:48.93 6 Roehmholdt, Caitlyn 10 La Canada HS 7:05.04 7 Mandel, Ria 10 La Canada HS 7:05.42 8 Unknown, Unknown 4 Burbank HS 7:31.98 Event 8 Boys 1600 Meter Run Boys Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kwon, James 11 Burbank HS 4:55.02 2 Smith, Smith 10 La Canada HS 4:55.93 3 Rodriguez, Andrei 12 Burbank HS 5:05.67 4 Pereira, Keven 10 Burbank HS 5:06.15 5 Cortez, Isaac 9 Burbank HS 5:06.20 6 Deng, Kyle 10 Burbank HS 5:14.27 7 Ponsones, Ephram Andre 12 Burbank HS 5:15.00 8 Smith, Max La Canada HS 5:16.87 9 Bastian, James 11 Burbank HS 5:17.57 10 Mujica, Ricardo 9 Burbank HS 5:19.69 11 Lin, Andrew 11 Burbank HS 5:31.14 12 Camarena, Christopher 10 Burbank HS 5:36.61 13 Arroyo, Isaac 10 Burbank HS 5:50.75 14 Lovelace, Damon 11 Burbank HS 6:01.47 15 Sanchez, Luis 10 Burbank HS 6:15.33 16 Lopez, Julian 9 Burbank HS 9:10.86 Event 9 Girls 100 Meter Hurdles Girls Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Cucullu, Ellie 10 La Canada HS 20.86 NWI 2 Raytis, Katelyn 10 Burbank HS 21.41 NWI 3 Gropper, Joanna 10 La Canada HS 21.50 NWI Event 10 Girls 100 Meter Hurdles Girls Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Cusumano, Emma 11 Burbank HS 15.81 NWI 2 Padua Maldonado, Aryana 11 Burbank HS 18.00 NWI 3 Cadman, Karla 12 La Canada HS 18.23 NWI 4 Dick, Leslie 11 La Canada HS 18.50 NWI 5 Johansing, Lainey 11 La Canada HS 19.42 NWI 6 Cizek, Paige 11 Burbank HS 20.29 NWI 7 Evans, Annalise 12 La Canada HS 21.10 NWI 8 Maldonado, Aryanna Burbank HS 22.50 NWI Event 15 Girls 400 Meter Dash Girls Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 McKenzie, Arielle 9 La Canada HS 59.93 2 Betts, Tamryn 12 Burbank HS 1:03.23 3 Day, Jayli 12 La Canada HS 1:06.81 4 DeBrouwer, Alexa 10 La Canada HS 1:08.50 5 Lambert, Juliette 9 Burbank HS 1:10.82 6 Bruce, Kennedy 10 Burbank HS 1:10.94 7 Garcia, Zara 10 Burbank HS 1:12.27 Event 16 Boys 400 Meter Dash Boys Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sapyta, Jack 11 Burbank HS 52.22 2 Schenk, Daniel 9 Burbank HS 57.04 3 Ottosson, Sebastian 11 Burbank HS 57.58 4 Cook, Harrison 10 La Canada HS 1:06.56 5 Berry, Andrew 11 La Canada HS 1:13.23 Event 17 Girls 100 Meter Dash Girls Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ -- Hung, Katelyn 10 La Canada HS JNT NWI -- Fernandez, Atziri 10 La Canada HS JNT NWI -- Youssefizad, Sarvin 9 La Canada HS JNT NWI -- Ardon, Valerie 10 Burbank HS JNT NWI -- Kim, Arianna 10 La Canada HS JNT NWI Event 18 Boys 100 Meter Dash Boys Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Sebastian, Kai 10 Burbank HS 12.92 NWI 2 Otero, Isaac 9 Burbank HS 13.17 NWI 3 Nakazawa, Koji 10 Burbank HS 13.76 NWI 4 Alcocer, Gabriel 9 Burbank HS 13.85 NWI Event 19 Girls 100 Meter Dash Girls Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Flowers, Jayla 12 Burbank HS 13.64 NWI 2 Creighton, Kaitlyn 10 La Canada HS 13.86 NWI 3 Phillips, Artis 12 La Canada HS 14.07 NWI 4 Matsuka, Chia 10 La Canada HS 14.80 NWI 5 Johansing, Lainey 11 La Canada HS 14.90 NWI 6 Tominaga, Sarah 12 Burbank HS 15.91 NWI 7 Clevenger, Madison 11 Burbank HS 16.43 NWI Event 20 Boys 100 Meter Dash Boys Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Liou, Jeshurun 10 La Canada HS 11.7h NWI 2 Castro, Christian 11 La Canada HS 12.3h NWI 3 Cucullu, Gordon 12 La Canada HS 12.5h NWI 4 McKenzie, Mentoa 9 La Canada HS 12.7h NWI Event 23 Girls 800 Meter Run Girls Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Roehmholdt, Caitlyn 10 La Canada HS 2:52.73 2 Mandel, Ria 10 La Canada HS 3:10.13 3 Lay, Jordan 12 La Canada HS 3:54.11 Event 24 Boys 800 Meter Run Boys Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 McKibben, Maxwell 12 Burbank HS 2:07.44 2 Armijo, Ryan 11 La Canada HS 2:10.11 3 Fernandes, Joseph 11 Burbank HS 2:30.61 4 Mansour, Michael 11 Burbank HS 2:31.14 5 Sanchez, Luis 10 Burbank HS 2:48.64 6 Cortez, Isaac 9 Burbank HS 3:07.24 7 Cook, Harrison 10 La Canada HS 3:20.69 Event 26 Girls 300 Meter Hurdles Girls Varsity ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Cusumano, Emma 11 Burbank HS 51.79 2 2 Padua Maldonado, Aryana 11 Burbank HS 55.05 2 3 Cucullu, Ellie 10 La Canada HS 55.63 1 4 Cadman, Karla 12 La Canada HS 56.29 2 5 Dick, Leslie 11 La Canada HS 57.84 2 6 Raytis, Katelyn 10 Burbank HS 57.94 1 7 Cizek, Paige 11 Burbank HS 59.57 3 8 Gropper, Joanna 10 La Canada HS 59.99 1 9 Maldonado, Aryanna Burbank HS 1:05.75 2 Event 28 Boys 300 Meter Hurdles Boys Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Hayes, Jakhi 11 Burbank HS 45.25 2 Bastian, Quint 9 Burbank HS 52.24 3 Miketta, Miketta 10 La Canada HS 58.17 4 Samundala, Samundala 10 La Canada HS 1:01.14 Event 29 Girls 200 Meter Dash Girls Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Fernandez, Atziri 10 La Canada HS 30.21 NWI 2 Henderson, Leilani 10 Burbank HS 31.92 NWI 3 Ardon, Valerie 10 Burbank HS 32.11 NWI 4 Martinez, Mindy 9 La Canada HS 32.38 NWI 5 Grabal, Amanda 10 La Canada HS 32.49 NWI 6 DeBrouwer, Alexa 10 La Canada HS 32.53 NWI Event 31 Girls 200 Meter Dash Girls Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Johansing, Lainey 11 La Canada HS 28.5h NWI 2 Paton, Grace 10 La Canada HS 28.6h NWI 3 Phillips, Artis 12 La Canada HS 30.6h NWI 4 Clevenger, Madison 11 Burbank HS 32.8h NWI Event 32 Boys 200 Meter Dash Boys Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Parks, Parks 10 La Canada HS 24.82 NWI 2 Mansour, Michael 11 Burbank HS 25.87 NWI 3 Cucullu, Gordon 12 La Canada HS 26.07 NWI 4 Otero, Isaac 9 Burbank HS 28.56 NWI 5 Alcocer, Gabriel 9 Burbank HS 30.90 NWI Event 36 Mixed 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Rodriguez, Andrei M12 Burbank HS 11:10.17 2 Deng, Kyle M10 Burbank HS 11:24.72 3 Mujica, Ricardo M9 Burbank HS 11:33.50 4 Arroyo, Isaac M10 Burbank HS 12:00.28 5 Camarena, Christopher M10 Burbank HS 12:03.35 6 Lin, Andrew M11 Burbank HS 12:31.17 7 Roehmholdt, Caitlyn W10 La Canada HS 13:52.56 8 Arcaris, Sarah W La Canada HS 16:21.56 Event 39 Girls 4x400 Meter Relay Girls Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Burbank HS 'A' 4:32.25 2 Burbank HS 'B' x5:28.70 Event 40 Boys 4x400 Meter Relay Boys Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Burbank HS 'A' 3:53.30 2 Burbank HS 'B' x4:23.81 Event 42 Boys Long Jump Boys Frosh/Soph ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Sebastian, Kai 10 Burbank HS 16-06.00 NWI 2 Nakazawa, Koji 10 Burbank HS 14-04.00 NWI 3 Cook, Harrison 10 La Canada HS 11-11.00 NWI Event 43 Girls Long Jump Girls Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Plocher, Claudia 11 La Canada HS 14-00.00 NWI 1 Flowers, Jayla 12 Burbank HS 14-00.00 NWI 3 Butler, Audrey 11 La Canada HS 13-10.00 NWI 4 Dick, Leslie 11 La Canada HS 12-10.00 NWI 5 Cizek, Paige 11 Burbank HS 12-05.00 NWI 6 Hung, Katelyn 10 La Canada HS 11-10.00 NWI 7 Grabal, Amanda 10 La Canada HS 11-03.00 NWI 8 Kim, Arianna 10 La Canada HS 10-02.00 NWI Event 44 Boys Long Jump Boys Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Johnson, Luke 12 La Canada HS 19-03.00 NWI 2 Callahan, Tyler 11 La Canada HS 18-02.00 NWI 3 Buck, Layne 12 Burbank HS 17-04.00 NWI 4 Carrier, Collin Burbank HS 15-10.00 NWI 5 Berry, Andrew 11 La Canada HS 14-04.00 NWI Event 47 Girls Triple Jump Girls Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Flowers, Jayla 12 Burbank HS 34-00.00 NWI 2 Plocher, Claudia 11 La Canada HS 28-03.00 NWI 3 Hung, Katelyn 10 La Canada HS 21-03.00 NWI 4 Butler, Audrey 11 La Canada HS 19-08.00 NWI Event 48 Boys Triple Jump Boys Varsity ============================================================================ Name Year School Finals Wind Points ============================================================================ 1 Buck, Layne 12 Burbank HS 39-00.00 NWI 2 Callahan, Tyler 11 La Canada HS 24-07.00 NWI -- Berry, Andrew 11 La Canada HS FOUL Event 51 Girls High Jump Girls Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Evans, Annalise 12 La Canada HS 4-08.00 2 Butler, Audrey 11 La Canada HS 4-06.00 2 Cizek, Paige 11 Burbank HS 4-06.00 4 Lay, Jordan 12 La Canada HS 4-02.00 4 Matsuka, Chia 10 La Canada HS 4-02.00 4 Clevenger, Madison 11 Burbank HS 4-02.00 4 Wakeman, Sundera 10 La Canada HS 4-02.00 8 Day, Jayli 12 La Canada HS 4-00.00 -- Plocher, Claudia 11 La Canada HS NH Event 52 Boys High Jump Boys Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Johnson, Luke 12 La Canada HS 6-00.00 2 Corrente, Dominic 11 La Canada HS 5-06.00 3 Sebastian, Kai 10 Burbank HS 5-04.00 4 Nakazawa, Koji 10 Burbank HS 5-00.00 4 Miketta, Miketta 10 La Canada HS 5-00.00 6 Hamada, Jackson 12 La Canada HS 4-10.00 Event 55 Girls Pole Vault Girls Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Tominaga, Sarah 12 Burbank HS 8-00.00 2 Raytis, Katelyn 10 Burbank HS 6-06.00 3 Wakeman, Sundera 10 La Canada HS 5-06.00 3 Evans, Annalise 12 La Canada HS 5-06.00 5 Hamada, Ava 11 La Canada HS 5-00.00 -- Henderson, Leilani 10 Burbank HS NH Event 56 Boys Pole Vault Boys Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Corrente, Dominic 11 La Canada HS 11-00.00 2 Samundala, Samundala 10 La Canada HS J10-00.00 3 Hamada, Jackson 12 La Canada HS J10-00.00 -- Miketta, Miketta 10 La Canada HS NH Event 59 Girls Shot Put Girls Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Gilchrest, Brooke 11 La Canada HS 27-03.00 2 Rui, Katerian Burbank HS 26-00.00 3 Celocia, Lyra 11 Burbank HS 25-00.00 4 Crume, Liberty 10 Burbank HS 23-03.00 5 Chividjian, Maddie 11 La Canada HS 21-09.00 6 Khechatourian, Arpine 10 Burbank HS 21-01.00 Event 60 Boys Shot Put Boys Varsity ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Westwood, John 12 Burbank HS 33-10.00 2 Cedeno, Troy 10 Burbank HS 31-04.00 3 Shrinksy, Shrinksy 11 La Canada HS 28-05.00 4 Lesure, Preston 10 Burbank HS 25-05.00 Event 65 Boys 4x800 Meter Relay Boys Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Burbank HS 'A' 9:23.41 Event 66 Girls 4x800 Meter Relay Girls Varsity ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 La Canada HS 'A' 10:20.77 2 Burbank HS 'A' 11:46.29